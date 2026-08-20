TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Sion vs Ajax: Hiệp 2 bắt đầu, FC Sion dẫn 1-0 Phân tích phong độ FC Sion và Ajax trước cuộc đối đầu trực tiếp tại UEFA Europa Conference League lúc 01h15 ngày 21/8 trên sân Stade de Tourbillon.

FC Sion 1 - 0 Ajax Hiệp 2 — phút 52' 52' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Sion 1 - 0 Ajax.

46' Ajax điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Ajax quyết định đưa J. Mokio vào sân thay thế cho Y. Regeer . Trong thế trận đang bị FC Sion dẫn 1-0 và Y. Regeer đã phải nhận thẻ vàng trước đó, đây là sự thay đổi nhân sự nhằm giúp đại diện Hà Lan gia tăng áp lực tìm kiếm bàn gỡ.

45' Ajax dồn ép, FC Sion kiên cường giữ lợi thế Khép lại phút 45, Ajax áp đảo về thế trận với 59% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5 - 13 (trúng đích 0 - 3). Dù vậy, FC Sion vẫn bảo toàn được tỷ số 1 - 0 nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự cùng 3 lần cứu thua từ thủ môn.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

36' Y. Regeer nhận thẻ vàng Phút 36, Y. Regeer của Ajax bị phạt thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Ajax đang cần sớm lấy lại sự bình tĩnh sau khi FC Sion mở tỷ số.

34' F. Surdez mở tỷ số cho FC Sion Phút 34', F. Surdez dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của A. Kabacalman, đưa FC Sion vượt lên 1-0 trước Ajax. Bàn mở tỷ số tạo cú hích đáng kể cho đội chủ nhà tại Tourbillon.

30' Baltazar nhận thẻ vàng ở phút 30 Phút 30, Baltazar bên phía FC Sion đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Cuộc đối đầu tại vòng play-off UEFA Europa Conference League trên sân Tourbillon vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Sion tiếp đón Ajax.

Cập nhật lúc 02:23 21/08/2026

FC Sion Thống kê Ajax 41% Kiểm soát bóng 59% 5 Dứt điểm 13 0 Trúng đích 3 1 Phạt góc 4 3 Phạm lỗi 4 3 Thủ môn cứu thua 0

FC Sion sẽ bước vào cuộc đối đầu nảy lửa với Ajax trên sân vận động Stade de Tourbillon vào lúc 01h15 ngày 21/8/2026 trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Tính chất khốc liệt của cuộc đọ sức này nằm ở thể thức loại trực tiếp, nơi đội chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ phải dừng cuộc chơi ngay lập tức.

Phong độ thi đấu gần đây của hai đội

Đội chủ nhà FC Sion đang sở hữu chuỗi trận thi đấu khá ổn định trước khi bước vào cuộc tiếp đón này. Trong 4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, FC Sion đã có cho mình 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Điểm tựa sân nhà Stade de Tourbillon cùng tâm lý bất bại trong những trận vừa qua sẽ là cơ sở để đại diện Thụy Sĩ hướng tới một thế trận chủ động.

Ở bên kia chiến tuyến, Ajax thể hiện phong độ thi đấu hết sức ấn tượng. Đại diện bóng đá Hà Lan sở hữu thành tích 3 trận thắng và 1 trận hòa trong 4 lần ra sân gần nhất. Việc duy trì được nhịp độ chiến thắng cao giúp Ajax tự tin trong chuyến làm khách lần này, dù họ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trên sân của đối phương.

Căng thẳng thể thức loại trực tiếp

Do đây là cuộc đối đầu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, cả FC Sion lẫn Ajax chắc chắn phải duy trì sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên. Không có cơ hội sửa sai như ở giai đoạn vòng bảng, mọi sai lầm dù là nhỏ nhất trên sân Stade de Tourbillon đều sẽ phải trả giá bằng tấm vé đi tiếp.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, khả năng tổ chức chiến thuật và tận dụng cơ hội sẽ quyết định cục diện của trận đấu. Ajax nhỉnh hơn về hiệu suất giành chiến thắng ở các trận gần đây, nhưng FC Sion với lợi thế sân nhà hoàn toàn có thể tạo nên trận đấu giằng co đầy kịch tính.

FC Sion 5 trận gần nhất T T T H T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất H H T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 5 Thủng lưới