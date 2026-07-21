TRỰC TIẾP Trực tiếp Floriana vs Drita: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Floriana đối đầu Drita tại UEFA Europa Conference League lúc 00:30 ngày 22/07/2026. Independence Ground sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu.

Floriana 0 - 0 Drita Hiệp 2 — phút 73' 73' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

62' Floriana điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, Floriana đưa K. Dervisagic vào sân thay R. Muric. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0 trước Drita.

50' P. Mbong nhận thẻ vàng Phút 50', P. Mbong (Floriana) nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang giằng co khi Floriana và Drita chưa thể tạo ra khác biệt.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

34' B. Krasniqi nhận thẻ vàng Phút 34', B. Krasniqi của Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Drita trong trận đấu đang có tỷ số 0-0.

20' K. Abazaj nhận thẻ vàng Phút 20', K. Abazaj bên phía Drita nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Floriana và Drita vẫn đang diễn ra thận trọng.

0' Trận đấu bắt đầu Floriana tiếp đón Drita.

Cập nhật lúc 02:07 22/07/2026

Đội hình chính thức Floriana Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela Drita Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Zekirija Ramadani 23 Guilherme Cioletti 21 Carlo Zammit Lonardelli 17 Owen Spiteri 4 Kauan 3 Myles Beerman 14 Alen Kurtalić 10 Fede Varela 12 Dunstan Vella 11 Robert Murić 19 Mustapha Jah 28 Paul Mbong 1 Faton Maloku 2 Besnik Krasniqi 25 Altin Bytyçi 32 Jorgo Pëllumbi 26 Raddy Ovouka 14 Albert Dabiqaj 8 Vesel Limaj 77 Kristal Abazaj 19 Blerim Krasniqi 7 Igball Jashari 9 Arb Manaj Dự bị Floriana 80 Pablo Picón 5 Gerrard Cann Rodgers 6 Amar Drina 8 Zachary Scerri 16 Chapi Romano 20 Emerson Piscopo 27 Zyas Vella Newell 9 Kenan Dervišagić 22 Tomislav Gudelj Drita 22 Laurit Behluli 74 Eron Isufi 3 Blerton Sheji 28 Agan Mjaki 55 Hajdin Salihu 4 Rron Broja 10 Liridon Balaj 24 William Baeten 99 Mike Arthur Cập nhật đội hình lúc 00:03 22/07/2026

Floriana sẽ đối đầu Drita trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League vào lúc 00:30 ngày 22/07/2026. Trận đấu diễn ra tại Independence Ground, nhưng hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng, vị trí hoặc thành tích đối đầu của hai đội.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Floriana và Drita được xác định là một trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League. Với thông tin hiện có, chưa thể đánh giá cụ thể lợi thế của từng đội dựa trên kết quả gần đây, khoảng cách trên bảng xếp hạng hay mục tiêu tại giải.

Phong độ và thế đối đầu

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm thành tích trong các trận gần nhất cũng như thống kê đối đầu giữa Floriana và Drita. Vì vậy, chưa có cơ sở để kết luận đội nào đang chiếm ưu thế về phong độ hoặc có xu hướng vượt trội trong những lần gặp nhau trước đây.

Lực lượng và đội hình

Chưa có thông tin về cầu thủ vắng mặt, tình trạng chấn thương, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của Floriana và Drita. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận trận đấu, nhưng chưa thể phân tích khi chưa có dữ liệu xác nhận.

Nhận định trước trận

Independence Ground sẽ là nơi Floriana và Drita tranh tài. Do thiếu các số liệu chuyên môn cần thiết, trận đấu hiện chỉ có thể được giới thiệu theo bối cảnh lịch thi đấu, thay vì đưa ra đánh giá cụ thể về khả năng kiểm soát thế trận hay kết quả.

Thông tin đáng chú ý trước giờ bóng lăn là thời gian và địa điểm tổ chức: Floriana gặp Drita lúc 00:30 ngày 22/07/2026 tại Independence Ground. Các nhận định sâu hơn về chiến thuật, lực lượng và xu hướng trận đấu cần chờ thêm dữ liệu chính thức.

Floriana 5 trận gần nhất B T T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Drita 5 trận gần nhất B H B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới