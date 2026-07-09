Trực tiếp Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

    Tuệ Nhân09/07/2026 22:51

    Dynamo Kyiv tiếp đón Universitatea Cluj trên sân trung lập Motor Lublin Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện Đông Âu.

    Dynamo Kyiv0 - 0Universitatea ClujHiệp 2 — phút 78'
    • 78'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 74'Cluj xoay người tuyến giữa phút 74

      Phút 74, Universitatea Cluj thực hiện thay người khi A. Aliev vào sân thay I. Macalou. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Cluj phải nhận thẻ vàng dành cho M. Drammeh trước đó ít phút, trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 tại Arena Lublin.

    • 71'Drammeh nhận thẻ vàng vì kéo ngã đối thủ

      Phút 71, M. Drammeh bên phía Universitatea Cluj phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi kéo ngã đối phương. Đây là án phạt đáng chú ý trong cuộc đối đầu vòng loại thứ nhất Europa League trên sân Arena Lublin.

    • 66'Dynamo Kyiv áp đảo nhưng chưa thể ghi bàn

      Bước sang phút 66, Dynamo Kyiv vẫn nắm quyền kiểm soát với 63% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về số cú dứt điểm, 15-3, trong đó 3-1 đi trúng đích. Universitatea Cluj lùi sâu chống đỡ, chỉ có 3 quả phạt góc so với 5 của đối thủ, nhưng hàng thủ vẫn đứng vững để giữ tỷ số 0-0.

    • 65'Cluj xoay người, Friday vào sân thay Mendy

      Phút 65, Universitatea Cluj thực hiện thay người khi A. Friday vào sân thay O. Mendy, trong bối cảnh đội khách đang phải gồng mình phòng ngự trước sức ép của Dynamo Kyiv. Tỷ số vẫn đang là 0-0, dù đội chủ nhà đang lấn lướt rõ rệt về thế trận.

    • 61'Dynamo Kyiv xoay người tuyến giữa

      Phút 61, HLV Dynamo Kyiv tung Buyalskyy vào sân thay Pikhalyonok nhằm làm mới khu vực giữa sân khi trận đấu vẫn đang bế tắc 0-0. Đây là thời điểm nhạy cảm ở lượt đi vòng sơ loại 1 Europa League, đội bóng Ukraine cần một mắt xích tươi mới để phá vỡ thế trận chặt chẽ từ Universitatea Cluj.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Dynamo Kyiv tiếp đón Universitatea Cluj.

    Cập nhật lúc 01:38 10/07/2026

    Cập nhật đội hình lúc 23:42 09/07/2026

    Đội hình chính thức

    Dynamo Kyiv

    Sơ đồ: 4-3-3

    HLV: Igor Kostyuk

    Đội hình xuất phát:

    • 35. Ruslan Neshcheret (G)
    • 94. Tomasz Kędziora (D)
    • 40. Kristian Bilovar (D)
    • 32. Taras Mykhavko (D)
    • 44. Vladyslav Dubinchak (D)
    • 8. Oleksandr Pikhalyonok (M)
    • 6. Volodymyr Brazhko (M)
    • 10. Mykola Shaparenko (M)
    • 9. Nazar Voloshyn (M)
    • 11. Matvii Ponomarenko (F)
    • 70. Bogdan Redushko (M)

    Dự bị:

    • 34. Ilya Olkhovyi
    • 71. Vyacheslav Surkis
    • 13. Maksym Korobov
    • 2. Kostiantyn Vivcharenko
    • 20. Oleksiy Gusev
    • 23. Navin Malysh
    • 66. Aliou Thiare
    • 15. Valentyn Rubchynskyi
    • 16. Shola Ogundana
    • 29. Vitaliy Buyalskiy
    • 87. Vladyslav Gerych
    • 39. Eduardo Guerrero

    Universitatea Cluj

    Sơ đồ: 4-2-3-1

    HLV: Cristiano Bergodi

    Đội hình xuất phát:

    • 46. Neofytos Michail (G)
    • 33. Jug Stanojev (M)
    • 6. Iulian Cristea (D)
    • 4. Andrei Coubiș (D)
    • 27. Alexandru Chipciu (D)
    • 8. Dorin Codrea (M)
    • 7. Mouhamadou Drammeh (M)
    • 14. Marius Ștefănescu (M)
    • 94. Ovidiu Bic (M)
    • 29. Oucasse Mendy (F)
    • 19. Issouf Macalou (F)

    Dự bị:

    • 1. Ștefan Lefter
    • 99. Tudor Coșa
    • 2. Alin Chinteș
    • 12. Adams Friday
    • 22. Florent Poulolo
    • 59. Alin Techereș
    • 98. Gabriel Simion
    • 10. Dan Nistor
    • 18. Pedro Pinho
    • 9. Atanas Trică
    • 20. Ibuchi Chukwu
    • 25. Alibek Aliev

    Dynamo Kyiv sẽ đối đầu Universitatea Cluj trong một trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Europa League, diễn ra tại Motor Lublin Arena thay vì sân nhà truyền thống, phản ánh những khó khăn đặc thù mà bóng đá Ukraine đang phải đối mặt trong việc tổ chức các trận đấu quốc tế.

    Việc phải thi đấu trên sân trung lập tiếp tục là thử thách không nhỏ đối với Dynamo Kyiv. Đội bóng thủ đô Ukraine từ lâu đã quen với việc tổ chức các trận đấu châu Âu xa nhà, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi thế sân nhà vốn được xem là yếu tố quan trọng trong các giải đấu cúp châu Âu.

    Bối cảnh trận đấu

    Cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ đến từ hai nền bóng đá khác nhau của châu Âu luôn mang đến những ẩn số thú vị. Dynamo Kyiv, với bề dày truyền thống là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Ukraine, luôn đặt mục tiêu tiến sâu tại đấu trường châu lục.

    Trong khi đó, Universitatea Cluj đại diện cho bóng đá Romania bước vào trận đấu với quyết tâm tạo bất ngờ trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn tại các giải đấu quốc tế. Đây là cơ hội để đội bóng xứ Transylvania khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá châu Âu.

    Yếu tố sân bãi

    Việc trận đấu diễn ra tại Motor Lublin Arena, một sân vận động trung lập tại Ba Lan, sẽ tạo ra sự cân bằng nhất định giữa hai đội. Cả hai đội đều không có lợi thế sân nhà thực sự, buộc các cầu thủ phải thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu mới.

    Yếu tố tâm lý và khả năng thích ứng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cục diện trận đấu. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung và tổ chức đội hình tốt hơn trong bối cảnh sân bãi trung lập sẽ có cơ hội giành kết quả tích cực.

    Nhận định

    Đây được xem là một trận đấu cân bằng khi cả hai đội đều bước vào cuộc chạm trán với những mục tiêu riêng tại UEFA Europa League. Vòng đấu này thường mang tính chất quyết định, đòi hỏi các cầu thủ phải thi đấu với sự tập trung cao độ.

    Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận đấu giàu tính cạnh tranh, nơi bản lĩnh thi đấu tại đấu trường châu Âu và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố quyết định kết quả chung cuộc.

    Phong độ gần đây của Dynamo Kyiv

    • 03/07/2026: Dynamo Kyiv 2-0 Lask Linz (Thắng)
    • 02/07/2026: FC BW Linz - Dynamo Kyiv
    • 02/07/2026: Dynamo Kyiv 1-3 Rapid (Thua)
    • 28/06/2026: Wieczysta Kraków 2-4 Dynamo Kyiv (Thắng)
    • 24/06/2026: Dynamo Kyiv 2-0 Žilina (Thắng)

    Phong độ gần đây của Universitatea Cluj

    • 03/07/2026: Universitatea Cluj 0-3 Nyiregyhaza (Thua)
    • 02/07/2026: Universitatea Cluj 0-3 Vojvodina (Thua)
    • 27/06/2026: Ujpest 0-0 Universitatea Cluj (Hòa)
    • 24/06/2026: Gyori ETO FC - Universitatea Cluj
    • 23/06/2026: Aluminij - Universitatea Cluj

    Phong độ và thống kê đội

    Dynamo Kyiv (Chủ nhà)

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 0 trận
    • Thắng: 0 (0 sân nhà)
    • Hòa: 0 (0 sân nhà)
    • Thua: 0 (0 sân nhà)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

    Universitatea Cluj (Khách)

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 0 trận
    • Thắng: 0 (0 sân khách)
    • Hòa: 0 (0 sân khách)
    • Thua: 0 (0 sân khách)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

    Tình hình lực lượng

    Dynamo Kyiv: Không có thông tin chấn thương

    Universitatea Cluj: Không có thông tin chấn thương

    Đội hình dự kiến

    Dự đoán và tỷ lệ

    Dự đoán chiến thắng:

    Tỷ lệ dự đoán:

    • Dynamo Kyiv thắng: 33%
    • Hòa: 33%
    • Universitatea Cluj thắng: 33%

    Dự đoán bàn thắng:

    • Dynamo Kyiv: bàn
    • Universitatea Cluj: bàn

    Lời khuyên: No predictions available

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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