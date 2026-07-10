TRỰC TIẾP Trực tiếp Dinamo Tirana vs FC Astana: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Dinamo Tirana đón tiếp FC Astana tại Elbasan Arena trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện của Albania và Kazakhstan.

Dinamo Tirana 0 - 0 FC Astana Hiệp 2 — phút 67' 67' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

62' Astana đổi người, Basic thay Islamkhan Phút 62, HLV FC Astana quyết định rút Islamkhan để tung Basic vào sân, một sự thay đổi có thể nhằm làm mới sức tấn công khi trận đấu vẫn đang bế tắc 0-0. Hai đội đang tìm bàn thắng mở tỷ số tại vòng loại thứ nhất Europa Conference League trên sân Elbasan Arena.

62' Dinamo Tirana tung Ruci vào sân Phút 62, HLV Dinamo Tirana quyết định rút Ayodeji ra nghỉ, đưa Ruci vào sân tìm kiếm luồng sinh khí mới. Thế trận vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0 trước FC Astana, đòi hỏi đội chủ nhà phải có sự thay đổi để tạo đột biến ở vòng loại thứ nhất Conference League này.

62' Dinamo Tirana thay người, tung Hoxhallari vào sân Phút 62, Dinamo Tirana thực hiện thay người khi E. Hoxhallari vào sân thay U. Ismaili . Thế trận vẫn đang hòa 0-0 với FC Astana, chủ nhà cần thêm sức sống để tìm bàn mở tỷ số trên sân Elbasan Arena.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Tirana tiếp đón FC Astana.

Cập nhật lúc 03:24 10/07/2026

Dinamo Tirana sẽ tiếp đón FC Astana trên sân Elbasan Arena vào lúc 02h00 ngày 10/7, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ đến từ hai nền bóng đá khác nhau của châu Âu, mang đến sự tò mò cho người hâm mộ về màn chạm trán này.

Bối cảnh trận đấu

Việc thi đấu tại Elbasan Arena thay vì sân nhà truyền thống cho thấy Dinamo Tirana có thể đang tận dụng một địa điểm khác để tổ chức trận đấu vòng loại. Đấu trường châu Âu luôn là mục tiêu được các câu lạc bộ vừa và nhỏ như Dinamo Tirana đặt lên hàng đầu, bởi đây là cơ hội hiếm hoi để cọ xát với các đối thủ quốc tế và khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá lục địa.

Về phía FC Astana, đại diện đến từ Kazakhstan luôn là một thế lực quen mặt tại các đấu trường cúp châu Âu trong những mùa giải gần đây. Đội bóng này thường xuyên góp mặt ở vòng loại Europa Conference League hoặc các giải đấu tương đương, cho thấy kinh nghiệm trận mạc dày dạn khi phải thi đấu xa nhà trước những đối thủ có phong cách chơi bóng khác biệt.

Yếu tố then chốt

Một trong những điểm đáng chú ý của trận đấu này là sự khác biệt về điều kiện thi đấu và múi giờ giữa hai đội. Trong khi Dinamo Tirana quen thuộc với khí hậu và mặt sân tại Albania, FC Astana sẽ phải thích nghi với hành trình di chuyển xa để có mặt tại Elbasan Arena. Yếu tố thể lực và khả năng hồi phục sau chuyến bay dài có thể ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ thi đấu của đội khách.

Ở chiều ngược lại, lợi thế sân nhà dù không phải tại thánh địa quen thuộc vẫn mang đến cho Dinamo Tirana sự ủng hộ từ khán giả địa phương. Đây thường là động lực tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu tự tin và cống hiến hơn trước đối thủ đến từ xa.

Nhận định

Trận đấu giữa Dinamo Tirana và FC Astana hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng khi cả hai đội đều có những mục tiêu riêng tại đấu trường Europa Conference League. Khả năng thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật sẽ là yếu tố quyết định cục diện trận đấu này.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính cạnh tranh, nơi cả hai đội đều nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất trong hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp tại giải đấu.

Phong độ gần đây của Dinamo Tirana

01/07/2026: Struga 1-1 Dinamo Tirana (Hòa)

27/06/2026: Struga 2-3 Dinamo Tirana (Thắng)

23/06/2026: Sileks 1-2 Dinamo Tirana (Thắng)

01/06/2026: Egnatia Rrogozhinë 2-0 Dinamo Tirana (Thua)

25/05/2026: AF Elbasani 3-0 Dinamo Tirana (Thua)

Phong độ gần đây của FC Astana

03/07/2026: FC Astana 1-0 Zhenys (Thắng)

28/06/2026: Zhenys 2-2 FC Astana (Hòa)

21/06/2026: Aktobe 2-0 FC Astana (Thua)

14/06/2026: FC Astana 2-0 Irtysh (Thắng)

27/05/2026: Altay 1-1 FC Astana (Hòa)

Phong độ và thống kê đội

Dinamo Tirana (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

FC Astana (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Dinamo Tirana: Không có thông tin chấn thương

FC Astana: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Dinamo Tirana thắng: 33%

Hòa: 33%

FC Astana thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Dinamo Tirana: bàn

FC Astana: bàn

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