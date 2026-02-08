Trực tiếp Cincinnati vs SJ Earthquakes: Cincinnati vượt lên dẫn trước

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Cincinnati vs SJ Earthquakes: Cincinnati vượt lên dẫn trước

    Đại Ngàn02/08/2026 02:10

    Cincinnati bước vào trận đấu với thành tích gần đây cân bằng hơn, trong khi SJ Earthquakes gặp nhiều khó khăn. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về đội chủ nhà.

    Cincinnati3 - 2SJ EarthquakesHiệp 2 — phút 94'
    • 94'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Cincinnati 3 - 2 SJ Earthquakes.

    • 90+3'Cincinnati thay người ở phút bù giờ

      Phút 90+3', Ayoub Jabbari vào sân thay Kévin Denkey khi Cincinnati đang dẫn 3-2. Nếu giữ tỷ số này, Cincinnati tạm đứng thứ 8 với 23 điểm, nhưng suất đi tiếp vẫn chưa được chốt.

    • 89'Miles Robinson nhận thẻ vàng phút 89

      Phút 89, Miles Robinson nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ đến trong lúc Cincinnati đang dẫn 3-2, hứa hẹn những phút cuối đầy căng thẳng.

    • 89'Tah Anunga vào sân ở phút 89

      Phút 89', Tah Anunga vào sân thay Obinna Nwobodo. Cincinnati thực hiện sự điều chỉnh trong những phút cuối, khi đang dẫn 3-2.

    • 88'Alvas Powell vào sân ở phút 88

      Phút 88, Alvas Powell được tung vào sân, thay Ender Echenique.

    • 87'Pavel Bucha nhận thẻ vàng ở phút 87

      Phút 87, Pavel Bucha nhận thẻ vàng trong bối cảnh Cincinnati đang dẫn SJ Earthquakes 3-2. Chiếc thẻ đến ở thời điểm cuối trận, khi Cincinnati cần bảo toàn lợi thế.

    • 84'Cincinnati áp đảo ở cuối trận

      Phút 84', Cincinnati vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62-38 và áp đảo về dứt điểm 20-9. SJ Earthquakes phải lùi sâu chịu sức ép, khi chỉ có 2 cú sút trúng đích so với 10 của đối thủ.

    • 82'Evander đưa Cincinnati vượt lên

      Phút 82, Evander lập công, giúp Cincinnati vượt lên dẫn trước SJ Earthquakes với tỷ số 3-2. Bàn thắng đến trong màn rượt đuổi kịch tính và đưa Cincinnati tạm đứng thứ 8 với 23 điểm nếu giữ tỷ số này.

    • 81'Jasinski vào sân, Kikanović rời cuộc chơi

      Phút 81', Jack Jasinski được tung vào sân thay Benji Kikanović. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi tỷ số được cân bằng 2-2, trong thời điểm trận đấu đang rất nhạy cảm.

    • 81'Dave Romney vào sân ở phút 81

      Phút 81, Dave Romney vào sân thay Ronaldo Vieira. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho đội bóng trong những phút cuối.

    • 80'Tom Barlow đưa Cincinnati trở lại 2-2

      Phút 80', Tom Barlow lập công sau đường kiến tạo của Evander, đưa Cincinnati gỡ hòa 2-2. Bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng trong những phút cuối.

    • 73'Jack Skahan vào sân thay Ousseni Bouda

      Phút 73', Jack Skahan vào sân thay Ousseni Bouda. Sự thay đổi diễn ra khi Cincinnati đang bị dẫn 1-2, trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

    • 72'Cincinnati ép sân, SJ Earthquakes chịu trận

      Phút 72', Cincinnati vẫn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 62 - 38 và số lần dứt điểm 17 - 7. SJ Earthquakes đang dẫn bàn nhưng phải tập trung chống đỡ trước sức ép lớn, thể hiện qua chỉ số cứu thua 0 - 7.

    • 70'Cincinnati thay người ở phút 70

      Phút 70', Tom Barlow vào sân thay Kenji Mboma Dem. Cincinnati đang cần thêm sức bật khi bị SJ Earthquakes dẫn 1-2.

    • 70'Teenage Hadebe vào sân thay Kyle Smith

      Phút 70, Teenage Hadebe được tung vào sân thay Kyle Smith. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh Cincinnati đang bị dẫn 1-2.

    • 60'Cincinnati ép sân, SJ Earthquakes chống đỡ

      Phút 60', Cincinnati vẫn là đội làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39 và số pha dứt điểm 17 - 7. SJ Earthquakes phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua 7 lần cứu thua, nhưng vẫn giữ lợi thế dẫn bàn.

    • 60'Cincinnati thay người ở phút 60

      Phút 60, Jamar Ricketts vào sân thay Vítor Costa. Trong thế bị dẫn 1-2, Cincinnati có thể kỳ vọng sự thay đổi này mang đến thêm phương án tìm bàn gỡ.

    • 56'Timo Werner đưa SJ Earthquakes vượt lên

      Phút 56', Timo Werner dứt điểm ghi bàn sau đường kiến tạo của Preston Judd, đưa SJ Earthquakes vượt lên dẫn Cincinnati 1-2. Đội khách một lần nữa chiếm lợi thế trong thế trận giằng co.

    • 48'Cincinnati áp đảo sau giờ nghỉ

      Phút 48, Cincinnati kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59-41 và tung ra 14-5 cú dứt điểm. SJ Earthquakes đang chịu sức ép rõ rệt, khi thủ môn của họ phải thực hiện 5 pha cứu thua so với 0 bên phía Cincinnati, dù tỷ số vẫn là 1-1.

    • 46'Ian Harkes vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', Ian Harkes vào sân thay Nick Fernandez khi Cincinnati và SJ Earthquakes đang hòa 1-1. Sự điều chỉnh này mở đầu cho hiệp hai đầy cạnh tranh giữa hai đội.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 36'Cincinnati áp đảo dù trận đấu vẫn cân bằng

      Phút 36', Cincinnati đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 60-40 và áp đảo về dứt điểm 13-4. SJ Earthquakes phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua 4 lần cứu thua, nhưng vẫn đứng vững để duy trì tỷ số 1-1.

    • 33'Bryan Ramírez đưa Cincinnati trở lại

      Phút 33, Bryan Ramírez ghi bàn sau đường kiến tạo của Evander, đưa Cincinnati gỡ hòa. Đội chủ nhà đã nhanh chóng đáp trả sau khi bị SJ Earthquakes dẫn trước.

    • 26'Daniel Munie giúp SJ Earthquakes mở tỷ số

      Phút 26, Daniel Munie lập công sau đường kiến tạo của Timo Werner, đưa SJ Earthquakes vượt lên dẫn trước. Cincinnati đang phải rượt đuổi khi tỷ số là 0-1.

    • 24'Cincinnati ép sân, SJ Earthquakes chống đỡ

      Sau 24 phút, Cincinnati đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 54-46 và vượt trội về dứt điểm 8-3. SJ Earthquakes phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua số lần cứu thua 0-3, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

    • 20'Kyle Smith nhận thẻ vàng ở phút 20

      Phút 20, Kyle Smith nhận thẻ vàng sau một pha tranh chấp, khiến anh phải chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu. Cincinnati đang có thế trận chủ động hơn, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

    • 12'Cincinnati áp đảo từ đầu trận

      Phút 12, Cincinnati đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 67 - 33. Sức ép được cụ thể hóa qua thống kê dứt điểm 5 - 1, buộc SJ Earthquakes chủ yếu lùi sâu chống đỡ.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Cincinnati tiếp đón SJ Earthquakes.

    Cập nhật lúc 10:39 02/08/2026

    Đội hình chính thức
    Cincinnati
    Sơ đồ 3-4-1-2
    SJ Earthquakes
    Sơ đồ 4-2-3-1
    18
    Roman Celentano
    24
    Kyle Smith
    12
    Miles Robinson
    11
    Samuel Gidi
    66
    Ender Echenique
    20
    Pavel Bucha
    5
    Obinna Nwobodo
    29
    Bryan Ramírez
    10
    Evander
    17
    Kenji Mboma Dem
    9
    Kévin Denkey
    1
    Angus Gunn
    87
    Vítor Costa
    18
    Reid Roberts
    5
    Daniel Munie
    28
    Benji Kikanović
    14
    Ronaldo Vieira
    34
    Beau Leroux
    20
    Nick Fernandez
    11
    Timo Werner
    19
    Preston Judd
    7
    Ousseni Bouda
    Dự bị
    Cincinnati
    2 Alvas Powell4 Nick Hagglund13 Evan Louro14 Kristian Fletcher15 Teenage Hadebe16 Tom Barlow27 Tah Anunga88 A. Chirilă99 Ayoub Jabbari
    SJ Earthquakes
    2 Jamar Ricketts3 Paul Marie4 Dave Romney6 Ian Harkes16 Jack Skahan17 Jack Jasinski31 Francesco Montali79 Darius Johnson99 Luka Jovanovic
    Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026
    CincinnatiThống kêSJ Earthquakes
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    20
    Dứt điểm
    11
    10
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    5
    11
    Phạm lỗi
    5
    2
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    7

    Thông tin trận đấu

    Cincinnati đối đầu SJ Earthquakes tại MLS (Nhà nghề Mỹ) lúc 06:30 ngày 02/08/2026 trên sân TQL Stadium. Tâm điểm trước trận nằm ở sự khác biệt về phong độ gần đây và ưu thế của Cincinnati trong lần đối đầu gần nhất.

    Phong độ nghiêng về Cincinnati

    Cincinnati có thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh, dù sự ổn định chưa hoàn toàn được bảo đảm.

    Trong khi đó, SJ Earthquakes thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận ở cùng số trận. Việc nhận nhiều thất bại hơn khiến đội khách phải tìm cách cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, đặc biệt trong những thời điểm bị đối thủ gây sức ép.

    Cincinnati có nền tảng tốt hơn

    Cincinnati hiện đứng thứ 7 với 23 điểm. Đây là cơ sở để đội chủ nhà bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định, nhất là khi cuộc chạm trán diễn ra tại TQL Stadium.

    SJ Earthquakes không có vị trí và điểm số được nêu trong dữ liệu nhận định. Vì vậy, trọng tâm đánh giá nằm ở phong độ gần đây của đội khách và cách họ ứng phó trước một Cincinnati đang có thành tích tổng thể tích cực hơn.

    Đối đầu cũng ủng hộ Cincinnati

    Ở lần gặp gần nhất, Cincinnati giành chiến thắng trước SJ Earthquakes. Xu hướng này tạo thêm điểm tựa tinh thần cho Cincinnati, dù khoảng cách giữa hai đội trên sân vẫn sẽ phụ thuộc vào cách triển khai trận đấu cụ thể.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Cincinnati nhiều khả năng sẽ muốn chủ động áp đặt thế trận, tận dụng sự tự tin từ vị trí hiện tại và kết quả đối đầu gần nhất. Điều quan trọng với đội chủ nhà là duy trì sức ép đủ lâu, đồng thời tránh để những khoảng trống trong quá trình lên bóng làm giảm hiệu quả tấn công.

    Ở chiều ngược lại, SJ Earthquakes cần ưu tiên sự chắc chắn và tính kỷ luật. Sau 3 thất bại trong 5 trận gần nhất, đội khách không nên để trận đấu bị cuốn theo nhịp độ của Cincinnati. Khả năng giữ cự ly đội hình và chuyển trạng thái nhanh có thể quyết định việc họ có tạo được thế trận cân bằng hay không.

    Dữ liệu hiện không cung cấp thông tin về cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ dự kiến. Vì thế, những điều chỉnh trong trận sẽ nhiều khả năng xoay quanh cách hai đội kiểm soát không gian, tổ chức pressing và tận dụng các thời điểm chuyển đổi.

    Nhận định trước trận

    Cincinnati sở hữu nhiều tín hiệu tích cực hơn trước giờ bóng lăn: phong độ gần đây tốt hơn, đang đứng thứ 7 với 23 điểm và đã thắng lần đối đầu gần nhất. SJ Earthquakes vẫn có cơ hội tạo ra thế trận khó chịu, nhưng thành tích thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất cho thấy họ cần một màn trình diễn chặt chẽ hơn thường lệ.

    Nhìn chung, Cincinnati được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự cân bằng về phong độ và điểm tựa sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng cần biến ưu thế đó thành khả năng kiểm soát thực tế, thay vì chỉ dựa vào kết quả đối đầu và vị trí hiện tại.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Cincinnati · 1 thắng0 hòaSJ Earthquakes · 0 thắng
    16/06/2024
    SJ Earthquakes
    2 - 4
    Cincinnati
    CIN
    Cincinnati
    5 trận gần nhất
    BTTTH
    17
    Trận
    6-5-6
    T-H-B
    41
    Ghi (TB 2.4)
    42
    Thủng lưới
    SJ Earthquakes
    5 trận gần nhất
    HBBTB
    17
    Trận
    10-3-4
    T-H-B
    35
    Ghi (TB 2.1)
    20
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC171232+2139TTTTB
    2Inter Miami171142+1337TTTTT
    3New England16925+729BTBHT
    6Charlotte17746+325BTTHT
    7Cincinnati17656-123BHTTB
    8DC United17575-322BHHHT
    Tình hình lực lượng
    Cincinnati
    Teenage Hadebe (Called Up To National Team)
    Gerardo Valenzuela (Red Card Suspension)
    Miles Robinson (Called Up To National Team)
    SJ Earthquakes
    Niko Tsakiris (Groin Surgery)
    DeJuan Jones (Achilles tendon problems)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Cincinnati vs SJ Earthquakes: Cincinnati vượt lên dẫn trước
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