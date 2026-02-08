TRỰC TIẾP Trực tiếp Colorado Rapids vs Austin: Colorado Rapids áp đảo thế trận, chưa có bàn thắng Colorado Rapids và Austin chỉ cách nhau 2 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi phong độ gần đây khiến cuộc đối đầu tại MLS khó đoán.

Colorado Rapids 0 - 0 Austin Hiệp 1 — phút 30' 30' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Colorado Rapids áp đảo thế trận Phút 24, Colorado Rapids đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 67-33 và sức ép thể hiện qua 6-0 quả phạt góc. Austin chủ yếu lùi sâu chịu trận, dù khoảng cách dứt điểm mới là 4-3 và hai đội vẫn hòa 0-0.

12' Colorado Rapids áp đảo từ đầu trận Phút 12 , Colorado Rapids đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 73 - 27 , liên tục dồn Austin về phần sân nhà. Sức ép được cụ thể hóa qua dứt điểm 4 - 0 và phạt góc 4 - 0 , trong khi Austin chủ yếu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

0' Trận đấu bắt đầu Colorado Rapids tiếp đón Austin.

Cập nhật lúc 09:11 02/08/2026

Đội hình chính thức Colorado Rapids Sơ đồ 4-3-3 Austin Sơ đồ 4-4-2 41 Nicolas Hansen 4 Reggie Cannon 6 Rob Holding 22 Lucas Herrington 5 Loïc Williams 8 Hamzat Ojediran 10 Paxten Aaronson 12 Josh Atencio 7 Dante Sealy 9 Rafael Navarro 77 Darren Yapi 1 Brad Stuver 17 Jon Gallagher 5 Oleksandr Svatok 4 Brendan Hines-Ike 29 Guilherme Biro 77 Przemyslaw Placheta 33 Owen Wolff 6 Ilie Sánchez 11 Facundo Torres 10 Myrto Uzuni 9 Brandon Vazquez Dự bị Colorado Rapids 2 Keegan Rosenberry 13 Wayne Frederick 16 Alex Harris 24 Noah Cobb 29 Miguel Navarro 31 Adam Beaudry 32 Donavan Phillip 33 Kosi Thompson 93 Georgi Minoungou Austin 7 Jayden Nelson 12 Damian Las 14 Besard Sabovic 20 Nicolás Dubersarsky 21 Christian Ramirez 23 Žan Kolmanič 30 J. Rosales 35 Mateja Djordjevic 38 Ervin Torres Cập nhật đội hình lúc 07:53 02/08/2026

Colorado Rapids Thống kê Austin 67% Kiểm soát bóng 33% 4 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 0 6 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Colorado Rapids sẽ đối đầu Austin tại Dick's Sporting Goods Park lúc 08:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là cuộc so tài đáng chú ý giữa hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng, với Colorado Rapids xếp hạng 13 và Austin đứng hạng 14.

Khoảng cách hiện tại chỉ là 2 điểm. Colorado Rapids có 19 điểm, còn Austin sở hữu 17 điểm. Vì vậy, kết quả trận đấu có thể tạo ra tác động trực tiếp đến tương quan giữa hai đội, dù dữ liệu hiện có chưa cho phép kết luận về những mục tiêu xa hơn.

Phong độ tạo ra thế trận giằng co

Colorado Rapids bước vào trận đấu với thành tích thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định, nhưng vẫn có khả năng giành chiến thắng trong giai đoạn gần đây.

Ngược lại, Austin chỉ thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi phong độ kém tích cực hơn so với đối thủ. Đáng chú ý, Austin đã phải nhận thất bại ở 3 trận liên tiếp trước khi có sự thay đổi trong kết quả gần nhất. Dù vậy, một chiến thắng trong trận gần đây vẫn có thể mang lại điểm tựa tinh thần cho đội khách.

Sự khác biệt về phong độ là yếu tố Colorado Rapids có thể tận dụng, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, việc đội chủ nhà cũng để thua 3 trong 5 trận gần nhất cho thấy lợi thế này không đủ để bảo đảm một thế trận dễ dàng.

Đối đầu cân bằng

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Colorado Rapids thắng 2 trận và Austin cũng thắng 2 trận. Hai đội không có trận hòa nào trong giai đoạn này, phản ánh sự cân bằng về kết quả nhưng đồng thời cũng cho thấy các cuộc đối đầu thường phân định được đội giành chiến thắng.

Xu hướng này khiến trận đấu tại Dick's Sporting Goods Park có thể tiếp tục diễn ra với tính cạnh tranh cao. Colorado Rapids có cơ sở để tự tin nhờ lợi thế sân nhà và vị trí nhỉnh hơn, nhưng Austin vẫn sở hữu nền tảng đối đầu đủ tốt để không bị đánh giá thấp.

Cuộc đấu ở khu vực giữa bảng xếp hạng

Colorado Rapids đang đứng hạng 13 với 19 điểm, hơn Austin 2 điểm. Trong bối cảnh hai đội xếp liên tiếp, từng tình huống tranh chấp và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả chung cuộc.

Đội chủ nhà cần biến lợi thế sân bãi thành sức ép thực tế thay vì chỉ kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Austin phải tìm cách hạn chế những khoảng thời gian mất tập trung đã xuất hiện trong chuỗi 5 trận gần nhất. Nếu không cải thiện khả năng duy trì sự chắc chắn, đội khách có thể gặp khó trước một Colorado Rapids đang có thành tích tốt hơn về số trận thắng gần đây.

Điểm then chốt chiến thuật

Colorado Rapids nhiều khả năng sẽ muốn chủ động hơn nhờ lợi thế sân nhà. Cách tiếp cận hợp lý là gây sức ép đủ lớn để buộc Austin phải lùi sâu, đồng thời tránh đẩy đội hình lên quá cao và để lộ khoảng trống phía sau. Phong độ chưa ổn định của đội chủ nhà đòi hỏi họ phải cân bằng giữa khả năng tấn công và sự an toàn trong phòng ngự.

Với Austin, ưu tiên trước mắt có thể là giữ cự ly đội hình và kéo trận đấu vào thế giằng co. Sau chuỗi 4 thất bại trong 5 trận gần nhất, việc hạn chế sai lầm sẽ quan trọng không kém khả năng tạo ra cơ hội. Đội khách cũng cần tận dụng những thời điểm Colorado Rapids mất cân bằng khi dâng cao.

Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn các giai đoạn chuyển đổi. Colorado Rapids có lợi thế về vị trí, phong độ và sân thi đấu, nhưng Austin vẫn có thể tạo ra thế trận khó chịu nếu duy trì được sự chặt chẽ và khai thác hiệu quả những khoảng trống của đối thủ.

Nhận định

Colorado Rapids bước vào cuộc đối đầu với nhiều cơ sở tích cực hơn: đứng trên Austin 1 bậc, có nhiều hơn 2 điểm và thắng nhiều hơn đối thủ trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, thành tích đối đầu cân bằng cùng phong độ thất thường của đội chủ nhà khiến đây không phải trận đấu có thể xem nhẹ.

Austin cần một màn trình diễn kỷ luật để kéo dài cuộc đua, còn Colorado Rapids phải chứng minh rằng lợi thế sân nhà có thể chuyển hóa thành ưu thế trên sân. Nhìn chung, thế trận được dự báo sẽ cân bằng và giàu tính cạnh tranh, với khả năng kiểm soát sai lầm là yếu tố then chốt quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Colorado Rapids · 2 thắng 0 hòa Austin · 2 thắng Colorado Rapids 0 - 2 Austin AUS Austin 0 - 1 Colorado Rapids CR Austin 3 - 2 Colorado Rapids AUS Colorado Rapids 2 - 0 Austin CR

Colorado Rapids 5 trận gần nhất B T B B T 17 Trận 6-1-10 T-H-B 26 Ghi (TB 1.5) 25 Thủng lưới Austin 5 trận gần nhất B T B B B 17 Trận 4-5-8 T-H-B 22 Ghi (TB 1.3) 35 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 16 10 3 3 +21 33 T B T B H 2 Los Angeles FC 18 10 3 5 +16 33 B T T T T 3 SJ Earthquakes 17 10 3 4 +15 33 B B T B H … 12 San Diego 17 5 5 7 +3 20 T H B B T 13 Colorado Rapids 17 6 1 10 +1 19 T B B T B 14 Austin 17 4 5 8 -13 17 B B B T B 15 Sporting KC 17 4 2 11 -26 14 T B B T B

Tình hình lực lượng Colorado Rapids ✚ Theodore Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Jackson Travis (Finger Injury) ✚ Wayne Frederick (Called Up To National Team) ✚ Zack Steffen (Unknown Injury) Austin Không có thông tin