TRỰC TIẾP Trực tiếp Drita vs Kauno Žalgiris: Kauno Žalgiris dẫn 3-2 Drita và Kauno Žalgiris cùng bước vào trận đấu với phong độ gần nhất là một kết quả hòa, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại.

Drita 2 - 3 Kauno Žalgiris Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Drita 2 - 3 Kauno Žalgiris.

86' Kauno Žalgiris áp đảo cuối trận Phút 86', Kauno Žalgiris đang làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng Drita 38% - 62% Kauno Žalgiris và vượt trội về dứt điểm 12 - 23. Drita phải lùi sâu chịu sức ép trong bối cảnh hai đội vẫn hòa 2 - 2.

82' Kauno Žalgiris gỡ hòa ở phút 82 Phút 82, Vykintas Slivka ghi bàn cho Kauno Žalgiris sau đường kiến tạo của Joris Moutachy, đưa tỷ số lên 2-2. Bàn thắng đến muộn giúp Kauno Žalgiris níu lại thế cân bằng trước Drita.

80' Drita điều chỉnh nhân sự ở phút 80 Phút 80', William Baeten vào sân thay Arb·Manaj bên phía Drita. Đang dẫn 2-1 trước Kauno Žalgiris, Drita có thể muốn gia cố đội hình trong những phút cuối.

79' Kauno Žalgiris thay người phút 79 Phút 79', Haris Kadric vào sân thay Fabien Ourega bên phía Kauno Žalgiris. Sự xuất hiện của Kadric mang đến thêm một lựa chọn cho đội khách trong những phút cuối.

79' Kauno Žalgiris thay người ở phút 79 Phút 79, Nosa Iyobosa Edokpolor vào sân thay Marko Konatar bên phía Kauno Žalgiris. Đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế đang bị Drita dẫn 2-1.

79' Kauno Žalgiris thay người ở phút 79 Phút 79, Aldayr Hernandez vào sân thay Anton Tolordava bên phía Kauno Žalgiris. Sự điều chỉnh xuất hiện trong giai đoạn cuối trận, khi đội khách cần thêm một nhân tố mới.

74' Kauno Žalgiris kiểm soát, Drita rình rập Phút 74', Kauno Žalgiris đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 38% - 62% và vượt trội về số lần dứt điểm 11 - 17. Drita phải lùi sâu chịu sức ép nhưng vẫn giữ lợi thế 2-1, chờ cơ hội từ những pha phản công.

66' Drita điều chỉnh nhân sự ở phút 66 Phút 66', Blerton Sheji vào sân thay Igball Jashari bên phía Drita. Đang dẫn 2-1, Drita làm mới hàng ngũ để hướng tới những phút còn lại.

62' Kauno kiểm soát bóng, Drita sắc bén hơn Bước sang phút 62, Kauno Žalgiris kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 39% - 61%, nhưng Drita vẫn dẫn 2-1 và tỏ ra sắc bén hơn ở những pha kết thúc: dứt điểm trúng đích 4 - 1. Thế trận vì vậy nghiêng về khả năng kiểm soát của đội khách, trong khi Drita phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

58' Drita thay người ở phút 58 Phút 58', Drita đưa Kristal Abazaj vào sân thay Liridon Balaj. Sau khi vươn lên dẫn trước, Drita tiếp tục điều chỉnh nhân sự để duy trì lợi thế.

57' Kauno Žalgiris thay người ở phút 57 Phút 57, Kauno Žalgiris đưa Motiejus Burba vào sân thay Léo Ribeiro. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một lựa chọn cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu.

53' Arb·Manaj đưa Drita vượt lên Phút 53', Arb·Manaj ghi bàn cho Drita sau đường kiến tạo của Liridon Balaj, nâng tỷ số lên 2-1 trước Kauno Žalgiris. Drita đã vượt lên dẫn trước trong thế trận vẫn còn nhiều diễn biến phía trước.

50' Kauno Žalgiris kiểm soát thế trận Bước sang phút 50, Kauno Žalgiris đang chiếm ưu thế rõ rệt về thời lượng kiểm soát bóng với 39% - 61%, buộc Drita phải lùi sâu chống đỡ. Dù vậy, Drita vẫn cho thấy sự sắc bén hơn ở khâu dứt điểm trúng đích, khi hai đội lần lượt có 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

44' J. Pellumbi nhận thẻ vàng Phút 44', J. Pellumbi (Drita) nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing. Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng khi tỷ số là 1-1.

38' Kauno kiểm soát bóng, Drita phản công sắc bén Phút 38 , Kauno Žalgiris kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 40% - 60%, nhưng Drita mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 7 - 4. Thế trận vì vậy vẫn giằng co: Kauno chủ động cầm bóng, còn Drita tỏ ra sắc bén trong các tình huống đáp trả khi có 3 - 1 cú sút trúng đích.

25' Kauno cầm bóng, Drita dứt điểm sắc hơn Phút 25', Kauno Žalgiris nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 56% so với 44% của Drita, nhưng Drita mới là bên tạo ra nhiều cơ hội hơn với số lần dứt điểm 6-2 và trúng đích 3-1. Thế trận khá giằng co: Kauno cầm bóng nhiều hơn, còn Drita sắc bén hơn trong những pha lên bóng.

20' Jashari đưa Drita trở lại thế cân bằng Phút 20', Igball Jashari lập công sau đường kiến tạo của Liridon Balaj, giúp Drita gỡ hòa 1-1. Trận đấu tại Stadiumi Fadil Vokrri trở về thế cân bằng chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số của Kauno Žalgiris.

12' Kauno Žalgiris kiểm soát thế trận Phút 12', Kauno Žalgiris đang dẫn Drita 0 - 1 và kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 37% - 63%. Drita chịu sức ép khi mới dứt điểm 2 - 1, trong khi thế trận vẫn diễn ra khá thận trọng.

9' Vykintas Slivka đưa Kauno Žalgiris vượt lên Phút 9', Vykintas Slivka lập công, giúp Kauno Žalgiris mở tỷ số trước Drita. Bàn thắng sớm đưa Kauno Žalgiris dẫn 1-0 trong thế trận đang diễn ra tại Stadiumi Fadil Vokrri.

0' Trận đấu bắt đầu Drita tiếp đón Kauno Žalgiris.

Cập nhật lúc 02:52 15/07/2026

Đội hình chính thức Drita Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zekirija Ramadani Kauno Žalgiris Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Eivinas Cerniauskas 1 Faton Maloku 26 Raddy Ovouka 32 Jorgo Pëllumbi 25 Altin Bytyçi 2 Besnik Krasniqi 14 Albert Dabiqaj 19 Blerim Krasniqi 8 Vesel Limaj 7 Igball Jashari 9 Arb Manaj 10 Liridon Balaj 19 Renan Oliveira 70 Fabien Ourega 14 Vykintas Slivka 7 Amine Benchaib 15 Léo Ribeiro 32 Franco Baldassarra 33 Marko Konatar 77 Rokas Lekiatas 3 Anton Tolordava 45 Joris Moutachy 55 Tomas Švedkauskas Dự bị Drita 22 Laurit Behluli 74 Eron Isufi 3 Blerton Sheji 28 Agan Mjaki 55 Hajdin Salihu 4 Rron Broja 24 William Baeten 93 Kemelho Nguena 99 Mike Arthur Kauno Žalgiris 1 Joris Aliukonis 22 Deividas Mikelionis 4 Luka Racic 23 Aldayr Hernández 37 Nosa Iyobosa Edokpolor 8 Yukiyoshi Karashima 10 Gratas Sirgėdas 11 Fedor Černych 24 Motiejus Burba Cập nhật đội hình lúc 00:36 15/07/2026

Drita đối đầu Kauno Žalgiris tại UEFA Champions League trong thế trận được dự báo cân bằng. Cả hai đội đều có kết quả hòa ở trận gần nhất, còn lần chạm trán trước đó giữa họ cũng kết thúc mà không phân định được thắng bại. Những dữ kiện này cho thấy cuộc so tài tại Stadiumi Fadil Vokrri có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng các thời điểm quan trọng.

Thông tin trận đấu

Trận đấu giữa Drita và Kauno Žalgiris diễn ra lúc 01:00 ngày 15/07/2026 tại Stadiumi Fadil Vokrri. Đây là cuộc đối đầu thuộc UEFA Champions League, nơi sự thận trọng và tính chính xác trong từng tình huống có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Hai đội cùng xuất phát từ kết quả hòa

Drita bước vào trận đấu sau một kết quả hòa. Kauno Žalgiris cũng có kết quả tương tự ở lần ra sân gần nhất. Khi không đội nào tạo được lợi thế từ phong độ tức thời, cuộc cạnh tranh nhiều khả năng sẽ tập trung vào cách mỗi bên triển khai bóng và duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu.

Với Drita, lợi thế sân Stadiumi Fadil Vokrri có thể giúp đội chủ nhà chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, kết quả hòa gần nhất cũng nhắc nhở họ rằng việc kiểm soát bóng cần đi kèm với khả năng tạo ra sức ép đủ rõ ràng. Nếu chỉ duy trì nhịp độ an toàn, Drita có thể gặp khó khăn trong việc tạo khác biệt.

Ở phía đối diện, Kauno Žalgiris có cơ sở để theo đuổi cách tiếp cận chặt chẽ. Kết quả hòa gần nhất cho thấy đội khách không bước vào trận đấu với bất lợi rõ ràng về trạng thái thi đấu. Khả năng giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống và chờ cơ hội chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ là những điểm đáng chú ý.

Thế đối đầu không nghiêng về bên nào

Drita và Kauno Žalgiris mới có một lần đối đầu gần nhất, trong đó Drita không giành chiến thắng, Kauno Žalgiris cũng không thắng và hai đội hòa nhau. Mẫu dữ liệu này chưa đủ để tạo ra ưu thế lịch sử rõ rệt cho bất kỳ bên nào.

Vì vậy, trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi màn trình diễn hiện tại thay vì những so sánh từ quá khứ. Đội nào kiểm soát tốt hơn các thời điểm chuyển trạng thái và giảm được sai sót ở khu vực nguy hiểm sẽ có cơ hội chiếm ưu thế.

Điểm then chốt về chiến thuật

Do không có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến, chưa thể xác định chính xác cách bố trí nhân sự của hai đội. Dù vậy, thế cân bằng về kết quả gần nhất khiến cuộc đấu ở khu vực giữa sân trở thành yếu tố quan trọng. Drita có thể muốn tận dụng sự chủ động trên sân nhà, trong khi Kauno Žalgiris cần duy trì tính kỷ luật để không bị cuốn vào nhịp độ của đối thủ.

Đáng chú ý, một trận đấu cân bằng thường đòi hỏi các đội phải kiên nhẫn. Những pha xử lý thiếu chính xác khi tổ chức tấn công hoặc mất tập trung trong quá trình chuyển đổi có thể làm thay đổi thế trận. Bên cạnh đó, khả năng bảo vệ khu vực trước khung thành sẽ quan trọng không kém việc tạo cơ hội.

Nhận định trận đấu

Drita và Kauno Žalgiris đều có điểm tựa từ kết quả hòa gần nhất, nhưng không bên nào sở hữu lợi thế rõ ràng qua lần đối đầu được ghi nhận. Drita có sân nhà, còn Kauno Žalgiris có thể hướng đến sự chắc chắn và chờ thời cơ. Nhìn chung, đây là trận đấu khó phân định, trong đó sự kiên định, tính tổ chức và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Drita · 0 thắng 1 hòa Kauno Žalgiris · 0 thắng Kauno Žalgiris 1 - 1 Drita Hòa

Drita 5 trận gần nhất H B B B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất T H H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Drita 33% Hòa 33% Kauno Žalgiris 33% 33% 33% 33% Khuyến nghị: No predictions available