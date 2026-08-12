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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Deportivo La Coruña vs Real Madrid: Real Madrid nhỉnh hơn trong những phút đầu, chưa có bàn thắng

    Đại Ngàn12/08/2026 21:02

    Trận giao hữu giữa Deportivo La Coruña và Real Madrid diễn ra lúc 02h00 ngày 13/8 trên sân Estadio Abanca-Riazor hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính.

    Deportivo La Coruña0 - 0Real MadridHiệp 1 — phút 22'
    • 22'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 12'Real Madrid nhỉnh hơn trong những phút đầu

      Nhập cuộc chủ động sau 12 phút bóng lăn, Real Madrid tỏ ra nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 46 - 54. Đội khách liên tục ép sân với chỉ số dứt điểm 0 - 2 cùng tỷ lệ phạt góc 1 - 3 nghiêng về phía mình, trong khi Deportivo La Coruña vẫn chưa thể tung ra cú sút nào.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Deportivo La Coruña tiếp đón Real Madrid.

    Cập nhật lúc 02:23 13/08/2026

    Đội hình chính thức
    Deportivo La Coruña
    Sơ đồ 4-4-2
    Real Madrid
    Sơ đồ 4-2-3-1
    24
    Leo Román
    4
    Lucas Noubi
    3
    Arnau Comas
    5
    Dani Barcia
    37
    Noé Carrillo
    8
    Diego Villares
    21
    Mario Soriano
    16
    Lorenzo Amatucci
    54
    Angeliño
    32
    Bil Nsongo
    7
    Pierre-Emerick Aubameyang
    13
    Andriy Lunin
    33
    Denzel Dumfries
    22
    Antonio Rüdiger
    24
    Dean Huijsen
    18
    Álvaro Carreras
    20
    Bernardo Silva
    6
    Eduardo Camavinga
    21
    Brahim Díaz
    15
    Arda Güler
    7
    Vinicius Junior
    29
    Endrick
    Dự bị
    Real Madrid
    8 Federico Valverde12 Trent Alexander-Arnold19 Carlos Espí26 Sergio Mestre27 Joan Martínez28 Lamini Domingos Fati Joao32 Jorge Cestero Sancho35 Diego Lacosta36 Mario Rivas
    Cập nhật đội hình lúc 01:21 13/08/2026
    Deportivo La CoruñaThống kêReal Madrid
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    0
    Dứt điểm
    2
    1
    Phạt góc
    3
    0
    Phạm lỗi
    3

    Thông tin trước trận đấu

    Màn đọ sức giữa Deportivo La Coruña và Real Madrid thuộc khuôn khổ giao hữu câu lạc bộ diễn ra lúc 02h00 ngày 13/08/2026 trên sân vận động Estadio Abanca-Riazor. Đây là cuộc thử nghiệm quan trọng để hai đội rà soát lại lực lượng cũng như phương án vận hành chiến thuật chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

    Đánh giá bối cảnh và thử nghiệm chiến thuật

    Trong các trận đấu giao hữu, kết quả thắng thua không phải là ưu tiên duy nhất của các đội bóng. Với Deportivo La Coruña, việc được tiếp đón một đối thủ đẳng cấp như Real Madrid ngay trên thánh địa Estadio Abanca-Riazor mang lại ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Đội chủ nhà hứa hẹn sẽ bước vào trận đấu với sự quyết tâm cao nhằm thử nghiệm khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự gắn kết trong lối chơi.

    Về phía Real Madrid, những cuộc chạm trán giao hữu luôn là thời điểm lý tưởng để ban huấn luyện tính toán khối lượng vận động cho các cầu thủ, đồng thời trao cơ hội thử lửa cho các nhân tố mới. Việc duy trì nhịp độ thi đấu, thử nghiệm các mảng bài tấn công đa dạng và thử nghiệm đội hình sẽ là những mục tiêu cốt lõi của đại diện thành Madrid trong chuyến làm khách này.

    Kỳ vọng trận đấu cởi mở

    Trận đấu tại Estadio Abanca-Riazor hứa hẹn diễn ra theo thế trận cởi mở khi cả hai đội đều hướng tới việc thử nghiệm lối chơi mà không chịu quá nhiều áp lực về mặt điểm số. Dù chỉ mang tính chất một trận giao hữu, sự hiện diện của hai tên tuổi giàu truyền thống vẫn mang đến sức hút đáng chú ý cho người hâm mộ.

    Real Madrid
    5 trận gần nhất
    THTTT
    Tình hình lực lượng
    Deportivo La Coruña
    David Mella (Tear Of The Lateral Meniscus)
    Real Madrid
    Ferland Mendy (Tendon Rupture)
    Thibaut Courtois (Hamstring Muscle Injury)
    Thiago Pitarch (Cruciate Ligament Injury)
    Rodrygo (Cruciate Ligament Tear)
    Raúl Asencio (Muscle Injury)
    Éder Militão (Muscle Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Deportivo La Coruña vs Real Madrid: Real Madrid nhỉnh hơn trong những phút đầu, chưa có bàn thắng
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