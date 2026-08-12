TRỰC TIẾP Trực tiếp Columbus Crew vs U.N.A.M. - Pumas: Đội hình xuất phát Trận đấu giữa Columbus Crew và U.N.A.M. - Pumas tại Leagues Cup diễn ra lúc 06h30 ngày 12/08/2026 trên sân ScottsMiracle-Gro Field với phong độ trái ngược.

Columbus Crew vs U.N.A.M. - Pumas SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Columbus Crew và U.N.A.M. - Pumas đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:01 12/08/2026

Đội hình chính thức Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois U.N.A.M. - Pumas Sơ đồ 5-4-1 · HLV Esteban Solari 1 Nicholas Hagen 31 Steven Moreira 4 Rudy Camacho 25 Sean Zawadzki 18 Malte Amundsen 23 Mohamed Farsi 50 Tarun Karumanchi 20 André Gomes 7 Dylan Chambost 10 Brais Méndez 8 Dániel Gazdag 1 Keylor Navas 7 Rodrigo Lopez 24 Antonio Leone 6 Nathan Silva 5 Rubén Duarte 77 Álvaro Angulo 8 Adalberto Carrasquilla 18 Victor Arteaga 31 Robert Morales 21 Uriel Antuna 23 Juninho Dự bị Columbus Crew 54 Luke Pruter 24 Evan Bush 45 Owen Presthus 11 Brooks Lennon 12 Cesar Ruvalcaba 30 Hugo Picard 26 Lautaro Giaccone 2 Andres Herrera 14 Amar Sejdic U.N.A.M. - Pumas 35 Pablo Lara 212 Kevin Cuneo 199 Kléber Carranza 2 Pablo Bennevendo 12 Cristian Calderón 34 Angel Azuaje 203 Stanley García 20 Santiago Trigos 22 Alan Medina Cập nhật đội hình lúc 06:01 12/08/2026

Thông tin chung trước trận đấu

Columbus Crew sẽ cuộc đọ sức với U.N.A.M. - Pumas vào lúc 06h30 ngày 12/08/2026 trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Trận tranh tài giữa đại diện MLS và Liga MX này được tổ chức trên sân vận động ScottsMiracle-Gro Field.

Đánh giá phong độ thi đấu

Đội chủ nhà Columbus Crew bước vào cuộc đối đầu này với màn trình diễn ấn tượng khi giành thắng lợi trong cả 2 trận đấu gần nhất. Nhờ việc toàn thắng 2 trận liên tiếp, đội bóng duy trì được sự tự tin cùng nhịp độ chơi bóng ổn định trước cuộc tiếp đón đối thủ.

Bên cạnh đó, ở chiều ngược lại, U.N.A.M. - Pumas lại đang trải qua giai đoạn thi đấu không như ý. Đội khách nhận thất bại trong cả 2 trận gần đây nhất, tạo ra tâm lý đè nặng trước chuyến làm khách hứa hẹn đầy thử thách.

Phân tích cục diện

Sự tương phản rõ rệt về phong độ thi đấu gần đây giữa hai câu lạc bộ mang lại ưu thế về mặt tinh thần cho Columbus Crew. Tuy nhiên, các cuộc chạm trán tại Leagues Cup giữa hai nền bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ, đòi hỏi cả hai bên phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt thời gian thi đấu.

Columbus Crew 5 trận gần nhất T T H T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới U.N.A.M. - Pumas 5 trận gần nhất B B T T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới