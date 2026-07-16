TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Santa Coloma vs Penybont: Hiệp 2 bắt đầu, FC Santa Coloma dẫn 1-0 FC Santa Coloma có phong độ gần nhất tốt hơn và chiếm ưu thế trong ba lần đối đầu gần nhất, nhưng Penybont vẫn có thể tạo thế giằng co.

FC Santa Coloma 1 - 0 Penybont Hiệp 2 — phút 57' 57' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Santa Coloma 1 - 0 Penybont.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

32' E. Cann nhận thẻ vàng ở phút 32 Phút 32', E. Cann (Penybont) nhận thẻ vàng. Đội khách vẫn đang bị FC Santa Coloma dẫn 1-0.

32' E. Cann nhận thẻ đỏ, Penybont gặp khó Phút 32', E. Cann của Penybont nhận thẻ đỏ, khiến đội khách phải chơi thiếu người. Trong thế đang bị FC Santa Coloma dẫn 1-0, Penybont đối mặt thêm thử thách lớn.

31' A. Rasines nhận thẻ vàng Phút 31, A. Rasines của FC Santa Coloma nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo để cầu thủ này chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

27' E. Cann nhận thẻ vàng ở phút 27 Phút 27, E. Cann của Penybont nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm cho Penybont trong bối cảnh FC Santa Coloma đang dẫn trước.

20' P. Munoz đưa FC Santa Coloma vượt lên Phút 20', P. Munoz dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của I. Barrenetxea, giúp FC Santa Coloma mở tỷ số trước Penybont.

0' Trận đấu bắt đầu FC Santa Coloma tiếp đón Penybont.

Cập nhật lúc 01:16 17/07/2026

Đội hình chính thức FC Santa Coloma Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Gomez Penybont Sơ đồ 4-4-2 · HLV Rhys Griffiths 12 André Alcaraz 2 Álex Rasines 5 Jorge Padilla 4 José María Gutiérrez Bellido 16 David Andrade 6 Miguel López 18 Adria Arjona 8 Íñigo Barrenetxea 22 Álex Gómez 10 Guillaume Lopez 9 Predrag Muñoz 1 Daniel Higgs 7 Nathan Wood 6 Mael Davies 32 Liam Shephard 3 Max Melbourne 19 Ryan Hill 8 Owen Pritchard 4 Thomas Mehew 12 Eduino Vaz 10 Ethan Cann 9 Chris Venables Dự bị FC Santa Coloma 1 Mauro Rabelo 99 Diego Mendes Meireles 3 Mario Alvarez 23 Moisés San Nicolás 25 Marc Rebés 11 Roberto Rodríguez 7 Dzhoshkun Mihaylov 21 Andy Villar Penybont 25 Alex Pennock 35 Jay Price 5 Joe Woodiwiss 15 Jac Clay 18 Morgan Weaver 33 Ethan Vaughan 20 Marinho Manga 21 Ashley Baker 55 Jamie Mashlan Cập nhật đội hình lúc 23:35 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: FC Santa Coloma vs Penybont

Thời gian: 00h00 ngày 17/07/2026

Sân vận động: Estadi Comunal

FC Santa Coloma và Penybont gặp nhau tại UEFA Europa Conference League trong bối cảnh hai đội có sự khác biệt rõ rệt ở kết quả gần nhất. FC Santa Coloma vừa giành chiến thắng, trong khi Penybont bước vào trận đấu sau một thất bại. Bên cạnh đó, cán cân đối đầu trong ba lần gặp gần nhất cũng đang nghiêng về FC Santa Coloma.

FC Santa Coloma có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

Chiến thắng ở trận gần nhất giúp FC Santa Coloma tạo được trạng thái tích cực trước cuộc chạm trán tại Estadi Comunal. Dù dữ liệu hiện có chỉ phản ánh một trận gần nhất, kết quả này vẫn mang ý nghĩa quan trọng về tâm lý, đặc biệt khi đội bóng phải đối mặt với một đối thủ đang chịu ảnh hưởng từ thất bại mới đây.

Ưu thế của FC Santa Coloma còn được củng cố bởi thành tích đối đầu. Trong ba lần gặp gần nhất, đội bóng này thắng hai trận và hòa một trận, còn Penybont chưa có chiến thắng nào. Xu hướng đó cho thấy FC Santa Coloma thường tìm được cách hạn chế đối thủ, đồng thời duy trì khả năng giành kết quả thuận lợi khi hai đội chạm trán.

Penybont cần kiểm soát thế trận

Với thất bại ở trận gần nhất và thành tích đối đầu kém thuận lợi, Penybont nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận. Mục tiêu trước mắt của đội khách là hạn chế khoảng trống, giữ cự ly giữa các tuyến và tránh để FC Santa Coloma sớm áp đặt nhịp độ.

Tuy nhiên, cách tiếp cận quá thận trọng cũng có thể khiến Penybont gặp khó khăn trong việc tạo sức ép ngược lại. Đội bóng này cần duy trì khả năng chuyển trạng thái nhanh khi giành lại bóng, bởi việc chỉ lùi sâu phòng ngự sẽ trao thêm quyền kiểm soát cho FC Santa Coloma.

Điểm then chốt về chiến thuật

FC Santa Coloma có cơ sở để chủ động hơn nhờ phong độ gần nhất và ưu thế đối đầu. Đội bóng này có thể hướng tới việc kiểm soát bóng, đẩy Penybont lùi về phần sân nhà rồi tìm thời điểm tăng tốc ở hai biên hoặc khu vực giữa các tuyến. Dù vậy, lợi thế trên giấy tờ chỉ phát huy giá trị nếu FC Santa Coloma duy trì được sự kiên nhẫn và không đánh mất cân bằng khi dâng cao.

Ở chiều ngược lại, Penybont cần biến sự thận trọng thành một hệ thống phòng ngự có tổ chức thay vì chỉ chịu trận. Khả năng giữ vững cấu trúc đội hình trong thời gian dài sẽ quyết định việc họ có thể kéo trận đấu vào thế giằng co hay không.

Nhận định trận đấu

FC Santa Coloma bước vào trận đấu với nhiều tín hiệu tích cực hơn: chiến thắng gần nhất và thành tích thắng hai, hòa một trong ba lần đối đầu gần nhất. Penybont vẫn có cơ hội tạo ra một cuộc so tài cân bằng nếu cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng tốt những thời điểm chuyển sang tấn công.

Nhìn chung, FC Santa Coloma được đánh giá cao hơn về nền tảng tinh thần và xu hướng đối đầu. Trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào việc Penybont chống chịu ra sao trước sức ép, cũng như khả năng FC Santa Coloma chuyển ưu thế kiểm soát thành những cơ hội rõ ràng.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất FC Santa Coloma · 2 thắng 1 hòa Penybont · 0 thắng Penybont 0 - 1 FC Santa Coloma FSC FC Santa Coloma 2 - 0 Penybont FSC Penybont 1 - 1 FC Santa Coloma Hòa

FC Santa Coloma 5 trận gần nhất T B B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Penybont 5 trận gần nhất B T T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới