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    TRỰC TIẾPTrực tiếp CF Montréal vs New England: Hết hiệp 1, New England dẫn 2-0

    Đại Ngàn02/08/2026 02:38

    CF Montréal tiếp New England tại Stade Saputo trong bối cảnh chênh lệch lớn trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây cho thấy trận đấu vẫn có thể khó lường

    CF Montréal0 - 2New EnglandNghỉ giữa hiệp
    • 48'New England kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ

      Bước sang phút 48, New England tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 42 - 58 và số lần dứt điểm 8 - 12. CF Montréal đang phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội khách duy trì thế chủ động sau khi dẫn 0 - 2.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

    • 36'New England kiểm soát thế trận

      Phút 36, New England đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 36 - 64 và nhỉnh hơn về dứt điểm 6 - 9. CF Montréal chịu sức ép, trong khi đội khách tiếp tục duy trì áp lực qua lợi thế phạt góc 0 - 2.

    • 36'Sébastian Breza nhận thẻ vàng

      Phút 36, Sébastian Breza nhận thẻ vàng khi CF Montréal đang bị New England dẫn 0-2.

    • 36'Dor Turgeman nhân đôi cách biệt cho New England

      Phút 36, Dor Turgeman lập công sau đường kiến tạo của Peyton Miller, giúp New England dẫn 0-2 trước CF Montréal. Nếu giữ tỷ số này, New England chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

    • 30'Carles Gil đưa New England vượt lên

      Phút 30, Carles Gil lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, mở tỷ số cho New England trước CF Montréal. Nếu giữ tỷ số này, New England sẽ đứng thứ 3 với 29 điểm và chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

    • 24'New England kiểm soát thế trận

      Sau 24 phút, New England đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 32-68 và nhỉnh hơn về phạt góc 0-2, buộc CF Montréal phải lùi thấp chịu sức ép. Dù vậy, thế trận chưa tạo ra cách biệt rõ ràng khi Montréal vẫn dứt điểm 4-3, còn tỷ số vẫn là 0-0.

    • 12'New England áp đảo thế trận

      Phút 12, New England đang áp đảo với thời lượng cầm bóng 19 - 81, trong khi CF Montréal chủ yếu phải lùi sâu phòng ngự. Sự chủ động còn thể hiện qua số pha dứt điểm 0 - 2 và phạt góc 0 - 1, dù tỷ số vẫn là 0-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      CF Montréal tiếp đón New England.

    Cập nhật lúc 07:31 02/08/2026

    Đội hình chính thức
    CF Montréal
    Sơ đồ 4-3-3
    New England
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Sébastian Breza
    27
    Dawid Bugaj
    24
    Efraín Morales
    4
    Brayan Vera
    13
    Luca Petrasso
    8
    Matty Longstaff
    7
    Daniel Pereira
    22
    Victor Loturi
    18
    Gennadiy Synchuk
    9
    Prince Owusu
    14
    Daniel Ríos
    30
    Matt Turner
    8
    Matt Polster
    22
    Ethan Kohler
    2
    Mamadou Fofana
    23
    Will Sands
    10
    Carles Gil
    21
    Brooklyn Raines
    80
    Alhassan Yusuf
    25
    Peyton Miller
    11
    Dor Turgeman
    17
    Marcos Zambrano
    Dự bị
    CF Montréal
    2 Jalen Neal5 Brandan Craig6 Samuel Piette21 Fabian Herbers23 Noah Streit26 Ivan Losenko29 Olger Escobar41 Samsy Keita
    New England
    4 Tanner Beason7 Griffin Yow14 Jackson Yueill15 Cody Baker27 Wilson Harris38 Eric Klein41 Luca Langoni73 JD Gunn77 Diego Fagúndez
    Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026
    CF MontréalThống kêNew England
    42%
    Kiểm soát bóng
    58%
    8
    Dứt điểm
    12
    4
    Trúng đích
    4
    1
    Phạt góc
    2
    4
    Phạm lỗi
    1
    0
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    4

    Thông tin trận đấu

    CF Montréal sẽ tiếp New England tại Stade Saputo lúc 06:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc đối đầu giữa đội đứng hạng 13 và đội đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.

    New England bước vào trận đấu với 29 điểm, nhiều hơn CF Montréal 14 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt đáng kể về vị trí hiện tại, song diễn biến phong độ gần đây cho thấy CF Montréal vẫn có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn cạnh tranh trên sân nhà.

    Phong độ tạo ra hai trạng thái trái ngược

    CF Montréal chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, bên cạnh 2 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang thiếu sự ổn định, đặc biệt khi số trận thua nhiều gấp đôi số trận thắng trong giai đoạn được thống kê.

    Ngược lại, New England có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Thành tích này chưa phải một chuỗi áp đảo, nhưng vẫn tích cực hơn so với đối thủ. Đáng chú ý, New England có khả năng tìm kiếm kết quả tốt sau khi vừa trải qua một giai đoạn phong độ đan xen thắng và thua.

    Vì vậy, trận đấu không chỉ là sự đối lập giữa hạng 3 và hạng 13. New England có lợi thế rõ ràng về vị trí cùng phong độ tổng thể, trong khi CF Montréal cần tận dụng sân nhà để thu hẹp khác biệt trên lý thuyết.

    Đối đầu nghiêng về New England

    Trong 5 lần chạm trán gần nhất, CF Montréal thắng 1 trận, hòa 1 trận và New England thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy New England thường chiếm ưu thế khi hai đội gặp nhau trong thời gian gần đây.

    Tuy nhiên, kết quả đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp chứ không quyết định hoàn toàn trận đấu sắp tới. CF Montréal vẫn có thể tạo ra thế trận khác nếu duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt những thời điểm chuyển sang tấn công.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Với vị trí thứ 3 và tổng điểm cao hơn đáng kể, New England nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự tự tin lớn hơn. Đội khách có thể hướng tới việc kiểm soát thế trận, gây sức ép lên hệ thống phòng ngự của CF Montréal và tìm cách biến ưu thế về phong độ thành những cơ hội rõ ràng.

    Trong khi đó, CF Montréal cần ưu tiên tính tổ chức. Hai thất bại trong 5 trận gần nhất cho thấy đội chủ nhà không thể để trận đấu diễn ra theo nhịp độ quá cởi mở. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống ở khu vực trung tâm và chuyển trạng thái nhanh sẽ là những yếu tố quan trọng nếu CF Montréal muốn gây khó khăn cho New England.

    Đặc biệt, lợi thế sân Stade Saputo có thể giúp CF Montréal chơi chủ động hơn so với vị trí trên bảng xếp hạng. Dù vậy, đội chủ nhà cần biến sự chủ động đó thành sức ép thực tế thay vì chỉ kiểm soát bóng. Khả năng tận dụng các cơ hội sẽ có ý nghĩa lớn trong một trận đấu mà hai đội đang có sự khác biệt về thành tích mùa giải.

    Nhận định trước trận

    New England được đánh giá cao hơn nhờ vị trí thứ 3, 29 điểm và thành tích đối đầu tích cực trước CF Montréal. Đội khách cũng sở hữu phong độ gần đây tốt hơn, dù chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối.

    CF Montréal bước vào cuộc đấu với nhiều áp lực sau chuỗi 5 trận chỉ có 1 chiến thắng. Tuy nhiên, việc thi đấu tại Stade Saputo mở ra cơ hội để đội chủ nhà lựa chọn cách tiếp cận chặt chẽ, kiên nhẫn và chờ thời điểm phản công.

    Nhìn chung, New England nắm nhiều lợi thế hơn trước giờ bóng lăn, nhưng CF Montréal vẫn có thể khiến trận đấu trở nên giằng co nếu phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt các tình huống chuyển đổi. Cục diện nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội khách có sớm áp đặt được ưu thế hay không.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    CF Montréal · 1 thắng1 hòaNew England · 3 thắng
    05/04/2026
    New England
    3 - 0
    CF Montréal
    NE
    26/07/2025
    New England
    1 - 3
    CF Montréal
    CM
    01/06/2025
    CF Montréal
    0 - 3
    New England
    NE
    19/09/2024
    New England
    2 - 2
    CF Montréal
    Hòa
    25/08/2024
    CF Montréal
    0 - 5
    New England
    NE
    CF Montréal
    5 trận gần nhất
    BBHHB
    17
    Trận
    4-3-10
    T-H-B
    22
    Ghi (TB 1.3)
    33
    Thủng lưới
    New England
    5 trận gần nhất
    THBTB
    16
    Trận
    9-2-5
    T-H-B
    26
    Ghi (TB 1.6)
    19
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC171232+2139TTTTB
    2Inter Miami171142+1337TTTTT
    3New England16925+729BTBHT
    4Chicago Fire16826+826TTTBB
    12Toronto18387-817BHHBH
    13CF Montréal174310-1115BHHBB
    14Philadelphia Union173410-913BHBTT
    Tình hình lực lượng
    CF Montréal
    Ivan Losenko (Suspended)
    Olger Escobar (Called Up To National Team)
    Bode Hidalgo (Groin Injury)
    New England
    Ilay Feingold (Leg Injury)
    Leonardo Campana (Hamstring Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp CF Montréal vs New England: Hết hiệp 1, New England dẫn 2-0
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