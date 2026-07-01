TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Vaduz vs Atlètic Club d'Escaldes: FC Vaduz nhân đôi cách biệt FC Vaduz gặp Atlètic Club d'Escaldes lúc 00:30 ngày 24/07/2026 tại Rheinpark Stadion. Atlètic có hai chiến thắng liên tiếp, còn Vaduz thắng lần đối đầu gần nhất.

FC Vaduz 2 - 0 Atlètic Club d'Escaldes Hiệp 2 — phút 77' 77' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Vaduz 2 - 0 Atlètic Club d'Escaldes.

70' J. Stark nhận thẻ vàng phút 70 Phút 70, J. Stark của FC Vaduz nhận thẻ vàng. Trận đấu đang nóng lên khi FC Vaduz dẫn 2-0.

69' J. Sanmarful nhận thẻ vàng Phút 69, J. Sanmarful của Atlètic Club d'Escaldes nhận thẻ vàng.

68' N. Vieira nhận thẻ vàng ở phút 68 Phút 68, N. Vieira của Atlètic Club d'Escaldes nhận thẻ vàng.

67' Atlètic Club d'Escaldes thay người Phút 67', B. Morales vào sân thay J. Barragan bên phía Atlètic Club d'Escaldes. Trong thế đang bị dẫn 2-0, sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng làm mới đội hình.

63' J. Barragan nhận thẻ vàng Phút 63', J. Barragan của Atlètic Club d'Escaldes nhận thẻ vàng. Đội khách đang bị FC Vaduz dẫn 2-0.

60' FC Vaduz thay người ở phút 60 Phút 60, FC Vaduz đưa J. Stark vào sân thay M. Eberhard. Đội bóng này tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn 2-0.

60' FC Vaduz thay người ở phút 60 Phút 60, FC Vaduz đưa J. Cabrera vào sân thay M. Hammerich. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh nhân sự khi đang nắm lợi thế 2-0.

59' Atlètic Club d'Escaldes thay người phút 59 Phút 59', J. Sanmarful vào sân thay H. Bouharma bên phía Atlètic Club d'Escaldes, trong một sự điều chỉnh nhân sự giữa trận.

54' M. Eberhard giúp FC Vaduz nhân đôi cách biệt Phút 54, M. Eberhard ghi bàn cho FC Vaduz sau đường kiến tạo của D. Schwizer, nâng tỷ số lên 2-0 trước Atlètic Club d'Escaldes. FC Vaduz đang tạo ra cách biệt đáng kể.

53' M. Blasco nhận thẻ vàng Phút 53', M. Blasco của Atlètic Club d'Escaldes nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Atlètic Club d'Escaldes trong trận đấu.

46' Atlètic Club d'Escaldes thay người phút 46 Phút 46', Atlètic Club d'Escaldes thay người: J. L. Assoubre vào sân thay B. Sohaib. Đội bóng này đang bị dẫn trước và có thể kỳ vọng sự điều chỉnh sẽ tạo thêm sức sống cho mặt trận tấn công.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

18' B. Sohaib nhận thẻ vàng Phút 18', B. Sohaib của Atlètic Club d'Escaldes nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm cho đội khách khi FC Vaduz đang dẫn trước.

11' FC Vaduz mở tỷ số sớm Phút 11, M. Eberhard dứt điểm mở tỷ số cho FC Vaduz sau đường kiến tạo của D. Schwizer. FC Vaduz vươn lên dẫn 1-0 tại Rheinpark Stadion.

9' FC Vaduz thay người từ phút 9 Phút 9', FC Vaduz điều chỉnh nhân sự khi D. Sorgic vào sân thay L. Akhalaia.

0' Trận đấu bắt đầu FC Vaduz tiếp đón Atlètic Club d'Escaldes.

Cập nhật lúc 02:06 24/07/2026

FC Vaduz sẽ tiếp Atlètic Club d'Escaldes tại Rheinpark Stadion lúc 00:30 ngày 24/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Hai điểm nhấn đáng chú ý trước trận là chuỗi hai chiến thắng liên tiếp của Atlètic Club d'Escaldes và ưu thế của FC Vaduz trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán tại Rheinpark Stadion mang đến một màn so tài giữa FC Vaduz và Atlètic Club d'Escaldes trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định thêm về vị trí, mục tiêu cụ thể của hai đội hay ý nghĩa của trận đấu đối với khả năng đi tiếp.

Điều có thể khẳng định là FC Vaduz sẽ thi đấu trên sân Rheinpark Stadion, trong khi Atlètic Club d'Escaldes bước vào trận với trạng thái tích cực sau hai chiến thắng liên tiếp.

Phong độ của Atlètic Club d'Escaldes

Atlètic Club d'Escaldes đang có phong độ gần đây gồm hai trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách có nền tảng tinh thần thuận lợi trước chuyến làm khách, đồng thời có thể giúp họ nhập cuộc với sự tự tin cao hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu không cung cấp chi tiết về các trận đấu đã qua, đối thủ, tỷ số, cách ghi bàn hay khả năng phòng ngự của Atlètic Club d'Escaldes. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để kết luận đội bóng này đang vượt trội ở một khía cạnh chiến thuật cụ thể.

Thế đối đầu nghiêng về FC Vaduz

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. FC Vaduz giành chiến thắng, trong khi Atlètic Club d'Escaldes không thắng và hai đội không hòa.

Mẫu đối đầu chỉ gồm một trận nên chưa thể hình thành xu hướng đủ rộng để đánh giá toàn diện. Dù vậy, kết quả này vẫn là điểm tham chiếu có lợi cho FC Vaduz trước cuộc gặp sắp tới, còn Atlètic Club d'Escaldes sẽ hướng đến việc thay đổi cán cân trong lần tái đấu.

Những điểm cần theo dõi

Trận đấu sẽ đặt phong độ hiện tại của Atlètic Club d'Escaldes cạnh lợi thế từ kết quả đối đầu gần nhất của FC Vaduz. Đội chủ nhà có cơ sở để giữ sự tự tin, nhưng đội khách cũng sở hữu chuỗi hai chiến thắng liên tiếp, tạo nên thế trận khó dự đoán chỉ từ các dữ liệu tổng hợp.

Thông tin được cung cấp chưa bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc cách tiếp cận cụ thể của hai huấn luyện viên. Do đó, không thể khẳng định trước đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, pressing cao hay tổ chức phòng ngự thấp.

Nhận định trước trận

FC Vaduz có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất, trong khi Atlètic Club d'Escaldes đến Rheinpark Stadion với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Sự tương phản này khiến cuộc đấu trở thành bài kiểm tra đáng chú ý cho khả năng duy trì đà hưng phấn của đội khách trước một đối thủ từng đánh bại họ.

Nhìn chung, dữ liệu hiện có cho thấy hai đội đều có điểm tựa riêng trước giờ bóng lăn. FC Vaduz có kết quả đối đầu thuận lợi, còn Atlètic Club d'Escaldes sở hữu phong độ gần đây tích cực. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi cách mỗi bên chuyển hóa lợi thế của mình trên sân, thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu hoặc chuỗi kết quả ngắn hạn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Vaduz · 1 thắng 0 hòa Atlètic Club d'Escaldes · 0 thắng FC Vaduz 1 - 0 Atlètic Club d'Escaldes FV

FC Vaduz 5 trận gần nhất T T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Atlètic Club d'Escaldes 5 trận gần nhất B T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới