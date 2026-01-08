TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Tokyo vs Borussia Dortmund: Dortmund kiểm soát thế trận, chưa có bàn thắng FC Tokyo đối đầu Borussia Dortmund lúc 17:00 ngày 01/08/2026 tại Grenada National Stadium trong trận giao hữu CLB chưa có thông tin đội hình.

FC Tokyo 0 - 0 Borussia Dortmund Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

31' Roméo Ritter nhận thẻ vàng phút 31 Phút 31, Roméo Ritter nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund vẫn chưa có bàn thắng.

24' Dortmund kiểm soát thế trận Phút 24, Borussia Dortmund kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 25 - 75, buộc FC Tokyo chủ yếu lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra khác biệt lớn khi số lần dứt điểm chỉ là 2 - 1 và tỷ số vẫn là 0 - 0.

23' Takato Yamamoto vào sân phút 23 Phút 23, Takato Yamamoto vào sân thay Carney Chukwuemeka. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, và sự thay đổi này mang đến một nhân tố mới cho FC Tokyo.

12' Dortmund kiểm soát thế trận Phút 12, Borussia Dortmund đang làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 29-71, buộc FC Tokyo chủ yếu lùi về phòng ngự. Dù vậy, sức ép vẫn chưa chuyển hóa thành cơ hội rõ rệt khi Dortmund chưa có pha dứt điểm nào, còn FC Tokyo đang có thống kê 1-0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Tokyo tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 17:39 01/08/2026

Đội hình chính thức FC Tokyo Sơ đồ Borussia Dortmund Sơ đồ 2 Sei Muroya 8 Takahiro Ko 9 Marcelo Ryan 16 Kein Sato 17 Hayato Inamura 18 Hashimoto K. 19 S. Homma 24 Alexander Scholz 26 M. Nagakura 42 Kento Hashimoto 81 Seung-gyu Kim 3 Waldemar Anton 7 Jobe Bellingham 8 Felix Nmecha 14 Maximilian Beier 17 Carney Chukwuemeka 18 Roméo Ritter 21 Fábio Silva 24 Daniel Svensson 30 Patrick Drewes 40 Samuele Inácio 49 Luca Reggiani Dự bị FC Tokyo 1 Hayate Tanaka 3 Masato Morishige 4 Hirokazu Ishihara 6 Kashif Bangnagande 7 Nicolai Vallys 15 Rio Omori 20 Nagano S. 21 Yuta Sugawara 33 Kota Tawaratsumida Borussia Dortmund 2 Yan Couto 9 Serhou Guirassy 22 Gadou J. 31 Ostrzinski S. 33 Alexander Meyer 41 Mathis Albert 42 Kabar A. 43 Takato Yamamoto 44 Enzo dos Santos Cập nhật đội hình lúc 16:33 01/08/2026

FC Tokyo Thống kê Borussia Dortmund 26% Kiểm soát bóng 74% 3 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 2 1 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

FC Tokyo sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 01/08/2026 tại Grenada National Stadium.

Đây là cuộc chạm trán giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund, nhưng các thông tin hiện có chưa nêu vị trí của hai đội, phong độ gần đây, lịch sử đối đầu hoặc mục tiêu cụ thể ngoài tính chất giao hữu. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá bên nào đang chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.

Khía cạnh chiến thuật chưa thể xác định

Thông tin về sơ đồ thi đấu, đội hình dự kiến, tình trạng lực lượng và những cầu thủ vắng mặt chưa được cung cấp. Do đó, các yếu tố quan trọng như cách FC Tokyo tổ chức phòng ngự, khả năng kiểm soát bóng của Borussia Dortmund hay những điểm nóng chiến thuật trong trận chưa thể nhận định cụ thể.

Trong một trận giao hữu, cách sử dụng nhân sự và thử nghiệm chiến thuật có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến trên sân. Tuy nhiên, khi chưa có danh sách cầu thủ thi đấu hoặc định hướng chiến thuật của hai đội, mọi dự đoán chi tiết đều có thể dẫn đến suy diễn vượt quá thông tin được xác nhận.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Điểm chắc chắn duy nhất ở thời điểm này là FC Tokyo và Borussia Dortmund sẽ gặp nhau tại Grenada National Stadium lúc 17:00 ngày 01/08/2026. Trận đấu hứa hẹn thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của hai đội, nhưng chưa thể đưa ra kết luận về kết quả, tỷ số hoặc ưu thế chiến thuật của mỗi bên.

Nhìn chung, người hâm mộ cần chờ thêm thông tin chính thức về đội hình và cách tiếp cận trận đấu để có cơ sở đánh giá đầy đủ hơn cuộc đối đầu giữa FC Tokyo và Borussia Dortmund.

FC Tokyo 5 trận gần nhất T Borussia Dortmund 5 trận gần nhất B B T T T

Tình hình lực lượng FC Tokyo ✚ Kashif Bangnagande (Torn Thigh Muscle) Borussia Dortmund ✚ Nico Schlotterbeck (Inner Ligament Tear In Ankle Joint) ✚ Emre Can (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mussa Kaba (Knock)