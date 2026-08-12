Trực tiếp FC Copenhagen vs Debreceni VSC: FC Copenhagen mở tỷ số

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Copenhagen vs Debreceni VSC: FC Copenhagen mở tỷ số

    Đại Ngàn12/08/2026 18:03

    Trận đấu giữa FC Copenhagen và Debreceni VSC tại UEFA Europa Conference League trên sân Parken hứa hẹn sẽ mang tới diễn biến kịch tính cho người hâm mộ.

    FC Copenhagen1 - 0Debreceni VSCHiệp 1 — phút 21'
    • 21'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: FC Copenhagen 1 - 0 Debreceni VSC.

    • 13'FC Copenhagen hiệu quả vượt trội dù cầm bóng ít hơn

      Dù nhập cuộc thận trọng và nhường thế trận cho Debreceni VSC với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52%, FC Copenhagen lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Đội bóng Đan Mạch tận dụng tốt các cơ hội để sớm dẫn 1 - 0, đồng thời vượt trội về chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 0 dù tổng số cú sút của hai đội đang cân bằng 3 - 3.

    • 3'M. Elyounoussi mở tỷ số sớm cho FC Copenhagen

      Ngay ở phút 3, M. Elyounoussi đã ghi bàn khai thông thế bế tắc, đưa FC Copenhagen vượt lên dẫn Debreceni VSC với tỷ số 1-0. Khởi đầu thuận lợi tại Parken Stadium giúp đại diện Đan Mạch sớm giành lợi thế rất lớn ngay từ những phút đầu tiên.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      FC Copenhagen tiếp đón Debreceni VSC.

    Cập nhật lúc 23:21 12/08/2026

    Đội hình chính thức
    FC Copenhagen
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson
    Debreceni VSC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel
    1
    Dominik Kotarski
    20
    Junnosuke Suzuki
    5
    Gabriel Pereira
    24
    Birger Meling
    6
    Ákos Markgráf
    33
    Alex Král
    36
    William Clem
    10
    Mohamed Elyounoussi
    21
    Mads Emil Madsen
    16
    Robert
    44
    Geovanni Vianney
    12
    Benedek Erdélyi
    8
    Leon Myrtaj
    5
    Bence Batik
    4
    Josua Mejías
    72
    Rotem Keller
    97
    Csanád Vilmos Dénes
    78
    Balázs Sain
    75
    Dávid Patai
    18
    Shedrach Kaye
    25
    Sohan Baldoni
    99
    Flórián Cibla
    Dự bị
    FC Copenhagen
    31 Rúnar Alex Rúnarsson51 Tobias Breum-Harild2 Felix Beijmo4 Munashe Garananga18 Kenay Myrie37 Mustapha Nyassi27 Thomas Delaney34 Marvin Nasnas9 Youssoufa Moukoko
    Debreceni VSC
    1 Plamen Andreev89 Dániel Póser2 Dénes Szakál3 Adrián Guerrero26 Ádám Lang40 Dávid Hermann6 Blaž Bošković10 Balázs Dzsudzsák22 Botond Vajda
    Cập nhật đội hình lúc 22:36 12/08/2026
    FC CopenhagenThống kêDebreceni VSC
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    3
    Dứt điểm
    3
    2
    Trúng đích
    0
    0
    Phạt góc
    2
    1
    Phạm lỗi
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    1

    Vào lúc 23h00 ngày 12/08/2026, FC Copenhagen sẽ tiếp đón Debreceni VSC trên sân vận động Parken Stadium trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán nhận được sự quan tâm lớn khi cả hai đội đều đang tìm kiếm lợi thế cho mình.

    Bối cảnh trận đấu tại Parken Stadium

    Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Parken Stadium mang lại nguồn động viên tinh thần không nhỏ cho FC Copenhagen. Với lợi thế sân nhà, đội bóng Đan Mạch tràn đầy quyết tâm duy trì nhịp độ thi đấu tích cực nhằm tạo dựng lợi thế trước đối thủ.

    Bên phía đối diện, Debreceni VSC phải hành quân xa nhà với thử thách không hề đơn giản. Việc phải thi đấu áp lực trên sân của đối phương đòi hỏi đội khách cần duy trì sự tập trung cao độ trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

    Phong độ thi đấu gần đây

    FC Copenhagen bước vào cuộc so tài này với phong độ tương đối ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã có được 2 trận thắng và 1 trận hòa. Việc duy trì chuỗi trận bất bại gần đây giúp đại diện Đan Mạch sở hữu tâm lý vô cùng vững vàng.

    Trái lại, phong độ của Debreceni VSC có phần thăng trầm hơn. Trong 3 cuộc chạm trán gần nhất, đội bóng này ghi nhận kết quả gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Điểm tựa từ trận thắng gần nhất sẽ là cơ sở để đội khách hướng tới một màn trình diễn chủ động hơn.

    Thành tích đối đầu giữa hai đội

    Lịch sử đối đầu gần đây ghi nhận hai câu lạc bộ đã chạm trán nhau 1 lần. Ở cuộc so tài đó, FC Copenhagen là đội giành chiến thắng, trong khi Debreceni VSC chưa giành được trận thắng hay trận hòa nào trước đại diện Đan Mạch.

    Nhận định chung trước trận đấu

    Xét về tương quan phong độ lẫn thành tích đối đầu, FC Copenhagen đang nắm giữ những ưu thế nhất định nhờ chuỗi trận bất bại và kết quả thuận lợi ở lần chạm trán gần nhất. Dù vậy, Debreceni VSC vẫn là đối thủ tiềm ẩn sự bất ngờ nếu họ tận dụng tốt các cơ hội phản công. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Copenhagen · 1 thắng0 hòaDebreceni VSC · 0 thắng
    07/08/2026
    Debreceni VSC
    0 - 3
    FC Copenhagen
    FC
    FC Copenhagen
    5 trận gần nhất
    TTTTH
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.7)
    4
    Thủng lưới
    Debreceni VSC
    5 trận gần nhất
    TBBHB
    3
    Trận
    1-1-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.3)
    3
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp FC Copenhagen vs Debreceni VSC: FC Copenhagen mở tỷ số
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