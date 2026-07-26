TRỰC TIẾP Trực tiếp CF Montréal vs Inter Miami: Trận đấu đang diễn ra CF Montréal tiếp đón Inter Miami tại Stade Saputo trong bối cảnh hai đội có phong độ đối lập, khi đội khách đang đứng hạng 2 với 34 điểm.

CF Montréal 0 - 0 Inter Miami Hiệp 1 — phút 6' 6' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu CF Montréal tiếp đón Inter Miami.

Cập nhật lúc 06:46 26/07/2026

Đội hình chính thức CF Montréal Sơ đồ 4-3-3 Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 1 Sébastian Breza 27 Dawid Bugaj 2 Jalen Neal 4 Brayan Vera 13 Luca Petrasso 21 Fabian Herbers 8 Matty Longstaff 22 Victor Loturi 18 Gennadiy Synchuk 9 Prince Owusu 23 Noah Streit 34 Rocco Ríos Novo 4 Facundo Mura 17 Ian Fray 16 Micael 3 Sergio Reguilón 41 David Ruíz 42 Yannick Bright 8 Telasco Segovia 24 Mateo Silvetti 19 Germán Berterame 9 Luis Suárez Dự bị CF Montréal 5 Brandan Craig 6 Samuel Piette 14 Daniel Ríos 17 Dagur Dan Thórhallsson 24 Efraín Morales 25 Frankie Amaya 26 Ivan Losenko 29 Olger Escobar 41 Samsy Keita Inter Miami 32 Noah Allen 52 Diego Rey 55 Ian Urkidi 56 Dániel Pintér 59 Preston Plambeck 70 Daniel Sumalla 76 Ezequiel Abadia-Reda 97 Dayne St. Clair Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

Thông tin trận đấu

CF Montréal sẽ đối đầu Inter Miami tại Stade Saputo lúc 06:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS (Nhà nghề Mỹ). Trận đấu thu hút sự chú ý bởi sự tương phản rõ rệt giữa phong độ gần đây và vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng.

Inter Miami bước vào cuộc so tài với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, CF Montréal chưa giành chiến thắng ở 5 trận gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Khoảng cách này tạo ra một bối cảnh thuận lợi hơn cho đội khách, nhưng trận đấu trên sân Stade Saputo vẫn đòi hỏi Inter Miami phải duy trì sự tập trung.

Phong độ tạo khác biệt lớn

CF Montréal đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định. Chuỗi kết quả gồm 3 trận hòa và 2 trận thua cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng giữ lại điểm số, nhưng chưa tìm được cách chuyển những màn trình diễn đó thành chiến thắng.

Vấn đề đáng chú ý với CF Montréal là khả năng tạo ra bước ngoặt trong trận đấu. Khi không thể giành trọn 3 điểm trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này cần thận trọng trong cách nhập cuộc, đồng thời tránh để thế trận bị đẩy quá xa khỏi tầm kiểm soát. Một trận đấu chặt chẽ có thể giúp chủ nhà duy trì cơ hội, nhưng họ sẽ phải cải thiện hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Ở phía đối diện, Inter Miami sở hữu chuỗi phong độ hoàn toàn khác. 5 chiến thắng liên tiếp cho thấy đội khách đang duy trì được sự tự tin và tính ổn định cần thiết. Đà tiến này có thể giúp Inter Miami chủ động hơn trong việc áp đặt nhịp độ, đặc biệt nếu họ sớm kiểm soát được các khu vực quan trọng trên sân.

Tuy nhiên, chuỗi thắng cũng đặt ra yêu cầu về sự tỉnh táo. Inter Miami không thể chỉ dựa vào phong độ gần đây để chờ đợi trận đấu tự diễn biến theo hướng có lợi. CF Montréal có lợi thế sân nhà và sẽ có động lực tạo ra phản ứng mạnh mẽ sau chuỗi kết quả không như ý.

Thế đối đầu nghiêng về Inter Miami

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, CF Montréal thắng 1 trận, không có trận hòa nào, còn Inter Miami thắng 3 trận. Xu hướng này đem lại cho đội khách sự tự tin nhất định, đồng thời cho thấy CF Montréal cần một cách tiếp cận chủ động và kỷ luật hơn nếu muốn đảo chiều cán cân.

Dù vậy, thành tích đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp, không quyết định diễn biến của lần gặp sắp tới. Điều quan trọng với CF Montréal là không để những kết quả trước đây ảnh hưởng đến khả năng tổ chức trận đấu. Ngược lại, Inter Miami cần biến ưu thế tâm lý thành sự kiểm soát thực tế thay vì quá phụ thuộc vào lịch sử đối đầu.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Inter Miami hiện đứng hạng 2 với 34 điểm, trong khi CF Montréal xếp hạng 13 với 15 điểm. Những con số này cho thấy đội khách đang có vị trí tốt hơn rõ rệt, còn CF Montréal phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong cuộc đua điểm số.

Khoảng cách về thứ hạng và điểm số khiến Inter Miami được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Dẫu vậy, CF Montréal có thể tìm thấy động lực từ việc được thi đấu trên sân nhà. Một thế trận cân bằng trong giai đoạn đầu sẽ giúp đội chủ nhà giảm sức ép, trong khi Inter Miami cần kiên nhẫn để không đánh mất lợi thế vì những quyết định vội vàng.

Điểm then chốt về chiến thuật

CF Montréal nhiều khả năng cần ưu tiên sự chắc chắn trong cấu trúc phòng ngự, đặc biệt trước một đối thủ đang có chuỗi 5 trận thắng. Việc giữ khoảng cách hợp lý giữa các tuyến và hạn chế những khoảng trống ở khu vực trung lộ sẽ là nền tảng để chủ nhà bảo vệ khung thành.

Bên cạnh đó, CF Montréal cần tận dụng tốt những thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Khi đối thủ dâng cao, các pha phản công nhanh và những tình huống đưa bóng vào khu vực nguy hiểm có thể mở ra cơ hội. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng phải cân bằng giữa việc tìm kiếm bàn thắng và tránh để Inter Miami khai thác khoảng trống phía sau.

Inter Miami có cơ sở để theo đuổi cách chơi chủ động hơn nhờ phong độ và vị trí hiện tại. Mục tiêu quan trọng của đội khách là duy trì sức ép đủ lớn nhưng vẫn kiểm soát được nhịp độ. Nếu tận dụng được sự chênh lệch về phong độ, Inter Miami có thể khiến CF Montréal phải lùi sâu và liên tục chống đỡ.

Nhận định trước trận

Inter Miami bước vào trận đấu với nhiều lợi thế hơn: chuỗi 5 trận thắng, vị trí hạng 2 cùng thành tích đối đầu tốt hơn trong 4 lần gặp gần nhất. CF Montréal vẫn có điểm tựa sân nhà, nhưng chuỗi 3 trận hòa và 2 trận thua cho thấy đội bóng này cần một màn trình diễn chắc chắn hơn đáng kể.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng CF Montréal chống chịu sức ép và tận dụng cơ hội, cũng như cách Inter Miami xử lý vai trò của đội được đánh giá cao hơn. Nhìn chung, cán cân nghiêng về đội khách, nhưng sự chủ động của CF Montréal trên sân Stade Saputo có thể khiến cuộc so tài trở nên khó lường.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất CF Montréal · 1 thắng 0 hòa Inter Miami · 3 thắng CF Montréal 1 - 4 Inter Miami IM Inter Miami 4 - 2 CF Montréal IM CF Montréal 2 - 3 Inter Miami IM Inter Miami 2 - 3 CF Montréal CM

CF Montréal 5 trận gần nhất B H H B H 16 Trận 4-3-9 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 32 Thủng lưới Inter Miami 5 trận gần nhất T T T T T 16 Trận 10-4-2 T-H-B 42 Ghi (TB 2.6) 30 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 12 Toronto 16 3 7 6 -7 16 B B B H H 13 CF Montréal 16 4 3 9 -10 15 H B H H B 14 Atlanta United 16 3 3 10 -10 12 B H B B H …

Tình hình lực lượng CF Montréal ✚ Ivan Losenko (Suspended) ✚ Olger Escobar (Called Up To National Team) ✚ Bode Hidalgo (Groin Injury) Inter Miami ✚ Rodrigo De Paul (Leg Injury) ✚ Tadeo Allende (Knee Injury) ✚ Telasco Segovia (Called Up To National Team)