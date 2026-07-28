TRỰC TIẾP Trực tiếp Drita vs Floriana: Drita gỡ hòa 1-1 Drita và Floriana cùng bước vào trận đấu với phong độ gần nhất là một kết quả hòa, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại

Drita 1 - 1 Floriana Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Drita 1 - 1 Floriana.

90' B. Sheji nhận thẻ vàng phút 90 Phút 90, B. Sheji của Drita nhận thẻ vàng. Đây là một trong những điểm nóng ở những phút cuối khi trận đấu đang có tỷ số 1-1.

88' J. Pellumbi kéo Drita trở lại cuộc chơi Phút 88, J. Pellumbi dứt điểm ghi bàn cho Drita sau đường kiến tạo của R. Ovouka, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1 trước Floriana. Bàn gỡ đến đúng thời điểm, thắp lại hy vọng cho Drita trong những phút cuối.

87' Drita thay người ở phút 87 Phút 87', Drita đưa R. Broja vào sân thay I. Jashari. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối, khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

84' Z. Scerri nhận thẻ vàng phút 84 Phút 84, Z. Scerri của Floriana nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Floriana cần giữ sự tập trung khi đang dẫn trước Drita.

83' J. Pellumbi nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83', J. Pellumbi (Drita) nhận thẻ vàng. Drita tiếp tục phải nhận thẻ trong hiệp hai.

81' Floriana thay người ở phút 81 Phút 81, Floriana đưa Z. Scerri vào sân thay T. Gudelj. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn trước Drita 1-0, hướng tới việc bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

71' Z. Ramadani nhận thẻ vàng Phút 71', Z. Ramadani của Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba của Drita, trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị Floriana dẫn 0-1.

69' W. Baeten nhận thẻ vàng Phút 69, W. Baeten của Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba của Drita trong trận đấu.

67' Floriana thay người ở phút 67 Phút 67, Floriana thay người: R. Muric vào sân thay P. Mbong khi đội đang dẫn 0-1. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho Floriana trong phần còn lại của trận đấu.

67' Floriana điều chỉnh nhân sự giữa hiệp hai Phút 67', Floriana thay người: Chapi vào sân, D. Vella rời trận. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của Floriana trong bối cảnh đội đang dẫn trước.

60' Drita điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, Drita thay người: A. Bytyci vào sân, V. Limaj rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà sau khi Floriana vượt lên dẫn trước.

60' Drita điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, Drita thay người: W. Baeten vào sân, K. Abazaj rời sân. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của Drita trong thế trận đang diễn ra.

60' Drita điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, Drita thay người: R. Ovouka vào sân thay H. Salihu. Đây là sự điều chỉnh của Drita khi Floriana đang dẫn 0-1.

52' A. Drina nhận thẻ vàng Phút 52', A. Drina của Floriana nhận thẻ vàng. Floriana cần giữ sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế 1-0 trong phần còn lại của trận đấu.

46' Drita thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Drita đưa A. Manaj vào sân thay L. Balaj. Đội chủ nhà nhanh chóng điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ, trong bối cảnh đang bị Floriana dẫn trước.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

40' P. Mbong đưa Floriana vượt lên Phút 40, P. Mbong ghi bàn cho Floriana sau đường kiến tạo của F. Varela, mở tỷ số 0-1 trước Drita. Floriana đang tạo ra bước ngoặt quan trọng ngay trước giờ nghỉ.

35' L. Balaj nhận thẻ vàng Phút 35', L. Balaj (Drita) nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, nhưng Drita đã có thêm một cầu thủ bị cảnh cáo.

33' I. Jashari nhận thẻ vàng ở phút 33 Phút 33, I. Jashari của Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời nhắc để tiền vệ này cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

14' M. Beerman nhận thẻ vàng Phút 14, M. Beerman của Floriana nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Drita và Floriana vẫn đang diễn ra giằng co.

0' Trận đấu bắt đầu Drita tiếp đón Floriana.

Cập nhật lúc 02:48 29/07/2026

Đội hình chính thức Drita Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zekirija Ramadani Floriana Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela 1 Faton Maloku 2 Besnik Krasniqi 55 Hajdin Salihu 32 Jorgo Pëllumbi 3 Blerton Sheji 8 Vesel Limaj 77 Kristal Abazaj 14 Albert Dabiqaj 10 Liridon Balaj 19 Blerim Krasniqi 7 Igball Jashari 23 Guilherme Cioletti 17 Owen Spiteri 6 Amar Drina 4 Kauan 3 Myles Beerman 14 Alen Kurtalić 10 Fede Varela 12 Dunstan Vella 28 Paul Mbong 22 Tomislav Gudelj 9 Kenan Dervišagić Dự bị Drita 22 Laurit Behluli 74 Eron Isufi 26 Raddy Ovouka 28 Agan Mjaki 25 Altin Bytyçi 4 Rron Broja 24 William Baeten 93 Kemelho Nguena 99 Mike Arthur Floriana 80 Pablo Picón 5 Gerrard Cann Rodgers 21 Carlo Zammit Lonardelli 16 Chapi Romano 11 Robert Murić 8 Zachary Scerri 27 Zyas Vella Newell 20 Emerson Piscopo Cập nhật đội hình lúc 00:35 29/07/2026

Thông tin trận đấu

Drita chạm trán Floriana tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:00 ngày 29/07/2026 trên sân Stadiumi Fadil Vokrri. Đây là trận đấu có thế cân bằng rõ rệt khi cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa và lần đối đầu gần nhất cũng không phân định được thắng bại.

Thế cân bằng từ phong độ gần nhất

Dữ liệu phong độ gần nhất của Drita chỉ ghi nhận một kết quả hòa. Floriana cũng bước vào trận đấu với kết quả tương tự. Khi không đội nào tạo được lợi thế từ trận đấu gần nhất, cuộc chạm trán tại Stadiumi Fadil Vokrri nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng, thay vì sự khác biệt rõ ràng về phong độ.

Đáng chú ý, thông tin được cung cấp chỉ bao gồm một kết quả gần nhất của mỗi đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá một chuỗi phong độ dài hơn hoặc xác định đội nào đang duy trì sự ổn định vượt trội. Drita có lợi thế sân đấu, nhưng dữ liệu hiện có không cho thấy lợi thế đó đã chuyển hóa thành ưu thế cụ thể trước Floriana.

Lịch sử đối đầu không nghiêng về bên nào

Ở lần đối đầu gần nhất, Drita không giành chiến thắng, Floriana cũng không thắng và hai đội hòa nhau. Kết quả này tiếp tục củng cố bối cảnh giằng co trước trận đấu, đồng thời cho thấy hai bên chưa tạo ra khoảng cách rõ ràng khi gặp nhau.

Tuy nhiên, chỉ một lần đối đầu không đủ để hình thành kết luận rộng hơn về xu hướng giữa Drita và Floriana. Những dữ liệu được cấp không bao gồm tỷ số, thời điểm hay diễn biến của trận đấu đó, do vậy trọng tâm nhận định nên đặt vào sự cân bằng hiện tại thay vì diễn giải quá mức lịch sử đối đầu.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Với việc cả hai đội cùng có kết quả hòa gần nhất, sự thận trọng có thể đóng vai trò quan trọng trong cách nhập cuộc. Drita cần tận dụng sân Stadiumi Fadil Vokrri để tạo sức ép và kiểm soát nhịp độ, trong khi Floriana sẽ hướng tới việc duy trì cấu trúc thi đấu đủ chặt chẽ để không đánh mất thế cân bằng.

Ở một trận đấu không có đội nào sở hữu ưu thế rõ ràng từ các dữ liệu hiện có, những tình huống chuyển trạng thái, khả năng xử lý ở khu vực quyết định và mức độ hạn chế sai lầm sẽ trở thành các yếu tố đáng theo dõi. Bên cạnh đó, đội nào giữ được sự kiên nhẫn tốt hơn khi thế trận bế tắc sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

Nhận định trận đấu

Drita và Floriana đều có điểm tựa từ một kết quả hòa gần nhất, nhưng cũng chưa thể tạo ra lợi thế trong lần đối đầu trước đó. Drita được chơi trên sân nhà, song tương quan dữ liệu vẫn cho thấy một trận đấu khó đoán và giàu tính giằng co.

Nhìn chung, đây là cuộc chạm trán mà sự cân bằng là điểm nhấn chính. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào cách mỗi đội xử lý áp lực, kiểm soát nhịp trận và tận dụng cơ hội, thay vì một ưu thế phong độ đã được xác lập từ trước.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Drita · 0 thắng 1 hòa Floriana · 0 thắng Floriana 1 - 1 Drita Hòa

Drita 5 trận gần nhất H B H B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Floriana 5 trận gần nhất H B T T H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới