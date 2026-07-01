TRỰC TIẾP Trực tiếp FCSB vs Auda: Hiệp 2 bắt đầu, Auda dẫn 2-1 FCSB gặp Auda lúc 00:45 ngày 24/07/2026 tại Arena Nationala trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League; dữ liệu hiện chưa có thông tin phong độ và lực lượng.

FCSB 1 - 2 Auda Hiệp 2 — phút 63' 63' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FCSB 1 - 2 Auda.

63' Auda đưa W. Fofana vào sân Phút 63', W. Fofana vào sân thay M. Ouedraogo bên phía Auda. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn trước FCSB.

46' FCSB thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', FCSB đưa A. Stoian vào sân thay E. Gnahore. Đội chủ nhà nhanh chóng điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Auda dẫn 1-2.

46' FCSB thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', FCSB đưa V. Cretu vào sân thay R. Labonne. Với FCSB đang bị Auda dẫn 1-2, sự điều chỉnh này đến ngay đầu hiệp hai.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

44' A. Arroyo nhận thẻ vàng cuối hiệp một Phút 44, A. Arroyo của Auda nhận thẻ vàng vì Roughing. Auda cần thận trọng hơn trong những phút cuối hiệp một.

32' B. Diedhiou đưa Auda vượt lên Phút 32, B. Diedhiou ghi bàn cho Auda sau đường kiến tạo của Y. Traore, nâng tỷ số lên 1-2. Auda một lần nữa vượt lên dẫn trước trong trận đấu tại Arena Nationala.

27' J. Dawa nhận thẻ vàng Phút 27', J. Dawa của FCSB nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi thô bạo. Đây là thẻ phạt thứ hai của trận đấu.

23' O. Popescu gỡ hòa cho FCSB Phút 23', O. Popescu ghi bàn cho FCSB sau đường kiến tạo của F. Tanase, đưa tỷ số về 1-1. FCSB nhanh chóng đáp trả sau bàn mở tỷ số của Auda.

5' E. Daskevics giúp Auda mở tỷ số Phút 5', E. Daskevics ghi bàn cho Auda sau đường kiến tạo của H. Ibrahim, đưa tỷ số lên 0-1. Auda sớm tạo lợi thế tại Arena Nationala.

1' M. Ouedraogo nhận thẻ vàng sớm Phút 1', M. Ouedraogo của Auda nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người. Một khởi đầu không thuận lợi cho cầu thủ này.

0' Trận đấu bắt đầu FCSB tiếp đón Auda.

Cập nhật lúc 02:08 24/07/2026

FCSB sẽ chạm trán Auda trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League vào lúc 00:45 ngày 24/07/2026. Trận đấu được tổ chức tại Arena Nationala.

Thông tin được cung cấp hiện chỉ xác nhận cặp đấu, thời gian, sân vận động và giải đấu. Chưa có dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí giải đấu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Bối cảnh trận đấu

FCSB và Auda bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Europa Conference League, nhưng chưa thể xác định đầy đủ tương quan trước trận khi các số liệu chuyên môn chưa được công bố trong dữ liệu hiện có.

Vì vậy, những đánh giá về ưu thế kiểm soát bóng, khả năng tạo cơ hội, cách bố trí đội hình hoặc phương án phòng ngự của hai đội cần được chờ thêm thông tin chính thức. Việc đưa ra nhận định cụ thể về phong độ hay kết quả cũng chưa có đủ cơ sở.

Thời gian và địa điểm

Trận đấu: FCSB vs Auda

FCSB vs Auda Thời gian: 00:45 ngày 24/07/2026

00:45 ngày 24/07/2026 Sân vận động: Arena Nationala

Arena Nationala Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Nhận định trước trận

Điểm đáng chú ý hiện tại là cuộc chạm trán giữa FCSB và Auda sẽ diễn ra trên sân Arena Nationala. Tuy nhiên, do chưa có dữ liệu về lực lượng và màn trình diễn gần đây, chưa thể xác định đội nào có lợi thế rõ ràng về chiến thuật.

Những thông tin bổ sung về đội hình xuất phát, cầu thủ vắng mặt và phong độ trước trận sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chính xác hơn cục diện cuộc đối đầu này.

FCSB 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Auda 5 trận gần nhất T T H B H