TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Copenhagen vs Debreceni VSC: FC Copenhagen mở tỷ số Trận đấu giữa FC Copenhagen và Debreceni VSC tại UEFA Europa Conference League trên sân Parken hứa hẹn sẽ mang tới diễn biến kịch tính cho người hâm mộ.

FC Copenhagen 1 - 0 Debreceni VSC Hiệp 1 — phút 21' 21' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Copenhagen 1 - 0 Debreceni VSC.

13' FC Copenhagen hiệu quả vượt trội dù cầm bóng ít hơn Dù nhập cuộc thận trọng và nhường thế trận cho Debreceni VSC với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% , FC Copenhagen lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Đội bóng Đan Mạch tận dụng tốt các cơ hội để sớm dẫn 1 - 0 , đồng thời vượt trội về chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 0 dù tổng số cú sút của hai đội đang cân bằng 3 - 3 .

3' M. Elyounoussi mở tỷ số sớm cho FC Copenhagen Ngay ở phút 3, M. Elyounoussi đã ghi bàn khai thông thế bế tắc, đưa FC Copenhagen vượt lên dẫn Debreceni VSC với tỷ số 1-0. Khởi đầu thuận lợi tại Parken Stadium giúp đại diện Đan Mạch sớm giành lợi thế rất lớn ngay từ những phút đầu tiên.

0' Trận đấu bắt đầu FC Copenhagen tiếp đón Debreceni VSC.

Cập nhật lúc 23:21 12/08/2026

Đội hình chính thức FC Copenhagen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bo Svensson Debreceni VSC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel 1 Dominik Kotarski 20 Junnosuke Suzuki 5 Gabriel Pereira 24 Birger Meling 6 Ákos Markgráf 33 Alex Král 36 William Clem 10 Mohamed Elyounoussi 21 Mads Emil Madsen 16 Robert 44 Geovanni Vianney 12 Benedek Erdélyi 8 Leon Myrtaj 5 Bence Batik 4 Josua Mejías 72 Rotem Keller 97 Csanád Vilmos Dénes 78 Balázs Sain 75 Dávid Patai 18 Shedrach Kaye 25 Sohan Baldoni 99 Flórián Cibla Dự bị FC Copenhagen 31 Rúnar Alex Rúnarsson 51 Tobias Breum-Harild 2 Felix Beijmo 4 Munashe Garananga 18 Kenay Myrie 37 Mustapha Nyassi 27 Thomas Delaney 34 Marvin Nasnas 9 Youssoufa Moukoko Debreceni VSC 1 Plamen Andreev 89 Dániel Póser 2 Dénes Szakál 3 Adrián Guerrero 26 Ádám Lang 40 Dávid Hermann 6 Blaž Bošković 10 Balázs Dzsudzsák 22 Botond Vajda Cập nhật đội hình lúc 22:36 12/08/2026

FC Copenhagen Thống kê Debreceni VSC 48% Kiểm soát bóng 52% 3 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 0 0 Phạt góc 2 1 Phạm lỗi 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Vào lúc 23h00 ngày 12/08/2026, FC Copenhagen sẽ tiếp đón Debreceni VSC trên sân vận động Parken Stadium trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán nhận được sự quan tâm lớn khi cả hai đội đều đang tìm kiếm lợi thế cho mình.

Bối cảnh trận đấu tại Parken Stadium

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Parken Stadium mang lại nguồn động viên tinh thần không nhỏ cho FC Copenhagen. Với lợi thế sân nhà, đội bóng Đan Mạch tràn đầy quyết tâm duy trì nhịp độ thi đấu tích cực nhằm tạo dựng lợi thế trước đối thủ.

Bên phía đối diện, Debreceni VSC phải hành quân xa nhà với thử thách không hề đơn giản. Việc phải thi đấu áp lực trên sân của đối phương đòi hỏi đội khách cần duy trì sự tập trung cao độ trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Phong độ thi đấu gần đây

FC Copenhagen bước vào cuộc so tài này với phong độ tương đối ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã có được 2 trận thắng và 1 trận hòa. Việc duy trì chuỗi trận bất bại gần đây giúp đại diện Đan Mạch sở hữu tâm lý vô cùng vững vàng.

Trái lại, phong độ của Debreceni VSC có phần thăng trầm hơn. Trong 3 cuộc chạm trán gần nhất, đội bóng này ghi nhận kết quả gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Điểm tựa từ trận thắng gần nhất sẽ là cơ sở để đội khách hướng tới một màn trình diễn chủ động hơn.

Thành tích đối đầu giữa hai đội

Lịch sử đối đầu gần đây ghi nhận hai câu lạc bộ đã chạm trán nhau 1 lần. Ở cuộc so tài đó, FC Copenhagen là đội giành chiến thắng, trong khi Debreceni VSC chưa giành được trận thắng hay trận hòa nào trước đại diện Đan Mạch.

Nhận định chung trước trận đấu

Xét về tương quan phong độ lẫn thành tích đối đầu, FC Copenhagen đang nắm giữ những ưu thế nhất định nhờ chuỗi trận bất bại và kết quả thuận lợi ở lần chạm trán gần nhất. Dù vậy, Debreceni VSC vẫn là đối thủ tiềm ẩn sự bất ngờ nếu họ tận dụng tốt các cơ hội phản công. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Copenhagen · 1 thắng 0 hòa Debreceni VSC · 0 thắng Debreceni VSC 0 - 3 FC Copenhagen FC

FC Copenhagen 5 trận gần nhất T T T T H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 4 Thủng lưới Debreceni VSC 5 trận gần nhất T B B H B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 3 Thủng lưới