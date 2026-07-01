TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Twente vs Ferencvárosi: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 FC Twente chạm trán Ferencvárosi tại UEFA Europa League trên sân De Grolsch Veste. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026.

FC Twente 1 - 1 Ferencvárosi Hiệp 2 — phút 50' 50' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Twente 1 - 1 Ferencvárosi.

50' Twente kiểm soát, Ferencvárosi chờ thời cơ Bước sang phút 50, FC Twente kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 64 - 36 và đang là đội chủ động hơn trong thế trận. Tuy nhiên, Ferencvárosi vẫn duy trì sức ép nhất định qua thống kê dứt điểm 5 - 4 và phạt góc 2 - 3, khiến cục diện hòa 1-1 chưa nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

38' Aske Adelgaard gỡ hòa cho FC Twente Phút 38, Aske Adelgaard lập công cho FC Twente sau đường kiến tạo của Sondre Ørjasæter, đưa tỷ số về 1-1. Đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả sau khi bị Ferencvárosi dẫn trước.

37' Twente kiểm soát, Ferencvárosi phòng ngự Phút 37', FC Twente đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68 - 32, nhưng chưa tạo được khác biệt khi số lần dứt điểm vẫn là 3 - 3. Ferencvárosi chủ động lùi thấp, chờ cơ hội phản công và hiện nhỉnh hơn về dứt điểm trúng đích với tỷ lệ 0 - 1.

25' Twente áp đảo bóng, Ferencvárosi hiệu quả Phút 25, FC Twente chiếm ưu thế rõ rệt về kiểm soát bóng với tỷ lệ 69 - 31, nhưng thế trận chưa tạo ra khác biệt về số lần dứt điểm, cùng là 2 - 2. Ferencvárosi phòng ngự chắc và hiệu quả hơn, khi có 1 cú sút trúng đích so với 0 của đối thủ, đồng thời đang dẫn 1-0.

14' Lenny Joseph đưa Ferencvárosi vượt lên Phút 14', Lenny Joseph lập công sau đường kiến tạo của Kristoffer Zachariassen, đưa Ferencvárosi dẫn trước FC Twente 0-1. FC Twente đang cầm bóng nhiều hơn, nhưng Ferencvárosi mới là đội có cú dứt điểm trúng đích.

13' FC Twente áp đảo từ đầu trận Phút 13, FC Twente đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 67-33, buộc Ferencvárosi lùi sâu phòng ngự. Sức ép của đội chủ nhà mới chỉ được cụ thể hóa bằng 1-0 pha dứt điểm, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Twente tiếp đón Ferencvárosi.

Cập nhật lúc 02:08 24/07/2026

Đội hình chính thức FC Twente Sơ đồ 4-2-1-3 Ferencvárosi Sơ đồ 4-3-3 1 Lars Unnerstall 28 Bart van Rooij 23 Stav Lemkin 43 Ruud Nijstad 29 Aske Adelgaard 6 Ramiz Zerrouki 20 Thomas van den Belt 14 Kristian Hlynsson 11 Daan Rots 9 Wout Weghorst 27 Sondre Ørjasæter 90 Dénes Dibusz 14 Attila Osváth 4 Mariano Gómez 28 Toon Raemaekers 20 Cadu 17 Marius Corbu 88 Philippe Rommens 36 Gabi Kanichowsky 16 Kristoffer Zachariassen 75 Lenny Joseph 11 Bamidele Yusuf Dự bị FC Twente 3 Robin Pröpper 4 Mathias Kjølø 7 Marko Pjaca 10 Sam Lammers 12 Guilherme Peixoto 19 Younes Taha 22 Remko Pasveer 24 Krzysztof Kurowski 25 Lucas Vennegoor of Hesselink Ferencvárosi 1 Ádám Varga 5 Nathan Zohoré 7 Elton Acolatse 10 Jonathan Levi 15 Daniel Arzani 19 Franko Kovacevic 21 Endre Botka 30 Zsombor Gruber 47 Callum O'Dowda Cập nhật đội hình lúc 00:33 24/07/2026

FC Twente Thống kê Ferencvárosi 64% Kiểm soát bóng 36% 5 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

FC Twente sẽ đối đầu Ferencvárosi tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân vận động De Grolsch Veste.

Đây là cuộc so tài được chờ đợi giữa hai đội bóng có tên tuổi tại châu Âu. Tuy nhiên, những dữ liệu cần thiết để đánh giá phong độ gần đây, vị trí, thành tích đối đầu và lực lượng của hai đội chưa được cung cấp.

Thế trận khó dự đoán

Với các thông tin hiện có, chưa thể xác định đội nào đang chiếm ưu thế rõ rệt về phong độ hoặc khả năng kiểm soát trận đấu. Những yếu tố như cách nhập cuộc, tốc độ triển khai bóng và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình cục diện.

De Grolsch Veste là địa điểm tổ chức trận đấu, nhưng chưa có đủ cơ sở để đánh giá tác động cụ thể của sân đấu đến màn trình diễn của FC Twente. Ferencvárosi cũng cần duy trì sự chặt chẽ trong phòng ngự và hạn chế những sai lầm ở các khu vực nguy hiểm.

Nhận định chiến thuật

Chưa có thông tin chính thức về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, không thể đưa ra nhận định cụ thể về cách bố trí nhân sự hay những điểm nóng chiến thuật trong trận đấu.

Nhìn chung, cuộc đối đầu giữa FC Twente và Ferencvárosi vẫn để ngỏ trước giờ bóng lăn. Diễn biến thực tế nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng tổ chức của hai hàng tiền vệ, mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái và sự tỉnh táo của hàng phòng ngự.

Kết luận

FC Twente vs Ferencvárosi diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 tại De Grolsch Veste. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, trận đấu chưa thể được đánh giá nghiêng hẳn về một phía.

FC Twente 5 trận gần nhất B H T T T Ferencvárosi 5 trận gần nhất T T T B T

Tình hình lực lượng FC Twente ✚ Issam El Maach (Muscle Injury) ✚ Mees Hilgers (Cruciate Ligament Tear) Ferencvárosi Không có thông tin