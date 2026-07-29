TRỰC TIẾP Trực tiếp Cerezo Osaka vs Borussia Dortmund: Hiệp 2 bắt đầu, Cerezo Osaka dẫn 1-0 Cerezo Osaka gặp Borussia Dortmund lúc 17:00 ngày 29/07/2026 tại KINCHO Stadium, với cán cân đối đầu đang nghiêng về Borussia Dortmund sau lần gặp trước.

Cerezo Osaka 1 - 0 Borussia Dortmund Hiệp 2 — phút 62' 62' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Cerezo Osaka 1 - 0 Borussia Dortmund.

61' Miguel Adje vào sân ở phút 61 Phút 61', Miguel Adje vào sân thay Takato Yamamoto. Cerezo Osaka vẫn bảo toàn lợi thế trước Borussia Dortmund, dù đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn.

61' Ayman Azhil vào sân ở phút 61 Phút 61, Ayman Azhil được tung vào sân thay Samuele Inácio. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm Borussia Dortmund đang tìm cách tạo khác biệt.

61' Marwan-Omir Mirza vào sân phút 61 Phút 61', Marwan-Omir Mirza vào sân thay Luca Reggiani. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận sau khi Cerezo Osaka vươn lên dẫn trước.

60' Cerezo Osaka tạo sức ép dù ít bóng Bước sang phút 60, Dortmund kiểm soát bóng nhiều hơn với 42 - 58 , nhưng Cerezo Osaka mới là đội tạo ra sức ép rõ nét: dứt điểm 9 - 3 và phạt góc 4 - 0 . Cerezo Osaka đang dẫn 1-0 , còn Dortmund cầm bóng nhưng chưa tạo được đủ nguy hiểm.

60' Fábio Silva vào sân thay Guirassy Phút 60, Fábio Silva được tung vào sân thay Serhou Guirassy. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội khách trong hiệp hai.

60' Arne Wessels vào sân ở phút 60 Phút 60', Arne Wessels vào sân thay Justin Lerma, khi Cerezo Osaka đang dẫn 1-0. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một nhân tố cho chặng đường còn lại của trận đấu.

48' Cerezo Osaka vẫn tạo sức ép Phút 48, Cerezo Osaka vẫn là đội tạo ra sức ép rõ nét hơn dù Borussia Dortmund nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng, 46 - 54. Đội chủ nhà vượt trội ở số pha dứt điểm 7 - 3 và phạt góc 4 - 0, trong khi Dortmund chưa có cú sút nào trúng đích, 3 - 0 nghiêng về Cerezo Osaka.

46' Koto Abe vào sân ở phút 46 Phút 46, Koto Abe vào sân thay Kosuke Nakamura, trong lúc Cerezo Osaka đang dẫn Borussia Dortmund 1-0. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi Cerezo Osaka vẫn nắm lợi thế.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36' Cerezo Osaka tạo thế trận áp đảo Sau 36 phút, Borussia Dortmund kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 42-58, nhưng Cerezo Osaka mới là đội gây sức ép rõ nét. Đội chủ nhà vượt trội về dứt điểm 7-1 và trúng đích 3-0, qua đó duy trì lợi thế 1-0.

35' Jan-Luca Riedl vào sân phút 35 Phút 35, Jan-Luca Riedl vào sân thay Filippo Mane. Borussia Dortmund điều chỉnh nhân sự trong lúc đang bị Cerezo Osaka dẫn 1-0.

24' Cerezo Osaka sắc bén dù Dortmund cầm bóng nhiều Sau 24', Cerezo Osaka đang dẫn 1-0 dù Borussia Dortmund kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 43 - 57. Đội chủ nhà tỏ ra sắc bén trong các pha lên bóng, vượt trội về dứt điểm 5 - 1 và trúng đích 3 - 0, khiến Dortmund cầm bóng nhưng chưa tạo được sức ép đủ lớn.

12' Cerezo Osaka ép sân sau bàn mở tỷ số Ở phút 12, Cerezo Osaka đang dẫn 1 - 0 và tạo sức ép rõ rệt với 5 - 0 cú dứt điểm cùng 3 - 0 quả phạt góc. Dortmund nhỉnh hơn về cầm bóng 48 - 52 nhưng vẫn phải lùi sâu chống đỡ.

8' Solomon Sakuragawa mở tỷ số cho Cerezo Osaka Phút 8', Solomon Sakuragawa lập công cho Cerezo Osaka sau đường kiến tạo của T. Nakamura. Đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước Borussia Dortmund.

0' Trận đấu bắt đầu Cerezo Osaka tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 18:26 29/07/2026

Đội hình chính thức Cerezo Osaka Sơ đồ 4-2-3-1 Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 23 Kosuke Nakamura 27 Dion Cools 4 Rikito Inoue 44 S. Hatanaka 2 T. Nakamura 14 Yumeki Yokoyama 10 S. Tanaka 28 Kosei Okazawa 8 S. Kagawa 22 N. Takahashi 9 Solomon Sakuragawa 33 Alexander Meyer 22 Joane Gadou 39 Filippo Mane 49 Luca Reggiani 2 Yan Couto 43 Takato Yamamoto 28 Justin Lerma 42 Almugera Kabar 7 Jobe Bellingham 40 Samuele Inácio 9 Serhou Guirassy Dự bị Cerezo Osaka 5 H. Kida 6 K. Noborizato 7 S. Uejo 16 H. Okuda 26 Eiji Kubo 31 Koto Abe 41 Yota Komi 43 Chimezie Kai Ezemuokwe 45 Koki Nagasoe Borussia Dortmund 21 Fábio Silva 30 Patrick Drewes 41 Mathis Albert 44 Enzo dos Santos 46 Ayman Azhil 51 Arne Wessels 52 Roméo Ritter 53 Jan-Luca Riedl 54 Miguel Adje Cập nhật đội hình lúc 16:30 29/07/2026

Cerezo Osaka Thống kê Borussia Dortmund 42% Kiểm soát bóng 58% 9 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 0 4 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Cerezo Osaka sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 29/07/2026 tại KINCHO Stadium.

Đây là cuộc chạm trán có tính chất đặc thù của một trận giao hữu: kết quả là một phần của câu chuyện, trong khi cách hai đội vận hành, thử nghiệm nhân sự và duy trì nhịp thi đấu cũng có ý nghĩa đáng chú ý. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay mục tiêu cụ thể của mỗi bên.

Cán cân đối đầu nghiêng về Borussia Dortmund

Cerezo Osaka và Borussia Dortmund mới có 1 lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Ở lần chạm trán đó, Cerezo Osaka chưa có chiến thắng hay trận hòa, trong khi Borussia Dortmund giành chiến thắng.

Con số này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Borussia Dortmund, nhưng quy mô dữ liệu còn hạn chế và không đủ để phản ánh toàn diện tương quan giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, lịch sử đối đầu chỉ nên được xem là một chi tiết tham khảo, thay vì cơ sở duy nhất để đánh giá trận đấu.

Trận đấu mở ra không gian cho những thử nghiệm

Trong bối cảnh không có dữ liệu về sơ đồ hoặc đội hình dự kiến, chưa thể khẳng định huấn luyện viên hai đội sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào. Dù vậy, tính chất giao hữu thường cho phép các đội điều chỉnh cách vận hành, kiểm tra sự kết nối giữa các tuyến và đánh giá khả năng thích ứng của cầu thủ trong những vai trò khác nhau.

Với Cerezo Osaka, lợi thế sân KINCHO Stadium có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc với sự quen thuộc về không gian thi đấu. Điểm cần chờ đợi là cách họ đối phó với sức ép khi Borussia Dortmund kiểm soát bóng hoặc đẩy cao đội hình. Khả năng giữ cự ly giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự sẽ là yếu tố quan trọng nếu Cerezo Osaka muốn hạn chế các khoảng trống trước khu vực cấm địa.

Ở chiều ngược lại, Borussia Dortmund cần chứng minh sự chủ động trong cách triển khai bóng, đồng thời duy trì tính cân bằng khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Lợi thế đối đầu trước đây không mang nhiều giá trị nếu đội bóng này không kiểm soát tốt nhịp độ và để Cerezo Osaka khai thác những thời điểm đội hình dâng cao.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Trận đấu tại KINCHO Stadium có thể được quyết định bởi khả năng thích nghi với nhịp độ và những điều chỉnh trong từng thời điểm, thay vì chỉ dựa vào tên tuổi. Borussia Dortmund bước vào cuộc chạm trán với ưu thế từ lần đối đầu gần nhất, còn Cerezo Osaka có điểm tựa sân nhà để tạo ra thế trận cạnh tranh.

Do không có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật cụ thể, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về kết quả. Dẫu vậy, đây là cuộc đấu đáng chú ý ở khía cạnh kiểm chứng cách vận hành của hai đội, trong đó những thay đổi về nhân sự và cách tiếp cận trận đấu sẽ là tâm điểm theo dõi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Cerezo Osaka · 0 thắng 0 hòa Borussia Dortmund · 1 thắng Cerezo Osaka 2 - 3 Borussia Dortmund BD

Cerezo Osaka 5 trận gần nhất T Borussia Dortmund 5 trận gần nhất B T T T B

Tình hình lực lượng Cerezo Osaka ✚ Travis Takahashi (Herniated Disc) ✚ Lucas Fernandes (Cruciate Ligament Injury) ✚ R. Sakata (Hamstring Injury) ✚ H. Okuda (Torn Ankle Ligaments) Borussia Dortmund ✚ Nico Schlotterbeck (Inner Ligament Tear In Ankle Joint) ✚ Emre Can (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mussa Kaba (Knock)