TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Thun vs Dinamo Zagreb: Hiệp 2 bắt đầu, FC Thun dẫn 1-0 FC Thun đối đầu Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026. Trận đấu được chờ đợi với thông tin chiến thuật và lực lượng sẽ cần được cập nhật thêm.

FC Thun 1 - 0 Dinamo Zagreb Hiệp 2 — phút 53' 53' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Thun 1 - 0 Dinamo Zagreb.

53' Thun giữ lợi thế, Zagreb nhỉnh bóng Phút 53, FC Thun vẫn giữ lợi thế 1-0 trong thế trận giằng co: Dinamo Zagreb nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 47% - 53%, nhưng hai đội cùng có 9 - 9 lần dứt điểm. Thun tạo được nhiều tình huống từ các pha bóng cố định hơn, thể hiện qua 6 - 2 quả phạt góc.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

39' FC Thun nhỉnh hơn dù thế trận cân bằng Phút 39', FC Thun đang dẫn 1-0 trong thế trận cân bằng về kiểm soát bóng, với tỷ lệ 50% - 50%. Đội chủ nhà nhỉnh hơn ở khả năng gây sức ép khi có 7 - 5 pha dứt điểm và hưởng 5 - 1 quả phạt góc, còn Dinamo Zagreb phải tập trung phòng ngự.

27' Zagreb nhỉnh bóng, Thun hiệu quả hơn Phút 27 , Dinamo Zagreb nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 49% - 51%, nhưng FC Thun đang cho thấy sự hiệu quả khi dẫn 1-0 và có số lần dứt điểm trúng đích 3 - 1. Thế trận diễn ra khá cân bằng, Zagreb cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo được sức ép đủ lớn.

20' B. Labeau đưa FC Thun vượt lên Phút 20, B. Labeau lập công, đưa FC Thun vượt lên dẫn Dinamo Zagreb 1-0. Đội chủ nhà có bàn mở tỷ số trong thế trận đang giằng co.

15' Dinamo Zagreb nhỉnh thế trận đầu trận Phút 15, Dinamo Zagreb đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56%, trong khi FC Thun chủ động lùi đội hình và chờ cơ hội phản công. Thế trận diễn ra thận trọng, thể hiện qua thống kê dứt điểm 0 - 1 và chưa có cú sút nào trúng đích.

2' Zajc nhận thẻ vàng từ sớm Phút 2', M. Zajc của Dinamo Zagreb nhận thẻ vàng vì hành vi kéo người. Tấm thẻ đến rất sớm, khi trận đấu giữa FC Thun và Dinamo Zagreb vẫn chưa có pha dứt điểm nào.

0' Trận đấu bắt đầu FC Thun tiếp đón Dinamo Zagreb.

Cập nhật lúc 02:11 22/07/2026

Đội hình chính thức FC Thun Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luca Privitelli Gian Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mario Kovacevic 1 Niklas Steffen 47 Fabio Fehr 19 Jan Bamert 23 Marco Bürki 27 Michael Heule 70 Nils Reichmuth 16 Justin Roth 78 Valmir Matoshi 30 Nico Maier 9 Furkan Dursun 96 Brighton Labeau 44 Ivan Filipović 25 Moris Valinčić 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 3 Bruno Goda 8 Miha Zajc 27 Josip Mišić 21 Mateo Lisica 10 Gabriel Vidović 99 Mislav Oršić 9 Dion Drena Beljo Dự bị FC Thun 25 Tim Spycher 5 Nicolas Bürgy 37 Lucien Dähler 54 Louis Passavant 17 Ashvin Balaruban 21 Dorian Derbaci 52 Adam Ilic 13 Nassim Zoukit 11 Layton Stewart Dinamo Zagreb 1 Danijel Zagorac 33 Ivan Nevistić 6 Stjepan Radeljić 13 Paul Bismarck Tabinas 15 Niko Galešić 22 Matteo Pérez Vinlöf 80 Lukas Kačavenda 41 Sven Šunta 11 Arber Hoxha Cập nhật đội hình lúc 00:38 22/07/2026

FC Thun Thống kê Dinamo Zagreb 47% Kiểm soát bóng 53% 9 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 2 6 Phạt góc 2 11 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

FC Thun sẽ tiếp đón Dinamo Zagreb tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là những thông tin đã được xác nhận cho trận đấu, trong khi dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng và vị trí của hai đội chưa được cung cấp.

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu giữa FC Thun và Dinamo Zagreb diễn ra tại Stockhorn Arena. Thời gian bắt đầu được ấn định vào 01:00 ngày 22/07/2026.

Bối cảnh trước giờ bóng lăn

Với những dữ liệu hiện có, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về phong độ của FC Thun hoặc Dinamo Zagreb. Các thống kê về số trận thắng, hòa, thua, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu và khoảng cách điểm số đều chưa được xác định.

Do đó, những nhận định cụ thể về ưu thế sân nhà, khả năng kiểm soát bóng, hiệu quả tấn công hay tổ chức phòng ngự của hai đội cần được xem xét thận trọng. Việc dự đoán diễn biến trận đấu cũng chưa có đủ cơ sở nếu thiếu thông tin về cách vận hành chiến thuật và phong độ mới nhất.

Lực lượng và chiến thuật

Chưa có thông tin xác nhận về các cầu thủ vắng mặt, chấn thương hoặc đội hình dự kiến của FC Thun và Dinamo Zagreb. Vì vậy, chưa thể kết luận đội nào có lợi thế về nhân sự hoặc hình dung chính xác cách bố trí đội hình trong trận đấu.

Những yếu tố có thể định hình cuộc đối đầu gồm lựa chọn sơ đồ, khả năng chuyển trạng thái và cách hai đội khai thác không gian tại Stockhorn Arena. Tuy nhiên, các chi tiết này chỉ có thể được phân tích đầy đủ khi thông tin đội hình và dữ liệu chuyên môn được cập nhật.

Nhận định

FC Thun và Dinamo Zagreb sẽ gặp nhau trong trận đấu diễn ra tại Stockhorn Arena lúc 01:00 ngày 22/07/2026. Ở thời điểm hiện tại, chưa có đủ dữ liệu để xác định đội chiếm ưu thế hoặc đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả.

Trận đấu vì thế sẽ cần được đánh giá thêm dựa trên đội hình chính thức, phong độ gần nhất và cách tiếp cận chiến thuật của hai huấn luyện viên trước giờ bóng lăn.

FC Thun 5 trận gần nhất B H T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất H T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới