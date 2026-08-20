TRỰC TIẾP Trực tiếp FK Crvena Zvezda vs Plzen: FK Crvena Zvezda nhân đôi cách biệt FK Crvena Zvezda tiếp Plzen lúc 01:00 ngày 21/08/2026 tại Stadion Rajko Mit, trong trận loại trực tiếp UEFA Europa League để xác định đội duy nhất đi tiếp.

FK Crvena Zvezda 2 - 0 Plzen Hiệp 2 — phút 64' 64' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FK Crvena Zvezda 2 - 0 Plzen.

64' FK Crvena Zvezda duy trì lợi thế an toàn Bước sang phút 64, FK Crvena Zvezda tiếp tục kiểm soát tốt trận đấu khi đang dẫn Plzen với tỷ số 2 - 0 . Đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ với chỉ số phạt góc 0 - 1 , trong khi chủ nhà không ngần ngại thi đấu áp sát để ngắt nhịp đối phương với chỉ số phạm lỗi 3 - 1 .

61' Plzen tung S. Pirgic vào sân ở phút 61 Ở phút 61, Plzen quyết định đưa S. Pirgic vào sân thay thế cho T. Ladra . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt trong lối chơi khi bị FK Crvena Zvezda dẫn trước 2-0.

53' M. Ivanic nhân đôi cách biệt Phút 53, M. Ivanic dứt điểm thành bàn sau đường kiến tạo của T. Elsnik , nâng tỷ số lên 2-0 cho FK Crvena Zvezda. Lợi thế của đội chủ nhà được nới rộng rõ rệt.

52' Plzen tìm cơ hội từ các tình huống cố định Bước sang phút 52, FK Crvena Zvezda vẫn bảo toàn lợi thế dẫn trước, trong khi Plzen có phần nhỉnh hơn ở các tình huống phạt góc 0 - 1. Đội chủ nhà chơi chặt chẽ, thể hiện qua 3 - 1 lần phạm lỗi và 1 - 0 tình huống việt vị.

46' Plzen đổi người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Plzen đưa C. Kabongo vào sân thay C. Souare . Sự điều chỉnh đến ngay sau giờ nghỉ, khi Plzen đang bị dẫn 1-0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+3' C. Souare nhận thẻ vàng cuối hiệp một Phút 45+3', C. Souare của Plzen phải nhận thẻ vàng. Plzen cần giữ sự tỉnh táo khi đang bị FK Crvena Zvezda dẫn 1-0.

37' FK Crvena Zvezda duy trì lợi thế dẫn bàn Tiến gần đến những phút cuối hiệp một, FK Crvena Zvezda vẫn đang nắm lợi thế với tỷ số 1 - 0. Đội chủ nhà thi đấu tương đối quyết liệt khi vượt trội 3 - 1 về số lần phạm lỗi, trong khi Plzen chưa tạo ra nhiều sức ép ngoài 0 - 1 quả phạt góc.

36' M. Ivanic ghi bàn mở tỷ số cho FK Crvena Zvezda Phút 36, nhận đường chuyên từ T. Elsnik , M. Ivanic lập công đưa FK Crvena Zvezda vượt lên dẫn trước. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc và vươn lên dẫn Plzen 1-0 trên sân Stadium Rajko Mitić.

31' Thẻ vàng cho Seol Young-Woo bên phía FK Crvena Zvezda Phút 31, trọng tài rút thẻ vàng phạt Seol Young-Woo bên phía FK Crvena Zvezda sau tình huống kéo người phạm lỗi. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đại diện Serbia cần thi đấu điềm tĩnh hơn để tránh những án phạt bất lợi.

0' Trận đấu bắt đầu FK Crvena Zvezda tiếp đón Plzen.

Cập nhật lúc 02:25 21/08/2026

FK Crvena Zvezda Thống kê Plzen 0% Kiểm soát bóng 0% 1 Trúng đích 3 0 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 0

FK Crvena Zvezda sẽ gặp Plzen lúc 01:00 ngày 21/08/2026 trên sân Stadion Rajko Mit, trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp, vì vậy đội thắng sẽ đi tiếp còn đội thua bị loại.

Tính chất quyết định của trận đấu

Không có cơ hội điều chỉnh vị trí hay tích lũy điểm số ở giai đoạn này. Mọi diễn biến tại Stadion Rajko Mit đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: giành kết quả đủ để tiếp tục hành trình tại UEFA Europa League.

Thể thức loại trực tiếp thường làm thay đổi cách tiếp cận của trận đấu. Khả năng kiểm soát thời điểm, duy trì sự tập trung và xử lý các tình huống then chốt sẽ trở nên đặc biệt quan trọng khi chỉ một đội được quyền đi tiếp.

Những điểm cần chờ đợi

Thông tin hiện có chưa nêu đội hình dự kiến, tình hình vắng mặt, phong độ gần đây hoặc thống kê đối đầu của hai đội. Vì thế, chưa có cơ sở để xác định bên nào sở hữu ưu thế rõ rệt trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, bối cảnh loại trực tiếp bảo đảm áp lực sẽ hiện diện ngay từ đầu. FK Crvena Zvezda và Plzen đều cần cân bằng giữa sự thận trọng cần thiết với quyết tâm tìm kiếm lợi thế trong một trận đấu không cho phép sai lầm kéo dài.

Nhận định

Cuộc so tài tại Stadion Rajko Mit được định hình trước hết bởi tính chất loại trực tiếp hơn là các so sánh thống kê. Đội duy trì được sự tỉnh táo và tận dụng tốt những khoảnh khắc quan trọng sẽ có cơ hội giành quyền đi tiếp.

FK Crvena Zvezda 5 trận gần nhất B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Plzen 5 trận gần nhất T H H B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới