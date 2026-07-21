Trực tiếp Floriana vs Drita: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Floriana vs Drita: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

    Tuệ Nhân21/07/2026 19:41

    Floriana đối đầu Drita tại UEFA Europa Conference League lúc 00:30 ngày 22/07/2026. Independence Ground sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu.

    Floriana0 - 0DritaHiệp 2 — phút 73'
    • 73'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 62'Floriana điều chỉnh nhân sự ở phút 62

      Phút 62, Floriana đưa K. Dervisagic vào sân thay R. Muric. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0 trước Drita.

    • 50'P. Mbong nhận thẻ vàng

      Phút 50', P. Mbong (Floriana) nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang giằng co khi Floriana và Drita chưa thể tạo ra khác biệt.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 34'B. Krasniqi nhận thẻ vàng

      Phút 34', B. Krasniqi của Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Drita trong trận đấu đang có tỷ số 0-0.

    • 20'K. Abazaj nhận thẻ vàng

      Phút 20', K. Abazaj bên phía Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Floriana và Drita vẫn đang diễn ra thận trọng.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Floriana tiếp đón Drita.

    Cập nhật lúc 02:07 22/07/2026

    Đội hình chính thức
    Floriana
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela
    Drita
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Zekirija Ramadani
    23
    Guilherme Cioletti
    21
    Carlo Zammit Lonardelli
    17
    Owen Spiteri
    4
    Kauan
    3
    Myles Beerman
    14
    Alen Kurtalić
    10
    Fede Varela
    12
    Dunstan Vella
    11
    Robert Murić
    19
    Mustapha Jah
    28
    Paul Mbong
    1
    Faton Maloku
    2
    Besnik Krasniqi
    25
    Altin Bytyçi
    32
    Jorgo Pëllumbi
    26
    Raddy Ovouka
    14
    Albert Dabiqaj
    8
    Vesel Limaj
    77
    Kristal Abazaj
    19
    Blerim Krasniqi
    7
    Igball Jashari
    9
    Arb Manaj
    Dự bị
    Floriana
    80 Pablo Picón5 Gerrard Cann Rodgers6 Amar Drina8 Zachary Scerri16 Chapi Romano20 Emerson Piscopo27 Zyas Vella Newell9 Kenan Dervišagić22 Tomislav Gudelj
    Drita
    22 Laurit Behluli74 Eron Isufi3 Blerton Sheji28 Agan Mjaki55 Hajdin Salihu4 Rron Broja10 Liridon Balaj24 William Baeten99 Mike Arthur
    Cập nhật đội hình lúc 00:03 22/07/2026

    Floriana sẽ đối đầu Drita trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League vào lúc 00:30 ngày 22/07/2026. Trận đấu diễn ra tại Independence Ground, nhưng hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng, vị trí hoặc thành tích đối đầu của hai đội.

    Bối cảnh trận đấu

    Cuộc chạm trán giữa Floriana và Drita được xác định là một trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League. Với thông tin hiện có, chưa thể đánh giá cụ thể lợi thế của từng đội dựa trên kết quả gần đây, khoảng cách trên bảng xếp hạng hay mục tiêu tại giải.

    Phong độ và thế đối đầu

    Dữ liệu được cung cấp không bao gồm thành tích trong các trận gần nhất cũng như thống kê đối đầu giữa Floriana và Drita. Vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận đội nào đang chiếm ưu thế về phong độ hoặc có xu hướng vượt trội trong những lần gặp nhau trước đây.

    Lực lượng và đội hình

    Chưa có thông tin về cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của Floriana và Drita. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận trận đấu, nhưng chưa thể phân tích khi chưa có dữ liệu xác nhận.

    Nhận định trước trận

    Independence Ground sẽ là nơi Floriana và Drita tranh tài. Do thiếu các số liệu chuyên môn cần thiết, trận đấu hiện chỉ có thể được giới thiệu theo bối cảnh lịch thi đấu, thay vì đưa ra đánh giá cụ thể về khả năng kiểm soát thế trận hay kết quả.

    Thông tin đáng chú ý trước giờ bóng lăn là thời gian và địa điểm tổ chức: Floriana gặp Drita lúc 00:30 ngày 22/07/2026 tại Independence Ground. Các nhận định sâu hơn về chiến thuật, lực lượng và xu hướng trận đấu cần chờ thêm dữ liệu chính thức.

    Floriana
    5 trận gần nhất
    BTTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Drita
    5 trận gần nhất
    BHBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Floriana vs Drita: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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