TRỰC TIẾP Trực tiếp Crvena Zvezda vs Larne: Crvena Zvezda dẫn 3-0 Crvena Zvezda tiếp Larne tại Stadion Rajko Mitić lúc 01h00 ngày 30/07/2026. Đội chủ nhà đang có lợi thế tâm lý khi thắng lần đối đầu gần nhất.

Crvena Zvezda 3 - 0 Larne Hiệp 2 — phút 48' 48' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Crvena Zvezda 3 - 0 Larne.

46' Paul O'Neill vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Paul O'Neill vào sân thay Kevin O'Hara. Crvena Zvezda bước vào hiệp hai với lợi thế 2-0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45+4' Marko Arnautovic nhân đôi cách biệt cho Crvena Zvezda Phút 45+4', Marko Arnautovic lập công, giúp Crvena Zvezda nhân đôi cách biệt trước Larne. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, đưa tỷ số lên 2-0.

37' Crvena Zvezda áp đảo trước Larne Phút 37, Crvena Zvezda hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 76 - 24 , liên tục dồn ép Larne. Đội chủ nhà đã tung ra 9 - 0 cú dứt điểm, trong đó số lần trúng đích là 5 - 0 , còn Larne gần như chỉ tập trung phòng ngự.

25' Crvena Zvezda áp đảo từ đầu trận Phút 25', Crvena Zvezda hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 73 - 27 và đang dẫn trước. Đội chủ nhà dứt điểm 4 - 0, trong đó 3 - 0 lần trúng đích, còn Larne phải lùi sâu chịu sức ép.

16' VAR từ chối bàn thắng của Aleksandar Katai Phút 16, VAR xác định bàn thắng của Aleksandar Katai không được công nhận vì lỗi việt vị. Crvena Zvezda vẫn đang dẫn Larne 2-0, nhưng khoảnh khắc này khiến cục diện trận đấu thêm phần căng thẳng.

13' Crvena Zvezda áp đảo từ đầu trận Bước sang phút 13', Crvena Zvezda kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 69-31 và đã dẫn trước Larne về dứt điểm 2-0. Larne gần như chỉ tập trung phòng ngự, chưa tạo được pha kết thúc nào.

3' Cristian Chambian mở tỷ số cho Crvena Zvezda Phút 3, Cristian Chambian lập công, đưa Crvena Zvezda vượt lên dẫn Larne 1-0. Đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số từ rất sớm.

0' Trận đấu bắt đầu Crvena Zvezda tiếp đón Larne.

Cập nhật lúc 02:10 30/07/2026

Đội hình chính thức Crvena Zvezda Sơ đồ 4-3-2-1 Larne Sơ đồ 4-3-3 1 Matheus 66 Young-woo Seol 30 Franklin Tebo 13 Milos Veljkovic 27 Matej Strika 75 Loizos Loizou 15 Mohammed Abu Fani 33 Rade Krunic 10 Cristian Chambian 70 Muhammed Cham 7 Marko Arnautovic 1 Rohan Ferguson 23 Tomas Cosgrove 26 Dan Bent 3 Matt Ridley 4 Aaron Donnelly 15 Ronan Doherty 6 Chris Gallagher 11 Sean Graham 25 Dylan Sloan 19 Kevin O'Hara 22 Jordan McEneff Dự bị Crvena Zvezda 4 Mirko Ivanic 8 Kristiyan Balov 9 J. Enem 14 Osman Bukari 17 Bruno Duarte 21 Timi Max Elsnik 23 Nair Tiknizyan 24 Nikola Stankovic 25 Strahinja Erakovic Larne 2 Logan Wallace 7 Conor McKendry 9 Paul O'Neill 14 Benji Magee 17 Josh Ukek 30 Matthew Lusty 36 Dylan Graham 45 Montel Gibson 47 James Simpson Cập nhật đội hình lúc 00:23 30/07/2026

Crvena Zvezda Thống kê Larne 76% Kiểm soát bóng 24% 17 Dứt điểm 0 9 Trúng đích 0 4 Phạt góc 0 2 Phạm lỗi 1 4 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 7

Crvena Zvezda có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Crvena Zvezda sẽ đối đầu Larne tại UEFA Champions League vào lúc 01h00 ngày 30/07/2026, trên sân Stadion Rajko Mitić. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà bước vào với ưu thế tâm lý rõ ràng sau khi giành chiến thắng trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội.

Thống kê đối đầu hiện ghi nhận hai đội mới chạm trán 1 lần. Crvena Zvezda thắng trận đấu đó, trong khi Larne chưa có chiến thắng và hai đội không hòa. Dù không thể dùng dữ liệu này để khẳng định diễn biến sắp tới, kết quả nói trên vẫn tạo nền tảng thuận lợi cho đội bóng chủ nhà trước cuộc tái đấu.

Stadion Rajko Mitić là điểm tựa của đội chủ nhà

Trận đấu diễn ra tại Stadion Rajko Mitić, nơi Crvena Zvezda có điều kiện thi đấu quen thuộc hơn. Lợi thế sân nhà có thể giúp đội bóng này chủ động hơn trong cách nhập cuộc, đặc biệt khi họ đã từng vượt qua Larne ở lần đối đầu duy nhất được ghi nhận.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng hay những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về mức độ ổn định, khả năng kiểm soát trận đấu hoặc những thay đổi trong đội hình xuất phát.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Với lợi thế đối đầu và sân nhà, Crvena Zvezda có thể hướng tới cách tiếp cận chủ động, gây sức ép để kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Dẫu vậy, đây chỉ là định hướng phân tích dựa trên bối cảnh sẵn có; dữ liệu không nêu sơ đồ chiến thuật hoặc phong cách thi đấu cụ thể của hai đội nên không thể khẳng định cách bố trí nhân sự.

Ở chiều ngược lại, Larne cần duy trì sự tập trung và hạn chế để đối thủ tận dụng lợi thế sân nhà. Việc đội khách chưa từng thắng Crvena Zvezda trong lần đối đầu được ghi nhận có thể khiến trận đấu đòi hỏi sự thận trọng, nhưng chưa đủ thông tin để kết luận Larne sẽ lựa chọn phòng ngự hay chơi tấn công.

Nhận định Crvena Zvezda vs Larne

Crvena Zvezda là đội có ưu thế trên các dữ kiện hiện có: họ được chơi tại Stadion Rajko Mitić và đã thắng Larne trong lần gặp nhau gần nhất. Larne vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh, nhưng những thông tin về phong độ, lực lượng và chiến thuật của đội khách chưa được cung cấp.

Nhìn chung, cán cân trước trận đang nghiêng về Crvena Zvezda nhờ lợi thế sân nhà cùng kết quả đối đầu tích cực. Cuộc so tài lúc 01h00 ngày 30/07/2026 sẽ cho thấy liệu Larne có thể thay đổi xu hướng này hay Crvena Zvezda tiếp tục duy trì ưu thế trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Crvena Zvezda · 1 thắng 0 hòa Larne · 0 thắng Larne 0 - 4 Crvena Zvezda CZ

Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T B H H T Larne 5 trận gần nhất B T T T T

Tình hình lực lượng Crvena Zvezda ✚ Shavy Babicka (No Eligibility) ✚ Vladimir Lucic (No Eligibility) ✚ Douglas Owusu (No Eligibility) ✚ Rade Krunic (Knee Injury) ✚ Adem Avdić (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mahmudu Bajo (No Eligibility) ✚ Rodrigão (No Eligibility) ✚ J. Enem (Unknown Injury) Larne ✚ Conor McKendry (Red Card Suspension) ✚ Paul O'Neill (Red Card Suspension) ✚ Aaron Donnelly (Red Card Suspension)