TRỰC TIẾP Trực tiếp Celje vs Egnatia Rrogozhinë: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Celje và Egnatia Rrogozhinë bước vào cuộc chạm trán tại Stadion Z'dežele sau lần gặp gần nhất bất phân thắng bại, hứa hẹn thế trận cân bằng

Celje 1 - 1 Egnatia Rrogozhinë Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Celje 1 - 1 Egnatia Rrogozhinë.

81' Fernando Medeiros nhận thẻ vàng Phút 81, Fernando Medeiros nhận thẻ vàng trong thế trận đang giằng co.

73' Celje kiểm soát thế trận Phút 73', Celje vẫn là đội làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 59-41 và số lần dứt điểm 8-4 . Egnatia Rrogozhinë đang chịu sức ép nhiều hơn trong thế trận hai đội hòa 1-1 .

73' Yaya Dukuly nhận thẻ vàng Phút 73, Yaya Dukuly nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang diễn ra cân bằng khi Celje và Egnatia Rrogozhinë hòa 1-1.

69' Yaya Dukuly vào sân ở phút 69 Phút 69, Yaya Dukuly được tung vào sân thay Mark Zabukovnik. Trận đấu vẫn đang cân bằng với tỷ số 1-1, hứa hẹn những phút cuối đầy căng thẳng.

69' Rudi Pozeg Vancas vào sân phút 69 Phút 69, Rudi Pozeg Vancas vào sân thay Milot Avdyli. Sự điều chỉnh nhân sự diễn ra khi trận đấu đang cân bằng.

68' Papa Daniel nhận thẻ vàng Phút 68, Papa Daniel nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu chững lại. Celje đang nhỉnh hơn về thế trận, nhưng cục diện vẫn giằng co khi tỷ số là 1-1.

61' Celje chiếm thế chủ động sau giờ nghỉ Bước sang phút 61, Celje đang chiếm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 61 - 39 và số lần dứt điểm 7 - 4. Egnatia Rrogozhinë phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Celje tiếp tục gây sức ép tìm bàn vượt lên.

60' Ildi Gruda vào sân thay Daniel Adjessa Phút 60', Ildi Gruda vào sân thay Daniel Adjessa. Celje và Egnatia Rrogozhinë đang hòa 1-1, nên sự điều chỉnh này mang đến thêm phương án cho thế trận giằng co.

60' Edison Ndreca vào sân thay Andrey Yago Phút 60', Edison Ndreca vào sân thay Andrey Yago. Một sự điều chỉnh nhân sự khi trận đấu đang diễn ra giằng co.

49' Celje kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ Phút 49', Celje đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 61 - 39 và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 5 - 4. Egnatia Rrogozhinë phải lùi sâu chống đỡ, trong thế trận vẫn giằng co khi hai đội đang hòa.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

36' Celje kiểm soát thế trận trước Egnatia Phút 36, Celje đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 67-33, trong khi Egnatia Rrogozhinë phải lùi sâu chịu sức ép. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 4-2, nhưng trận đấu vẫn giữ thế cân bằng khi hai đội đang hòa 1-1.

34' Mario Kvesic đưa Celje trở lại thế cân bằng Phút 34', Mario Kvesic lập công, giúp Celje gỡ hòa 1-1 trước Egnatia Rrogozhinë. Trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi Egnatia Rrogozhinë dẫn trước.

24' Celje kiểm soát nhưng Egnatia dẫn trước Phút 24, Celje đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68 - 32 và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 2 - 1. Egnatia Rrogozhinë chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công khi vẫn giữ lợi thế dẫn 1-0.

21' Egnatia Rrogozhinë mở tỷ số từ pha phản lưới Phút 21, Darko Hrka (Celje) đá phản lưới nhà, giúp Egnatia Rrogozhinë vượt lên dẫn 0-1.

12' Celje kiểm soát, Egnatia chịu trận Phút 12, Celje đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 70 - 30 và tung ra 2 - 0 cú dứt điểm, trong đó có 1 - 0 lần trúng đích. Egnatia Rrogozhinë phải lùi sâu phòng ngự, chịu sức ép đáng kể từ đối thủ.

0' Trận đấu bắt đầu Celje tiếp đón Egnatia Rrogozhinë.

Cập nhật lúc 02:54 29/07/2026

Đội hình chính thức Celje Sơ đồ 4-3-3 Egnatia Rrogozhinë Sơ đồ 3-5-2 1 Zan-Luk Leban 2 Pijus Širvys 4 Darko Hrka 6 Artemijus Tutyškinas 33 Leonardo Koutris 8 Mario Kvesic 13 Papa Daniel 19 Mark Zabukovnik 10 Svit Seslar 47 Armandas Kučys 11 Milot Avdyli 98 Mario Dajsinani 28 Eljon Sota 33 Eneo Bitri 19 Arbenit Xhemajli 22 Guillem Jaime 20 Karim Loukili 17 Altin Kryeziu 7 Fernando Medeiros 29 Andrey Yago 2 Daniel Adjessa 10 Alessandro Albanese Dự bị Celje 3 Damjan Vuklisevic 7 Florjan Jevsenak 12 Luka Kolar 17 Andrej Kotnik 20 Alpha Diounkou 23 Ziga Frelih 25 Veton Tusha 27 Ivan Calusic 77 Matic Ivansek Egnatia Rrogozhinë 1 Levan Tandilashvili 6 Albano Aleksi 12 Bruno Puja 16 Edison Ndreca 24 Numan Ajetovikj 55 Geralb Smajli 77 Ildi Gruda 99 Jurguens Montenegro Cập nhật đội hình lúc 00:35 29/07/2026

Celje Thống kê Egnatia Rrogozhinë 58% Kiểm soát bóng 42% 8 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 2 3 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Celje sẽ đối đầu Egnatia Rrogozhinë tại UEFA Champions League vào lúc 01:15 ngày 29/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Z'dežele, nơi mọi chi tiết chiến thuật và khả năng kiểm soát tâm lý có thể tạo ra khác biệt trong một cuộc so tài được dự báo cân bằng.

Đây là trận đấu mà cả hai đội cần duy trì sự tập trung xuyên suốt. Khi khoảng cách giữa Celje và Egnatia Rrogozhinë chưa được thể hiện rõ qua dữ liệu đối đầu, sự thận trọng trong cách tiếp cận có thể đóng vai trò quan trọng ngay từ những phút đầu tiên.

Thế đối đầu cân bằng

Celje và Egnatia Rrogozhinë mới gặp nhau một lần gần nhất. Kết quả là hai đội hòa nhau, trong khi không bên nào giành chiến thắng. Chi tiết này cho thấy cặp đấu không có ưu thế rõ ràng nếu chỉ nhìn vào lịch sử đối đầu.

Trận hòa trước đó cũng có thể khiến cuộc tái đấu trở nên khó đoán hơn. Celje không bước vào trận với lợi thế thắng đối thủ trong quá khứ, còn Egnatia Rrogozhinë cũng chưa thể tạo ra dấu ấn vượt trội. Vì vậy, khả năng tổ chức đội hình, xử lý các thời điểm chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố đáng chú ý.

Celje cần tận dụng lợi thế sân nhà

Stadion Z'dežele là địa điểm tổ chức trận đấu, mang đến cho Celje điều kiện quen thuộc về không gian thi đấu. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chỉ phát huy giá trị nếu đội chủ nhà duy trì được sự chủ động và không để trận đấu rơi vào thế giằng co ngoài dự tính.

Trong một trận đấu có lịch sử đối đầu cân bằng, Celje có thể cần kiên nhẫn với cách triển khai bóng thay vì đẩy cao tốc độ một cách thiếu kiểm soát. Sự chắc chắn ở tuyến dưới, khả năng kết nối giữa các tuyến và cách đội bóng phản ứng khi mất bóng sẽ quyết định mức độ áp đặt của Celje.

Egnatia Rrogozhinë và bài toán giữ thế cân bằng

Egnatia Rrogozhinë có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định khi lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc mà không bên nào giành chiến thắng. Dẫu vậy, kết quả hòa cũng cho thấy đội khách cần duy trì kỷ luật chiến thuật nếu muốn hạn chế sức ép từ Celje.

Ưu tiên của Egnatia Rrogozhinë có thể là giữ cự ly đội hình hợp lý, bảo vệ khu vực trước khung thành và chờ thời điểm thích hợp để chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Trong thế trận chặt chẽ, những tình huống cố định hoặc một khoảnh khắc xử lý chính xác có thể trở thành điểm xoay chuyển cục diện.

Nhận định trước trận

Không có cơ sở để khẳng định đội nào đang nắm ưu thế vượt trội. Lịch sử đối đầu gần nhất chỉ ghi nhận một trận hòa, do đó trận đấu tại Stadion Z'dežele nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ, sự tỉnh táo trong phòng ngự và hiệu quả ở những cơ hội quan trọng.

Celje có điểm tựa sân nhà, trong khi Egnatia Rrogozhinë sở hữu sự cân bằng từ kết quả đối đầu gần nhất. Một thế trận giằng co là kịch bản đáng chờ đợi, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào tận dụng tốt hơn các thời điểm then chốt mà không đánh mất cấu trúc chiến thuật.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Celje · 0 thắng 1 hòa Egnatia Rrogozhinë · 0 thắng Egnatia Rrogozhinë 3 - 3 Celje Hòa

Celje 5 trận gần nhất H H T H B Egnatia Rrogozhinë 5 trận gần nhất H T H T B

Tình hình lực lượng Celje ✚ Jost Pisek (Cruciate Ligament Tear) Egnatia Rrogozhinë ✚ Jurguens Montenegro (Unknown Injury) ✚ Soumaila Bakayoko (Unknown Injury)