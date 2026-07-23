TRỰC TIẾP Trực tiếp Dynamo Kyiv vs PAOK: PAOK gỡ hòa 1-1 Nhận định Dynamo Kyiv vs PAOK tại UEFA Europa League: trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 tại Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky.

Dynamo Kyiv 1 - 1 PAOK Hiệp 1 — phút 33' 33' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Dynamo Kyiv 1 - 1 PAOK.

25' Thế trận giằng co sau 25 phút Phút 25', Dynamo Kyiv nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng với 51 - 49, nhưng PAOK lại dứt điểm nhiều hơn, 2 - 4. Thế trận giằng co, khi Dynamo Kyiv cầm bóng còn PAOK cho thấy sự sắc bén hơn trong các pha lên bóng.

14' Taison vào sân sau khi PAOK gỡ hòa Phút 14', Taison vào sân thay Taha Ali, ngay sau khi PAOK đưa trận đấu về thế quân bình.

13' Dynamo Kyiv nhỉnh hơn về kiểm soát Phút 13’, Dynamo Kyiv đang nhỉnh hơn về kiểm soát với thời lượng cầm bóng 54 - 46, nhưng PAOK mới là đội dứt điểm nhiều hơn với 1 - 2. Thế trận vẫn khá giằng co khi hai đội hòa 1 - 1, còn số lần trúng đích là 1 - 1.

13' PAOK gỡ hòa sau 13 phút Phút 13, Giannis Konstantelias lập công sau đường kiến tạo của Christos Zafeiris, đưa PAOK gỡ hòa. Trận đấu sớm trở nên cân bằng sau hai bàn thắng trong 13 phút đầu.

3' Brazhko lập công, Dynamo Kyiv vượt lên Phút 3, Volodymyr Brazhko lập công, đưa Dynamo Kyiv vượt lên dẫn trước PAOK. Bàn thắng sớm giúp Dynamo Kyiv nắm lợi thế ngay từ đầu trận.

0' Trận đấu bắt đầu Dynamo Kyiv tiếp đón PAOK.

Cập nhật lúc 00:34 24/07/2026

Đội hình chính thức Dynamo Kyiv Sơ đồ 4-3-3 PAOK Sơ đồ 4-2-3-1 35 Ruslan Neshcheret 94 Tomasz Kędziora 40 Kristian Bilovar 32 Taras Mykhavko 44 Vladyslav Dubinchak 8 Oleksandr Pikhalyonok 6 Volodymyr Brazhko 10 Mykola Shaparenko 9 Nazar Voloshyn 11 Matviy Ponomarenko 39 Eduardo Guerrero 1 Jiri Pavlenka 3 Jonjoe Kenny 4 Pantelis Hatzidiakos 5 Giannis Michailidis 18 Jonathan Gómez 7 Baptiste Santamaria 20 Christos Zafeiris 14 Andrija Zivkovic 65 Giannis Konstantelias 22 Taha Ali 56 Anestis Mythou Dự bị Dynamo Kyiv 7 Andriy Yarmolenko 13 Maksym Korobov 15 Valentyn Rubchynskyi 21 Justin Lonwijk 23 Navin Malysh 29 Vitaliy Buyalskyi 43 Ilya Olkhovyi 66 Aliou Thiaré 70 Bogdan Redushko PAOK 2 Mady Camara 6 Aritz Elustondo 10 Dimitrios Pelkas 11 Taison 19 Alexander Jeremejeff 21 Abdul Rahman Baba 25 Konstantinos Thymianis 41 Dimitrios Monastirlis 52 Dimitrios Chatsidis Cập nhật đội hình lúc 23:23 23/07/2026

Dynamo Kyiv Thống kê PAOK 51% Kiểm soát bóng 49% 2 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 2

Dynamo Kyiv sẽ đối đầu PAOK trong khuôn khổ UEFA Europa League vào lúc 00:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu được tổ chức tại Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky, Kyjiv (Kiev).

Bối cảnh trận đấu

Đây là màn so tài giữa Dynamo Kyiv và PAOK tại UEFA Europa League. Với thông tin hiện có, trận đấu được xác định qua cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức; chưa có dữ liệu về vòng đấu, vị trí của hai đội hoặc mục tiêu cụ thể trong giải.

Địa điểm tổ chức

Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky là nơi diễn ra cuộc đối đầu. Địa điểm này nằm tại Kyjiv (Kiev), theo thông tin trận đấu được cung cấp.

Những điểm chưa thể kết luận

Dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, lực lượng, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của Dynamo Kyiv và PAOK. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về ưu thế chiến thuật, khả năng kiểm soát trận đấu hoặc xu hướng kết quả.

Nhận định trước trận

Trận đấu hứa hẹn thu hút sự quan tâm bởi có sự góp mặt của Dynamo Kyiv và PAOK tại UEFA Europa League. Tuy nhiên, việc đánh giá chính xác tương quan giữa hai đội cần thêm thông tin về phong độ, nhân sự và cách tiếp cận chiến thuật. Không có đủ cơ sở để chốt một kịch bản cụ thể cho trận đấu này.

Dynamo Kyiv 5 trận gần nhất H T H T B PAOK 5 trận gần nhất B T T T B

Tình hình lực lượng Dynamo Kyiv ✚ Vladyslav Zakharchenko (Torn Ankle Ligaments) ✚ Roman Salenko (Hip Injury) ✚ Vitaliy Lobko (Surgery) ✚ Oleksandr Tymchyk (Surgery) ✚ Mykola Mykhaylenko (Knee Surgery) ✚ Vladyslav Kabaev (Ankle Injury) ✚ Kostyantyn Vivcharenko (Knee Injury) ✚ Denys Popov (Fitness) PAOK ✚ Soualiho Meïté (Hip Injury) ✚ Dimitrios Monastirlis (Unknown Injury) ✚ Anestis Mythou (Unknown Injury) ✚ Kiril Despodov (Toe Injury) ✚ Giannis Konstantelias (Ill) ✚ Fedor Chalov (Meniscus Injury) ✚ Shola Shoretire (Knee Injury)