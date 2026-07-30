TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Noah vs Zimbru: Hết hiệp 1, FC Noah dẫn 1-0 FC Noah và Zimbru cùng có kết quả hòa gần nhất, trong khi lần đối đầu trước cũng bất phân thắng bại, mở ra trận đấu giằng co tại Abovyan City Stadium.

FC Noah 1 - 0 Zimbru Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

31' G. Manvelyan mở tỷ số cho FC Noah Phút 31, G. Manvelyan lập công cho FC Noah sau đường kiến tạo của M. Jakolis, giúp đội bóng này dẫn Zimbru 1-0. FC Noah đã cụ thể hóa được lợi thế bằng bàn mở tỷ số.

29' D. Sualehe nhận thẻ vàng Phút 29', D. Sualehe của FC Noah nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ buộc cầu thủ này phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu FC Noah tiếp đón Zimbru.

Cập nhật lúc 23:47 30/07/2026

Đội hình chính thức FC Noah Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sandro Perkovic Zimbru Sơ đồ 4-3-3 · HLV Oleksandr Poklonskyi 99 Dani Figueira 19 Hovhannes Hambardzumyan 39 Nathanaël Saintini 4 Stone Muzalimoja Mambo 33 David Sualehe 14 Takuto Oshima 10 Gor Manvelyan 17 Gustavo Sangaré 7 Hélder Ferreira 9 Mario González 44 Marin Jakoliš 12 Artem Odintsov 18 Alexandru Gutium 4 Cristian Gonta 3 Kevin Berkeley 35 Nikolay Zolotov 23 Marcello 8 Matteo Amoroso 24 Thiago Ceijas 98 Victor Stina 73 Ștefan Bîtca 7 Caio Dantas Dự bị FC Noah 29 Arthur Luiz Coneglian 77 Davit Davtyan 3 Sergey Muradyan 5 Mark Avetisyan 6 Eric Boakye 21 Michael Pavlović 20 Valentin Costache 23 Aram Khamoyan 98 Brian Oddei Zimbru 88 Ivan Dokić 92 Cristian Sîrghi 44 Sergiu Ungureanu 10 Eugeniu Cociuc 11 Jonathas 17 Tudor Butucel 20 Vlad Raileanu 22 Ahmed Bonnah 77 Serafim Cojocari Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: FC Noah vs Zimbru

Thời gian: 30/07/2026 23:00

Sân vận động: Abovyan City Stadium

FC Noah và Zimbru bước vào cuộc chạm trán tại UEFA Europa Conference League sau khi cùng có kết quả hòa ở trận gần nhất. Lịch sử đối đầu cũng chưa tạo ra khác biệt khi lần gặp nhau gần nhất kết thúc với kết quả hòa, khiến trận đấu tại Abovyan City Stadium được chờ đợi với thế trận cân bằng.

Hai đội cùng xuất phát từ thế cân bằng

FC Noah không thể giành chiến thắng trong trận gần nhất, nhưng kết quả hòa giúp đội chủ nhà bước vào trận đấu với trạng thái tương đối thận trọng. Trước một đối thủ từng chia điểm ở lần gặp gần nhất, FC Noah cần kiểm soát tốt nhịp độ và tránh để trận đấu bị kéo vào thế giằng co kéo dài.

Ở phía đối diện, Zimbru cũng có kết quả hòa gần nhất. Điều đó cho thấy đội khách không tạo được ưu thế rõ ràng trong lần ra sân gần đây, đồng thời có thể lựa chọn cách tiếp cận an toàn khi đối đầu FC Noah. Khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến sẽ là yếu tố quan trọng nếu Zimbru muốn hạn chế sức ép tại Abovyan City Stadium.

Lịch sử đối đầu chưa nghiêng về bên nào

FC Noah và Zimbru mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. FC Noah chưa giành chiến thắng, Zimbru cũng chưa có trận thắng, còn kết quả hòa chiếm trọn xu hướng đối đầu này.

Vì vậy, không đội nào có lợi thế tâm lý rõ rệt từ lịch sử chạm trán. Thay vì dựa vào những khác biệt trong quá khứ, hai bên nhiều khả năng phải tìm cách tạo ưu thế từ khả năng tổ chức, sự kiên nhẫn và hiệu quả trong các thời điểm quyết định của trận đấu.

Điểm then chốt nằm ở cách triển khai trận đấu

Với việc cả hai cùng có kết quả hòa gần nhất, sự thận trọng có thể xuất hiện ngay từ những phút đầu. FC Noah nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân Abovyan City Stadium để chủ động hơn trong cách nhập cuộc, nhưng đội chủ nhà cần cân bằng giữa việc gây sức ép và duy trì sự chắc chắn phía sau.

Trong khi đó, Zimbru có thể ưu tiên một thế trận chặt chẽ, chờ thời điểm thích hợp để chuyển trạng thái. Khi lịch sử đối đầu không tạo ra khoảng cách, những tình huống xử lý nhanh ở khu vực giữa sân và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa lớn hơn việc đẩy cao đội hình trong thời gian dài.

Chưa có thông tin cụ thể về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay các trường hợp vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa thể xác định bên nào sẽ chiếm ưu thế về nhân sự hoặc lựa chọn cách bố trí nào. Những diễn biến đầu trận, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng và phản ứng sau các pha mất bóng, sẽ giúp làm rõ ý đồ của FC Noah và Zimbru.

Nhận định FC Noah vs Zimbru

Đây là cuộc đối đầu có nền tảng cân bằng rõ rệt: FC Noah và Zimbru cùng hòa ở trận gần nhất, còn lần gặp nhau trước đó cũng không phân định được thắng bại. Bối cảnh này khiến sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và khả năng tận dụng thời cơ trở thành những yếu tố có thể quyết định cục diện.

FC Noah có lợi thế sân nhà, nhưng chưa có dữ liệu cho thấy đội bóng này đang nắm ưu thế rõ ràng trước Zimbru. Ngược lại, Zimbru cũng cần chứng minh khả năng tạo khác biệt trong một trận đấu mà lịch sử đối đầu không ủng hộ riêng bên nào. Nhìn chung, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra giằng co và không dễ xuất hiện khoảng cách lớn nếu một đội không sớm tận dụng được cơ hội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Noah · 0 thắng 1 hòa Zimbru · 0 thắng Zimbru 1 - 1 FC Noah Hòa

FC Noah 5 trận gần nhất H T T H H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Zimbru 5 trận gần nhất T H H B T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới