TRỰC TIẾP Trực tiếp Charlotte vs CF Pachuca: Đội hình xuất phát Charlotte bước vào cuộc đối đầu với CF Pachuca tại Leagues Cup lúc 06:30 ngày 12/08 trên sân Bank of America trong bối cảnh hai đội sở hữu phong độ trái ngược.

Charlotte vs CF Pachuca SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Charlotte và CF Pachuca đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:01 12/08/2026

Đội hình chính thức Charlotte Sơ đồ 4-3-3 · HLV Dean Smith CF Pachuca Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Benjamin Mora 21 Tyler Miller 14 Nathan Byrne 22 Henry Kessler 3 Tim Ream 23 David Schnegg 17 Luca De La Torre 8 Ashley Westwood 28 Djibril Diani 25 Tyger Smalls 9 Idan Toklomati 11 Liel Abada 25 Carlos Moreno 14 Carlos Sánchez 13 Jorge Berlanga 4 Eduardo Bauermann 6 Mauricio Isais 30 Sergio Rodríguez 10 Elías Montiel 29 Kenedy 26 Alan Bautista 11 Oussama Idrissi 23 Salomón Rondón Dự bị Charlotte 1 Kristijan Kahlina 42 Isaac Walker 44 Morrison Agyemang 4 Andrew Privett 39 Jack Neeley 15 Harry Toffolo 35 Will Cleary 13 Brandt Bronico 20 Baye Coulibaly CF Pachuca 31 Jose Eulogio 22 Alan Mozo 32 Pedro Budib 15 Francisco Venegas 16 Christian Rivera 187 Gael Álvarez 7 Rodolfo Pizarro 9 Adrián Alcaraz 19 Illian Hernandez Cập nhật đội hình lúc 06:01 12/08/2026

Trận đấu giữa Charlotte và CF Pachuca trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Bank of America Stadium. Cuộc đối đầu giữa đại diện của giải MLS và đại diện Liga MX thu hút sự chú ý khi hai đội sở hữu phong độ hoàn toàn trái ngược trước giờ bóng lăn.

Phong độ gần đây của hai đội

Đội chủ nhà Charlotte đang duy trì sự hưng phấn cao độ khi giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Lối chơi hiệu quả cùng ưu thế thi đấu trên sân nhà Bank of America Stadium kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho đội bóng này.

Bên phía đối diện, CF Pachuca lại bước vào trận đấu với không ít nỗi lo. Đội khách đã nhận thất bại ở cả 2 trận đấu gần nhất, tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ trước chuyến làm khách hứa hẹn nhiều khó khăn.

Nhận định cục diện trận đấu

Màn so tài giữa hai đội bóng mang hai trạng thái phong độ trái ngược hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận đầy tính tính toán. Charlotte với mạch 2 trận thắng liên tiếp sẽ chủ động triển khai lối chơi nhằm tìm kiếm lợi thế sớm ngay trên thánh địa của mình.

Trong khi đó, CF Pachuca buộc phải nhanh chóng củng cố lại sự tập trung ở hàng phòng ngự nếu muốn ngắt chuỗi 2 trận thua liên tiếp và tìm kiếm một kết quả khả quan trong chuyến làm khách này.

Charlotte 5 trận gần nhất T T B T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới CF Pachuca 5 trận gần nhất B B B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới