TRỰC TIẾP Trực tiếp Chicago Fire vs Santos Laguna: Santos Laguna mở tỷ số Trận đấu giữa Chicago Fire và Santos Laguna diễn ra lúc 07h00 ngày 10/08/2026 tại Leagues Cup. Đại diện MLS đang có sự tự tin sau trận thắng gần nhất.

Chicago Fire 0 - 1 Santos Laguna Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Chicago Fire 0 - 1 Santos Laguna.

36' Santos Laguna hiệu quả dù kiểm soát bóng ít hơn Dù Chicago Fire làm chủ cuộc chơi với 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng, Santos Laguna mới là đội chắt chiu cơ hội tốt hơn để dẫn 0 - 1 ở phút 36. Đội khách tạo ra sự khác biệt nhờ chỉ số dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2 ), buộc đối thủ phải nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ.

28' S. Mariscal Murra nhận thẻ vàng ở phút 28 Phút 28, S. Mariscal Murra bên phía Santos Laguna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đại diện Mexico vẫn cần thi đấu cẩn trọng hơn để tránh rơi vào thế bất lợi trên sân SeatGeek Stadium.

24' Santos Laguna kiểm soát thế trận, liên tục hãm thành Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 49% - 51%, Santos Laguna mới là đội tạo ra hiệu quả vượt trội sau 24 phút thi đấu. Đội khách liên tục gây sức ép với số lần dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), qua đó tạm nắm lợi thế với tỷ số 0 - 1 trước Chicago Fire.

20' E. Bullaude dứt điểm mở tỷ số cho Santos Laguna Phút 20, E. Bullaude lập công đưa Santos Laguna vươn lên dẫn 0-1 ngay trên sân của Chicago Fire. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng cục diện khi đại diện Mexico nhập cuộc chủ động và tạo ra sức ép tốt hơn kể từ đầu trận.

12' Nhập cuộc thận trọng, chưa có cú dứt điểm Sau 12 phút đầu tiên, trận đấu giữa Chicago Fire và Santos Laguna diễn ra với thế trận giằng co và tương đối thận trọng. Santos Laguna nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% cùng 0 - 1 về phạt góc, tuy nhiên cả hai bên vẫn chưa tung ra cú dứt điểm nào ( 0 - 0 , trúng đích 0 - 0 ).

0' Trận đấu bắt đầu Chicago Fire tiếp đón Santos Laguna.

Cập nhật lúc 07:56 10/08/2026

Đội hình chính thức Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena Santos Laguna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Paiva Renato 1 Chris Brady 2 Leonardo Barroso 16 Joel Waterman 3 Jack Elliott 14 Viktor Radojević 6 Anton Salétros 22 Mauricio Pineda 37 Robert Turdean 7 Maren Haile-Selassie 9 Robert Lewandowski 19 Jonathan Bamba 1 Carlos Acevedo 3 Mauricio Cuevas 25 Felipe Sánchez 5 Aldo Lopez Vargas 14 Efrain Orona 7 Diego González 17 Emmanuel Echeverría 8 Salvador Mariscal 19 Eduardo Aguirre 21 Fran Villalba 10 Ezequiel Bullaude Dự bị Chicago Fire 25 Jeff Gal 44 Josh Cohen 24 Jonathan Dean 5 Samuel Rogers 15 Andrew Gutman 38 Christopher Cupps 35 Sergio Oregel 42 Dje Tah D'Avilla 12 Puso Dithejane Santos Laguna 33 Hector Holguin 181 Sergio Barajas 18 Franco Pardo 22 Kevin Picon 4 José Abella 11 Carlos Gruezo 15 Joshua Mancha 77 Kevin Palacios 6 Javier Güemez Cập nhật đội hình lúc 06:40 10/08/2026

Chicago Fire Thống kê Santos Laguna 58% Kiểm soát bóng 42% 1 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 2 2 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Trận đấu giữa Chicago Fire và Santos Laguna trong khuôn khổ giải Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 07:00 ngày 10/08/2026 trên sân vận động SeatGeek Stadium. Đây là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa các đại diện đến từ hai nền bóng đá hàng đầu khu vực là MLS và Liga MX.

Phong độ gần đây của hai đội

Bên cạnh lợi thế thi đấu trên sân nhà SeatGeek Stadium, Chicago Fire bước vào cuộc so tài này với tinh thần tương đối thoải mái. Trong lần ra sân gần nhất, đội bóng đại diện cho MLS đã có được một chiến thắng, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc tiếp đón đối thủ.

Trong khi đó, Santos Laguna lại gặp đôi chút bất lợi về mặt phong độ. Đội bóng đến từ Liga MX đã nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Việc phải làm khách trên sân của Chicago Fire ngay sau một kết quả không như ý sẽ là thử thách đòi hỏi Santos Laguna phải nỗ lực rất lớn để vượt qua.

Nhận định cục diện trận đấu

Lợi thế sân nhà cùng kết quả tích cực ở trận gần nhất giúp Chicago Fire nắm giữ sự chủ động nhất định về mặt tinh thần. Thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc SeatGeek Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng để đại diện nước Mỹ triển khai lối chơi.

Ở chiều ngược lại, Santos Laguna buộc phải có những điều chỉnh cần thiết nhằm xốc lại tinh thần sau trận thua gần đây. Với tính chất cạnh tranh giữa các đội bóng MLS và Liga MX tại Leagues Cup, cuộc chạm trán này hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co khi cả hai bên đều quyết tâm thể hiện bản lĩnh của mình.

Chicago Fire 5 trận gần nhất T T B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Santos Laguna 5 trận gần nhất B B B B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới