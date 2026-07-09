TRỰC TIẾP Trực tiếp CSKA Sofia vs Derry City: Derry City gỡ hòa 1-1 CSKA Sofia tiếp đón Derry City trên sân nhà National Stadium Vasil Levski trong khuôn khổ UEFA Europa League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện của bóng đá Bulgaria và Ireland.

CSKA Sofia 1 - 1 Derry City Hiệp 1 — phút 39' 39' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: CSKA Sofia 1 - 1 Derry City.

31' Boyce đáp trả, Derry City gỡ hòa 1-1 Phút 31, L. Boyce làm tung lưới CSKA Sofia sau đường kiến tạo của E. Chapman , đưa Derry City trở lại cuộc chơi với tỷ số 1-1. Bàn thắng đến đúng lúc chủ nhà đang lấn lướt về thế trận với 67% cầm bóng, cho thấy bản lĩnh của đội khách trên đất khách.

28' CSKA Sofia áp đảo, dẫn 1-0 an toàn Sau bàn mở tỷ số, CSKA Sofia tiếp tục kiểm soát thế trận với 67% cầm bóng và tung ra 3-1 cú dứt điểm, trong đó 2-0 pha đi trúng đích. Derry City lùi sâu chống đỡ, chỉ le lói bằng lợi thế phạt góc 1-2, chưa tạo được đột biến để tìm bàn gỡ.

19' Pittas mở khóa trận đấu cho CSKA Sofia Phút 19, I. Pittas đưa CSKA Sofia vượt lên trước với tỷ số 1-0 trên sân National Stadium Vasil Levski. Chủ nhà đang có bàn thắng quan trọng ngay trong lượt đi vòng loại 1 Europa League.

0' Trận đấu bắt đầu CSKA Sofia tiếp đón Derry City.

Cập nhật lúc 01:38 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 00:32 10/07/2026

Đội hình chính thức

CSKA Sofia

Sơ đồ: 4-3-1-2

HLV: Hristo Yanev

Đội hình xuất phát:

21. Fedor Lapoukhov (G)

2. Pastor (D)

32. Facundo Rodríguez (D)

14. Teodor Ivanov (D)

17. Ángelo Martino (D)

30. Petko Panayotov (M)

6. Bruno Jordão (M)

8. Stefano Sensi (M)

94. Isaac Solet (M)

9. Leandro Godoy (F)

28. Ioannis Pittas (F)

Dự bị:

25. Dimitar Evtimov

91. Aleks Tunchev

3. Tamimou Ouorou

5. Jean-Philippe Gbamin

19. Andrey Yordanov

34. Vasil Kaymakanov

77. Alejandro Piedrahita

11. Mohamed Amine Brahimi

38. Léo Pereira

99. James Eto'o

80. Georgi Brankov Chorbadzhiyski

10. Joël Zwarts

Derry City

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Tiernan Lynch

Đội hình xuất phát:

1. Brian Maher (G)

22. Conor Barr (D)

25. Christy Grogan (D)

3. Patrick McClean (D)

6. Robert Slevin (D)

2. Barry Cotter (M)

28. James Olayinka (M)

23. Cameron Dummigan (D)

7. Michael Duffy (M)

14. Ellis Chapman (M)

27. Liam Boyce (F)

Dự bị:

26. Shea Callister

13. Tom Norcott

4. Jamie Stott

16. James McClean

17. Nick Twisk

21. Kévin Santos

35. Liam Kelly

20. Carl Winchester

32. Terence Doherty

CSKA Sofia sẽ đón tiếp Derry City trên sân nhà National Stadium Vasil Levski trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra vào lúc 01h00 ngày 10/7/2026, hứa hẹn mang đến những tình huống hấp dẫn giữa hai đội bóng đến từ hai nền bóng đá khác nhau.

Bối cảnh trận đấu

Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý tại đấu trường châu Âu, nơi CSKA Sofia - một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Bulgaria - sẽ thử thách bản lĩnh trước đại diện đến từ Ireland là Derry City. Lợi thế sân nhà tại National Stadium Vasil Levski được xem là yếu tố quan trọng mà đội chủ nhà có thể tận dụng để tạo áp lực ngay từ những phút đầu.

Yếu tố sân nhà và tâm lý thi đấu

Thi đấu trên sân nhà thường mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho CSKA Sofia, đặc biệt khi có sự cổ vũ từ khán giả nhà. Trong khi đó, Derry City sẽ cần thể hiện bản lĩnh và sự tập trung cao độ khi làm khách trên sân đấu xa lạ tại một giải đấu có tính cạnh tranh khốc liệt như Europa League.

Nhận định chuyên môn

Cả hai đội đều mang đến những đặc điểm lối chơi riêng biệt, phản ánh phong cách bóng đá của khu vực mình đại diện. CSKA Sofia với kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu châu Âu có thể sẽ chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Derry City nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ và tìm kiếm cơ hội từ các pha phản công nhanh.

Trận đấu này không chỉ là cơ hội để cả hai đội thể hiện năng lực mà còn là bước đệm quan trọng trong hành trình chinh phục đấu trường Europa League. Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận đấu giàu cảm xúc, nơi cả hai bên đều nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất.

Phong độ gần đây của CSKA Sofia

03/07/2026: CSKA Sofia 3-0 Marek (Thắng)

28/06/2026: Odra Opole 2-3 CSKA Sofia (Thắng)

27/06/2026: CSKA Sofia - Qarabag

24/06/2026: CSKA Sofia 0-4 Polessya (Thua)

20/06/2026: Brinje-Grosuplje 1-2 CSKA Sofia (Thắng)

Phong độ gần đây của Derry City

04/07/2026: Derry City 2-4 Waterford (Thua)

27/06/2026: Derry City 2-0 Drogheda United (Thắng)

23/06/2026: Shamrock Rovers 1-1 Derry City (Hòa)

20/06/2026: Galway United 2-1 Derry City (Thua)

13/06/2026: Derry City 4-1 Bohemians (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

CSKA Sofia (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Derry City (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

CSKA Sofia: Không có thông tin chấn thương

Derry City: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

CSKA Sofia thắng: 33%

Hòa: 33%

Derry City thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

CSKA Sofia: bàn

Derry City: bàn

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