Trực tiếp Charlotte vs CF Pachuca: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Charlotte vs CF Pachuca: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn12/08/2026 01:27

    Charlotte bước vào cuộc đối đầu với CF Pachuca tại Leagues Cup lúc 06:30 ngày 12/08 trên sân Bank of America trong bối cảnh hai đội sở hữu phong độ trái ngược.

    CharlottevsCF PachucaSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
    • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Charlotte và CF Pachuca đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

    Cập nhật lúc 06:01 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    Charlotte
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Dean Smith
    CF Pachuca
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Benjamin Mora
    21
    Tyler Miller
    14
    Nathan Byrne
    22
    Henry Kessler
    3
    Tim Ream
    23
    David Schnegg
    17
    Luca De La Torre
    8
    Ashley Westwood
    28
    Djibril Diani
    25
    Tyger Smalls
    9
    Idan Toklomati
    11
    Liel Abada
    25
    Carlos Moreno
    14
    Carlos Sánchez
    13
    Jorge Berlanga
    4
    Eduardo Bauermann
    6
    Mauricio Isais
    30
    Sergio Rodríguez
    10
    Elías Montiel
    29
    Kenedy
    26
    Alan Bautista
    11
    Oussama Idrissi
    23
    Salomón Rondón
    Dự bị
    Charlotte
    1 Kristijan Kahlina42 Isaac Walker44 Morrison Agyemang4 Andrew Privett39 Jack Neeley15 Harry Toffolo35 Will Cleary13 Brandt Bronico20 Baye Coulibaly
    CF Pachuca
    31 Jose Eulogio22 Alan Mozo32 Pedro Budib15 Francisco Venegas16 Christian Rivera187 Gael Álvarez7 Rodolfo Pizarro9 Adrián Alcaraz19 Illian Hernandez
    Cập nhật đội hình lúc 06:01 12/08/2026

    Trận đấu giữa Charlotte và CF Pachuca trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Bank of America Stadium. Cuộc đối đầu giữa đại diện của giải MLS và đại diện Liga MX thu hút sự chú ý khi hai đội sở hữu phong độ hoàn toàn trái ngược trước giờ bóng lăn.

    Phong độ gần đây của hai đội

    Đội chủ nhà Charlotte đang duy trì sự hưng phấn cao độ khi giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Lối chơi hiệu quả cùng ưu thế thi đấu trên sân nhà Bank of America Stadium kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho đội bóng này.

    Bên phía đối diện, CF Pachuca lại bước vào trận đấu với không ít nỗi lo. Đội khách đã nhận thất bại ở cả 2 trận đấu gần nhất, tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ trước chuyến làm khách hứa hẹn nhiều khó khăn.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Màn so tài giữa hai đội bóng mang hai trạng thái phong độ trái ngược hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận đầy tính tính toán. Charlotte với mạch 2 trận thắng liên tiếp sẽ chủ động triển khai lối chơi nhằm tìm kiếm lợi thế sớm ngay trên thánh địa của mình.

    Trong khi đó, CF Pachuca buộc phải nhanh chóng củng cố lại sự tập trung ở hàng phòng ngự nếu muốn ngắt chuỗi 2 trận thua liên tiếp và tìm kiếm một kết quả khả quan trong chuyến làm khách này.

    Charlotte
    5 trận gần nhất
    TTBTH
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    0
    Thủng lưới
    CF Pachuca
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    5
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Charlotte vs CF Pachuca: Đội hình xuất phát
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