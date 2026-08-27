Trực tiếp Club America vs Columbus Crew: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Club America vs Columbus Crew: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn27/08/2026 04:48

    Club America đối đầu Columbus Crew ở tứ kết theo thể thức loại trực tiếp, nơi đội thắng sẽ giành vé đi tiếp còn bên thất bại phải chính thức dừng bước tại giải.

    Club AmericavsColumbus CrewSẮP BẮT ĐẦU • 09:45
    • 09:45Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Club America và Columbus Crew đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 09:45.

    Cập nhật lúc 09:30 27/08/2026

    Đội hình chính thức
    Club America
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Guillermo Almada Alves Jorge
    Columbus Crew
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois
    30
    Rodolfo Cota
    5
    Kevin Álvarez
    3
    Israel Reyes
    4
    Sebastián Cáceres
    26
    Cristián Borja
    28
    Erick Sánchez
    13
    Alan Cervantes
    12
    Isaías Violante
    23
    Raphael Veiga
    7
    Brian Rodríguez
    9
    Henry Martín
    28
    Patrick Schulte
    31
    Steven Moreira
    12
    Cesar Ruvalcaba
    25
    Sean Zawadzki
    18
    Malte Amundsen
    11
    Brooks Lennon
    7
    Dylan Chambost
    50
    Tarun Karumanchi
    16
    Taha Habroune
    77
    Josef Martínez
    10
    Brais Méndez
    Dự bị
    Club America
    21 Fernando Tapia34 Dagoberto Espinoza29 Ramón Juárez2 Emilio Lara27 Ícaro186 Osvaldo Arriaga6 Edwin Cerrillo20 Alexis Gutiérrez33 Patricio Salas
    Columbus Crew
    54 Luke Pruter1 Nicholas Hagen45 Owen Presthus3 Eric Bailly23 Mohamed Farsi20 André Gomes26 Lautaro Giaccone2 Andres Herrera14 Amar Sejdic
    Cập nhật đội hình lúc 09:30 27/08/2026

    Trận đấu tứ kết giữa Club America và Columbus Crew diễn ra vào lúc 09:45 ngày 27/08/2026 mang tính chất vô cùng then chốt khi áp dụng thể thức loại trực tiếp. Ở giai đoạn này, cánh cửa đi tiếp chỉ mở ra cho đội giành chiến thắng, trong khi bên thất bại sẽ phải dừng bước ngay lập tức.

    Tính chất căng thẳng của vòng đấu loại trực tiếp

    Bước vào vòng tứ kết, áp lực dành cho cả Club America lẫn Columbus Crew là như nhau khi mọi toan tính đều hướng đến mục tiêu duy nhất: giành quyền đi tiếp. Tính chất knock-out khiến từng sai lầm nhỏ đều có thể định đoạt cục diện trận đấu, buộc ban huấn luyện hai bên phải đưa ra phương án tiếp cận cẩn trọng ngay từ những phút đầu.

    Không còn cơ hội sửa sai như ở các giai đoạn vòng bảng, thế trận nhiều khả năng sẽ được đẩy lên cao độ về mặt chiến thuật. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung và chớp thời cơ tốt hơn sẽ nắm giữ lợi thế để định đoạt kết quả chung cuộc.

    Phong độ thi đấu và màn trình diễn gần đây

    Xét về phong độ thi đấu, Columbus Crew đang cho thấy sự hưng phấn rõ rệt khi sở hữu thành tích toàn thắng trong cả 3 trận gần nhất. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp phản ánh sự ổn định trong lối chơi cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của đại diện này trước khi bước vào cuộc so tài lớn.

    Ở chiều ngược lại, Club America cũng thể hiện phong độ tương đối tích cực với 2 chiến thắng và 1 thất bại trong 3 trận đấu vừa qua. Dù không duy trì được mạch toàn thắng như đối thủ, việc giành chiến thắng ở 2 trận gần nhất vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp Club America tự tin hướng tới mục tiêu đi tiếp.

    Tương quan qua hai lần chạm trán gần nhất

    Nhìn lại 2 lần chạm trán gần đây giữa hai đội, Columbus Crew đang nắm giữ đôi chút ưu thế khi giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa, trong khi Club America chưa có được thắng lợi nào. Tuy nhiên, trong một trận cầu mang tính chất knock-out sinh tử, thống kê này chỉ mang tính tham khảo và khoảng cách có thể bị san lấp bất cứ lúc nào.

    Club America chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự quyết tâm cao nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi, trong khi Columbus Crew cần duy trì sự tỉnh táo để bảo vệ chuỗi phong độ ấn tượng. Cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ và kịch tính cho đến những giây cuối cùng.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Club America · 0 thắng1 hòaColumbus Crew · 1 thắng
    26/09/2024
    Chung kết
    Columbus Crew
    1 - 1
    Club America
    Hòa
    01/08/2023
    Club America
    1 - 4
    Columbus Crew
    CC
    Club America
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 2.3)
    4
    Thủng lưới
    Columbus Crew
    5 trận gần nhất
    BBBHT
    3
    Trận
    3-0-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 2.3)
    3
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Club America vs Columbus Crew: Đội hình xuất phát
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