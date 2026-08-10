TRỰC TIẾP Trực tiếp Cruz Azul vs New York City FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Cruz Azul chạm trán New York City FC lúc 06h30 ngày 10/08/2026 tại Leagues Cup. Cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau thắng lợi vừa qua.

Cruz Azul 1 - 1 New York City FC Hiệp 2 — phút 60' 60' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Cruz Azul 1 - 1 New York City FC.

53' Đến lượt G. Piovi của Cruz Azul nhận thẻ vàng Phút 53, trọng tài rút thẻ vàng phạt G. Piovi bên phía Cruz Azul sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận đang diễn ra khá nảy lửa trong hiệp hai với liên tiếp các án phạt cảnh cáo được đưa ra, trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 1-1.

50' Cruz Azul gia tăng sức ép ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 50, Cruz Azul đang gia tăng sức ép với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42% trước New York City FC. Thế trận nhỉnh hơn giúp đội bóng Mexico tung ra 7 - 5 cú dứt điểm, trong đó vượt trội hoàn toàn về số lần sút trúng đích (4 - 1) để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

50' T. Gray nhận thẻ vàng, New York City FC chịu thêm án phạt Phút 50, đến lượt T. Gray bên phía New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là án cảnh cáo thứ ba mà đại diện MLS phải nhận từ đầu trận, trong bối cảnh hai đội đang giằng co với tỷ số 1-1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+1' M. Murray tỏa sáng phút bù giờ, New York City FC gỡ hòa 1-1 Đúng vào phút 45+1', M. Murray dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của N. Mercau, mang về bàn quân bình tỷ số 1-1 cho New York City FC. Pha lập công quan trọng ngay trước giờ nghỉ giải lao giúp đội khách lấy lại thế cân bằng sau những phút thi đấu căng thẳng trước áp lực từ Cruz Azul.

38' Cruz Azul chủ động thế trận, New York City FC bế tắc Tiến gần về cuối hiệp 1, Cruz Azul vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40%. Đội chủ nhà tạo ra khác biệt rõ rệt về độ hiệu quả khi sở hữu 5 - 4 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 0) và vượt trội về số quả phạt góc (3 - 0), qua đó tiếp tục duy trì lợi thế 1 - 0 trước New York City FC.

37' Thẻ vàng cho N. Cavallo bên phía New York City FC Phút 37, cầu thủ N. Cavallo bên phía New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt đến ngay sau bàn thua ở phút 35 khiến đại diện nước Mỹ càng thêm ức chế khi đang bị Cruz Azul dẫn 1-0.

36' M. Freese nhận thẻ vàng ngay sau bàn thua Phút 36, M. Freese của New York City FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt này diễn ra ngay sau khi đội bóng đến từ Mỹ để Cruz Azul mở tỷ số 1-0 ở phút 35.

35' A. Palavecino mở tỷ số cho Cruz Azul Phút 35, nhận đường kiến tạo từ E. Lira , A. Palavecino dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Cruz Azul . Bàn thắng quan trọng giúp Cruz Azul khai thông thế bế tắc và nắm thế chủ động trên sân Sports Illustrated Stadium.

24' Cruz Azul áp đảo cơ hội trúng đích Trải qua 24 phút đầu tiên, Cruz Azul thi đấu nhỉnh hơn khi nắm 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng. Dù đôi bên có số dứt điểm 3 - 3 ngang bằng, đại diện Mexico tỏ ra sắc bén hơn với chỉ số trúng đích 2 - 0, khiến đối phương phải có cứu thua 0 - 2 để giữ tỷ số 0 - 0.

12' Cruz Azul kiểm soát bóng vượt trội ở 12 phút đầu Sau 12 phút đầu tiên, Cruz Azul chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 66% - 34% trước New York City FC. Dù kiểm soát bóng ít hơn, đội khách lại nhỉnh hơn về số cú dứt điểm 1 - 2 , song hiệu quả của hàng công hai đội đều chưa cao khi chỉ số trúng đích vẫn dừng ở mức 0 - 0 .

0' Trận đấu bắt đầu Cruz Azul tiếp đón New York City FC.

Cập nhật lúc 08:02 10/08/2026

Đội hình chính thức Cruz Azul Sơ đồ 4-4-2 · HLV Joel Huiqui New York City FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pascal Jansen 23 Kevin Mier 16 Jeremy Márquez 4 Willer Ditta 33 Gonzalo Piovi 5 Jesús Orozco 20 José Paradela 8 Agustín Palavecino 6 Erik Lira 3 Omar Campos 21 Gabriel Fernández 19 Carlos Rodríguez 49 Matthew Freese 24 Tayvon Gray 6 James Sands 23 Max Murray 2 Nico Cavallo 32 Jonathan Shore 8 Andrés Perea 26 Agustin Ojeda 7 Nicolás Fernández 17 Hannes Wolf 11 Talles Magno Dự bị Cruz Azul 30 Emmanuel Ochoa 1 Andrés Gudiño 49 Josué Díaz 32 Cristian Jiménez 12 Alan Montes 66 Javier Suárez 67 Karol Velázquez 55 Rogelio González 7 Nicolás Ibáñez New York City FC 18 Gregory Ranjitsingh 30 Tomás Romero 22 Kevin O'Toole 44 João Loiola 35 Mitja Ilenič 29 Máximo Carrizo 15 Kevin Pierre 55 Keaton Parks 9 Bénie Traoré Cập nhật đội hình lúc 06:10 10/08/2026

Cruz Azul Thống kê New York City FC 58% Kiểm soát bóng 42% 7 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 1 2 Phạt góc 0 7 Phạm lỗi 3 0 Thủ môn cứu thua 3

Cuộc chạm trán giữa Cruz Azul và New York City FC lúc 06h30 ngày 10/08/2026 trên sân vận động Sports Illustrated Stadium hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup. Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa đại diện đại diện bóng đá Mexico và đại diện đến từ giải Nhà nghề Mỹ.

Phong độ và đà tâm lý ổn định

Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đều đang sở hữu phong độ ấn tượng. Cruz Azul vừa ghi dấu ấn bằng một chiến thắng ở trận đấu gần nhất, tạo đà tâm lý vô cùng tự tin cho toàn đội. Sự hưng phấn này giúp đại diện Mexico sẵn sàng triển khai lối chơi chủ động ngay từ những phút đầu tiên.

Bên phía đối diện, New York City FC cũng không hề kém cạnh khi giành trọn niềm vui chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng mạch trận khởi sắc giúp đại diện MLS tự tin hướng tới một kết quả thuận lợi dù phải thi đấu trên sân vận động Sports Illustrated Stadium.

Đánh giá cục diện và dự đoán thế trận

Xét về mặt lối chơi, Cruz Azul thường duy trì phong cách thi đấu kỹ thuật và kiểm soát bóng chặt chẽ. Việc có được thắng lợi vừa qua càng giúp các tuyến của đội bóng này vận hành trơn tru hơn. Họ hứa hẹn sẽ chủ động đẩy cao đội hình nhằm gây áp lực lên hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, New York City FC sở hữu sự linh hoạt trong các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Với sự tự tin đã được củng cố sau trận thắng gần đây, đội bóng nước Mỹ hoàn toàn có thể tạo nên một thế trận đôi công sòng phẳng và ăn miếng trả miếng.

Nhìn chung, đây là màn so tài ngang tài ngang sức khi cả Cruz Azul và New York City FC đều đang có phong độ cao. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính với những pha bóng tốc độ cao đến từ cả hai bên.

Cruz Azul 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới New York City FC 5 trận gần nhất T H T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới