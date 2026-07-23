Trực tiếp Dynamo Kyiv vs PAOK: PAOK gỡ hòa 1-1

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Dynamo Kyiv vs PAOK: PAOK gỡ hòa 1-1

    Tuệ Nhân23/07/2026 19:25

    Nhận định Dynamo Kyiv vs PAOK tại UEFA Europa League: trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 tại Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky.

    Dynamo Kyiv1 - 1PAOKHiệp 1 — phút 33'
    • 33'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Dynamo Kyiv 1 - 1 PAOK.

    • 25'Thế trận giằng co sau 25 phút

      Phút 25', Dynamo Kyiv nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng với 51 - 49, nhưng PAOK lại dứt điểm nhiều hơn, 2 - 4. Thế trận giằng co, khi Dynamo Kyiv cầm bóng còn PAOK cho thấy sự sắc bén hơn trong các pha lên bóng.

    • 14'Taison vào sân sau khi PAOK gỡ hòa

      Phút 14', Taison vào sân thay Taha Ali, ngay sau khi PAOK đưa trận đấu về thế quân bình.

    • 13'Dynamo Kyiv nhỉnh hơn về kiểm soát

      Phút 13’, Dynamo Kyiv đang nhỉnh hơn về kiểm soát với thời lượng cầm bóng 54 - 46, nhưng PAOK mới là đội dứt điểm nhiều hơn với 1 - 2. Thế trận vẫn khá giằng co khi hai đội hòa 1 - 1, còn số lần trúng đích là 1 - 1.

    • 13'PAOK gỡ hòa sau 13 phút

      Phút 13, Giannis Konstantelias lập công sau đường kiến tạo của Christos Zafeiris, đưa PAOK gỡ hòa. Trận đấu sớm trở nên cân bằng sau hai bàn thắng trong 13 phút đầu.

    • 3'Brazhko lập công, Dynamo Kyiv vượt lên

      Phút 3, Volodymyr Brazhko lập công, đưa Dynamo Kyiv vượt lên dẫn trước PAOK. Bàn thắng sớm giúp Dynamo Kyiv nắm lợi thế ngay từ đầu trận.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Dynamo Kyiv tiếp đón PAOK.

    Cập nhật lúc 00:34 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    Dynamo Kyiv
    Sơ đồ 4-3-3
    PAOK
    Sơ đồ 4-2-3-1
    35
    Ruslan Neshcheret
    94
    Tomasz Kędziora
    40
    Kristian Bilovar
    32
    Taras Mykhavko
    44
    Vladyslav Dubinchak
    8
    Oleksandr Pikhalyonok
    6
    Volodymyr Brazhko
    10
    Mykola Shaparenko
    9
    Nazar Voloshyn
    11
    Matviy Ponomarenko
    39
    Eduardo Guerrero
    1
    Jiri Pavlenka
    3
    Jonjoe Kenny
    4
    Pantelis Hatzidiakos
    5
    Giannis Michailidis
    18
    Jonathan Gómez
    7
    Baptiste Santamaria
    20
    Christos Zafeiris
    14
    Andrija Zivkovic
    65
    Giannis Konstantelias
    22
    Taha Ali
    56
    Anestis Mythou
    Dự bị
    Dynamo Kyiv
    7 Andriy Yarmolenko13 Maksym Korobov15 Valentyn Rubchynskyi21 Justin Lonwijk23 Navin Malysh29 Vitaliy Buyalskyi43 Ilya Olkhovyi66 Aliou Thiaré70 Bogdan Redushko
    PAOK
    2 Mady Camara6 Aritz Elustondo10 Dimitrios Pelkas11 Taison19 Alexander Jeremejeff21 Abdul Rahman Baba25 Konstantinos Thymianis41 Dimitrios Monastirlis52 Dimitrios Chatsidis
    Cập nhật đội hình lúc 23:23 23/07/2026
    Dynamo KyivThống kêPAOK
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    2
    Dứt điểm
    4
    1
    Trúng đích
    1
    0
    Phạt góc
    1
    2
    Phạm lỗi
    2

    Dynamo Kyiv sẽ đối đầu PAOK trong khuôn khổ UEFA Europa League vào lúc 00:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu được tổ chức tại Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky, Kyjiv (Kiev).

    Bối cảnh trận đấu

    Đây là màn so tài giữa Dynamo Kyiv và PAOK tại UEFA Europa League. Với thông tin hiện có, trận đấu được xác định qua cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức; chưa có dữ liệu về vòng đấu, vị trí của hai đội hoặc mục tiêu cụ thể trong giải.

    Địa điểm tổ chức

    Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky là nơi diễn ra cuộc đối đầu. Địa điểm này nằm tại Kyjiv (Kiev), theo thông tin trận đấu được cung cấp.

    Những điểm chưa thể kết luận

    Dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, lực lượng, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của Dynamo Kyiv và PAOK. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về ưu thế chiến thuật, khả năng kiểm soát trận đấu hoặc xu hướng kết quả.

    Nhận định trước trận

    Trận đấu hứa hẹn thu hút sự quan tâm bởi có sự góp mặt của Dynamo Kyiv và PAOK tại UEFA Europa League. Tuy nhiên, việc đánh giá chính xác tương quan giữa hai đội cần thêm thông tin về phong độ, nhân sự và cách tiếp cận chiến thuật. Không có đủ cơ sở để chốt một kịch bản cụ thể cho trận đấu này.

    Dynamo Kyiv
    5 trận gần nhất
    HTHTB
    PAOK
    5 trận gần nhất
    BTTTB
    Tình hình lực lượng
    Dynamo Kyiv
    Vladyslav Zakharchenko (Torn Ankle Ligaments)
    Roman Salenko (Hip Injury)
    Vitaliy Lobko (Surgery)
    Oleksandr Tymchyk (Surgery)
    Mykola Mykhaylenko (Knee Surgery)
    Vladyslav Kabaev (Ankle Injury)
    Kostyantyn Vivcharenko (Knee Injury)
    Denys Popov (Fitness)
    PAOK
    Soualiho Meïté (Hip Injury)
    Dimitrios Monastirlis (Unknown Injury)
    Anestis Mythou (Unknown Injury)
    Kiril Despodov (Toe Injury)
    Giannis Konstantelias (Ill)
    Fedor Chalov (Meniscus Injury)
    Shola Shoretire (Knee Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Dynamo Kyiv vs PAOK: PAOK gỡ hòa 1-1
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