TRỰC TIẾP Trực tiếp Club America vs Columbus Crew: Đội hình xuất phát Club America đối đầu Columbus Crew ở tứ kết theo thể thức loại trực tiếp, nơi đội thắng sẽ giành vé đi tiếp còn bên thất bại phải chính thức dừng bước tại giải.

Club America vs Columbus Crew SẮP BẮT ĐẦU • 09:45 09:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Club America và Columbus Crew đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 09:45.

Cập nhật lúc 09:30 27/08/2026

Đội hình chính thức Club America Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Guillermo Almada Alves Jorge Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois 30 Rodolfo Cota 5 Kevin Álvarez 3 Israel Reyes 4 Sebastián Cáceres 26 Cristián Borja 28 Erick Sánchez 13 Alan Cervantes 12 Isaías Violante 23 Raphael Veiga 7 Brian Rodríguez 9 Henry Martín 28 Patrick Schulte 31 Steven Moreira 12 Cesar Ruvalcaba 25 Sean Zawadzki 18 Malte Amundsen 11 Brooks Lennon 7 Dylan Chambost 50 Tarun Karumanchi 16 Taha Habroune 77 Josef Martínez 10 Brais Méndez Dự bị Club America 21 Fernando Tapia 34 Dagoberto Espinoza 29 Ramón Juárez 2 Emilio Lara 27 Ícaro 186 Osvaldo Arriaga 6 Edwin Cerrillo 20 Alexis Gutiérrez 33 Patricio Salas Columbus Crew 54 Luke Pruter 1 Nicholas Hagen 45 Owen Presthus 3 Eric Bailly 23 Mohamed Farsi 20 André Gomes 26 Lautaro Giaccone 2 Andres Herrera 14 Amar Sejdic Cập nhật đội hình lúc 09:30 27/08/2026

Trận đấu tứ kết giữa Club America và Columbus Crew diễn ra vào lúc 09:45 ngày 27/08/2026 mang tính chất vô cùng then chốt khi áp dụng thể thức loại trực tiếp. Ở giai đoạn này, cánh cửa đi tiếp chỉ mở ra cho đội giành chiến thắng, trong khi bên thất bại sẽ phải dừng bước ngay lập tức.

Tính chất căng thẳng của vòng đấu loại trực tiếp

Bước vào vòng tứ kết, áp lực dành cho cả Club America lẫn Columbus Crew là như nhau khi mọi toan tính đều hướng đến mục tiêu duy nhất: giành quyền đi tiếp. Tính chất knock-out khiến từng sai lầm nhỏ đều có thể định đoạt cục diện trận đấu, buộc ban huấn luyện hai bên phải đưa ra phương án tiếp cận cẩn trọng ngay từ những phút đầu.

Không còn cơ hội sửa sai như ở các giai đoạn vòng bảng, thế trận nhiều khả năng sẽ được đẩy lên cao độ về mặt chiến thuật. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung và chớp thời cơ tốt hơn sẽ nắm giữ lợi thế để định đoạt kết quả chung cuộc.

Phong độ thi đấu và màn trình diễn gần đây

Xét về phong độ thi đấu, Columbus Crew đang cho thấy sự hưng phấn rõ rệt khi sở hữu thành tích toàn thắng trong cả 3 trận gần nhất. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp phản ánh sự ổn định trong lối chơi cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của đại diện này trước khi bước vào cuộc so tài lớn.

Ở chiều ngược lại, Club America cũng thể hiện phong độ tương đối tích cực với 2 chiến thắng và 1 thất bại trong 3 trận đấu vừa qua. Dù không duy trì được mạch toàn thắng như đối thủ, việc giành chiến thắng ở 2 trận gần nhất vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp Club America tự tin hướng tới mục tiêu đi tiếp.

Tương quan qua hai lần chạm trán gần nhất

Nhìn lại 2 lần chạm trán gần đây giữa hai đội, Columbus Crew đang nắm giữ đôi chút ưu thế khi giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa, trong khi Club America chưa có được thắng lợi nào. Tuy nhiên, trong một trận cầu mang tính chất knock-out sinh tử, thống kê này chỉ mang tính tham khảo và khoảng cách có thể bị san lấp bất cứ lúc nào.

Club America chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự quyết tâm cao nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi, trong khi Columbus Crew cần duy trì sự tỉnh táo để bảo vệ chuỗi phong độ ấn tượng. Cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ và kịch tính cho đến những giây cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Club America · 0 thắng 1 hòa Columbus Crew · 1 thắng Columbus Crew 1 - 1 Club America Hòa Club America 1 - 4 Columbus Crew CC

Club America 5 trận gần nhất T T H T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới Columbus Crew 5 trận gần nhất B B B H T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới