Trực tiếp Columbus Crew vs U.N.A.M. - Pumas: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Columbus Crew vs U.N.A.M. - Pumas: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn12/08/2026 01:29

    Trận đấu giữa Columbus Crew và U.N.A.M. - Pumas tại Leagues Cup diễn ra lúc 06h30 ngày 12/08/2026 trên sân ScottsMiracle-Gro Field với phong độ trái ngược.

    Columbus CrewvsU.N.A.M. - PumasSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
    • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Columbus Crew và U.N.A.M. - Pumas đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

    Cập nhật lúc 06:01 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    Columbus Crew
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois
    U.N.A.M. - Pumas
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Esteban Solari
    1
    Nicholas Hagen
    31
    Steven Moreira
    4
    Rudy Camacho
    25
    Sean Zawadzki
    18
    Malte Amundsen
    23
    Mohamed Farsi
    50
    Tarun Karumanchi
    20
    André Gomes
    7
    Dylan Chambost
    10
    Brais Méndez
    8
    Dániel Gazdag
    1
    Keylor Navas
    7
    Rodrigo Lopez
    24
    Antonio Leone
    6
    Nathan Silva
    5
    Rubén Duarte
    77
    Álvaro Angulo
    8
    Adalberto Carrasquilla
    18
    Victor Arteaga
    31
    Robert Morales
    21
    Uriel Antuna
    23
    Juninho
    Dự bị
    Columbus Crew
    54 Luke Pruter24 Evan Bush45 Owen Presthus11 Brooks Lennon12 Cesar Ruvalcaba30 Hugo Picard26 Lautaro Giaccone2 Andres Herrera14 Amar Sejdic
    U.N.A.M. - Pumas
    35 Pablo Lara212 Kevin Cuneo199 Kléber Carranza2 Pablo Bennevendo12 Cristian Calderón34 Angel Azuaje203 Stanley García20 Santiago Trigos22 Alan Medina
    Cập nhật đội hình lúc 06:01 12/08/2026

    Thông tin chung trước trận đấu

    Columbus Crew sẽ cuộc đọ sức với U.N.A.M. - Pumas vào lúc 06h30 ngày 12/08/2026 trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Trận tranh tài giữa đại diện MLS và Liga MX này được tổ chức trên sân vận động ScottsMiracle-Gro Field.

    Đánh giá phong độ thi đấu

    Đội chủ nhà Columbus Crew bước vào cuộc đối đầu này với màn trình diễn ấn tượng khi giành thắng lợi trong cả 2 trận đấu gần nhất. Nhờ việc toàn thắng 2 trận liên tiếp, đội bóng duy trì được sự tự tin cùng nhịp độ chơi bóng ổn định trước cuộc tiếp đón đối thủ.

    Bên cạnh đó, ở chiều ngược lại, U.N.A.M. - Pumas lại đang trải qua giai đoạn thi đấu không như ý. Đội khách nhận thất bại trong cả 2 trận gần đây nhất, tạo ra tâm lý đè nặng trước chuyến làm khách hứa hẹn đầy thử thách.

    Phân tích cục diện

    Sự tương phản rõ rệt về phong độ thi đấu gần đây giữa hai câu lạc bộ mang lại ưu thế về mặt tinh thần cho Columbus Crew. Tuy nhiên, các cuộc chạm trán tại Leagues Cup giữa hai nền bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ, đòi hỏi cả hai bên phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt thời gian thi đấu.

    Columbus Crew
    5 trận gần nhất
    TTHTB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    2
    Thủng lưới
    U.N.A.M. - Pumas
    5 trận gần nhất
    BBTTB
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    5
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Columbus Crew vs U.N.A.M. - Pumas: Đội hình xuất phát
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