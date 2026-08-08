Trực tiếp Fleetwood Town vs Chesterfield: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Fleetwood Town vs Chesterfield: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 18:51

    Fleetwood Town đụng độ Chesterfield tại đấu trường EFL Cup trong trận đấu loại trực tiếp đầy kịch tính trên sân Highbury Stadium lúc 21h00 ngày 08/08/2026.

    Fleetwood TownvsChesterfieldSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của Fleetwood Town và Chesterfield đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    Fleetwood Town
    Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Matthew Lawlor
    Chesterfield
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Paul Cook
    1
    Jay Lynch
    6
    Rhys Bennett
    29
    Raffaele Cirino
    5
    Finley Potter
    4
    Harrison Neal
    26
    Shaun Rooney
    8
    Kane Thompson-Sommers
    10
    Mark Helm
    14
    Lewis McCann
    17
    Ched Evans
    9
    Will Davies
    23
    Ryan Boot
    33
    Remeao Hutton
    5
    Kyle McFadzean
    6
    Jack Simpson
    19
    Lewis Gordon
    24
    Dilan Markanday
    8
    Ryan Stirk
    20
    George James McEachran
    37
    Josh Koroma
    17
    Ruel Sotiriou
    10
    Lee Bonis
    Dự bị
    Fleetwood Town
    22 James Pradic36 Jesse Dempsey3 Danny Andrew35 Sean Costelloe27 Crispin McLean40 David Animasaun43 Noah Sawkins
    Chesterfield
    43 James Sissons15 Alfie Pond2 Malik Owolabi-Belewu26 Junior Eccleston16 Luke Butterfield7 Liam Mandeville4 Tom Naylor21 Danny Anisjko9 Fraser Bryden
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    Bối cảnh và tính chất trận đấu

    Trận đối đầu giữa Fleetwood Town và Chesterfield tại EFL Cup (Carabao Cup) diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Highbury Stadium đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Đây là cuộc chạm trán mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi hai đội bước vào một trận đấu với tính chất loại trực tiếp đầy nghiệt ngã.

    Bên cạnh yếu tố sân nhà, thể thức của giải đấu khiến cuộc so tài này trở nên vô cùng căng thẳng. Cụ thể, đây là trận đấu loại trực tiếp – đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức bị loại. Do không phải là vòng bảng, cả hai đội bóng đều không còn thứ hạng để tính toán hay cải thiện, buộc họ phải dốc toàn lực cho màn thể hiện trên sân.

    Thành tích đối đầu và thế trận dự kiến

    Đáng chú ý, lịch sử đối đầu gần đây ghi nhận sự nhỉnh hơn đôi chút từ phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Fleetwood Town đã giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước Chesterfield. Kết quả này phản ánh sự cân bằng tương đối nhưng Fleetwood Town vẫn nắm giữ chút lợi thế về mặt tâm lý.

    Thêm vào đó, việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Highbury Stadium sẽ tiếp thêm động lực lớn cho Fleetwood Town. Ngược lại, Chesterfield chắc chắn sẽ hành quân tới sân khách với sự cẩn trọng cao độ, nhằm mục tiêu tạo nên bất ngờ trước đối thủ duyên nợ.

    Nhận định chung

    Nhìn chung, với tính chất không còn đường lùi của một trận đấu loại trực tiếp tại EFL Cup, cả Fleetwood Town và Chesterfield đều sẽ bước vào trận với sự tập trung tối đa. Fleetwood Town sở hữu lợi thế từ thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 trận gần đây cùng ưu thế sân nhà. Tuy nhiên, tính chất bất ngờ của đấu trường cúp hứa hẹn sẽ mang đến một màn so tài đầy kịch tính cho đến những phút cuối cùng.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Fleetwood Town · 2 thắng2 hòaChesterfield · 1 thắng
    18/04/2026
    Fleetwood Town
    1 - 1
    Chesterfield
    Hòa
    18/10/2025
    Chesterfield
    1 - 1
    Fleetwood Town
    Hòa
    12/04/2025
    Chesterfield
    3 - 0
    Fleetwood Town
    CHE
    26/12/2024
    Fleetwood Town
    2 - 0
    Chesterfield
    FT
    06/12/2017
    Fleetwood Town
    2 - 0
    Chesterfield
    FT
    Fleetwood Town
    5 trận gần nhất
    BHTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Chesterfield
    5 trận gần nhất
    HBHHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Fleetwood Town vs Chesterfield: Đội hình xuất phát
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