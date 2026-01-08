TRỰC TIẾP Trực tiếp Estrela Amadora vs Al Nassr: mất người Estrela Amadora chạm trán Al Nassr lúc 00h00 ngày 02/08/2026 tại Estádio José Gomes. Trận đấu thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs), nhưng chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng.

Estrela Amadora 1 - 0 Al Nassr Hiệp 2 — phút 59' 59' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Estrela Amadora 1 - 0 Al Nassr.

56' Abdulrahman Al-Otaibi vào sân Phút 56', Abdulrahman Al-Otaibi vào sân thay Saad Haqawi. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau thẻ đỏ của Bento, trong lúc Estrela Amadora vẫn dẫn Al Nassr 1-0.

52' Bento nhận thẻ đỏ ở phút 52 Phút 52, Bento nhận thẻ đỏ và buộc phải rời sân. Estrela Amadora đang dẫn Al Nassr, khiến diễn biến trận đấu trở nên đáng chú ý hơn.

49' Estrela Amadora lấn lướt dù ít bóng hơn Phút 49, Estrela Amadora vẫn tạo ra thế trận chủ động sau khi vượt lên dẫn trước: đội chủ nhà áp đảo về dứt điểm với 12 - 3, trong đó có 4 - 0 lần trúng đích. Al Nassr nhỉnh hơn về cầm bóng 49 - 51 nhưng chưa tạo được sức ép đáng kể, buộc phải dè chừng trước những đợt lên bóng của đối thủ.

48' Rakan Al-Ghamdi vào sân đầu hiệp hai Phút 48', Rakan Al-Ghamdi vào sân thay A. Sufyani. Estrela Amadora vẫn đang giữ lợi thế dẫn bàn trước Al Nassr.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

38' Ângelo nhận thẻ vàng ở phút 38 Phút 38, Ângelo nhận thẻ vàng. Estrela Amadora vẫn đang dẫn Al Nassr 1-0, khiến mỗi tình huống tranh chấp từ đây càng cần được cân nhắc.

37' Estrela Amadora áp đảo trước Al Nassr Phút 37', Estrela Amadora đang dẫn 1-0 và tạo sức ép rõ rệt dù thời lượng cầm bóng chỉ nhỉnh hơn với 51-49. Đội chủ nhà vượt trội về dứt điểm 9-2, trong đó trúng đích 3-0, khiến Al Nassr chủ yếu phải chống đỡ.

25' Estrela Amadora tạo áp lực dù ít bóng Sau 25 phút, Estrela Amadora đang dẫn 1-0 và tạo sức ép rõ rệt với số pha dứt điểm 6-2, trong đó trúng đích 3-0. Al Nassr nhỉnh hơn về cầm bóng 48-52 nhưng chưa tạo được cú sút trúng đích nào.

25' Leandro Antonetti đưa Estrela Amadora vượt lên Phút 25', Leandro Antonetti lập công sau đường kiến tạo của Abraham Marcus, mở tỷ số 1-0 cho Estrela Amadora. Đội chủ nhà tận dụng tốt cơ hội để tạo bước ngoặt đầu tiên của trận đấu.

17' Santiago Ferreira Serra nhận thẻ vàng Phút 17, Santiago Ferreira Serra nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, trong thế giằng co giữa Estrela Amadora và Al Nassr.

13' Estrela Amadora áp đảo trong thế trận Sau 13 phút, Estrela Amadora đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68-32 và vượt trội về dứt điểm 4-0. Al Nassr phải lùi sâu chịu sức ép, khi chưa có pha dứt điểm nào về phía khung thành đối phương.

0' Trận đấu bắt đầu Estrela Amadora tiếp đón Al Nassr.

Cập nhật lúc 01:31 02/08/2026

Estrela Amadora Thống kê Al Nassr 49% Kiểm soát bóng 51% 15 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 0 6 Phạt góc 4 3 Phạm lỗi 3 2 Việt vị 0

Thông tin trận Estrela Amadora vs Al Nassr

Estrela Amadora sẽ đối đầu Al Nassr trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 02/08/2026 tại Estádio José Gomes.

Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên trong lịch thi đấu giao hữu, song những thông tin chi tiết về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu và mục tiêu cụ thể chưa được xác định. Vì vậy, nhận định trước trận chỉ có thể tập trung vào bối cảnh tổ chức và các yếu tố đã được xác nhận.

Những điểm chưa thể đánh giá trước trận

Chưa có dữ liệu về kết quả các trận gần nhất của Estrela Amadora và Al Nassr, nên chưa thể kết luận đội nào sở hữu phong độ tốt hơn hoặc đang có chuỗi thi đấu ổn định hơn. Tương tự, thông tin về lực lượng, cầu thủ vắng mặt và đội hình dự kiến cũng chưa được công bố.

Việc thiếu những dữ liệu này khiến các phân tích về sơ đồ chiến thuật, cách tổ chức pressing, khả năng kiểm soát bóng hay phương án tấn công cần được bỏ ngỏ. Những diễn biến thực tế trên sân sẽ là cơ sở rõ ràng hơn để đánh giá cách hai đội tiếp cận trận đấu.

Địa điểm và thời gian thi đấu

Estádio José Gomes là địa điểm diễn ra cuộc đối đầu giữa Estrela Amadora và Al Nassr. Trọng tâm trước giờ bóng lăn sẽ là cách hai đội sử dụng trận giao hữu này và mức độ ưu tiên dành cho kết quả, nhưng chưa có thông tin cụ thể để đưa ra nhận định sâu hơn.

Nhận định chung

Estrela Amadora vs Al Nassr là trận đấu thuộc Giao hữu CLB (Friendlies Clubs), diễn ra lúc 00h00 ngày 02/08/2026. Với những dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định đội chiếm ưu thế, dự đoán tỷ số hoặc khẳng định lựa chọn chiến thuật của hai bên.

Estrela Amadora 5 trận gần nhất H T T B T Al Nassr 5 trận gần nhất B B T H T

Tình hình lực lượng Estrela Amadora ✚ Robinho (Unknown Injury) Al Nassr ✚ Sultan Al-Ghannam (Cruciate Ligament Tear) ✚ João Félix (Unknown Injury) ✚ Sami Al-Najei (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mohamed Simakan (Unknown Injury)