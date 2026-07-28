Trực tiếp CSKA 1948 vs Spartak Trnava: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp CSKA 1948 vs Spartak Trnava: Hết hiệp 1, hòa 0-0

    Đại Ngàn28/07/2026 19:27

    CSKA 1948 và Spartak Trnava bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Europa Conference League sau khi cùng hòa ở trận gần nhất, trong thế trận khó đoán

    CSKA 19480 - 0Spartak TrnavaNghỉ giữa hiệp
    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      CSKA 1948 tiếp đón Spartak Trnava.

    Cập nhật lúc 01:18 29/07/2026

    Đội hình chính thức
    CSKA 1948
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Yuriy Vasev
    Spartak Trnava
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Antonio Munoz
    1
    Petar Marinov
    2
    Diego Medina
    4
    Andre Hoffmann
    3
    Lasha Dvali
    22
    Ognjen Gašević
    8
    Moataz Zemzemi
    33
    Héctor Cuellar
    20
    Brian Sobrero
    30
    Jules Meyer
    11
    Georgi Rusev
    93
    Mamadou Diallo
    72
    Martin Vantruba
    24
    Kristián Koštrna
    52
    Erik Sabo
    13
    Marek Ujlaky
    29
    Martin Mikovič
    91
    Marin Laušić
    5
    Roman Begala
    19
    Timotej Kudlicka
    30
    Luka Khorkheli
    20
    Filip Trello
    14
    Tijmen Wildeboer
    Dự bị
    CSKA 1948
    13 Dimitar Sheytanov15 Fourat Soltani96 Dragan Grivić14 Kaloyan Strinski19 Marto Boychev67 Frédéric Maciel23 Florian Krebs34 Petar Vitanov77 Elias Franco
    Spartak Trnava
    31 Martin Janáček40 Tomáš Jablonický27 Michal Tomič25 Ivan Anokye Mensah16 Melos Bajrami3 Juanmi Carrión12 Kristián Stručka18 Hilary Gong11 Philip Azango
    Cập nhật đội hình lúc 00:05 29/07/2026

    Thông tin trận đấu

    CSKA 1948 đối đầu Spartak Trnava tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:30 ngày 29/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động National Stadium Vasil Levski.

    Đây là màn so tài có tính cân bằng nhất định khi cả hai đội đều không giành chiến thắng trong lần ra sân gần nhất. Sự thận trọng vì thế có thể xuất hiện ngay từ những phút đầu, đặc biệt khi hai bên đều cần kiểm soát tốt các khoảng trống trước khi tăng tốc.

    Hai đội cùng có kết quả hòa gần nhất

    CSKA 1948 vừa trải qua một trận hòa, trong khi Spartak Trnava cũng có kết quả tương tự ở lần thi đấu gần nhất. Dữ liệu này cho thấy cả hai chưa tạo được lợi thế về đà hưng phấn trước cuộc đối đầu tại National Stadium Vasil Levski.

    Với CSKA 1948, yếu tố sân nhà có thể trở thành điểm tựa trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ cần biến ưu thế địa điểm thành khả năng gây sức ép thực tế, thay vì chỉ kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân.

    Ở phía đối diện, Spartak Trnava có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ kết quả đối đầu gần đây. Dù vậy, việc phải thi đấu trên sân của CSKA 1948 đòi hỏi đội khách duy trì cự ly đội hình hợp lý và hạn chế những tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

    Spartak Trnava nhỉnh hơn trong đối đầu gần đây

    Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, CSKA 1948 chưa giành chiến thắng. Hai đội có 1 trận hòa, còn Spartak Trnava thắng 1 trận.

    Xu hướng này không tạo ra cách biệt quá lớn, nhưng vẫn mang lại lợi thế tâm lý cho Spartak Trnava. CSKA 1948 sẽ phải tìm cách phá vỡ sự cân bằng trong cuộc tái đấu, đồng thời tránh để lịch sử đối đầu gần đây ảnh hưởng đến khả năng tổ chức trận đấu.

    Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát thế trận

    Trong bối cảnh phong độ gần nhất của hai đội đều là kết quả hòa, khả năng kiểm soát nhịp độ có thể quyết định diễn biến trận đấu. Đội nào giữ được cấu trúc phòng ngự tốt hơn khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

    CSKA 1948 nhiều khả năng cần tận dụng sự chủ động trên sân nhà để đẩy Spartak Trnava lùi sâu, nhưng vẫn phải duy trì sự cân bằng phía sau hàng công. Nếu dâng cao thiếu kiểm soát, đội chủ nhà có thể để lộ khoảng trống cho những pha phản công.

    Trong khi đó, Spartak Trnava có thể ưu tiên cách tiếp cận thực dụng, chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc. Khả năng chịu sức ép và tổ chức phản công sẽ là những yếu tố quan trọng trong kế hoạch của đội khách.

    Nhận định trước trận

    CSKA 1948 có lợi thế sân nhà, còn Spartak Trnava sở hữu ưu thế từ kết quả đối đầu gần đây. Việc cả hai đội cùng hòa ở trận gần nhất khiến cán cân trước giờ bóng lăn vẫn khá cân bằng.

    Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái và duy trì sự tập trung trong các tình huống then chốt. CSKA 1948 cần chủ động nhưng không nóng vội, trong khi Spartak Trnava phải chứng minh khả năng đứng vững trước sức ép tại National Stadium Vasil Levski.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    CSKA 1948 · 0 thắng1 hòaSpartak Trnava · 1 thắng
    23/07/2026
    Spartak Trnava
    0 - 0
    CSKA 1948
    Hòa
    22/01/2026
    CSKA 1948
    0 - 1
    Spartak Trnava
    ST
    CSKA 1948
    5 trận gần nhất
    THHTB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Spartak Trnava
    5 trận gần nhất
    HHTB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp CSKA 1948 vs Spartak Trnava: Hết hiệp 1, hòa 0-0
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