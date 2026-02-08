TRỰC TIẾP Trực tiếp CF Montréal vs New England: Hết hiệp 1, New England dẫn 2-0 CF Montréal tiếp New England tại Stade Saputo trong bối cảnh chênh lệch lớn trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây cho thấy trận đấu vẫn có thể khó lường

CF Montréal 0 - 2 New England Nghỉ giữa hiệp 48' New England kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ Bước sang phút 48, New England tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 42 - 58 và số lần dứt điểm 8 - 12 . CF Montréal đang phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội khách duy trì thế chủ động sau khi dẫn 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

36' New England kiểm soát thế trận Phút 36, New England đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 36 - 64 và nhỉnh hơn về dứt điểm 6 - 9. CF Montréal chịu sức ép, trong khi đội khách tiếp tục duy trì áp lực qua lợi thế phạt góc 0 - 2.

36' Sébastian Breza nhận thẻ vàng Phút 36, Sébastian Breza nhận thẻ vàng khi CF Montréal đang bị New England dẫn 0-2.

36' Dor Turgeman nhân đôi cách biệt cho New England Phút 36, Dor Turgeman lập công sau đường kiến tạo của Peyton Miller, giúp New England dẫn 0-2 trước CF Montréal. Nếu giữ tỷ số này, New England chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

30' Carles Gil đưa New England vượt lên Phút 30, Carles Gil lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, mở tỷ số cho New England trước CF Montréal. Nếu giữ tỷ số này, New England sẽ đứng thứ 3 với 29 điểm và chắc chắn giành vé vào vòng 1/16.

24' New England kiểm soát thế trận Sau 24 phút, New England đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 32-68 và nhỉnh hơn về phạt góc 0-2, buộc CF Montréal phải lùi thấp chịu sức ép. Dù vậy, thế trận chưa tạo ra cách biệt rõ ràng khi Montréal vẫn dứt điểm 4-3, còn tỷ số vẫn là 0-0.

12' New England áp đảo thế trận Phút 12, New England đang áp đảo với thời lượng cầm bóng 19 - 81 , trong khi CF Montréal chủ yếu phải lùi sâu phòng ngự. Sự chủ động còn thể hiện qua số pha dứt điểm 0 - 2 và phạt góc 0 - 1 , dù tỷ số vẫn là 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu CF Montréal tiếp đón New England.

Cập nhật lúc 07:31 02/08/2026

Đội hình chính thức CF Montréal Sơ đồ 4-3-3 New England Sơ đồ 4-3-3 1 Sébastian Breza 27 Dawid Bugaj 24 Efraín Morales 4 Brayan Vera 13 Luca Petrasso 8 Matty Longstaff 7 Daniel Pereira 22 Victor Loturi 18 Gennadiy Synchuk 9 Prince Owusu 14 Daniel Ríos 30 Matt Turner 8 Matt Polster 22 Ethan Kohler 2 Mamadou Fofana 23 Will Sands 10 Carles Gil 21 Brooklyn Raines 80 Alhassan Yusuf 25 Peyton Miller 11 Dor Turgeman 17 Marcos Zambrano Dự bị CF Montréal 2 Jalen Neal 5 Brandan Craig 6 Samuel Piette 21 Fabian Herbers 23 Noah Streit 26 Ivan Losenko 29 Olger Escobar 41 Samsy Keita New England 4 Tanner Beason 7 Griffin Yow 14 Jackson Yueill 15 Cody Baker 27 Wilson Harris 38 Eric Klein 41 Luca Langoni 73 JD Gunn 77 Diego Fagúndez Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

CF Montréal Thống kê New England 42% Kiểm soát bóng 58% 8 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 4 1 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 1 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 4

Thông tin trận đấu

CF Montréal sẽ tiếp New England tại Stade Saputo lúc 06:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc đối đầu giữa đội đứng hạng 13 và đội đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.

New England bước vào trận đấu với 29 điểm, nhiều hơn CF Montréal 14 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt đáng kể về vị trí hiện tại, song diễn biến phong độ gần đây cho thấy CF Montréal vẫn có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn cạnh tranh trên sân nhà.

Phong độ tạo ra hai trạng thái trái ngược

CF Montréal chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, bên cạnh 2 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang thiếu sự ổn định, đặc biệt khi số trận thua nhiều gấp đôi số trận thắng trong giai đoạn được thống kê.

Ngược lại, New England có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Thành tích này chưa phải một chuỗi áp đảo, nhưng vẫn tích cực hơn so với đối thủ. Đáng chú ý, New England có khả năng tìm kiếm kết quả tốt sau khi vừa trải qua một giai đoạn phong độ đan xen thắng và thua.

Vì vậy, trận đấu không chỉ là sự đối lập giữa hạng 3 và hạng 13. New England có lợi thế rõ ràng về vị trí cùng phong độ tổng thể, trong khi CF Montréal cần tận dụng sân nhà để thu hẹp khác biệt trên lý thuyết.

Đối đầu nghiêng về New England

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, CF Montréal thắng 1 trận, hòa 1 trận và New England thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy New England thường chiếm ưu thế khi hai đội gặp nhau trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, kết quả đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp chứ không quyết định hoàn toàn trận đấu sắp tới. CF Montréal vẫn có thể tạo ra thế trận khác nếu duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt những thời điểm chuyển sang tấn công.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị trí thứ 3 và tổng điểm cao hơn đáng kể, New England nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự tự tin lớn hơn. Đội khách có thể hướng tới việc kiểm soát thế trận, gây sức ép lên hệ thống phòng ngự của CF Montréal và tìm cách biến ưu thế về phong độ thành những cơ hội rõ ràng.

Trong khi đó, CF Montréal cần ưu tiên tính tổ chức. Hai thất bại trong 5 trận gần nhất cho thấy đội chủ nhà không thể để trận đấu diễn ra theo nhịp độ quá cởi mở. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý, hạn chế khoảng trống ở khu vực trung tâm và chuyển trạng thái nhanh sẽ là những yếu tố quan trọng nếu CF Montréal muốn gây khó khăn cho New England.

Đặc biệt, lợi thế sân Stade Saputo có thể giúp CF Montréal chơi chủ động hơn so với vị trí trên bảng xếp hạng. Dù vậy, đội chủ nhà cần biến sự chủ động đó thành sức ép thực tế thay vì chỉ kiểm soát bóng. Khả năng tận dụng các cơ hội sẽ có ý nghĩa lớn trong một trận đấu mà hai đội đang có sự khác biệt về thành tích mùa giải.

Nhận định trước trận

New England được đánh giá cao hơn nhờ vị trí thứ 3, 29 điểm và thành tích đối đầu tích cực trước CF Montréal. Đội khách cũng sở hữu phong độ gần đây tốt hơn, dù chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối.

CF Montréal bước vào cuộc đấu với nhiều áp lực sau chuỗi 5 trận chỉ có 1 chiến thắng. Tuy nhiên, việc thi đấu tại Stade Saputo mở ra cơ hội để đội chủ nhà lựa chọn cách tiếp cận chặt chẽ, kiên nhẫn và chờ thời điểm phản công.

Nhìn chung, New England nắm nhiều lợi thế hơn trước giờ bóng lăn, nhưng CF Montréal vẫn có thể khiến trận đấu trở nên giằng co nếu phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt các tình huống chuyển đổi. Cục diện nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc đội khách có sớm áp đặt được ưu thế hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất CF Montréal · 1 thắng 1 hòa New England · 3 thắng New England 3 - 0 CF Montréal NE New England 1 - 3 CF Montréal CM CF Montréal 0 - 3 New England NE New England 2 - 2 CF Montréal Hòa CF Montréal 0 - 5 New England NE

CF Montréal 5 trận gần nhất B B H H B 17 Trận 4-3-10 T-H-B 22 Ghi (TB 1.3) 33 Thủng lưới New England 5 trận gần nhất T H B T B 16 Trận 9-2-5 T-H-B 26 Ghi (TB 1.6) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T 4 Chicago Fire 16 8 2 6 +8 26 T T T B B … 12 Toronto 18 3 8 7 -8 17 B H H B H 13 CF Montréal 17 4 3 10 -11 15 B H H B B 14 Philadelphia Union 17 3 4 10 -9 13 B H B T T …

Tình hình lực lượng CF Montréal ✚ Ivan Losenko (Suspended) ✚ Olger Escobar (Called Up To National Team) ✚ Bode Hidalgo (Groin Injury) New England ✚ Ilay Feingold (Leg Injury) ✚ Leonardo Campana (Hamstring Injury)