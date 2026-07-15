TRỰC TIẾP Trực tiếp Dečić vs FK Liepaja: Dečić mở tỷ số Dečić đối đầu FK Liepaja lúc 01h30 ngày 16/07/2026 tại UEFA Europa Conference League, với đội khách nắm lợi thế từ lần chạm trán gần nhất.

Dečić 1 - 0 FK Liepaja Hiệp 1 — phút 34' 34' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Dečić 1 - 0 FK Liepaja.

26' A. Adzovic nhận thẻ vàng Phút 26', A. Adzovic (Dečić) nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai của Dečić trong trận, sau B. Radusinovic ở phút 18'.

18' B. Radusinovic nhận thẻ vàng Phút 18, B. Radusinovic của Dečić nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà cần chơi thận trọng hơn khi đang dẫn trước FK Liepaja 1-0.

12' D. Kontic giúp Dečić mở tỷ số Phút 12', D. Kontic lập công sau đường kiến tạo của S. Stanisavic, đưa Dečić vượt lên dẫn FK Liepaja 1-0. Dečić sớm có lợi thế trong cuộc so tài tại Stadion Tuško Polje.

0' Trận đấu bắt đầu Dečić tiếp đón FK Liepaja.

Cập nhật lúc 02:03 16/07/2026

Đội hình chính thức Dečić Sơ đồ · HLV Ivan Brnovic FK Liepaja Sơ đồ · HLV Andreas Alm Cập nhật đội hình lúc 01:01 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Dečić sẽ đối đầu FK Liepaja tại UEFA Europa Conference League lúc 01h30 ngày 16/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Tusko.

Đây là màn so tài có sự chênh lệch nhất định về tín hiệu phong độ trước trận. Dečić vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, trong khi FK Liepaja bước vào cuộc đối đầu sau một chiến thắng. Ngoài ra, FK Liepaja cũng chiếm ưu thế trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội.

Dečić cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Phong độ gần nhất của Dečić được ghi nhận bằng một thất bại. Với dữ liệu hiện có, chưa thể đánh giá đầy đủ chuỗi thi đấu của đội bóng này, nhưng kết quả nói trên cho thấy Dečić sẽ cần nhập cuộc thận trọng và duy trì sự ổn định trong từng giai đoạn.

Điểm đáng chú ý với Dečić là khả năng kiểm soát sức ép. Khi đối thủ đang có kết quả tích cực hơn, đội bóng này cần hạn chế những khoảng trống không cần thiết, đồng thời tránh để thế trận bị chi phối quá sớm. Một cách tiếp cận chắc chắn có thể giúp Dečić duy trì cơ hội cạnh tranh trong trận đấu, đặc biệt khi sự cân bằng chưa được thiết lập.

FK Liepaja có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

FK Liepaja giành chiến thắng ở trận gần nhất, qua đó sở hữu tín hiệu tích cực hơn trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, chỉ một kết quả không đủ để khẳng định đội khách sẽ dễ dàng kiểm soát trận đấu. Điều quan trọng là họ phải chuyển lợi thế tinh thần đó thành khả năng tổ chức hiệu quả trên sân.

Ở lần đối đầu gần nhất, FK Liepaja thắng, còn Dečić không có chiến thắng. Xu hướng này đem lại điểm tựa nhất định cho đội khách, nhưng không nên được xem là sự bảo đảm cho kết quả sắp tới. Dečić vẫn có cơ hội thay đổi cục diện nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt những thời điểm có thể gây sức ép.

Thế trận có thể được quyết định bởi sự thận trọng

Với dữ liệu phong độ khá hạn chế, chưa có cơ sở để xác định chính xác sơ đồ hoặc cách bố trí nhân sự của hai đội. Dù vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào cách mỗi bên xử lý giai đoạn đầu và khả năng chuyển đổi giữa phòng ngự với tấn công.

Dečić cần ưu tiên sự chắc chắn để không trao thêm lợi thế cho đối thủ. Trong khi đó, FK Liepaja có thể hướng đến việc duy trì sức ép vừa đủ, tận dụng ưu thế tâm lý từ chiến thắng gần nhất và kết quả đối đầu. Nếu đội khách kiểm soát được nhịp độ, Dečić sẽ phải đối mặt với bài toán kiên trì phòng ngự và chờ thời điểm phản công.

Nhận định trước trận

FK Liepaja bước vào trận đấu với hai điểm tựa gồm chiến thắng gần nhất và ưu thế trong lần chạm trán gần nhất. Dečić, ngược lại, cần nhanh chóng khôi phục sự tự tin sau thất bại và tạo ra một thế trận đủ chặt chẽ.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà FK Liepaja có nền tảng tham khảo tốt hơn, nhưng khoảng cách thực tế vẫn sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn trên sân Tusko. Một trận đấu chặt chẽ, đề cao sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội có thể được chờ đợi, trong đó Dečić cần cải thiện phản ứng sau thất bại còn FK Liepaja phải chứng minh ưu thế trên giấy bằng cách nhập cuộc hiệu quả.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dečić · 0 thắng 0 hòa FK Liepaja · 1 thắng FK Liepaja 1 - 0 Dečić FL

Dečić 5 trận gần nhất B T H B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới FK Liepaja 5 trận gần nhất B T B T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Dự đoán trước trận Dečić 0% Hòa 50% FK Liepaja 50% 0% 50% 50%