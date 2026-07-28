Trực tiếp Drita vs Floriana: Drita gỡ hòa 1-1

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Drita vs Floriana: Drita gỡ hòa 1-1

    Đại Ngàn28/07/2026 19:59

    Drita và Floriana cùng bước vào trận đấu với phong độ gần nhất là một kết quả hòa, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại

    Drita1 - 1FlorianaHiệp 2 — phút 90'
    • 90'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Drita 1 - 1 Floriana.

    • 90'B. Sheji nhận thẻ vàng phút 90

      Phút 90, B. Sheji của Drita nhận thẻ vàng. Đây là một trong những điểm nóng ở những phút cuối khi trận đấu đang có tỷ số 1-1.

    • 88'J. Pellumbi kéo Drita trở lại cuộc chơi

      Phút 88, J. Pellumbi dứt điểm ghi bàn cho Drita sau đường kiến tạo của R. Ovouka, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1 trước Floriana. Bàn gỡ đến đúng thời điểm, thắp lại hy vọng cho Drita trong những phút cuối.

    • 87'Drita thay người ở phút 87

      Phút 87', Drita đưa R. Broja vào sân thay I. Jashari. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối, khi trận đấu đang ở thế cân bằng.

    • 84'Z. Scerri nhận thẻ vàng phút 84

      Phút 84, Z. Scerri của Floriana nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Floriana cần giữ sự tập trung khi đang dẫn trước Drita.

    • 83'J. Pellumbi nhận thẻ vàng ở phút 83

      Phút 83', J. Pellumbi (Drita) nhận thẻ vàng. Drita tiếp tục phải nhận thẻ trong hiệp hai.

    • 81'Floriana thay người ở phút 81

      Phút 81, Floriana đưa Z. Scerri vào sân thay T. Gudelj. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn trước Drita 1-0, hướng tới việc bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

    • 71'Z. Ramadani nhận thẻ vàng

      Phút 71', Z. Ramadani của Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba của Drita, trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị Floriana dẫn 0-1.

    • 69'W. Baeten nhận thẻ vàng

      Phút 69, W. Baeten của Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ ba của Drita trong trận đấu.

    • 67'Floriana thay người ở phút 67

      Phút 67, Floriana thay người: R. Muric vào sân thay P. Mbong khi đội đang dẫn 0-1. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho Floriana trong phần còn lại của trận đấu.

    • 67'Floriana điều chỉnh nhân sự giữa hiệp hai

      Phút 67', Floriana thay người: Chapi vào sân, D. Vella rời trận. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của Floriana trong bối cảnh đội đang dẫn trước.

    • 60'Drita điều chỉnh nhân sự ở phút 60

      Phút 60, Drita thay người: A. Bytyci vào sân, V. Limaj rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà sau khi Floriana vượt lên dẫn trước.

    • 60'Drita điều chỉnh nhân sự ở phút 60

      Phút 60, Drita thay người: W. Baeten vào sân, K. Abazaj rời sân. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của Drita trong thế trận đang diễn ra.

    • 60'Drita điều chỉnh nhân sự ở phút 60

      Phút 60, Drita thay người: R. Ovouka vào sân thay H. Salihu. Đây là sự điều chỉnh của Drita khi Floriana đang dẫn 0-1.

    • 52'A. Drina nhận thẻ vàng

      Phút 52', A. Drina của Floriana nhận thẻ vàng. Floriana cần giữ sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế 1-0 trong phần còn lại của trận đấu.

    • 46'Drita thay người ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', Drita đưa A. Manaj vào sân thay L. Balaj. Đội chủ nhà nhanh chóng điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ, trong bối cảnh đang bị Floriana dẫn trước.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 40'P. Mbong đưa Floriana vượt lên

      Phút 40, P. Mbong ghi bàn cho Floriana sau đường kiến tạo của F. Varela, mở tỷ số 0-1 trước Drita. Floriana đang tạo ra bước ngoặt quan trọng ngay trước giờ nghỉ.

    • 35'L. Balaj nhận thẻ vàng

      Phút 35', L. Balaj (Drita) nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, nhưng Drita đã có thêm một cầu thủ bị cảnh cáo.

    • 33'I. Jashari nhận thẻ vàng ở phút 33

      Phút 33, I. Jashari của Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời nhắc để tiền vệ này cần thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 14'M. Beerman nhận thẻ vàng

      Phút 14, M. Beerman của Floriana nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Drita và Floriana vẫn đang diễn ra giằng co.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Drita tiếp đón Floriana.

    Cập nhật lúc 02:48 29/07/2026

    Đội hình chính thức
    Drita
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zekirija Ramadani
    Floriana
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela
    1
    Faton Maloku
    2
    Besnik Krasniqi
    55
    Hajdin Salihu
    32
    Jorgo Pëllumbi
    3
    Blerton Sheji
    8
    Vesel Limaj
    77
    Kristal Abazaj
    14
    Albert Dabiqaj
    10
    Liridon Balaj
    19
    Blerim Krasniqi
    7
    Igball Jashari
    23
    Guilherme Cioletti
    17
    Owen Spiteri
    6
    Amar Drina
    4
    Kauan
    3
    Myles Beerman
    14
    Alen Kurtalić
    10
    Fede Varela
    12
    Dunstan Vella
    28
    Paul Mbong
    22
    Tomislav Gudelj
    9
    Kenan Dervišagić
    Dự bị
    Drita
    22 Laurit Behluli74 Eron Isufi26 Raddy Ovouka28 Agan Mjaki25 Altin Bytyçi4 Rron Broja24 William Baeten93 Kemelho Nguena99 Mike Arthur
    Floriana
    80 Pablo Picón5 Gerrard Cann Rodgers21 Carlo Zammit Lonardelli16 Chapi Romano11 Robert Murić8 Zachary Scerri27 Zyas Vella Newell20 Emerson Piscopo
    Cập nhật đội hình lúc 00:35 29/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Drita chạm trán Floriana tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:00 ngày 29/07/2026 trên sân Stadiumi Fadil Vokrri. Đây là trận đấu có thế cân bằng rõ rệt khi cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa và lần đối đầu gần nhất cũng không phân định được thắng bại.

    Thế cân bằng từ phong độ gần nhất

    Dữ liệu phong độ gần nhất của Drita chỉ ghi nhận một kết quả hòa. Floriana cũng bước vào trận đấu với kết quả tương tự. Khi không đội nào tạo được lợi thế từ trận đấu gần nhất, cuộc chạm trán tại Stadiumi Fadil Vokrri nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng, thay vì sự khác biệt rõ ràng về phong độ.

    Đáng chú ý, thông tin được cung cấp chỉ bao gồm một kết quả gần nhất của mỗi đội. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá một chuỗi phong độ dài hơn hoặc xác định đội nào đang duy trì sự ổn định vượt trội. Drita có lợi thế sân đấu, nhưng dữ liệu hiện có không cho thấy lợi thế đó đã chuyển hóa thành ưu thế cụ thể trước Floriana.

    Lịch sử đối đầu không nghiêng về bên nào

    Ở lần đối đầu gần nhất, Drita không giành chiến thắng, Floriana cũng không thắng và hai đội hòa nhau. Kết quả này tiếp tục củng cố bối cảnh giằng co trước trận đấu, đồng thời cho thấy hai bên chưa tạo ra khoảng cách rõ ràng khi gặp nhau.

    Tuy nhiên, chỉ một lần đối đầu không đủ để hình thành kết luận rộng hơn về xu hướng giữa Drita và Floriana. Những dữ liệu được cấp không bao gồm tỷ số, thời điểm hay diễn biến của trận đấu đó, do vậy trọng tâm nhận định nên đặt vào sự cân bằng hiện tại thay vì diễn giải quá mức lịch sử đối đầu.

    Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

    Với việc cả hai đội cùng có kết quả hòa gần nhất, sự thận trọng có thể đóng vai trò quan trọng trong cách nhập cuộc. Drita cần tận dụng sân Stadiumi Fadil Vokrri để tạo sức ép và kiểm soát nhịp độ, trong khi Floriana sẽ hướng tới việc duy trì cấu trúc thi đấu đủ chặt chẽ để không đánh mất thế cân bằng.

    Ở một trận đấu không có đội nào sở hữu ưu thế rõ ràng từ các dữ liệu hiện có, những tình huống chuyển trạng thái, khả năng xử lý ở khu vực quyết định và mức độ hạn chế sai lầm sẽ trở thành các yếu tố đáng theo dõi. Bên cạnh đó, đội nào giữ được sự kiên nhẫn tốt hơn khi thế trận bế tắc sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

    Nhận định trận đấu

    Drita và Floriana đều có điểm tựa từ một kết quả hòa gần nhất, nhưng cũng chưa thể tạo ra lợi thế trong lần đối đầu trước đó. Drita được chơi trên sân nhà, song tương quan dữ liệu vẫn cho thấy một trận đấu khó đoán và giàu tính giằng co.

    Nhìn chung, đây là cuộc chạm trán mà sự cân bằng là điểm nhấn chính. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào cách mỗi đội xử lý áp lực, kiểm soát nhịp trận và tận dụng cơ hội, thay vì một ưu thế phong độ đã được xác lập từ trước.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Drita · 0 thắng1 hòaFloriana · 0 thắng
    22/07/2026
    Floriana
    1 - 1
    Drita
    Hòa
    Drita
    5 trận gần nhất
    HBHBB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Floriana
    5 trận gần nhất
    HBTTH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Drita vs Floriana: Drita gỡ hòa 1-1
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