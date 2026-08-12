TRỰC TIẾP Trực tiếp Deportivo La Coruña vs Real Madrid: Real Madrid nhỉnh hơn trong những phút đầu, chưa có bàn thắng Trận giao hữu giữa Deportivo La Coruña và Real Madrid diễn ra lúc 02h00 ngày 13/8 trên sân Estadio Abanca-Riazor hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính.

Deportivo La Coruña 0 - 0 Real Madrid Hiệp 1 — phút 22' 22' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

12' Real Madrid nhỉnh hơn trong những phút đầu Nhập cuộc chủ động sau 12 phút bóng lăn, Real Madrid tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 46 - 54 . Đội khách liên tục ép sân với chỉ số dứt điểm 0 - 2 cùng tỷ lệ phạt góc 1 - 3 nghiêng về phía mình, trong khi Deportivo La Coruña vẫn chưa thể tung ra cú sút nào.

0' Trận đấu bắt đầu Deportivo La Coruña tiếp đón Real Madrid.

Cập nhật lúc 02:23 13/08/2026

Đội hình chính thức Deportivo La Coruña Sơ đồ 4-4-2 Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 24 Leo Román 4 Lucas Noubi 3 Arnau Comas 5 Dani Barcia 37 Noé Carrillo 8 Diego Villares 21 Mario Soriano 16 Lorenzo Amatucci 54 Angeliño 32 Bil Nsongo 7 Pierre-Emerick Aubameyang 13 Andriy Lunin 33 Denzel Dumfries 22 Antonio Rüdiger 24 Dean Huijsen 18 Álvaro Carreras 20 Bernardo Silva 6 Eduardo Camavinga 21 Brahim Díaz 15 Arda Güler 7 Vinicius Junior 29 Endrick Dự bị Real Madrid 8 Federico Valverde 12 Trent Alexander-Arnold 19 Carlos Espí 26 Sergio Mestre 27 Joan Martínez 28 Lamini Domingos Fati Joao 32 Jorge Cestero Sancho 35 Diego Lacosta 36 Mario Rivas Cập nhật đội hình lúc 01:21 13/08/2026

Deportivo La Coruña Thống kê Real Madrid 46% Kiểm soát bóng 54% 0 Dứt điểm 2 1 Phạt góc 3 0 Phạm lỗi 3

Thông tin trước trận đấu

Màn đọ sức giữa Deportivo La Coruña và Real Madrid thuộc khuôn khổ giao hữu câu lạc bộ diễn ra lúc 02h00 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Estadio Abanca-Riazor. Đây là cuộc thử nghiệm quan trọng để hai đội rà soát lại lực lượng cũng như phương án vận hành chiến thuật chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Đánh giá bối cảnh và thử nghiệm chiến thuật

Trong các trận đấu giao hữu, kết quả thắng thua không phải là ưu tiên duy nhất của các đội bóng. Với Deportivo La Coruña, việc được tiếp đón một đối thủ đẳng cấp như Real Madrid ngay trên thánh địa Estadio Abanca-Riazor mang lại ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Đội chủ nhà hứa hẹn sẽ bước vào trận đấu với sự quyết tâm cao nhằm thử nghiệm khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự gắn kết trong lối chơi.

Về phía Real Madrid, những cuộc chạm trán giao hữu luôn là thời điểm lý tưởng để ban huấn luyện tính toán khối lượng vận động cho các cầu thủ, đồng thời trao cơ hội thử lửa cho các nhân tố mới. Việc duy trì nhịp độ thi đấu, thử nghiệm các mảng bài tấn công đa dạng và thử nghiệm đội hình sẽ là những mục tiêu cốt lõi của đại diện thành Madrid trong chuyến làm khách này.

Kỳ vọng trận đấu cởi mở

Trận đấu tại Estadio Abanca-Riazor hứa hẹn diễn ra theo thế trận cởi mở khi cả hai đội đều hướng tới việc thử nghiệm lối chơi mà không chịu quá nhiều áp lực về mặt điểm số. Dù chỉ mang tính chất một trận giao hữu, sự hiện diện của hai tên tuổi giàu truyền thống vẫn mang đến sức hút đáng chú ý cho người hâm mộ.

Real Madrid 5 trận gần nhất T H T T T

Tình hình lực lượng Deportivo La Coruña ✚ David Mella (Tear Of The Lateral Meniscus) Real Madrid ✚ Ferland Mendy (Tendon Rupture) ✚ Thibaut Courtois (Hamstring Muscle Injury) ✚ Thiago Pitarch (Cruciate Ligament Injury) ✚ Rodrygo (Cruciate Ligament Tear) ✚ Raúl Asencio (Muscle Injury) ✚ Éder Militão (Muscle Injury)