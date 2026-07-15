TRỰC TIẾP Trực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs Petrocub: Petrocub rút ngắn cách biệt 4-1 Egnatia Rrogozhinë và Petrocub cùng bước vào trận đấu với kết quả hòa gần nhất, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại

Egnatia Rrogozhinë 4 - 1 Petrocub Hiệp 2 — phút 82' 82' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Egnatia Rrogozhinë 4 - 1 Petrocub.

78' Egnatia Rrogozhinë thay người phút 78 Phút 78, G. Smajli vào sân thay A. Kryeziu bên phía Egnatia Rrogozhinë. Đội chủ nhà có thể đang hướng tới việc duy trì thế trận khi dẫn Petrocub 4-1.

69' Petrocub điều chỉnh nhân sự ở phút 69 Phút 69, Petrocub thay người: M. Lupan vào sân, thế chỗ I. Bors. Điều chỉnh này diễn ra khi Petrocub đang bị dẫn 4-1, trong nỗ lực tìm thêm bàn thắng.

64' Egnatia thay người sau màn áp đảo Phút 64, Egnatia Rrogozhinë đưa I. Gruda vào sân thay A. Albanese. Sự điều chỉnh này diễn ra trong lúc đội chủ nhà đang nắm ưu thế lớn, tạo cơ hội để Gruda góp sức ở phần còn lại.

64' Egnatia Rrogozhinë thay người ở phút 64 Phút 64, Egnatia Rrogozhinë đưa N. Ajetovikj vào sân thay E. Bitri. Sau màn trình diễn bùng nổ trước đó, đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự.

64' Egnatia Rrogozhinë thay người sau bàn thua Phút 64, I. Diabate vào sân thay K. Loukili bên phía Egnatia Rrogozhinë. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang dẫn Petrocub 4-1.

63' N. Rotaru rút ngắn cách biệt cho Petrocub Phút 63', N. Rotaru lập công cho Petrocub, rút ngắn tỷ số xuống 4-1. Bàn thắng đến như một tín hiệu tích cực cho Petrocub sau thế trận bị dẫn sâu.

58' A. Yago đưa Egnatia Rrogozhinë dẫn 4-0 Phút 58, A. Yago lập công cho Egnatia Rrogozhinë sau đường kiến tạo của Fernando Medeiros, nới rộng cách biệt lên 4-0. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận áp đảo với cách biệt ngày càng lớn.

46' Petrocub thay người sau hiệp một Phút 46', I. Bors vào sân thay M. Platica bên phía Petrocub. Sự điều chỉnh diễn ra khi Petrocub đang bị Egnatia Rrogozhinë dẫn 3-0.

46' Petrocub thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Petrocub đưa I. Botnari vào sân thay M. Iosipoi. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của Petrocub sau hiệp một đầy khó khăn.

46' Petrocub thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', O. David vào sân thay D. Puscas bên phía Petrocub. Sự điều chỉnh diễn ra sau khi đội khách nhận ba bàn thua trong hiệp một, khi Egnatia Rrogozhinë đang dẫn 3-0.

46' Petrocub thay người ở phút 46 Phút 46', M. Cojocaru vào sân thay S. Platica khi Petrocub đang bị dẫn 3-0. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên của Petrocub sau giờ nghỉ.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

44' Petrocub phản lưới, Egnatia Rrogozhinë dẫn 3-0 Phút 44', M. Platica của Petrocub đá phản lưới nhà, giúp Egnatia Rrogozhinë nới rộng cách biệt lên 3-0. Bàn thua đáng tiếc khiến Petrocub đối mặt với thử thách rất lớn trước giờ nghỉ.

33' P. Popescu nhận thẻ vàng Phút 33', P. Popescu của Petrocub nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Chiếc thẻ đến trong lúc Petrocub đang bị dẫn trước 2-0, khiến áp lực dành cho đội khách càng thêm nặng nề.

30' A. Albanese giúp Egnatia Rrogozhinë nới cách biệt Phút 30', A. Albanese lập công, giúp Egnatia Rrogozhinë nhân đôi cách biệt trước Petrocub. Đội chủ nhà đang có lợi thế 2-0.

2' Egnatia Rrogozhinë sớm vượt lên Phút 2, E. Bitri ghi bàn cho Egnatia Rrogozhinë sau đường kiến tạo của A. Kryeziu, mở tỷ số 1-0 trước Petrocub.

0' Trận đấu bắt đầu Egnatia Rrogozhinë tiếp đón Petrocub.

Cập nhật lúc 03:39 16/07/2026

Đội hình chính thức Egnatia Rrogozhinë Sơ đồ 5-3-2 · HLV Nevil Dede Petrocub Sơ đồ 5-3-2 · HLV Shota Makharadze 98 Mario Dajsinani 22 Guillem Jaime 28 Eljon Sota 33 Eneo Bitri 19 Arbenit Xhemajli 29 Andrey Yago 17 Altin Kryeziu 20 Karim Loukili 7 Fernando Medeiros 10 Alessandro Albanese 9 Soumaila Bakayoko 12 Cristian Avram 37 Dan Pușcaș 90 Ion Jardan 44 Jessie Guera Djou 3 Catalin Cucos 2 Pascari Vlad 7 Marius Iosipoi 11 Sergiu Plătică 19 Rotaru Nicolae 15 Petru Popescu 5 Mihail Platica Dự bị Egnatia Rrogozhinë 1 Levan Tandilashvili 12 Bruno Puja 16 Edison Ndreca 24 Numan Ajetovikj 55 Geralb Smajli 8 Ibrahim Diabaté 77 Ildi Gruda 2 Daniel Adjessa 99 Jurguens Montenegro Petrocub 1 Silviu Șmalenea 31 Victor Dodon 66 Ion Borș 8 Dumitru Demian 24 Ovidiu David 25 Ilie Botnari 92 Pavel Nazari 13 Maxim Cojocaru 23 Mihai Lupan Cập nhật đội hình lúc 01:36 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Egnatia Rrogozhinë vs Petrocub

Thời gian: 02:00 ngày 16/07/2026

Sân vận động: Demrozi Stadium

Egnatia Rrogozhinë sẽ đối đầu Petrocub tại Demrozi Stadium trong khuôn khổ UEFA Champions League. Hai đội cùng có kết quả hòa ở trận gần nhất, tạo nên thế cân bằng trước giờ bóng lăn. Lần đối đầu gần nhất giữa họ cũng kết thúc với kết quả hòa, vì vậy trận đấu này được dự báo sẽ diễn ra thận trọng và khó phân định.

Thế cân bằng từ phong độ gần nhất

Dữ liệu phong độ gần nhất của Egnatia Rrogozhinë chỉ ghi nhận một kết quả hòa. Petrocub cũng bước vào cuộc đối đầu với kết quả tương tự. Khi thông tin được cung cấp chỉ bao gồm trận gần nhất, chưa có đủ cơ sở để đánh giá chuỗi phong độ dài hơn hoặc khẳng định đội nào đang có ưu thế rõ rệt.

Điểm đáng chú ý là cả hai đội đều không tạo ra khác biệt trên phương diện kết quả ở lần ra sân gần nhất. Điều đó có thể khiến cách tiếp cận ban đầu trở nên chặt chẽ hơn, đặc biệt trong bối cảnh mỗi sai lầm đều có thể ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có không cho phép kết luận về hiệu quả tấn công, khả năng phòng ngự hay mức độ kiểm soát bóng của hai bên.

Lịch sử đối đầu không nghiêng về bên nào

Egnatia Rrogozhinë và Petrocub mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là Egnatia Rrogozhinë không thắng, Petrocub cũng không thắng và hai đội hòa nhau. Mẫu đối đầu này chưa đủ lớn để hình thành một xu hướng dài hạn, nhưng cho thấy khoảng cách giữa hai đội không thể hiện rõ qua dữ liệu trực tiếp đang có.

Vì vậy, những chi tiết như khả năng tận dụng lợi thế sân đấu, sự chủ động trong các pha tranh chấp và cách hai đội xử lý thời điểm then chốt có thể đóng vai trò quan trọng. Dù vậy, chưa có số liệu cụ thể để khẳng định bên nào chiếm ưu thế ở từng khía cạnh.

Điểm chờ đợi trong cách tiếp cận trận đấu

Với việc cùng hòa ở trận gần nhất và từng bất phân thắng bại trong lần gặp trước, Egnatia Rrogozhinë cùng Petrocub có lý do để ưu tiên sự an toàn trong giai đoạn đầu. Một thế trận cân bằng có thể khiến hai đội tập trung hạn chế khoảng trống và tránh để đối phương tạo ra lợi thế sớm.

Trong bối cảnh chưa có thông tin về sơ đồ, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay các chỉ số chuyên môn, không thể đưa ra nhận định cụ thể về phương án chiến thuật của từng huấn luyện viên. Điều có thể xác định là trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng chuyển trạng thái, mức độ tập trung và cách mỗi đội tận dụng những cơ hội xuất hiện.

Nhận định trước trận

Egnatia Rrogozhinë và Petrocub đang cho thấy sự cân bằng rõ rệt qua những dữ liệu được ghi nhận: cùng hòa ở trận gần nhất và không đội nào giành chiến thắng trong lần đối đầu trước đó. Đây là cơ sở để chờ đợi một trận đấu giằng co, trong đó sự kiên nhẫn có thể quan trọng không kém khả năng tạo đột biến.

Nhìn chung, chưa có đủ thông tin để chọn ra đội chiếm ưu thế tuyệt đối. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế tại Demrozi Stadium, thay vì những khác biệt chưa được thể hiện qua dữ liệu hiện có.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Egnatia Rrogozhinë · 0 thắng 1 hòa Petrocub · 0 thắng Petrocub 1 - 1 Egnatia Rrogozhinë Hòa

Egnatia Rrogozhinë 5 trận gần nhất H T T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Petrocub 5 trận gần nhất H H T T H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Dự đoán trước trận Egnatia Rrogozhinë 33% Hòa 33% Petrocub 33% 33% 33% 33%