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    TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Tokyo vs Borussia Dortmund: Dortmund kiểm soát thế trận, chưa có bàn thắng

    Đại Ngàn01/08/2026 12:13

    FC Tokyo đối đầu Borussia Dortmund lúc 17:00 ngày 01/08/2026 tại Grenada National Stadium trong trận giao hữu CLB chưa có thông tin đội hình.

    FC Tokyo0 - 0Borussia DortmundHiệp 1 — phút 35'
    • 35'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 31'Roméo Ritter nhận thẻ vàng phút 31

      Phút 31, Roméo Ritter nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund vẫn chưa có bàn thắng.

    • 24'Dortmund kiểm soát thế trận

      Phút 24, Borussia Dortmund kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 25 - 75, buộc FC Tokyo chủ yếu lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra khác biệt lớn khi số lần dứt điểm chỉ là 2 - 1 và tỷ số vẫn là 0 - 0.

    • 23'Takato Yamamoto vào sân phút 23

      Phút 23, Takato Yamamoto vào sân thay Carney Chukwuemeka. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, và sự thay đổi này mang đến một nhân tố mới cho FC Tokyo.

    • 12'Dortmund kiểm soát thế trận

      Phút 12, Borussia Dortmund đang làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 29-71, buộc FC Tokyo chủ yếu lùi về phòng ngự. Dù vậy, sức ép vẫn chưa chuyển hóa thành cơ hội rõ rệt khi Dortmund chưa có pha dứt điểm nào, còn FC Tokyo đang có thống kê 1-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      FC Tokyo tiếp đón Borussia Dortmund.

    Cập nhật lúc 17:39 01/08/2026

    Đội hình chính thức
    FC Tokyo
    Sơ đồ
    Borussia Dortmund
    Sơ đồ
    2
    Sei Muroya
    8
    Takahiro Ko
    9
    Marcelo Ryan
    16
    Kein Sato
    17
    Hayato Inamura
    18
    Hashimoto K.
    19
    S. Homma
    24
    Alexander Scholz
    26
    M. Nagakura
    42
    Kento Hashimoto
    81
    Seung-gyu Kim
    3
    Waldemar Anton
    7
    Jobe Bellingham
    8
    Felix Nmecha
    14
    Maximilian Beier
    17
    Carney Chukwuemeka
    18
    Roméo Ritter
    21
    Fábio Silva
    24
    Daniel Svensson
    30
    Patrick Drewes
    40
    Samuele Inácio
    49
    Luca Reggiani
    Dự bị
    FC Tokyo
    1 Hayate Tanaka3 Masato Morishige4 Hirokazu Ishihara6 Kashif Bangnagande7 Nicolai Vallys15 Rio Omori20 Nagano S.21 Yuta Sugawara33 Kota Tawaratsumida
    Borussia Dortmund
    2 Yan Couto9 Serhou Guirassy22 Gadou J.31 Ostrzinski S.33 Alexander Meyer41 Mathis Albert42 Kabar A.43 Takato Yamamoto44 Enzo dos Santos
    Cập nhật đội hình lúc 16:33 01/08/2026
    FC TokyoThống kêBorussia Dortmund
    26%
    Kiểm soát bóng
    74%
    3
    Dứt điểm
    1
    1
    Trúng đích
    1
    1
    Phạt góc
    0
    5
    Phạm lỗi
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    1

    Thông tin trận đấu

    FC Tokyo sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 01/08/2026 tại Grenada National Stadium.

    Đây là cuộc chạm trán giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund, nhưng các thông tin hiện có chưa nêu vị trí của hai đội, phong độ gần đây, lịch sử đối đầu hoặc mục tiêu cụ thể ngoài tính chất giao hữu. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá bên nào đang chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.

    Khía cạnh chiến thuật chưa thể xác định

    Thông tin về sơ đồ thi đấu, đội hình dự kiến, tình trạng lực lượng và những cầu thủ vắng mặt chưa được cung cấp. Do đó, các yếu tố quan trọng như cách FC Tokyo tổ chức phòng ngự, khả năng kiểm soát bóng của Borussia Dortmund hay những điểm nóng chiến thuật trong trận chưa thể nhận định cụ thể.

    Trong một trận giao hữu, cách sử dụng nhân sự và thử nghiệm chiến thuật có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến trên sân. Tuy nhiên, khi chưa có danh sách cầu thủ thi đấu hoặc định hướng chiến thuật của hai đội, mọi dự đoán chi tiết đều có thể dẫn đến suy diễn vượt quá thông tin được xác nhận.

    Nhận định trước giờ bóng lăn

    Điểm chắc chắn duy nhất ở thời điểm này là FC Tokyo và Borussia Dortmund sẽ gặp nhau tại Grenada National Stadium lúc 17:00 ngày 01/08/2026. Trận đấu hứa hẹn thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của hai đội, nhưng chưa thể đưa ra kết luận về kết quả, tỷ số hoặc ưu thế chiến thuật của mỗi bên.

    Nhìn chung, người hâm mộ cần chờ thêm thông tin chính thức về đội hình và cách tiếp cận trận đấu để có cơ sở đánh giá đầy đủ hơn cuộc đối đầu giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund.

    FC Tokyo
    5 trận gần nhất
    T
    Borussia Dortmund
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    Tình hình lực lượng
    FC Tokyo
    Kashif Bangnagande (Torn Thigh Muscle)
    Borussia Dortmund
    Nico Schlotterbeck (Inner Ligament Tear In Ankle Joint)
    Emre Can (Cruciate Ligament Tear)
    Mussa Kaba (Knock)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp FC Tokyo vs Borussia Dortmund: Dortmund kiểm soát thế trận, chưa có bàn thắng
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