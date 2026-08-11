Trực tiếp CSKA 1948 vs Panathinaikos: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp CSKA 1948 vs Panathinaikos: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn11/08/2026 19:31

    Cuộc đối đầu giữa CSKA 1948 và Panathinaikos lúc 00h30 ngày 12/8 tại UEFA Europa Conference League hứa hẹn rất kịch tính khi cả hai đội đều bất bại gần đây.

    CSKA 1948vsPanathinaikosSẮP BẮT ĐẦU • 00:30
    • 00:30Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của CSKA 1948 và Panathinaikos đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:30.

    Cập nhật lúc 00:01 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    CSKA 1948
    Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Yuriy Vasev
    Panathinaikos
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jacob Neestrup
    1
    Petar Marinov
    2
    Diego Medina
    4
    Andre Hoffmann
    3
    Lasha Dvali
    22
    Ognjen Gašević
    67
    Frédéric Maciel
    33
    Héctor Cuellar
    8
    Moataz Zemzemi
    30
    Jules Meyer
    11
    Georgi Rusev
    9
    Atanas Iliev
    1
    Iñaki Peña
    3
    Georgios Katris
    6
    Stefan de Vrij
    55
    Rick Van Drongelen
    77
    Georgios Kyriakopoulos
    11
    Anass Zaroury
    4
    Pedro Chirivella
    22
    Etienne Camara
    10
    Santino Andino
    99
    Levi García
    74
    Elmin Rastoder
    Dự bị
    CSKA 1948
    13 Dimitar Sheytanov31 Aleks Bozhev6 Egor Parkhomenko15 Fourat Soltani96 Dragan Grivić14 Kaloyan Strinski19 Marto Boychev20 Brian Sobrero23 Florian Krebs
    Panathinaikos
    12 Lucas Cháves70 Konstantinos Kotsaris5 Ahmed Touba8 Adriano Jagušić16 Adam Gnezda Čerin18 Sotiris Kontouris28 Facundo Pellistri44 Panagiotis Biniaris7 Andreas Tetteh
    Cập nhật đội hình lúc 00:01 12/08/2026

    Trận đấu giữa CSKA 1948 và Panathinaikos thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League diễn ra vào lúc 00h30 ngày 12/08/2026 trên sân vận động National Stadium Vasil Levski. Đây là màn chạm trán đáng chú ý giữa hai đội bóng đều đang sở hữu chuỗi trận bất bại ở các lượt trận vừa qua.

    Phong độ gần đây của hai đội

    Về phía CSKA 1948, đại diện này duy trì màn trình diễn tương đối ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng đã ghi nhận thành tích thắng 1 trận và hòa 2 trận. Việc duy trì được sự chắc chắn trong lối chơi giúp họ đạt kết quả bất bại ở những lần ra sân vừa qua.

    Ở chiều ngược lại, Panathinaikos cũng thể hiện phong độ tương đồng. Trong 3 trận gần nhất, đội khách giành được 1 chiến thắng và có 2 trận hòa. Sự ổn định này giúp Panathinaikos có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần trước chuyến làm khách sắp tới.

    Thế đối đầu trực tiếp

    Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Panathinaikos đang nắm ưu thế nhỉnh hơn. Trong 3 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, Panathinaikos đã giành chiến thắng 2 trận và hòa 1 trận, trong khi CSKA 1948 chưa có chiến thắng nào.

    Nhận định chung

    Bên cạnh phong độ ổn định của cả hai bên với chuỗi trận bất bại vừa qua, lịch sử đối đầu đang nghiêng về Panathinaikos. Dù vậy, CSKA 1948 với lợi thế thi đấu tại sân National Stadium Vasil Levski hoàn toàn có khả năng tạo ra sự phản kháng quyết liệt để hướng tới một kết quả thuận lợi.

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    CSKA 1948 · 0 thắng1 hòaPanathinaikos · 2 thắng
    06/08/2026
    Panathinaikos
    1 - 1
    CSKA 1948
    Hòa
    05/07/2023
    CSKA 1948
    0 - 1
    Panathinaikos
    PAN
    05/07/2023
    Panathinaikos
    1 - 0
    CSKA 1948
    PAN
    CSKA 1948
    5 trận gần nhất
    THTHT
    3
    Trận
    1-2-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 0.7)
    1
    Thủng lưới
    Panathinaikos
    5 trận gần nhất
    HHTBT
    3
    Trận
    1-2-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    4
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp CSKA 1948 vs Panathinaikos: Đội hình xuất phát
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