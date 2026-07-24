Trực tiếp Đông Timor vs Việt Nam: Trận đấu đang diễn ra

Tin mới

    TRỰC TIẾPTrực tiếp Đông Timor vs Việt Nam: Trận đấu đang diễn ra

    Tuệ Nhân24/07/2026 15:31

    Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

    Đông Timor0 - 0Việt NamHiệp 1 — phút 5'
    • 5'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Đông Timor tiếp đón Việt Nam.

    Cập nhật lúc 20:36 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    Đông Timor
    Sơ đồ 3-4-3
    Việt Nam
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Dylan Niski
    3
    Eric Silva
    4
    Anizo Correia
    16
    Ryan Jom
    7
    Luís Figo
    6
    João Varudo
    8
    Claudio Osorio
    23
    Oatnasio da Silva
    9
    João Rangel
    14
    Zion Cruz
    11
    Zenivio Mota
    1
    Lê Giang Patrik
    3
    Nguyễn Văn Vĩ
    7
    Xuan Manh Pham
    5
    Đoàn Văn Hậu
    15
    Trương Tiến Anh
    19
    Quang Hai Nguyen
    14
    Hoang Duc Nguyen
    10
    Đỗ Hoàng Hên
    16
    Thanh Chung Nguyen
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    12
    Nguyễn Xuân Son
    Cập nhật đội hình lúc 19:51 24/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

    Việt Nam cần tạo khác biệt từ vị thế hiện tại

    Trận đấu tại Chonburi Daikin Stadium mang đến cơ hội để một bên tạo dấu ấn rõ ràng hơn trong cục diện hiện tại. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm kết quả các trận gần nhất, số bàn thắng, số bàn thua hay thành tích đối đầu. Do đó, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn hoặc đội nào chiếm ưu thế rõ rệt về hiệu quả thi đấu.

    Đông Timor đang cần một màn trình diễn chặt chẽ, đặc biệt trong việc duy trì sự tập trung trước sức ép từ đối thủ có thứ hạng cao hơn.

    Dù vậy, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về lối chơi, đội hình dự kiến hoặc những nhân tố chủ chốt của Đông Timor. Mọi đánh giá chi tiết hơn về cách tổ chức phòng ngự, khả năng chuyển trạng thái hay phương án tấn công đều cần được kiểm chứng bằng thông tin bổ sung.

    Chưa đủ dữ liệu để xác định sơ đồ chiến thuật

    Nguồn thông tin không nêu sơ đồ dự kiến, danh sách cầu thủ đá chính hoặc những trường hợp vắng mặt của hai đội. Vì thế, chưa thể khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, còn Đông Timor lựa chọn phòng ngự thấp và phản công.

    Nhận định trước trận

    Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với thứ hạng tốt hơn, nhưng cả hai đội đều chưa có điểm nên lợi thế trên giấy tờ chưa thể thay thế cho màn trình diễn thực tế. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng triển khai kế hoạch thi đấu và mức độ hiệu quả trong những thời điểm then chốt.

    Nhìn chung, Việt Nam có cơ sở để được đánh giá cao hơn nhờ vị trí thứ 3 so với hạng 5 của Đông Timor. Tuy nhiên, khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, nhận định phù hợp nhất là chờ màn thể hiện thực tế của hai đội tại Chonburi Daikin Stadium.

    Đông Timor
    5 trận gần nhất
    TTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Việt Nam
    5 trận gần nhất
    TTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Singapore000000
    2Indonesia000000
    3Việt Nam000000
    4Campuchia000000
    5Đông Timor000000
    5TBC000000

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trực tiếp Đông Timor vs Việt Nam: Trận đấu đang diễn ra
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO