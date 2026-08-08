TRỰC TIẾP Trực tiếp Crewe vs Accrington ST: Đội hình xuất phát Trận đấu giữa Crewe và Accrington ST tại vòng loại trực tiếp EFL Cup hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi lịch sử đối đầu gần nhất đang ở thế cân bằng tuyệt đối.

Crewe vs Accrington ST SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Crewe và Accrington ST đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

Đội hình chính thức Crewe Sơ đồ 4-3-3 · HLV Lee Bell Accrington ST Sơ đồ 4-3-3 · HLV John Doolan 1 Tom Booth 2 Lewis Billington 6 Luke Offord 5 Mickey Demetriou 3 Reece Hutchinson 17 Matúš Holíček 10 Joe White 14 Jordan Gibson 20 Calum Agius 9 Josh March 7 Jack Lankester 1 Louie Moulden 2 Donald Love 5 Farrend Rawson 22 Joseph Anderson 38 Connor O'Brien 28 Seamus Conneely 10 Alex Henderson 33 David Tutonda 13 Cole Stockton 39 Josh Woods 17 Devon Matthews Dự bị Crewe 13 Ian Lawlor 30 Stan Dancey 22 Phil Croker 32 Luca Moore 11 Joel Tabiner 29 Adrien Thibaut 27 Patrick Mlynarski Accrington ST 21 James Rogerson 3 Freddie Sass 25 Joshua Smith 4 Tom Moore 20 Charlie Brown 14 Stefan Mols 18 Charlie Caton Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Cuộc đối đầu giữa Crewe và Accrington ST trong khuôn khổ EFL Cup (Carabao Cup) sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Alexandra Stadium. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng bước vào trận đấu với mục tiêu duy nhất là giành tấm vé đi tiếp.

Tính chất sinh tử của trận đấu loại trực tiếp

Khác với các giải đấu tính điểm, cuộc chạm trán tại EFL Cup áp dụng thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc đội chiến thắng sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Yếu tố loại trực tiếp khiến áp lực đè nặng lên cả Crewe lẫn Accrington ST. Do không có cơ hội sửa sai ở các lượt trận sau, hai câu lạc bộ buộc phải thi đấu tập trung tối đa và thận trọng trong từng khoảnh khắc trên sân.

Thế cân bằng trong thành tích đối đầu

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, sự tương quan lực lượng giữa Crewe và Accrington ST đang ở mức cân bằng tuyệt đối. Cụ thể, Crewe đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 2 trận trước Accrington ST.

Thống kê này phản ánh sự ngang tài ngang sức và không đội bóng nào nắm lợi thế áp đảo rõ rệt. Cuộc tái đấu sắp tới trên sân Alexandra Stadium vì thế hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng giằng co khi cả hai đội đều nỗ lực phá vỡ thế cân bằng để đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Crewe · 2 thắng 1 hòa Accrington ST · 2 thắng Accrington ST 2 - 0 Crewe AS Crewe 2 - 0 Accrington ST CRE Crewe 0 - 1 Accrington ST AS Accrington ST 0 - 1 Crewe CRE Accrington ST 0 - 0 Crewe Hòa

Crewe 5 trận gần nhất H B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Accrington ST 5 trận gần nhất H T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới