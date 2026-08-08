TRỰC TIẾP Trực tiếp Fleetwood Town vs Chesterfield: Đội hình xuất phát Fleetwood Town đụng độ Chesterfield tại đấu trường EFL Cup trong trận đấu loại trực tiếp đầy kịch tính trên sân Highbury Stadium lúc 21h00 ngày 08/08/2026.

Fleetwood Town vs Chesterfield SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Fleetwood Town và Chesterfield đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

Đội hình chính thức Fleetwood Town Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Matthew Lawlor Chesterfield Sơ đồ 4-4-2 · HLV Paul Cook 1 Jay Lynch 6 Rhys Bennett 29 Raffaele Cirino 5 Finley Potter 4 Harrison Neal 26 Shaun Rooney 8 Kane Thompson-Sommers 10 Mark Helm 14 Lewis McCann 17 Ched Evans 9 Will Davies 23 Ryan Boot 33 Remeao Hutton 5 Kyle McFadzean 6 Jack Simpson 19 Lewis Gordon 24 Dilan Markanday 8 Ryan Stirk 20 George James McEachran 37 Josh Koroma 17 Ruel Sotiriou 10 Lee Bonis Dự bị Fleetwood Town 22 James Pradic 36 Jesse Dempsey 3 Danny Andrew 35 Sean Costelloe 27 Crispin McLean 40 David Animasaun 43 Noah Sawkins Chesterfield 43 James Sissons 15 Alfie Pond 2 Malik Owolabi-Belewu 26 Junior Eccleston 16 Luke Butterfield 7 Liam Mandeville 4 Tom Naylor 21 Danny Anisjko 9 Fraser Bryden Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Bối cảnh và tính chất trận đấu

Trận đối đầu giữa Fleetwood Town và Chesterfield tại EFL Cup (Carabao Cup) diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Highbury Stadium đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Đây là cuộc chạm trán mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi hai đội bước vào một trận đấu với tính chất loại trực tiếp đầy nghiệt ngã.

Bên cạnh yếu tố sân nhà, thể thức của giải đấu khiến cuộc so tài này trở nên vô cùng căng thẳng. Cụ thể, đây là trận đấu loại trực tiếp – đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức bị loại. Do không phải là vòng bảng, cả hai đội bóng đều không còn thứ hạng để tính toán hay cải thiện, buộc họ phải dốc toàn lực cho màn thể hiện trên sân.

Thành tích đối đầu và thế trận dự kiến

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu gần đây ghi nhận sự nhỉnh hơn đôi chút từ phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Fleetwood Town đã giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước Chesterfield. Kết quả này phản ánh sự cân bằng tương đối nhưng Fleetwood Town vẫn nắm giữ chút lợi thế về mặt tâm lý.

Thêm vào đó, việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Highbury Stadium sẽ tiếp thêm động lực lớn cho Fleetwood Town. Ngược lại, Chesterfield chắc chắn sẽ hành quân tới sân khách với sự cẩn trọng cao độ, nhằm mục tiêu tạo nên bất ngờ trước đối thủ duyên nợ.

Nhận định chung

Nhìn chung, với tính chất không còn đường lùi của một trận đấu loại trực tiếp tại EFL Cup, cả Fleetwood Town và Chesterfield đều sẽ bước vào trận với sự tập trung tối đa. Fleetwood Town sở hữu lợi thế từ thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 trận gần đây cùng ưu thế sân nhà. Tuy nhiên, tính chất bất ngờ của đấu trường cúp hứa hẹn sẽ mang đến một màn so tài đầy kịch tính cho đến những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fleetwood Town · 2 thắng 2 hòa Chesterfield · 1 thắng Fleetwood Town 1 - 1 Chesterfield Hòa Chesterfield 1 - 1 Fleetwood Town Hòa Chesterfield 3 - 0 Fleetwood Town CHE Fleetwood Town 2 - 0 Chesterfield FT Fleetwood Town 2 - 0 Chesterfield FT

Fleetwood Town 5 trận gần nhất B H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Chesterfield 5 trận gần nhất H B H H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới