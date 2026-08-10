Trực tiếp Chicago Fire vs Santos Laguna: Santos Laguna mở tỷ số

TRỰC TIẾPTrực tiếp Chicago Fire vs Santos Laguna: Santos Laguna mở tỷ số
Trận đấu giữa Chicago Fire và Santos Laguna diễn ra lúc 07h00 ngày 10/08/2026 tại Leagues Cup. Đại diện MLS đang có sự tự tin sau trận thắng gần nhất.
- 45'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Chicago Fire 0 - 1 Santos Laguna.
- 36'Santos Laguna hiệu quả dù kiểm soát bóng ít hơn
Dù Chicago Fire làm chủ cuộc chơi với 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng, Santos Laguna mới là đội chắt chiu cơ hội tốt hơn để dẫn 0 - 1 ở phút 36. Đội khách tạo ra sự khác biệt nhờ chỉ số dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), buộc đối thủ phải nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ.
- 28'S. Mariscal Murra nhận thẻ vàng ở phút 28
Phút 28, S. Mariscal Murra bên phía Santos Laguna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đại diện Mexico vẫn cần thi đấu cẩn trọng hơn để tránh rơi vào thế bất lợi trên sân SeatGeek Stadium.
- 24'Santos Laguna kiểm soát thế trận, liên tục hãm thành
Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 49% - 51%, Santos Laguna mới là đội tạo ra hiệu quả vượt trội sau 24 phút thi đấu. Đội khách liên tục gây sức ép với số lần dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), qua đó tạm nắm lợi thế với tỷ số 0 - 1 trước Chicago Fire.
- 20'E. Bullaude dứt điểm mở tỷ số cho Santos Laguna
Phút 20, E. Bullaude lập công đưa Santos Laguna vươn lên dẫn 0-1 ngay trên sân của Chicago Fire. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng cục diện khi đại diện Mexico nhập cuộc chủ động và tạo ra sức ép tốt hơn kể từ đầu trận.
- 12'Nhập cuộc thận trọng, chưa có cú dứt điểm
Sau 12 phút đầu tiên, trận đấu giữa Chicago Fire và Santos Laguna diễn ra với thế trận giằng co và tương đối thận trọng. Santos Laguna nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% cùng 0 - 1 về phạt góc, tuy nhiên cả hai bên vẫn chưa tung ra cú dứt điểm nào (0 - 0, trúng đích 0 - 0).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Chicago Fire tiếp đón Santos Laguna.
Cập nhật lúc 07:56 10/08/2026
Trận đấu giữa Chicago Fire và Santos Laguna trong khuôn khổ giải Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 07:00 ngày 10/08/2026 trên sân vận động SeatGeek Stadium. Đây là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa các đại diện đến từ hai nền bóng đá hàng đầu khu vực là MLS và Liga MX.
Phong độ gần đây của hai đội
Bên cạnh lợi thế thi đấu trên sân nhà SeatGeek Stadium, Chicago Fire bước vào cuộc so tài này với tinh thần tương đối thoải mái. Trong lần ra sân gần nhất, đội bóng đại diện cho MLS đã có được một chiến thắng, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc tiếp đón đối thủ.
Trong khi đó, Santos Laguna lại gặp đôi chút bất lợi về mặt phong độ. Đội bóng đến từ Liga MX đã nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Việc phải làm khách trên sân của Chicago Fire ngay sau một kết quả không như ý sẽ là thử thách đòi hỏi Santos Laguna phải nỗ lực rất lớn để vượt qua.
Nhận định cục diện trận đấu
Lợi thế sân nhà cùng kết quả tích cực ở trận gần nhất giúp Chicago Fire nắm giữ sự chủ động nhất định về mặt tinh thần. Thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc SeatGeek Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng để đại diện nước Mỹ triển khai lối chơi.
Ở chiều ngược lại, Santos Laguna buộc phải có những điều chỉnh cần thiết nhằm xốc lại tinh thần sau trận thua gần đây. Với tính chất cạnh tranh giữa các đội bóng MLS và Liga MX tại Leagues Cup, cuộc chạm trán này hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co khi cả hai bên đều quyết tâm thể hiện bản lĩnh của mình.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)