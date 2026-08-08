Trực tiếp Crewe vs Accrington ST: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Crewe vs Accrington ST: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 19:22

    Trận đấu giữa Crewe và Accrington ST tại vòng loại trực tiếp EFL Cup hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi lịch sử đối đầu gần nhất đang ở thế cân bằng tuyệt đối.

    CrewevsAccrington STSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Crewe và Accrington ST đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Crewe
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Lee Bell
    Accrington ST
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV John Doolan
    1
    Tom Booth
    2
    Lewis Billington
    6
    Luke Offord
    5
    Mickey Demetriou
    3
    Reece Hutchinson
    17
    Matúš Holíček
    10
    Joe White
    14
    Jordan Gibson
    20
    Calum Agius
    9
    Josh March
    7
    Jack Lankester
    1
    Louie Moulden
    2
    Donald Love
    5
    Farrend Rawson
    22
    Joseph Anderson
    38
    Connor O'Brien
    28
    Seamus Conneely
    10
    Alex Henderson
    33
    David Tutonda
    13
    Cole Stockton
    39
    Josh Woods
    17
    Devon Matthews
    Dự bị
    Crewe
    13 Ian Lawlor30 Stan Dancey22 Phil Croker32 Luca Moore11 Joel Tabiner29 Adrien Thibaut27 Patrick Mlynarski
    Accrington ST
    21 James Rogerson3 Freddie Sass25 Joshua Smith4 Tom Moore20 Charlie Brown14 Stefan Mols18 Charlie Caton
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    Cuộc đối đầu giữa Crewe và Accrington ST trong khuôn khổ EFL Cup (Carabao Cup) sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Alexandra Stadium. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng bước vào trận đấu với mục tiêu duy nhất là giành tấm vé đi tiếp.

    Tính chất sinh tử của trận đấu loại trực tiếp

    Khác với các giải đấu tính điểm, cuộc chạm trán tại EFL Cup áp dụng thể thức loại trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc đội chiến thắng sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức bị loại khỏi giải đấu.

    Yếu tố loại trực tiếp khiến áp lực đè nặng lên cả Crewe lẫn Accrington ST. Do không có cơ hội sửa sai ở các lượt trận sau, hai câu lạc bộ buộc phải thi đấu tập trung tối đa và thận trọng trong từng khoảnh khắc trên sân.

    Thế cân bằng trong thành tích đối đầu

    Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, sự tương quan lực lượng giữa Crewe và Accrington ST đang ở mức cân bằng tuyệt đối. Cụ thể, Crewe đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 2 trận trước Accrington ST.

    Thống kê này phản ánh sự ngang tài ngang sức và không đội bóng nào nắm lợi thế áp đảo rõ rệt. Cuộc tái đấu sắp tới trên sân Alexandra Stadium vì thế hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng giằng co khi cả hai đội đều nỗ lực phá vỡ thế cân bằng để đi tiếp.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Crewe · 2 thắng1 hòaAccrington ST · 2 thắng
    03/04/2026
    Accrington ST
    2 - 0
    Crewe
    AS
    09/08/2025
    Crewe
    2 - 0
    Accrington ST
    CRE
    25/01/2025
    Crewe
    0 - 1
    Accrington ST
    AS
    14/09/2024
    Accrington ST
    0 - 1
    Crewe
    CRE
    06/04/2024
    Accrington ST
    0 - 0
    Crewe
    Hòa
    Crewe
    5 trận gần nhất
    HBTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Accrington ST
    5 trận gần nhất
    HTTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Crewe vs Accrington ST: Đội hình xuất phát
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