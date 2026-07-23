TRỰC TIẾP Trực tiếp FK Liepaja vs Austria Vienna: Hết hiệp 1, Austria Vienna dẫn 1-0 FK Liepaja bước vào trận gặp Austria Vienna với hai chiến thắng gần nhất, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá đầy đủ tương quan lực lượng và chiến thuật của hai đội.

FK Liepaja 0 - 1 Austria Vienna Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

36' Austria Vienna kiểm soát thế trận Sau 36 phút, Austria Vienna đang dẫn 0-1 và kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 43% - 57%. FK Liepaja vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội, thể hiện qua số lần dứt điểm 4 - 2, nhưng Austria Vienna đang duy trì lợi thế và thế trận tương đối chặt chẽ.

33' A. Haidara nhận thẻ vàng Phút 33, A. Haidara của FK Liepaja nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà tiếp tục phải thận trọng khi đang bị Austria Vienna dẫn trước.

31' F. Wustinger đưa Austria Vienna vượt lên Phút 31, F. Wustinger lập công giúp Austria Vienna mở tỷ số 0-1 trước FK Liepaja. Đội khách đang tạo được thế chủ động hơn và đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng.

24' Austria Vienna kiểm soát, Liepaja phản công Phút 24', Austria Vienna đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42% - 58%, nhưng FK Liepaja mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 4 - 1. Thế trận vì vậy nghiêng về Austria Vienna ở khả năng cầm bóng, còn Liepaja tỏ ra nguy hiểm hơn mỗi khi lên bóng.

16' S. Saljic nhận thẻ vàng ở phút 16 Phút 16, S. Saljic của Austria Vienna nhận thẻ vàng. Austria Vienna đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

12' Austria Vienna áp đảo từ đầu trận Sau 12 phút, Austria Vienna áp đảo với thời lượng cầm bóng 26% - 74%, buộc FK Liepaja lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra nhiều cơ hội khi số lần dứt điểm là 1 - 0 và chưa bên nào trúng đích (0 - 0).

0' Trận đấu bắt đầu FK Liepaja tiếp đón Austria Vienna.

Cập nhật lúc 22:50 23/07/2026

Đội hình chính thức FK Liepaja Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andreas Alm Austria Vienna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Stephan Helm 24 Davis Oss 35 Vladislavs Sorokins 26 Vjačeslavs Isajevs 33 Ilja Korotkovs 2 Bart Straalman 6 Rodolphe Ekou 32 Leonel Strumia 7 Abiodun Ogunniyi 44 Kyvon Leidsman 23 Amar Haïdara 18 Joseph Oloko Ede 1 Samuel Sahin-Radlinger 21 Matteo Schablas 16 Lee Kang-hee 4 Jonas Feddersen 3 Buhari Ibrahim 30 Manfred Fischer 26 Reinhold Ranftl 22 Florian Wustinger 7 Vasilije Markovic 19 Johannes Eggestein 10 Sanel Saljic Dự bị FK Liepaja 1 Alvis Sorokins 12 Danijel Petković 3 Kirils Iljins 15 Cisse Mory 28 Andriy Korobenko 29 Lauris Lakutis 40 Roberts Untulis 41 Klāvs Kirfs 70 Danila Patijcuks Austria Vienna 13 Lukas Wedl 99 Mirko Kos 15 Aleksandar Dragović 40 Daniel Nnodim 44 Valentin Toifl 60 Dejan Radonjic 6 Philipp Maybach 17 Lee Tae-seok 74 Hasan Deshishku Cập nhật đội hình lúc 21:33 23/07/2026

FK Liepaja Thống kê Austria Vienna 43% Kiểm soát bóng 57% 4 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Trận đấu: FK Liepaja vs Austria Vienna

Thời gian: 23/07/2026 22:00

Sân vận động: Slokas Stadions

FK Liepaja có điểm tựa từ phong độ gần đây

FK Liepaja bước vào cuộc đối đầu với Austria Vienna sau hai chiến thắng liên tiếp trong những trận gần nhất. Chuỗi kết quả này tạo ra điểm tựa nhất định về tinh thần, đồng thời cho thấy đội bóng có sự khởi đầu tích cực trước trận đấu tại UEFA Europa Conference League.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp đối thủ, tỷ số hay diễn biến cụ thể của hai trận thắng. Vì vậy, chưa thể xác định FK Liepaja tạo ra ưu thế bằng khả năng kiểm soát bóng, chuyển trạng thái hay hiệu quả trong các tình huống cố định.

Austria Vienna chưa có đủ dữ liệu để đánh giá

Không có thông tin về phong độ gần đây của Austria Vienna trong phần dữ liệu được cung cấp. Do đó, chưa thể đưa ra kết luận về sự ổn định, khả năng phòng ngự hoặc hiệu suất tấn công của đội khách trước chuyến làm khách tại Slokas Stadions.

Sự thiếu hụt này cũng khiến việc so sánh trực tiếp giữa hai đội cần được thực hiện thận trọng. Điểm có thể xác định là FK Liepaja sở hữu lợi thế về mạch kết quả gần nhất, trong khi bức tranh tổng thể về Austria Vienna vẫn chưa rõ ràng.

Những điểm đáng chờ đợi về chiến thuật

Với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp, FK Liepaja nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn. Dù vậy, chưa có dữ liệu về sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc cách vận hành của đội bóng, nên không thể khẳng định họ sẽ chủ động kiểm soát thế trận hay ưu tiên phòng ngự phản công.

Ở chiều ngược lại, Austria Vienna có thể phải tìm cách hóa giải đà hưng phấn của đội chủ nhà. Nhưng khi chưa có thông tin về phong độ, lực lượng và hệ thống thi đấu của đội khách, mọi nhận định cụ thể về cách tiếp cận trận đấu đều chưa đủ cơ sở.

Nhận định trước trận

FK Liepaja có lợi thế rõ ràng hơn về dữ liệu phong độ khi đã thắng hai trận gần nhất. Đây là cơ sở để đội chủ nhà hướng tới một màn trình diễn tự tin, đặc biệt trong bối cảnh trận đấu diễn ra tại Slokas Stadions.

Tuy nhiên, chưa thể xem chuỗi kết quả này là bảo đảm cho ưu thế toàn diện. Việc thiếu thông tin về Austria Vienna, lịch sử đối đầu, lực lượng và chiến thuật khiến trận đấu vẫn khó đánh giá theo hướng chắc chắn. Tâm điểm sẽ nằm ở cách FK Liepaja chuyển sự tự tin từ phong độ gần đây thành khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng trên sân.

FK Liepaja 5 trận gần nhất T B T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Austria Vienna 5 trận gần nhất T H H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới