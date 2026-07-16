TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Levadia Tallinn vs Caernarfon Town: FC Levadia Tallinn nới rộng cách biệt 4-0 FC Levadia Tallinn có lợi thế tinh thần sau chiến thắng gần nhất và từng vượt qua Caernarfon Town trong lần đối đầu gần đây tại UEFA Europa Conference League.

FC Levadia Tallinn 4 - 0 Caernarfon Town Hiệp 2 — phút 89' 89' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Levadia Tallinn 4 - 0 Caernarfon Town.

87' Caernarfon Town thay người ở phút 87 Phút 87', C. Evans vào sân thay N. Edwards bên phía Caernarfon Town. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh Caernarfon Town đang bị FC Levadia Tallinn dẫn 4-0.

87' Caernarfon Town thay người phút 87 Phút 87, Caernarfon Town đưa P. Mendes vào sân thay A. Cieslewicz. Sự điều chỉnh đến trong thời điểm đội khách đang bị dẫn 4-0.

76' Caernarfon Town thay người ở phút 76 Phút 76, O. Zanzala vào sân thay Z. Clarke bên phía Caernarfon Town. Đội khách cần thêm năng lượng trong phần còn lại khi đang bị FC Levadia Tallinn dẫn 4-0.

70' Tambedou ghi bàn, Levadia chạm mốc 4-0 Phút 70, B. Tambedou ghi bàn cho FC Levadia Tallinn sau đường kiến tạo của G. Lehtmets, nới rộng cách biệt lên 4-0 trước Caernarfon Town. FC Levadia Tallinn đang tạo ra thế trận áp đảo với cách biệt rất lớn.

67' A. Cieslewicz nhận thẻ vàng Phút 67, A. Cieslewicz của Caernarfon Town bị trọng tài phạt thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai của Caernarfon Town chỉ trong ít phút, cho thấy sức ép đang khiến đội khách dễ mất bình tĩnh.

66' M. Skvortsov vào sân thay Joao Pedro Phút 66', FC Levadia Tallinn đưa M. Skvortsov vào sân thay Joao Pedro. Sự điều chỉnh này có thể mang đến thêm năng lượng cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

66' FC Levadia Tallinn thay Wendell Phút 66', FC Levadia Tallinn đưa G. Lehtmets vào sân thay Wendell. Đang dẫn 3-0, đội chủ nhà có thể hướng đến việc duy trì thế trận trong phần còn lại.

66' Levadia thay người ở phút 66 Phút 66, FC Levadia Tallinn đưa M. Roosnupp vào sân thay E. Otoo. Sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà làm mới nhân sự trong thế trận đang có lợi.

66' Kaua Davi vào sân thay F. Liivak Phút 66', FC Levadia Tallinn đưa Kaua Davi vào sân thay F. Liivak. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

66' Levadia Tallinn điều chỉnh nhân sự Phút 66, FC Levadia Tallinn đưa H. Liiv vào sân thay J. Saliste. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận sau giờ nghỉ.

65' A. Nwankwo nhận thẻ vàng Phút 65, A. Nwankwo của FC Levadia Tallinn nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài nhắc nhở. Đây là lời cảnh báo để tiền vệ này thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

65' Z. Clarke nhận thẻ vàng ở phút 65 Phút 65, Z. Clarke của Caernarfon Town nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Tiền vệ này sẽ cần chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

58' Caernarfon Town thay người ở phút 58 Phút 58', Caernarfon Town đưa O. Evans vào sân thay D. Thomas. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đội khách đang bị FC Levadia Tallinn dẫn 3-0.

58' Caernarfon Town thay người ở phút 58 Phút 58', D. Gosset vào sân thay I. Lewis bên phía Caernarfon Town. Đội khách điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị FC Levadia Tallinn dẫn 3-0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

33' Joao Pedro nâng tỷ số lên 3-0 Phút 33', Joao Pedro thực hiện thành công quả phạt đền, giúp FC Levadia Tallinn nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Caernarfon Town.

21' Wendell nhân đôi cách biệt cho FC Levadia Tallinn Phút 21', Wendell dứt điểm ghi bàn cho FC Levadia Tallinn sau đường kiến tạo của B. Tambedou, nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà đang tạo khoảng cách đáng kể trước Caernarfon Town.

4' E. Otoo mở tỷ số cho FC Levadia Tallinn Phút 4, E. Otoo lập công, đưa FC Levadia Tallinn vượt lên dẫn trước Caernarfon Town 1-0. Đội chủ nhà có khởi đầu đầy hứng khởi tại A. Le Coq Arena.

0' Trận đấu bắt đầu FC Levadia Tallinn tiếp đón Caernarfon Town.

Cập nhật lúc 01:16 17/07/2026

Đội hình chính thức FC Levadia Tallinn Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Vjatseslav Zahovaiko Caernarfon Town Sơ đồ 4-3-3 · HLV Richard Davies 99 Karl Andre Vallner 23 Frank Liivak 35 Victory Iboro 20 Abraham Nwankwo 29 Joseph Saliste 36 João Pedro 6 Rasmus Peetson 33 Enock Otoo 11 Mihkel Ainsalu 10 Wendell Gabriel 9 Bubacarr Tambedou 1 Connor Roberts 5 Phil Mooney 4 Jordan Piggott 23 Chris Marriott 3 Mathew Jones 27 Ryan Sears 6 Iwan Lewis 11 Adrian Cieślewicz 10 Darren Thomas 9 Zack Clarke 14 Noah Edwards Dự bị FC Levadia Tallinn 1 Oliver Ani 4 Tanel Tammik 71 Kauã Davi 30 Hubert Liiv 5 Mark Oliver Roosnupp 21 Maksimilian Skvortsov 7 Gregor Lehtmets 17 Robert Kirss 19 Moussa Sambe Caernarfon Town 13 Hari Thomas 17 Jack Williams 2 Morgan Owen 15 Dominic Smith 54 Caron Williams 7 Paulo Mendes 8 Danny Gossett 39 Harri Wyn 25 Offrande Zanzala Cập nhật đội hình lúc 23:05 16/07/2026

Thông tin trận đấu

FC Levadia Tallinn sẽ đối đầu Caernarfon Town tại UEFA Europa Conference League trên sân A. Le Coq Arena. Trận đấu diễn ra lúc 23:30 ngày 16/07/2026.

Đây là màn so tài mà trạng thái thi đấu gần nhất của hai đội tạo ra sự khác biệt rõ rệt. FC Levadia Tallinn bước vào trận với một chiến thắng, trong khi Caernarfon Town vừa nhận thất bại.

FC Levadia Tallinn có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

Phong độ gần nhất của FC Levadia Tallinn là một chiến thắng. Dù dữ liệu hiện có chỉ ghi nhận trận đấu gần nhất, kết quả này vẫn mang lại nền tảng tích cực về tinh thần trước cuộc tiếp đón Caernarfon Town.

Bên cạnh đó, FC Levadia Tallinn cũng chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Đại diện Tallinn giành chiến thắng, còn Caernarfon Town không có kết quả thuận lợi. Xu hướng này giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin, dù trận đấu sắp tới vẫn cần được đánh giá dựa trên màn thể hiện thực tế trên sân.

Caernarfon Town cần phản ứng sau thất bại

Caernarfon Town bước vào trận đấu với một thất bại ở lần ra sân gần nhất. Kết quả này đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận, khi đội khách phải thi đấu trên sân A. Le Coq Arena.

Để tạo thế cân bằng, Caernarfon Town cần duy trì sự ổn định trong cách tổ chức đội hình và hạn chế những thời điểm mất tập trung. Dữ liệu được cung cấp không có thông tin chi tiết về số bàn thắng, số bàn thua hay cách vận hành của đội, vì vậy không thể đưa ra kết luận cụ thể hơn về các vấn đề trong trận đấu trước.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với lợi thế sân nhà cùng kết quả tích cực gần nhất, FC Levadia Tallinn nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động hơn. Trọng tâm của đội chủ nhà là kiểm soát thế trận, gây sức ép đủ đều và tận dụng sự tự tin có được từ lần đối đầu gần đây.

Trong khi đó, Caernarfon Town cần ưu tiên giữ cự ly giữa các tuyến và chờ thời điểm thích hợp để chuyển trạng thái. Nếu đội khách duy trì được sự chặt chẽ, trận đấu có thể trở nên giằng co và buộc FC Levadia Tallinn phải kiên nhẫn trong việc tìm khoảng trống.

Do nguồn thông tin không cung cấp sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến, chưa có cơ sở để khẳng định cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội. Vì vậy, những điều chỉnh trong trận và khả năng thích ứng với diễn biến trên sân sẽ có vai trò đáng kể.

Nhận định trước trận

FC Levadia Tallinn đang có nhiều điểm tựa hơn trước giờ bóng lăn: chiến thắng ở trận gần nhất, lợi thế sân nhà và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu gần đây. Caernarfon Town vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu cải thiện khả năng tổ chức sau thất bại vừa qua.

Nhìn chung, ưu thế ban đầu nghiêng về FC Levadia Tallinn. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần chuyển lợi thế tinh thần thành màn trình diễn hiệu quả, trong khi Caernarfon Town sẽ hướng đến việc kéo trận đấu vào thế cân bằng và tìm kiếm thời cơ từ những tình huống phù hợp.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Levadia Tallinn · 1 thắng 0 hòa Caernarfon Town · 0 thắng Caernarfon Town 0 - 5 FC Levadia Tallinn FLT

FC Levadia Tallinn 5 trận gần nhất T T B H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 0 Thủng lưới Caernarfon Town 5 trận gần nhất B T T T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới