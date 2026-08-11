TRỰC TIẾP Trực tiếp CSKA 1948 vs Panathinaikos: Đội hình xuất phát Cuộc đối đầu giữa CSKA 1948 và Panathinaikos lúc 00h30 ngày 12/8 tại UEFA Europa Conference League hứa hẹn rất kịch tính khi cả hai đội đều bất bại gần đây.

CSKA 1948 vs Panathinaikos SẮP BẮT ĐẦU • 00:30 00:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của CSKA 1948 và Panathinaikos đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:30.

Cập nhật lúc 00:01 12/08/2026

Đội hình chính thức CSKA 1948 Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Yuriy Vasev Panathinaikos Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jacob Neestrup 1 Petar Marinov 2 Diego Medina 4 Andre Hoffmann 3 Lasha Dvali 22 Ognjen Gašević 67 Frédéric Maciel 33 Héctor Cuellar 8 Moataz Zemzemi 30 Jules Meyer 11 Georgi Rusev 9 Atanas Iliev 1 Iñaki Peña 3 Georgios Katris 6 Stefan de Vrij 55 Rick Van Drongelen 77 Georgios Kyriakopoulos 11 Anass Zaroury 4 Pedro Chirivella 22 Etienne Camara 10 Santino Andino 99 Levi García 74 Elmin Rastoder Dự bị CSKA 1948 13 Dimitar Sheytanov 31 Aleks Bozhev 6 Egor Parkhomenko 15 Fourat Soltani 96 Dragan Grivić 14 Kaloyan Strinski 19 Marto Boychev 20 Brian Sobrero 23 Florian Krebs Panathinaikos 12 Lucas Cháves 70 Konstantinos Kotsaris 5 Ahmed Touba 8 Adriano Jagušić 16 Adam Gnezda Čerin 18 Sotiris Kontouris 28 Facundo Pellistri 44 Panagiotis Biniaris 7 Andreas Tetteh Cập nhật đội hình lúc 00:01 12/08/2026

Trận đấu giữa CSKA 1948 và Panathinaikos thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League diễn ra vào lúc 00h30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động National Stadium Vasil Levski. Đây là màn chạm trán đáng chú ý giữa hai đội bóng đều đang sở hữu chuỗi trận bất bại ở các lượt trận vừa qua.

Phong độ gần đây của hai đội

Về phía CSKA 1948, đại diện này duy trì màn trình diễn tương đối ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng đã ghi nhận thành tích thắng 1 trận và hòa 2 trận. Việc duy trì được sự chắc chắn trong lối chơi giúp họ đạt kết quả bất bại ở những lần ra sân vừa qua.

Ở chiều ngược lại, Panathinaikos cũng thể hiện phong độ tương đồng. Trong 3 trận gần nhất, đội khách giành được 1 chiến thắng và có 2 trận hòa. Sự ổn định này giúp Panathinaikos có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần trước chuyến làm khách sắp tới.

Thế đối đầu trực tiếp

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Panathinaikos đang nắm ưu thế nhỉnh hơn. Trong 3 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, Panathinaikos đã giành chiến thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi CSKA 1948 chưa có chiến thắng nào.

Nhận định chung

Bên cạnh phong độ ổn định của cả hai bên với chuỗi trận bất bại vừa qua, lịch sử đối đầu đang nghiêng về Panathinaikos. Dù vậy, CSKA 1948 với lợi thế thi đấu tại sân National Stadium Vasil Levski hoàn toàn có khả năng tạo ra sự phản kháng quyết liệt để hướng tới một kết quả thuận lợi.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất CSKA 1948 · 0 thắng 1 hòa Panathinaikos · 2 thắng Panathinaikos 1 - 1 CSKA 1948 Hòa CSKA 1948 0 - 1 Panathinaikos PAN Panathinaikos 1 - 0 CSKA 1948 PAN

CSKA 1948 5 trận gần nhất T H T H T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 1 Thủng lưới Panathinaikos 5 trận gần nhất H H T B T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới