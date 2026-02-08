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    TRỰC TIẾPTrực tiếp DC United vs Nashville SC: Nashville SC nhân đôi cách biệt

    Đại Ngàn02/08/2026 02:11

    Nashville SC bước vào trận đấu với vị trí dẫn đầu và phong độ tốt hơn, trong khi DC United cần tận dụng Audi Field để tạo khác biệt.

    DC United0 - 2Nashville SCHiệp 1 — phút 48'
    • 48'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: DC United 0 - 2 Nashville SC.

    • 48'Nashville SC kiểm soát thế trận

      Ở phút 48', Nashville SC vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 28-72, trong bối cảnh đang dẫn DC United 0-2. Dù vậy, DC United chưa buông xuôi khi có nhiều pha dứt điểm hơn, 6-3, và hưởng 5-1 quả phạt góc.

    • 40'Shak Mohammed giúp Nashville SC nới rộng cách biệt

      Phút 40, Shak Mohammed lập công, giúp Nashville SC nhân đôi cách biệt trước DC United và nâng tỷ số lên 0-2. Nếu giữ tỷ số này, Nashville SC vẫn đứng đầu với 39 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16, dù bảng chưa đá xong.

    • 36'Nashville kiểm soát bóng, DC United tìm bàn gỡ

      Sau 36 phút, Nashville SC kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 28 - 72 và đang dẫn DC United 0-1. Dù chịu sức ép về thời lượng kiểm soát, DC United vẫn dứt điểm nhiều hơn, 4 - 1, đồng thời được hưởng phạt góc 4 - 1 trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

    • 32'Sam Surridge đưa Nashville SC vượt lên

      Phút 32, Sam Surridge lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, đưa Nashville SC mở tỷ số 0-1 trước DC United.

    • 24'Nashville SC kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 24, Nashville SC kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 29 - 71 và buộc DC United lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, DC United vẫn tạo được nhiều pha dứt điểm hơn, 3 - 0, cùng ưu thế phạt góc 4 - 1, khiến thế trận chưa hoàn toàn một chiều.

    • 12'Nashville SC kiểm soát thế trận

      Phút 12, Nashville SC đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 27 - 73, buộc DC United phải lùi sâu chống đỡ. Thế trận nghiêng rõ về đội khách, dù tỷ số vẫn là 0 - 0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      DC United tiếp đón Nashville SC.

    Cập nhật lúc 07:29 02/08/2026

    Đội hình chính thức
    DC United
    Sơ đồ 4-4-2
    Nashville SC
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Sean Johnson
    5
    Silvan Hefti
    3
    Lucas Bartlett
    15
    Kye Rowles
    6
    Keisuke Kurokawa
    25
    Jackson Hopkins
    23
    Brandon Servania
    21
    Andre Dozzell
    7
    Peglow
    11
    Louis Munteanu
    9
    Tai Baribo
    99
    Brian Schwake
    22
    Josh Bauer
    3
    Maxwell Woledzi
    5
    Jack Maher
    31
    Andy Nájar
    6
    Bryan Acosta
    16
    Matthew Corcoran
    20
    Edvard Tagseth
    14
    Shak Mohammed
    9
    Sam Surridge
    10
    Hany Mukhtar
    Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026
    DC UnitedThống kêNashville SC
    28%
    Kiểm soát bóng
    72%
    6
    Dứt điểm
    3
    2
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    1
    8
    Phạm lỗi
    3
    0
    Thủ môn cứu thua
    2

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: DC United vs Nashville SC

    Thời gian: 02/08/2026 06:30

    Sân vận động: Audi Field

    Cuộc đối đầu giữa DC United và Nashville SC tại giải Nhà nghề Mỹ đặt hai đội trong thế tương phản rõ rệt. Nashville SC đang đứng đầu bảng với 39 điểm, còn DC United xếp hạng 8 với 22 điểm. Khoảng cách này khiến đội khách được đánh giá cao hơn về sự ổn định, nhưng lợi thế sân Audi Field có thể tạo thêm điểm tựa cho DC United.

    Phong độ nghiêng về Nashville SC

    DC United có phong độ thiếu ổn định trong 5 trận gần nhất, với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì sự chắc chắn xuyên suốt, đặc biệt khi phải đối đầu với một đội đang có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

    Trong khi đó, Nashville SC thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Sự khác biệt nằm ở khả năng duy trì kết quả tích cực: đội khách giành chiến thắng trong phần lớn các trận gần đây, qua đó tạo được đà tâm lý tốt trước chuyến làm khách tại Audi Field. Tuy nhiên, thất bại gần nhất cũng cho thấy Nashville SC không hoàn toàn miễn nhiễm trước sức ép.

    Thế đối đầu cân bằng tương đối

    Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, DC United thắng 1, hòa 2 và Nashville SC thắng 2. Các con số này cho thấy Nashville SC nhỉnh hơn đôi chút, nhưng chưa tạo ra khoảng cách đủ lớn để biến lịch sử đối đầu thành yếu tố quyết định.

    Đáng chú ý, số trận hòa tương đối cao phản ánh sự giằng co giữa hai đội trong những lần chạm trán gần đây. Vì vậy, DC United vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận cạnh tranh, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

    Cuộc đấu giữa sự ổn định và lợi thế sân nhà

    Với vị trí dẫn đầu và chuỗi phong độ gồm 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, Nashville SC nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự tự tin cao hơn. Đội khách có lý do để ưu tiên kiểm soát thế trận, hạn chế sai lầm và buộc DC United phải chủ động tìm cách phá vỡ hệ thống phòng ngự.

    Ngược lại, DC United cần biến Audi Field thành yếu tố chiến thuật quan trọng. Khi phong độ chưa ổn định, đội chủ nhà không nên để trận đấu bị kéo theo nhịp độ của Nashville SC. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng những thời điểm đội khách mất cân bằng sẽ có ý nghĩa lớn.

    Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội, vì vậy chưa thể xác định những cặp đấu cá nhân hay phương án triển khai bóng chính xác. Dù vậy, tương quan hiện tại cho thấy Nashville SC có nền tảng phong độ tốt hơn, còn DC United cần dựa vào sân nhà và sự chặt chẽ để cân bằng cuộc chơi.

    Nhận định trước trận

    Nashville SC bước vào trận đấu với lợi thế rõ ràng về vị trí và phong độ. DC United vẫn có khả năng gây khó khăn nhờ Audi Field cùng thành tích đối đầu không quá chênh lệch, nhưng đội chủ nhà cần cải thiện tính ổn định nếu muốn tạo ra thế trận ngang ngửa.

    Nhìn chung, đây là trận đấu mà Nashville SC có cơ sở để được đánh giá cao hơn, trong khi DC United sẽ phải thể hiện sự kỷ luật và hiệu quả trong từng thời điểm. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có hạn chế được sức ép từ đối thủ và tận dụng tốt lợi thế sân bãi hay không.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    DC United · 1 thắng2 hòaNashville SC · 2 thắng
    10/05/2026
    Nashville SC
    2 - 2
    DC United
    Hòa
    29/06/2025
    DC United
    0 - 1
    Nashville SC
    NS
    18/05/2025
    Nashville SC
    0 - 0
    DC United
    Hòa
    12/02/2025
    Nashville SC
    4 - 1
    DC United
    NS
    03/10/2024
    Nashville SC
    3 - 4
    DC United
    DU
    DC United
    5 trận gần nhất
    THHHB
    17
    Trận
    5-7-5
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.4)
    27
    Thủng lưới
    Nashville SC
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    17
    Trận
    12-3-2
    T-H-B
    33
    Ghi (TB 1.9)
    12
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC171232+2139TTTTB
    2Inter Miami171142+1337TTTTT
    3New England16925+729BTBHT
    7Cincinnati17656-123BHTTB
    8DC United17575-322BHHHT
    9New York RB17647-1122THTBB
    Tình hình lực lượng
    DC United
    Gabriel Segal (Ankle Injury)
    Nashville SC
    Patrick Yazbek (Hamstring Injury)
    Xavier Valdez (Called Up To National Team)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp DC United vs Nashville SC: Nashville SC nhân đôi cách biệt
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