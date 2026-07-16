TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Astana vs Dinamo Tirana: Dinamo Tirana vượt lên dẫn trước FC Astana bước vào trận đấu tại Astana Arena với lợi thế từ kết quả gần nhất và thành tích đối đầu, trong khi Dinamo Tirana cần phản ứng sau thất bại.

FC Astana 1 - 2 Dinamo Tirana Hiệp 2 — phút 87' 87' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Astana 1 - 2 Dinamo Tirana.

86' M. Koma nhận thẻ vàng phút 86 Phút 86, M. Koma của Dinamo Tirana nhận thẻ vàng. Những phút cuối đang diễn ra căng thẳng, buộc Dinamo Tirana phải giữ sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế.

82' F. Perndreca nhận thẻ vàng phút 82 Phút 82', F. Perndreca (Dinamo Tirana) nhận thẻ vàng khi đội khách đang dẫn 2-1. Dinamo Tirana cần tiếp tục chơi thận trọng để bảo toàn lợi thế.

77' Dinamo Tirana thay người ở phút 77 Phút 77', Dinamo Tirana điều chỉnh nhân sự khi M. Koma vào sân thay E. Qardaku. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho Dinamo Tirana trong những phút cuối.

76' FC Astana thay người ở phút 76 Phút 76, FC Astana đưa S. Basmanov vào sân thay R. Karimov. Đội chủ nhà đang bị dẫn 1-2 và phải chơi thiếu người, nên sự điều chỉnh này đến trong thời điểm đầy sức ép.

70' Dinamo Tirana thay người ở phút 70 Phút 70', Dinamo Tirana thay người: F. Ruci vào sân, M. Ayodeji rời trận. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn trước FC Astana.

67' R. Karimov nhận thẻ vàng Phút 67, R. Karimov của FC Astana bị phạt thẻ vàng. Đội chủ nhà tiếp tục phải chơi thận trọng trong thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ trước đó.

65' K. Bartolec nhận thẻ vàng ở phút 65 Phút 65, K. Bartolec của FC Astana nhận thẻ vàng. Đang bị dẫn 1-2 và chơi thiếu người, FC Astana đối mặt thêm khó khăn trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

62' H. Berisha đưa Dinamo Tirana vượt lên Phút 62, H. Berisha lập công, đưa Dinamo Tirana vượt lên dẫn trước FC Astana với tỷ số 1-2. Đội khách tận dụng đà hưng phấn để tạo bước ngoặt trong trận đấu.

53' A. Merkel vào sân, FC Astana điều chỉnh nhân sự Phút 53, A. Merkel vào sân thay B. Islamkhan bên phía FC Astana. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu đang trở nên cân bằng.

53' FC Astana điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ Phút 53', D. Shomko vào sân thay M. Abrayev, khi FC Astana đang chơi thiếu người sau thẻ đỏ của K. Kazukolovas. Sự thay đổi diễn ra ngay sau bàn gỡ của Dinamo Tirana, trong bối cảnh tỷ số là 1-1.

53' FC Astana điều chỉnh nhân sự sau biến cố Phút 53, A. Beysebekov vào sân thay I. Basic bên phía FC Astana. Đội chủ nhà lập tức làm mới nhân sự sau khi trận đấu có những diễn biến bất lợi.

50' B. Dita gỡ hòa trên chấm phạt đền Phút 50, B. Dita thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Dinamo Tirana gỡ hòa 1-1 trước FC Astana. Bàn thắng đến ngay sau khi K. Kazukolovas nhận thẻ đỏ ở phút 49, giúp thế trận thay đổi nhanh chóng.

49' K. Kazukolovas nhận thẻ vàng thứ hai Phút 49, K. Kazukolovas của FC Astana nhận thẻ vàng thứ hai trong trận. Đây là thời điểm bất lợi cho đội chủ nhà khi thế trận đang ở tỷ số 1-1.

49' FC Astana mất người sau thẻ đỏ Phút 49, K. Kazukolovas của FC Astana nhận thẻ đỏ, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người trong thế trận đang hòa 1-1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

32' K. Kazukolovas nhận thẻ vàng Phút 32, K. Kazukolovas của FC Astana nhận thẻ vàng. Trong thế đang dẫn 1-0, FC Astana cần giữ sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế.

23' B. Islamkhan đưa FC Astana vượt lên Phút 23', B. Islamkhan bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa FC Astana vượt lên dẫn Dinamo Tirana 1-0. Đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số đúng lúc.

22' U. Ismaili nhận thẻ vàng Phút 22, U. Ismaili của Dinamo Tirana bị phạt thẻ vàng. Đội khách đang chịu thêm sức ép khi FC Astana dẫn 1-0.

22' L. Vila nhận thẻ vàng Phút 22, L. Vila của Dinamo Tirana nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Dinamo Tirana đang chịu sức ép khi FC Astana dẫn 1-0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Astana tiếp đón Dinamo Tirana.

Cập nhật lúc 23:44 16/07/2026

Đội hình chính thức FC Astana Sơ đồ 4-4-2 · HLV Grigori Babayan Dinamo Tirana Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ilir Daja 93 Josip Čondrić 2 Karlo Bartolec 5 Kipras Kazukolovas 3 Branimir Kalaica 11 Yan Vorogovskiy 10 Marin Tomasov 8 Ivan Bašić 7 Dinmukhamed Karaman 47 Maksat Abraev 81 Ramazan Karimov 9 Bauyrzhan Islamkhan 77 Aldo Teqja 2 Ysni Ismaili 22 Bruno Dita 27 Naser Aliji 13 Fabjan Perndreca 28 Isi Manellari 10 Lorenco Vila 20 Malomo Taofeek Ayodeji 21 Klevi Qefalija 29 Hekuran Berisha 8 Eridon Qardaku Dự bị FC Astana 74 Mukhammejan Seisen 99 Danila Karpikov 4 Sanzhar Anuarov 45 Ivan Miladinović 77 Dmitriy Shomko 91 Aytuar Token 15 Abzal Beysebekov 21 Alexander Merkel 17 Damir Marat Dinamo Tirana 1 Edmir Sali 97 Tomas Kiri 5 Erion Hoxhallari 47 Lorran 88 Flamur Ruci 11 Ruben Silva-Richards 18 Dejvi Metaj 24 Florenc Ferruku 38 Mustapha Koma Cập nhật đội hình lúc 21:30 16/07/2026

Thông tin trận đấu

FC Astana đối đầu Dinamo Tirana tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 16/07/2026 trên sân Astana Arena.

Đây là cuộc chạm trán có sự khác biệt rõ rệt về trạng thái gần nhất của hai đội. FC Astana vừa giành chiến thắng, còn Dinamo Tirana bước vào trận đấu sau một thất bại. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chỉ phản ánh một trận gần nhất của mỗi đội, vì vậy chưa đủ cơ sở để kết luận về một xu hướng phong độ dài hơn.

FC Astana có điểm tựa từ kết quả gần nhất

Chiến thắng trong trận gần nhất giúp FC Astana có được sự khởi đầu tích cực về mặt tinh thần. Trong một trận đấu ở cấp độ châu Âu, trạng thái này có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt khi họ thi đấu tại Astana Arena.

Điểm quan trọng với FC Astana là biến lợi thế tâm lý thành cách tiếp cận có kiểm soát. Đội bóng này cần duy trì sự tập trung trong những thời điểm Dinamo Tirana gây sức ép, đồng thời tận dụng tốt các tình huống chuyển đổi khi có khoảng trống. Với dữ liệu phong độ chỉ gồm một trận gần nhất, chưa thể khẳng định FC Astana đang đạt trạng thái ổn định, nhưng chiến thắng mới đây vẫn là tín hiệu thuận lợi trước giờ bóng lăn.

Dinamo Tirana cần phản ứng sau thất bại

Dinamo Tirana vừa nhận thất bại ở trận gần nhất. Điều đó đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng, trước hết là sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự và cách đội bóng xử lý sức ép từ FC Astana.

Đội khách nhiều khả năng phải cân bằng giữa việc bảo đảm an toàn ở phần sân nhà và tìm kiếm thời điểm đẩy cao đội hình. Nếu lùi quá sâu, Dinamo Tirana có thể gặp khó trong việc duy trì sức ép liên tục. Ngược lại, việc dâng cao thiếu tính toán sẽ tạo ra khoảng trống để FC Astana khai thác. Do chưa có thêm số liệu về cách vận hành hoặc lực lượng, trọng tâm phân tích chỉ có thể đặt vào khả năng điều chỉnh của Dinamo Tirana sau kết quả không thuận lợi.

Thế đối đầu nghiêng về FC Astana

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, FC Astana thắng, trong khi Dinamo Tirana không giành chiến thắng và hai đội không hòa. Xu hướng này tạo thêm điểm tựa cho FC Astana, nhưng khoảng dữ liệu đối đầu rất hạn chế nên không nên xem đó là bảo đảm cho kết quả sắp tới.

Với Dinamo Tirana, việc từng không thắng trong lần chạm trán gần nhất có thể khiến trận đấu đòi hỏi sự thận trọng cao hơn. Đội khách cần tránh để tâm lý từ kết quả trước đó ảnh hưởng đến khả năng triển khai bóng và tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội kiểm soát nhịp độ. FC Astana có cơ sở để hướng đến thế trận chủ động, nhưng sự chủ động chỉ phát huy hiệu quả nếu đi kèm khả năng giữ cự ly đội hình và hạn chế các pha phản công.

Trong khi đó, Dinamo Tirana cần ưu tiên sự gắn kết giữa các tuyến. Đội khách có thể chờ những thời điểm phù hợp để chuyển từ phòng ngự sang tấn công, thay vì đẩy trận đấu vào thế giằng co thiếu kiểm soát. Các tình huống cố định và khả năng tận dụng sai lầm cũng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý, dù chưa có số liệu cụ thể để đánh giá ưu thế của đội nào.

Nhận định trước trận

FC Astana bước vào cuộc đối đầu với hai điểm tựa gồm chiến thắng gần nhất và thành tích thắng trong lần chạm trán được ghi nhận với Dinamo Tirana. Đội khách lại cần vượt qua ảnh hưởng từ thất bại mới đây và tìm ra cách tiếp cận đủ chắc chắn trước sức ép tại Astana Arena.

Thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng FC Astana duy trì sự chủ động mà không để lộ khoảng trống, cũng như cách Dinamo Tirana tổ chức phản ứng trong từng giai đoạn. Với những dữ liệu hiện có, FC Astana đang sở hữu nền tảng thuận lợi hơn trước trận, nhưng kết quả cuối cùng vẫn sẽ được quyết định bởi màn trình diễn thực tế trên sân.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Astana · 1 thắng 0 hòa Dinamo Tirana · 0 thắng Dinamo Tirana 0 - 1 FC Astana FA

FC Astana 5 trận gần nhất T T T H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Dinamo Tirana 5 trận gần nhất B H T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới