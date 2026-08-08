Trực tiếp Cardiff vs Swindon Town: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Cardiff vs Swindon Town: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 16:22

    Cardiff đối đầu Swindon Town trong trận đấu loại trực tiếp tại EFL Cup lúc 21h00 ngày 08/08/2026. Chủ nhà nắm lợi thế đối đầu với hai chiến thắng gần nhất.

    CardiffvsSwindon TownSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Cardiff và Swindon Town đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Cardiff
    Sơ đồ · HLV Brian Barry-Murphy
    Swindon Town
    Sơ đồ · HLV Scott Holloway Ian
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    Trận so tài giữa Cardiff và Swindon Town sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Cardiff City Stadium, thuộc khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Sự căng thẳng được đẩy lên mức cao nhất khi đây là trận đấu thuộc thể thức loại trực tiếp, nơi tấm vé vào vòng trong là mục tiêu sinh tử duy nhất cho cả hai đội.

    Lợi thế từ lịch sử đối đầu của Cardiff

    Bước vào cuộc đối đầu này, Cardiff đang sở hữu điểm tựa tinh thần rất lớn từ quá khứ. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Cardiff đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn khi giành cả 2 chiến thắng, không để Swindon Town có cơ hội chia điểm.

    Kết quả đối đầu ấn tượng này giúp Cardiff bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, đặc biệt khi họ được chơi trước sự cổ vũ của khán giả nhà tại Cardiff City Stadium. Mặc dù vậy, đối thủ của họ chắc chắn sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội để thay đổi cục diện.

    Tính chất quyết đấu tại thể thức loại trực tiếp

    Do đây là vòng đấu loại trực tiếp tại EFL Cup, không hề có cơ hội sửa sai cho bất kỳ sai lầm nào. Đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ ngay lập tức dừng bước tại giải đấu năm nay. Thể thức này buộc cả Cardiff và Swindon Town phải nhập cuộc với sự tập trung tối đa.

    Với ưu thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, Cardiff được đánh giá có nhiều yếu tố thuận lợi để chủ động triển khai thế trận. Ở chiều ngược lại, Swindon Town cần một màn trình diễn bùng nổ để vượt qua thử thách cam go trên sân khách.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Cardiff · 2 thắng0 hòaSwindon Town · 0 thắng
    13/08/2025
    Cardiff
    2 - 1
    Swindon Town
    CAR
    23/07/2022
    Swindon Town
    2 - 4
    Cardiff
    CAR
    Cardiff
    5 trận gần nhất
    TTTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Swindon Town
    5 trận gần nhất
    TTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Cardiff vs Swindon Town: Đội hình xuất phát
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