TRỰC TIẾP Trực tiếp Đông Timor vs Việt Nam: Trận đấu đang diễn ra Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Đông Timor 0 - 0 Việt Nam Hiệp 1 — phút 5' 5' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Đông Timor tiếp đón Việt Nam.

Cập nhật lúc 20:36 24/07/2026

Đội hình chính thức Đông Timor Sơ đồ 3-4-3 Việt Nam Sơ đồ 3-4-2-1 1 Dylan Niski 3 Eric Silva 4 Anizo Correia 16 Ryan Jom 7 Luís Figo 6 João Varudo 8 Claudio Osorio 23 Oatnasio da Silva 9 João Rangel 14 Zion Cruz 11 Zenivio Mota 1 Lê Giang Patrik 3 Nguyễn Văn Vĩ 7 Xuan Manh Pham 5 Đoàn Văn Hậu 15 Trương Tiến Anh 19 Quang Hai Nguyen 14 Hoang Duc Nguyen 10 Đỗ Hoàng Hên 16 Thanh Chung Nguyen 9 Nguyễn Đình Bắc 12 Nguyễn Xuân Son Cập nhật đội hình lúc 19:51 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Việt Nam cần tạo khác biệt từ vị thế hiện tại

Trận đấu tại Chonburi Daikin Stadium mang đến cơ hội để một bên tạo dấu ấn rõ ràng hơn trong cục diện hiện tại. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm kết quả các trận gần nhất, số bàn thắng, số bàn thua hay thành tích đối đầu. Do đó, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn hoặc đội nào chiếm ưu thế rõ rệt về hiệu quả thi đấu.

Đông Timor đang cần một màn trình diễn chặt chẽ, đặc biệt trong việc duy trì sự tập trung trước sức ép từ đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Dù vậy, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về lối chơi, đội hình dự kiến hoặc những nhân tố chủ chốt của Đông Timor. Mọi đánh giá chi tiết hơn về cách tổ chức phòng ngự, khả năng chuyển trạng thái hay phương án tấn công đều cần được kiểm chứng bằng thông tin bổ sung.

Chưa đủ dữ liệu để xác định sơ đồ chiến thuật

Nguồn thông tin không nêu sơ đồ dự kiến, danh sách cầu thủ đá chính hoặc những trường hợp vắng mặt của hai đội. Vì thế, chưa thể khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, còn Đông Timor lựa chọn phòng ngự thấp và phản công.

Nhận định trước trận

Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với thứ hạng tốt hơn, nhưng cả hai đội đều chưa có điểm nên lợi thế trên giấy tờ chưa thể thay thế cho màn trình diễn thực tế. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng triển khai kế hoạch thi đấu và mức độ hiệu quả trong những thời điểm then chốt.

Nhìn chung, Việt Nam có cơ sở để được đánh giá cao hơn nhờ vị trí thứ 3 so với hạng 5 của Đông Timor. Tuy nhiên, khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, nhận định phù hợp nhất là chờ màn thể hiện thực tế của hai đội tại Chonburi Daikin Stadium.

Đông Timor 5 trận gần nhất T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Việt Nam 5 trận gần nhất T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 0 0 0 0 0 0 2 Indonesia 0 0 0 0 0 0 3 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 0 0 0 0 0 0 5 Đông Timor 0 0 0 0 0 0 5 TBC 0 0 0 0 0 0