Trực tiếp Columbus Crew vs Cincinnati: Cincinnati mở tỷ số

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Columbus Crew vs Cincinnati: Cincinnati mở tỷ số

    Tuệ Nhân26/07/2026 01:27

    Columbus Crew gặp Cincinnati lúc 06:15 ngày 26/07/2026 tại Lower.com Field, trong trận đấu mà phong độ và vị trí bảng xếp hạng tạo khác biệt đáng chú ý.

    Columbus Crew0 - 1CincinnatiHiệp 1 — phút 20'
    • 20'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Columbus Crew 0 - 1 Cincinnati.

    • 12'Cincinnati nhỉnh hơn sau bàn mở tỷ số

      Sau 12 phút, Cincinnati đang dẫn 0-1 và nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 47-53. Columbus Crew chưa tạo được pha dứt điểm nào, trong khi Cincinnati đã có 0-1 lần dứt điểm trúng đích, cho thấy đội khách vẫn nguy hiểm hơn trong thế trận giằng co.

    • 9'Kévin Denkey giúp Cincinnati mở tỷ số

      Phút 9', Kévin Denkey dứt điểm chân trái, đưa Cincinnati vượt lên dẫn 0-1 sau đường kiến tạo của Evander. Đội khách sớm tạo lợi thế trong trận đấu.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Columbus Crew tiếp đón Cincinnati.

    Cập nhật lúc 06:46 26/07/2026

    Đội hình chính thức
    Columbus Crew
    Sơ đồ 4-4-2
    Cincinnati
    Sơ đồ 3-5-2
    28
    Patrick Schulte
    23
    Mohamed Farsi
    25
    Sean Zawadzki
    4
    Rudy Camacho
    18
    Malte Amundsen
    27
    Max Arfsten
    50
    Tarun Karumanchi
    17
    Sekou Tidiany Bangoura
    16
    Taha Habroune
    90
    Nariman Akhundzada
    19
    Jamal Thiaré
    18
    Roman Celentano
    11
    Samuel Gidi
    21
    Matt Miazga
    12
    Miles Robinson
    20
    Pavel Bucha
    5
    Obinna Nwobodo
    10
    Evander
    22
    Gerardo Valenzuela
    66
    Ender Echenique
    9
    Kévin Denkey
    17
    Kenji Mboma Dem
    Dự bị
    Columbus Crew
    1 Nicholas Hagen7 Dylan Chambost8 Dániel Gazdag12 Cesar Ruvalcaba14 Amar Sejdić30 Hugo Picard31 Steven Moreira45 Owen Presthus46 Chase Adams
    Cincinnati
    2 Alvas Powell4 Nick Hagglund13 Evan Louro15 Teenage Hadebe16 Tom Barlow24 Kyle Smith27 Tah Anunga29 Bryan Ramírez99 Ayoub Jabbari
    Cập nhật đội hình lúc 05:35 26/07/2026
    Columbus CrewThống kêCincinnati
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    0
    Dứt điểm
    1
    0
    Trúng đích
    1
    3
    Phạm lỗi
    0

    Columbus Crew sẽ đối đầu Cincinnati tại Lower.com Field lúc 06:15 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Đây là màn so tài giữa một đội chủ nhà đang đứng hạng 11 với 16 điểm và đội khách xếp hạng 5 với 23 điểm. Sự khác biệt trên bảng xếp hạng cùng phong độ gần đây khiến Cincinnati bước vào trận đấu với trạng thái ổn định hơn, nhưng lợi thế sân nhà vẫn có thể giúp Columbus Crew tạo ra thế trận cân bằng.

    Phong độ nghiêng về Cincinnati

    Trong 5 trận gần nhất, Columbus Crew thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi thất bại xuất hiện nhiều hơn số trận thắng. Việc phong độ gần đây kết thúc bằng một trận thua cũng đặt ra yêu cầu Columbus Crew phải cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu.

    Ở chiều ngược lại, Cincinnati có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đội khách không hoàn toàn áp đảo, nhưng thành tích này cho thấy họ có khả năng hạn chế những giai đoạn sa sút. Hai chiến thắng liên tiếp ở cuối chuỗi phong độ cũng tạo thêm cơ sở để Cincinnati tự tin triển khai cách chơi chủ động hơn khi làm khách.

    Thế đối đầu cân bằng

    Lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất không tạo ra ưu thế rõ ràng cho bên nào. Columbus Crew thắng 2 trận, hai đội hòa 1 trận và Cincinnati cũng thắng 2 trận. Cán cân này cho thấy cuộc đối đầu thường khó được phân định chỉ dựa trên tên tuổi hay vị trí hiện tại.

    Vì vậy, những chi tiết trong cách nhập cuộc có thể đóng vai trò quan trọng. Columbus Crew cần tận dụng sân Lower.com Field để gây sức ép và không cho Cincinnati phát huy sự tự tin hình thành từ chuỗi kết quả gần đây. Trong khi đó, Cincinnati có thể hướng tới việc giữ cự ly đội hình hợp lý, kiên nhẫn chờ thời điểm khai thác những khoảng trống do đội chủ nhà để lại.

    Vị trí trên bảng xếp hạng tạo áp lực khác nhau

    Cincinnati hiện đứng hạng 5 với 23 điểm, còn Columbus Crew đứng hạng 11 với 16 điểm. Những con số này phản ánh sự khác biệt về kết quả tích lũy trong mùa giải, đồng thời khiến hai đội bước vào trận đấu với những mối quan tâm không giống nhau.

    Columbus Crew cần một màn trình diễn chặt chẽ hơn so với chuỗi trận gần đây, trong đó ưu tiên trước mắt là hạn chế sai sót và duy trì sự cân bằng giữa tấn công với phòng ngự. Nếu đẩy đội hình lên quá cao nhưng không kiểm soát được khoảng trống phía sau, đội chủ nhà có thể trao cho Cincinnati cơ hội phản công. Ngược lại, nếu quá thận trọng, Columbus Crew sẽ gặp khó khăn trong việc tạo sức ép cần thiết trên sân nhà.

    Cincinnati có thể nhập cuộc với tâm thế tự tin hơn nhờ vị trí hạng 5 và phong độ tích cực. Tuy nhiên, đội khách cũng cần tránh đánh giá thấp đối thủ, bởi thành tích đối đầu gần đây đang cân bằng. Một cách tiếp cận thực dụng, ưu tiên kiểm soát khu vực giữa sân và duy trì cấu trúc phòng ngự, có thể giúp Cincinnati giảm rủi ro trong một trận đấu mà đối thủ nhiều khả năng sẽ tìm cách thay đổi xu hướng phong độ.

    Điểm then chốt chiến thuật

    Trọng tâm của trận đấu nằm ở khả năng Columbus Crew biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế. Đội chủ nhà cần tiến lên đủ nhanh để gây khó khăn cho Cincinnati, nhưng vẫn phải bảo đảm khoảng cách giữa các tuyến không bị kéo giãn. Sự cân bằng này đặc biệt quan trọng khi Columbus Crew chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

    Với Cincinnati, thử thách là duy trì sự chắc chắn thay vì chỉ dựa vào đà hưng phấn. Hai chiến thắng gần nhất cho thấy đội khách đang có điểm tựa tốt hơn về kết quả, nhưng thế đối đầu cân bằng nhắc nhở rằng trận đấu có thể diễn biến giằng co. Khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và tận dụng thời cơ sẽ là yếu tố đáng theo dõi.

    Nhận định trước trận

    Columbus Crew có lợi thế sân nhà, nhưng Cincinnati sở hữu phong độ gần đây tốt hơn và đang đứng ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Cán cân đối đầu 2 thắng, 1 hòa và 2 thất bại trong 5 lần gặp nhau gần nhất khiến trận đấu khó được xem là một chiều.

    Nhìn chung, Cincinnati có cơ sở để thi đấu tự tin, trong khi Columbus Crew cần một cách tiếp cận kỷ luật và hiệu quả hơn để phá vỡ xu hướng bất ổn. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm chuyển đổi và hạn chế được sai lầm trong những khu vực nguy hiểm.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Columbus Crew · 2 thắng1 hòaCincinnati · 2 thắng
    09/11/2025
    Cincinnati
    2 - 1
    Columbus Crew
    CIN
    03/11/2025
    Columbus Crew
    4 - 0
    Cincinnati
    CC
    28/10/2025
    Cincinnati
    1 - 0
    Columbus Crew
    CIN
    13/07/2025
    Cincinnati
    2 - 4
    Columbus Crew
    CC
    18/05/2025
    Columbus Crew
    1 - 1
    Cincinnati
    Hòa
    Columbus Crew
    5 trận gần nhất
    BHTHB
    16
    Trận
    4-4-8
    T-H-B
    22
    Ghi (TB 1.4)
    25
    Thủng lưới
    Cincinnati
    5 trận gần nhất
    TTTHB
    16
    Trận
    6-5-5
    T-H-B
    40
    Ghi (TB 2.5)
    40
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami161042+1234TTTTT
    3Chicago Fire15825+1026BTTTB
    4New England15825+426TBTBH
    5Cincinnati16655023HBHTT
    6New York City16646+522TTHBT
    10Orlando City16529-1717BTHBT
    11Columbus Crew16448-316BBHTB
    12Toronto16376-716BBBHH
    Tình hình lực lượng
    Columbus Crew
    Max Arfsten (Called Up To National Team)
    Jamal Thiaré (Calf Injury)
    Wessam Abou Ali (Cruciate Ligament Tear)
    Malte Amundsen (Hamstring Injury)
    Cincinnati
    Kristian Fletcher (Cruciate Ligament Injury)
    Teenage Hadebe (Called Up To National Team)
    Alvas Powell (Leg Injury)
    Miles Robinson (Called Up To National Team)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Columbus Crew vs Cincinnati: Cincinnati mở tỷ số
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