TRỰC TIẾP Trực tiếp Dinamo Zagreb vs Thun: Dinamo Zagreb gỡ hòa 2-2 Dinamo Zagreb tiếp Thun tại Stadion Maksimir trong trận đấu thuộc UEFA Champions League. Lịch sử đối đầu gần nhất chưa tạo ra ưu thế rõ ràng cho bên nào.

Dinamo Zagreb 2 - 2 Thun Hiệp 2 — phút 94' 94' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Dinamo Zagreb 2 - 2 Thun.

87' Dinamo Zagreb áp đảo nhưng chưa thể vượt lên Bước sang phút 87, Dinamo Zagreb áp đảo thế trận với thời lượng cầm bóng 73-27 và ưu thế phạt góc 10-1, buộc Thun phải chịu trận trong phần lớn thời gian. Dù vậy, sự khác biệt chưa được tạo ra khi hai đội vẫn hòa 2-2, còn số lần dứt điểm trúng đích là 3-3.

78' Kacavenda gỡ hòa cho Dinamo Zagreb Phút 78, Lukas Kacavenda lập công, đưa Dinamo Zagreb gỡ hòa 2-2 trước Thun. Đội chủ nhà đã trở lại mạnh mẽ sau khi bị dẫn 0-2.

77' Lucien Dähler vào sân ở phút 77 Phút 77, Lucien Dähler được tung vào sân thay Nils Reichmuth. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án cho đội bóng trong những phút cuối.

74' Dinamo Zagreb ép sân, Thun rình rập Phút 74 , Dinamo Zagreb đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 71 - 29 và ưu thế phạt góc 8 - 1 . Thun chịu sức ép nhưng vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha lên bóng, khi dứt điểm trúng đích 1 - 3 nghiêng về đội khách.

74' Dion Beljo kéo Dinamo Zagreb trở lại Phút 74, Dion Beljo lập công, giúp Dinamo Zagreb rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trước Thun. Bàn thắng thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà trong những phút còn lại.

68' Nicolas Bürgy vào sân Phút 68', Nicolas Bürgy vào sân thay Brighton Labeau. Một điều chỉnh nhân sự cho chặng cuối trận đấu.

67' Marco Bürki nhận thẻ đỏ Phút 67, Marco Bürki nhận thẻ đỏ sau tình huống VAR ở phút 66. Đây là biến cố đáng chú ý trong trận đấu.

66' VAR kiểm tra tình huống của Marco Bürki Phút 66, VAR kiểm tra tình huống liên quan đến Marco Bürki. Trận đấu tạm ngắt nhịp để chờ thông tin từ tổ trọng tài.

64' Thẻ vàng cho Fran Topic ở phút 64 Phút 64, Fran Topic nhận thẻ vàng trong lúc Dinamo Zagreb đang bị Thun dẫn 0-2. Đây là thêm một điểm nóng trong ít phút căng thẳng của trận đấu.

62' Dinamo ép sân nhưng Thun sắc bén hơn Phút 62', Dinamo Zagreb vẫn kiểm soát bóng 69-31 và hưởng 5-1 quả phạt góc, nhưng sức ép chưa chuyển hóa thành hiệu quả khi dứt điểm trúng đích là 0-3. Thun đang dẫn 2-0, chịu trận nhưng tỏ ra sắc bén hơn trong những pha kết thúc.

62' Josip Misic nhận thẻ vàng Phút 62, Josip Misic nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Dinamo Zagreb vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đang bị Thun dẫn 0-2.

59' Arbër Hoxha vào sân thay Mislav Orsic Phút 59', Arbër Hoxha được tung vào sân, thay Mislav Orsic. Dinamo Zagreb đang cần thêm động lực khi bị Thun dẫn 0-2.

58' Dinamo Zagreb điều chỉnh nhân sự Phút 58', Lukas Kacavenda vào sân thay Gabriel Vidovic. Dinamo Zagreb có thể kỳ vọng sự điều chỉnh này giúp đội cải thiện thế trận khi đang bị Thun dẫn 0-2.

58' Nico Maier vào sân, Thun vẫn dẫn sâu Phút 58', Nico Maier vào sân thay Nassim Zoukit. Dinamo Zagreb kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Thun vẫn đang nắm lợi thế 0-2.

58' Fran Topic vào sân ở phút 58 Phút 58, Fran Topic vào sân thay Mateo Lisica. Thun đang dẫn 0-2, và sự thay đổi này bổ sung thêm nhân tố mới cho phần còn lại của trận đấu.

50' Dinamo Zagreb ép sân nhưng vẫn bế tắc Phút 50', Dinamo Zagreb kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 70 - 30 và có 4 - 0 quả phạt góc, song vẫn bế tắc khi dứt điểm trúng đích 0 - 3. Thun chủ động chịu trận, chờ cơ hội từ thế dẫn 2 - 0.

46' Marc Gutbub vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Marc Gutbub vào sân thay Furkan Dursun. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi Thun đang dẫn Dinamo Zagreb 2-0.

46' Dinamo Zagreb thay người sau giờ nghỉ Phút 46', Matteo Pérez Vinlöf vào sân thay Bruno Goda. Dinamo Zagreb thực hiện điều chỉnh khi đang bị Thun dẫn 0-2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

37' Dinamo kiểm soát bóng, Thun sắc bén Phút 37, Dinamo Zagreb kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 69 - 31 nhưng vẫn bế tắc trước khung thành. Thun phòng ngự kín kẽ và sắc bén hơn trong những pha lên bóng, thể hiện qua dứt điểm trúng đích 0 - 2, qua đó duy trì lợi thế dẫn 0 - 2.

26' Bruno Goda nhận thẻ vàng Phút 26, Bruno Goda nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải nhắc nhở. Đây là thẻ vàng thứ hai của Dinamo Zagreb trong trận, khi Thun đang dẫn 2-0.

25' Dinamo Zagreb kiểm soát, Thun sắc bén Phút 25, Dinamo Zagreb kiểm soát bóng vượt trội với 66 - 34, nhưng Thun mới là đội tạo ra mối đe dọa rõ hơn. Đội khách dẫn 0 - 2 và đang nhỉnh hơn về dứt điểm trúng đích, 0 - 2.

22' Marco Bürki giúp Thun nhân đôi cách biệt Phút 22, Marco Bürki ghi bàn sau đường kiến tạo của Fabio Fehr, giúp Thun nhân đôi cách biệt trước Dinamo Zagreb.

21' Miha Zajc nhận thẻ vàng Phút 21, Miha Zajc nhận thẻ vàng. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong thế trận đang diễn ra.

13' Dinamo Zagreb kiểm soát, Thun dẫn trước Phút 13', Dinamo Zagreb kiểm soát bóng vượt trội với 66 - 34, nhưng Thun đang dẫn 1-0 và có vẻ chủ động phòng ngự, chờ cơ hội. Hai đội mới dứt điểm 1 - 1, trong đó Thun sở hữu pha trúng đích duy nhất với chỉ số 0 - 1, cho thấy nhịp độ chưa quá dồn dập.

4' Thun vượt lên từ rất sớm Phút 4, Brighton Labeau lập công sau đường kiến tạo của Nassim Zoukit, giúp Thun mở tỷ số. Đội khách có khởi đầu đầy hứng khởi trước Dinamo Zagreb.

0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Zagreb tiếp đón Thun.

Cập nhật lúc 02:56 29/07/2026

Đội hình chính thức Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-3-3 Thun Sơ đồ 4-4-2 44 Ivan Filipovic 25 Moris Valincic 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 3 Bruno Goda 10 Gabriel Vidovic 27 Josip Misic 8 Miha Zajc 21 Mateo Lisica 9 Dion Beljo 99 Mislav Orsic 1 Niklas Steffen 47 Fabio Fehr 19 Jan Bamert 23 Marco Bürki 27 Michael Heule 70 Nils Reichmuth 16 Justin Roth 13 Nassim Zoukit 78 Valmir Matoshi 9 Furkan Dursun 96 Brighton Labeau Dự bị Dinamo Zagreb 1 Danijel Zagorac 6 Stjepan Radeljic 11 Arbër Hoxha 13 Paul Tabinas 15 Niko Galesic 22 Matteo Pérez Vinlöf 30 Fran Topic 33 Ivan Nevistic 41 Sven Sunta Thun 5 Nicolas Bürgy 11 Layton Stewart 17 Ashvin Balaruban 18 Christopher Ibayi 21 Dorian Derbaci 25 Tim Spycher 30 Nico Maier 33 Marc Gutbub 37 Lucien Dähler Cập nhật đội hình lúc 00:20 29/07/2026

Dinamo Zagreb Thống kê Thun 73% Kiểm soát bóng 27% 13 Dứt điểm 7 3 Trúng đích 3 10 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 6 1 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Dinamo Zagreb sẽ đối đầu Thun trong khuôn khổ UEFA Champions League tại Stadion Maksimir. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 29/07/2026.

Đây là cuộc so tài mà những chi tiết trên sân có thể đóng vai trò quyết định, bởi dữ liệu đối đầu gần nhất chưa cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội. Dinamo Zagreb và Thun đều chưa giành chiến thắng trong lần chạm trán được ghi nhận, khi trận đấu đó kết thúc với kết quả hòa.

Thế đối đầu chưa nghiêng về bên nào

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được thống kê. Dinamo Zagreb không thắng, Thun cũng không thắng, còn kết quả hòa cho thấy khoảng cách giữa hai bên chưa được thể hiện rõ qua lịch sử gặp nhau.

Vì mẫu đối đầu chỉ gồm một trận, rất khó rút ra kết luận dài hạn về ưu thế chiến thuật hoặc tâm lý. Dinamo Zagreb có lợi thế sân Stadion Maksimir, nhưng lợi thế này không thể tự động chuyển thành ưu thế trên bảng thống kê nếu đội chủ nhà không kiểm soát được nhịp độ và hạn chế những tình huống chuyển trạng thái của Thun.

Trận đấu có thể được quyết định ở khu vực giữa sân

Trong một trận đấu không có nhiều dữ liệu quá khứ để tham chiếu, khả năng tổ chức ở khu vực giữa sân sẽ trở nên quan trọng. Đội kiểm soát được bóng, duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến và đưa bóng lên phía trước một cách ổn định sẽ có cơ hội tạo ra thế chủ động.

Dinamo Zagreb nhiều khả năng cần tận dụng không gian sân nhà để gây sức ép và duy trì áp lực ở phần sân đối phương. Tuy nhiên, việc đẩy đội hình lên cao cũng đòi hỏi sự thận trọng trong khâu phòng ngự, đặc biệt khi mất bóng. Những khoảng trống phía sau tuyến giữa có thể trở thành điểm mà Thun tìm cách khai thác.

Ở chiều ngược lại, Thun cần giữ được cấu trúc đội hình và tránh để trận đấu bị kéo theo nhịp độ của đối thủ. Một cách tiếp cận chặt chẽ, ưu tiên che kín trung lộ rồi tìm cơ hội phản công có thể giúp đội khách duy trì sự cân bằng. Dù vậy, hiệu quả của phương án này phụ thuộc vào khả năng thoát pressing và tốc độ đưa bóng lên phía trên.

Không có cơ sở để xem nhẹ đội khách

Kết quả hòa trong lần đối đầu gần nhất là lời nhắc rằng Dinamo Zagreb không thể dựa solely vào lợi thế sân nhà để đánh giá trận đấu. Thun cũng chưa từng thắng trong dữ liệu đối đầu được cung cấp, nhưng điều đó không đồng nghĩa đội khách thiếu khả năng gây khó khăn.

Với Dinamo Zagreb, ưu tiên hàng đầu sẽ là kiểm soát thế trận mà không đánh mất sự cân bằng. Thun cần kiên nhẫn, hạn chế sai lầm ở phần sân nhà và tận dụng tốt những thời điểm Dinamo Zagreb để lộ khoảng trống. Hai cách tiếp cận này có thể khiến trận đấu trở thành cuộc đấu về tính kỷ luật thay vì chỉ là màn so tài về khả năng tấn công.

Nhận định trước trận

Dinamo Zagreb có lợi thế sân Stadion Maksimir, nhưng lịch sử đối đầu gần nhất chưa cho thấy đội nào vượt trội. Vì vậy, cục diện nhiều khả năng phụ thuộc vào cách mỗi bên xử lý áp lực, kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng các cơ hội được tạo ra.

Đây là trận đấu khó đưa ra kết luận một chiều. Dinamo Zagreb có thể hướng tới thế chủ động trên sân nhà, trong khi Thun sẽ tìm cách duy trì sự chặt chẽ và chờ thời cơ. Kết quả cuối cùng có thể được định đoạt bởi một khoảnh khắc xử lý chính xác hoặc một sai lầm trong hệ thống phòng ngự.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dinamo Zagreb · 0 thắng 1 hòa Thun · 0 thắng Thun 1 - 1 Dinamo Zagreb Hòa

Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất H H T T T Thun 5 trận gần nhất H B H

Tình hình lực lượng Dinamo Zagreb ✚ Luka Stojkovic (Red Card Suspension) Thun ✚ Mattias Käit (Foot Injury) ✚ Michael Heule (Muscle Injury) ✚ Genís Montolio (Cruciate Ligament Tear)