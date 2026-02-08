TRỰC TIẾP Trực tiếp DC United vs Nashville SC: Nashville SC nhân đôi cách biệt Nashville SC bước vào trận đấu với vị trí dẫn đầu và phong độ tốt hơn, trong khi DC United cần tận dụng Audi Field để tạo khác biệt.

DC United 0 - 2 Nashville SC Hiệp 1 — phút 48' 48' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: DC United 0 - 2 Nashville SC.

48' Nashville SC kiểm soát thế trận Ở phút 48', Nashville SC vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 28-72, trong bối cảnh đang dẫn DC United 0-2. Dù vậy, DC United chưa buông xuôi khi có nhiều pha dứt điểm hơn, 6-3, và hưởng 5-1 quả phạt góc.

40' Shak Mohammed giúp Nashville SC nới rộng cách biệt Phút 40, Shak Mohammed lập công, giúp Nashville SC nhân đôi cách biệt trước DC United và nâng tỷ số lên 0-2. Nếu giữ tỷ số này, Nashville SC vẫn đứng đầu với 39 điểm và đã giành vé vào vòng 1/16, dù bảng chưa đá xong.

36' Nashville kiểm soát bóng, DC United tìm bàn gỡ Sau 36 phút, Nashville SC kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 28 - 72 và đang dẫn DC United 0-1 . Dù chịu sức ép về thời lượng kiểm soát, DC United vẫn dứt điểm nhiều hơn, 4 - 1 , đồng thời được hưởng phạt góc 4 - 1 trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

32' Sam Surridge đưa Nashville SC vượt lên Phút 32, Sam Surridge lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, đưa Nashville SC mở tỷ số 0-1 trước DC United.

24' Nashville SC kiểm soát thế trận Bước sang phút 24, Nashville SC kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 29 - 71 và buộc DC United lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, DC United vẫn tạo được nhiều pha dứt điểm hơn, 3 - 0, cùng ưu thế phạt góc 4 - 1, khiến thế trận chưa hoàn toàn một chiều.

12' Nashville SC kiểm soát thế trận Phút 12, Nashville SC đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 27 - 73 , buộc DC United phải lùi sâu chống đỡ. Thế trận nghiêng rõ về đội khách, dù tỷ số vẫn là 0 - 0 .

0' Trận đấu bắt đầu DC United tiếp đón Nashville SC.

Cập nhật lúc 07:29 02/08/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-4-2 Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 1 Sean Johnson 5 Silvan Hefti 3 Lucas Bartlett 15 Kye Rowles 6 Keisuke Kurokawa 25 Jackson Hopkins 23 Brandon Servania 21 Andre Dozzell 7 Peglow 11 Louis Munteanu 9 Tai Baribo 99 Brian Schwake 22 Josh Bauer 3 Maxwell Woledzi 5 Jack Maher 31 Andy Nájar 6 Bryan Acosta 16 Matthew Corcoran 20 Edvard Tagseth 14 Shak Mohammed 9 Sam Surridge 10 Hany Mukhtar Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

DC United Thống kê Nashville SC 28% Kiểm soát bóng 72% 6 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 2 5 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 3 0 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Trận đấu: DC United vs Nashville SC

Thời gian: 02/08/2026 06:30

Sân vận động: Audi Field

Cuộc đối đầu giữa DC United và Nashville SC tại giải Nhà nghề Mỹ đặt hai đội trong thế tương phản rõ rệt. Nashville SC đang đứng đầu bảng với 39 điểm, còn DC United xếp hạng 8 với 22 điểm. Khoảng cách này khiến đội khách được đánh giá cao hơn về sự ổn định, nhưng lợi thế sân Audi Field có thể tạo thêm điểm tựa cho DC United.

Phong độ nghiêng về Nashville SC

DC United có phong độ thiếu ổn định trong 5 trận gần nhất, với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì sự chắc chắn xuyên suốt, đặc biệt khi phải đối đầu với một đội đang có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Nashville SC thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Sự khác biệt nằm ở khả năng duy trì kết quả tích cực: đội khách giành chiến thắng trong phần lớn các trận gần đây, qua đó tạo được đà tâm lý tốt trước chuyến làm khách tại Audi Field. Tuy nhiên, thất bại gần nhất cũng cho thấy Nashville SC không hoàn toàn miễn nhiễm trước sức ép.

Thế đối đầu cân bằng tương đối

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, DC United thắng 1, hòa 2 và Nashville SC thắng 2. Các con số này cho thấy Nashville SC nhỉnh hơn đôi chút, nhưng chưa tạo ra khoảng cách đủ lớn để biến lịch sử đối đầu thành yếu tố quyết định.

Đáng chú ý, số trận hòa tương đối cao phản ánh sự giằng co giữa hai đội trong những lần chạm trán gần đây. Vì vậy, DC United vẫn có cơ sở để hướng tới một thế trận cạnh tranh, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Cuộc đấu giữa sự ổn định và lợi thế sân nhà

Với vị trí dẫn đầu và chuỗi phong độ gồm 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, Nashville SC nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự tự tin cao hơn. Đội khách có lý do để ưu tiên kiểm soát thế trận, hạn chế sai lầm và buộc DC United phải chủ động tìm cách phá vỡ hệ thống phòng ngự.

Ngược lại, DC United cần biến Audi Field thành yếu tố chiến thuật quan trọng. Khi phong độ chưa ổn định, đội chủ nhà không nên để trận đấu bị kéo theo nhịp độ của Nashville SC. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng những thời điểm đội khách mất cân bằng sẽ có ý nghĩa lớn.

Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến của hai đội, vì vậy chưa thể xác định những cặp đấu cá nhân hay phương án triển khai bóng chính xác. Dù vậy, tương quan hiện tại cho thấy Nashville SC có nền tảng phong độ tốt hơn, còn DC United cần dựa vào sân nhà và sự chặt chẽ để cân bằng cuộc chơi.

Nhận định trước trận

Nashville SC bước vào trận đấu với lợi thế rõ ràng về vị trí và phong độ. DC United vẫn có khả năng gây khó khăn nhờ Audi Field cùng thành tích đối đầu không quá chênh lệch, nhưng đội chủ nhà cần cải thiện tính ổn định nếu muốn tạo ra thế trận ngang ngửa.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Nashville SC có cơ sở để được đánh giá cao hơn, trong khi DC United sẽ phải thể hiện sự kỷ luật và hiệu quả trong từng thời điểm. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có hạn chế được sức ép từ đối thủ và tận dụng tốt lợi thế sân bãi hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất DC United · 1 thắng 2 hòa Nashville SC · 2 thắng Nashville SC 2 - 2 DC United Hòa DC United 0 - 1 Nashville SC NS Nashville SC 0 - 0 DC United Hòa Nashville SC 4 - 1 DC United NS Nashville SC 3 - 4 DC United DU

DC United 5 trận gần nhất T H H H B 17 Trận 5-7-5 T-H-B 24 Ghi (TB 1.4) 27 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất B T T T T 17 Trận 12-3-2 T-H-B 33 Ghi (TB 1.9) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 7 Cincinnati 17 6 5 6 -1 23 B H T T B 8 DC United 17 5 7 5 -3 22 B H H H T 9 New York RB 17 6 4 7 -11 22 T H T B B …

Tình hình lực lượng DC United ✚ Gabriel Segal (Ankle Injury) Nashville SC ✚ Patrick Yazbek (Hamstring Injury) ✚ Xavier Valdez (Called Up To National Team)