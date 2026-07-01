Trực tiếp FC Twente vs Ferencvárosi: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Twente vs Ferencvárosi: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

    Tuệ Nhân24/07/2026 00:24

    FC Twente chạm trán Ferencvárosi tại UEFA Europa League trên sân De Grolsch Veste. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026.

    FC Twente1 - 1FerencvárosiHiệp 2 — phút 50'
    • 50'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: FC Twente 1 - 1 Ferencvárosi.

    • 50'Twente kiểm soát, Ferencvárosi chờ thời cơ

      Bước sang phút 50, FC Twente kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 64 - 36 và đang là đội chủ động hơn trong thế trận. Tuy nhiên, Ferencvárosi vẫn duy trì sức ép nhất định qua thống kê dứt điểm 5 - 4 và phạt góc 2 - 3, khiến cục diện hòa 1-1 chưa nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 38'Aske Adelgaard gỡ hòa cho FC Twente

      Phút 38, Aske Adelgaard lập công cho FC Twente sau đường kiến tạo của Sondre Ørjasæter, đưa tỷ số về 1-1. Đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả sau khi bị Ferencvárosi dẫn trước.

    • 37'Twente kiểm soát, Ferencvárosi phòng ngự

      Phút 37', FC Twente đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68 - 32, nhưng chưa tạo được khác biệt khi số lần dứt điểm vẫn là 3 - 3. Ferencvárosi chủ động lùi thấp, chờ cơ hội phản công và hiện nhỉnh hơn về dứt điểm trúng đích với tỷ lệ 0 - 1.

    • 25'Twente áp đảo bóng, Ferencvárosi hiệu quả

      Phút 25, FC Twente chiếm ưu thế rõ rệt về kiểm soát bóng với tỷ lệ 69 - 31, nhưng thế trận chưa tạo ra khác biệt về số lần dứt điểm, cùng là 2 - 2. Ferencvárosi phòng ngự chắc và hiệu quả hơn, khi có 1 cú sút trúng đích so với 0 của đối thủ, đồng thời đang dẫn 1-0.

    • 14'Lenny Joseph đưa Ferencvárosi vượt lên

      Phút 14', Lenny Joseph lập công sau đường kiến tạo của Kristoffer Zachariassen, đưa Ferencvárosi dẫn trước FC Twente 0-1. FC Twente đang cầm bóng nhiều hơn, nhưng Ferencvárosi mới là đội có cú dứt điểm trúng đích.

    • 13'FC Twente áp đảo từ đầu trận

      Phút 13, FC Twente đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 67-33, buộc Ferencvárosi lùi sâu phòng ngự. Sức ép của đội chủ nhà mới chỉ được cụ thể hóa bằng 1-0 pha dứt điểm, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      FC Twente tiếp đón Ferencvárosi.

    Cập nhật lúc 02:08 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    FC Twente
    Sơ đồ 4-2-1-3
    Ferencvárosi
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Lars Unnerstall
    28
    Bart van Rooij
    23
    Stav Lemkin
    43
    Ruud Nijstad
    29
    Aske Adelgaard
    6
    Ramiz Zerrouki
    20
    Thomas van den Belt
    14
    Kristian Hlynsson
    11
    Daan Rots
    9
    Wout Weghorst
    27
    Sondre Ørjasæter
    90
    Dénes Dibusz
    14
    Attila Osváth
    4
    Mariano Gómez
    28
    Toon Raemaekers
    20
    Cadu
    17
    Marius Corbu
    88
    Philippe Rommens
    36
    Gabi Kanichowsky
    16
    Kristoffer Zachariassen
    75
    Lenny Joseph
    11
    Bamidele Yusuf
    Dự bị
    FC Twente
    3 Robin Pröpper4 Mathias Kjølø7 Marko Pjaca10 Sam Lammers12 Guilherme Peixoto19 Younes Taha22 Remko Pasveer24 Krzysztof Kurowski25 Lucas Vennegoor of Hesselink
    Ferencvárosi
    1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré7 Elton Acolatse10 Jonathan Levi15 Daniel Arzani19 Franko Kovacevic21 Endre Botka30 Zsombor Gruber47 Callum O'Dowda
    Cập nhật đội hình lúc 00:33 24/07/2026
    FC TwenteThống kêFerencvárosi
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    5
    Dứt điểm
    4
    1
    Trúng đích
    1
    2
    Phạt góc
    3
    7
    Phạm lỗi
    3
    0
    Việt vị
    1

    Thông tin trận đấu

    FC Twente sẽ đối đầu Ferencvárosi tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân vận động De Grolsch Veste.

    Đây là cuộc so tài được chờ đợi giữa hai đội bóng có tên tuổi tại châu Âu. Tuy nhiên, những dữ liệu cần thiết để đánh giá phong độ gần đây, vị trí, thành tích đối đầu và lực lượng của hai đội chưa được cung cấp.

    Thế trận khó dự đoán

    Với các thông tin hiện có, chưa thể xác định đội nào đang chiếm ưu thế rõ rệt về phong độ hoặc khả năng kiểm soát trận đấu. Những yếu tố như cách nhập cuộc, tốc độ triển khai bóng và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình cục diện.

    De Grolsch Veste là địa điểm tổ chức trận đấu, nhưng chưa có đủ cơ sở để đánh giá tác động cụ thể của sân đấu đến màn trình diễn của FC Twente. Ferencvárosi cũng cần duy trì sự chặt chẽ trong phòng ngự và hạn chế những sai lầm ở các khu vực nguy hiểm.

    Nhận định chiến thuật

    Chưa có thông tin chính thức về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, không thể đưa ra nhận định cụ thể về cách bố trí nhân sự hay những điểm nóng chiến thuật trong trận đấu.

    Nhìn chung, cuộc đối đầu giữa FC Twente và Ferencvárosi vẫn để ngỏ trước giờ bóng lăn. Diễn biến thực tế nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng tổ chức của hai hàng tiền vệ, mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái và sự tỉnh táo của hàng phòng ngự.

    Kết luận

    FC Twente vs Ferencvárosi diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 tại De Grolsch Veste. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, trận đấu chưa thể được đánh giá nghiêng hẳn về một phía.

    FC Twente
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    Ferencvárosi
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    Tình hình lực lượng
    FC Twente
    Issam El Maach (Muscle Injury)
    Mees Hilgers (Cruciate Ligament Tear)
    Ferencvárosi
    Không có thông tin

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp FC Twente vs Ferencvárosi: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1
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