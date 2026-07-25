TRỰC TIẾP Trực tiếp Fortuna Düsseldorf vs Borussia Dortmund: Dortmund nhỉnh kiểm soát, Fortuna đáp trả, chưa có bàn thắng Fortuna Düsseldorf đối đầu Borussia Dortmund tại Merkur Spiel-Arena lúc 18:00 ngày 25/07/2026 trong trận giao hữu, với trọng tâm là màn chuẩn bị của hai đội.

Fortuna Düsseldorf 0 - 0 Borussia Dortmund Hiệp 1 — phút 18' 18' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

12' Dortmund nhỉnh kiểm soát, Fortuna đáp trả Phút 12', Borussia Dortmund nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 47 - 53, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi Fortuna Düsseldorf đang dẫn 2 - 1 về dứt điểm. Đội chủ nhà cũng có lợi thế 1 - 0 ở phạt góc, cho thấy Dortmund chưa thể áp đặt hoàn toàn.

0' Trận đấu bắt đầu Fortuna Düsseldorf tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 18:20 25/07/2026

Đội hình chính thức Fortuna Düsseldorf Sơ đồ 4-3-1-2 Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 1 Lasse Rieß 25 Matthias Zimmermann 44 Elias Egouli 3 Dominique Heintz 28 Sascha Risch 8 Jorrit Hendrix 38 Elias Arden 5 Yassine Bouchama 14 Jomaine Consbruch 9 Eric Hottmann 24 Fabian Schleusener 33 Alexander Meyer 53 Jan-Luca Riedl 22 Joane Gadou 39 Filippo Mane 44 Enzo dos Santos 43 Takato Yamamoto 46 Ayman Azhil 42 Almugera Kabar 57 Marwan-Omir Mirza 41 Mathis Albert 9 Serhou Guirassy Dự bị Fortuna Düsseldorf 15 Tim Oberdorf 16 Marcel Benger 20 Felix Meiser 27 Jordi Paulina 29 Kilian Sauck 34 Anas Slimani 39 Kaden Amaniampong 92 Mechak Quiala Tito 93 Noah Egouli Borussia Dortmund 2 Yan Couto 7 Jobe Bellingham 21 Fábio Silva 28 Justin Lerma 30 Patrick Drewes 40 Samuele Inácio 47 Elias Benkara 49 Luca Reggiani 51 Arne Wessels Cập nhật đội hình lúc 17:26 25/07/2026

Fortuna Düsseldorf Thống kê Borussia Dortmund 47% Kiểm soát bóng 53% 2 Dứt điểm 1 1 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 1

Thông tin trận đấu

Fortuna Düsseldorf sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 18:00 ngày 25/07/2026 tại Merkur Spiel-Arena.

Đây là cuộc chạm trán giữa Fortuna Düsseldorf và Borussia Dortmund, nhưng các thông tin được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, vị trí trên bảng xếp hạng hoặc lịch sử đối đầu tổng hợp. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá lợi thế của từng đội bằng các con số cụ thể.

Những điểm đáng chú ý

Merkur Spiel-Arena là địa điểm tổ chức trận đấu, tạo ra bối cảnh rõ ràng cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Đức. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không nêu đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay những cầu thủ vắng mặt.

Do thuộc khuôn khổ giao hữu, diễn biến trận đấu có thể được theo dõi qua cách hai đội tổ chức lối chơi và vận hành đội hình. Dù vậy, việc đưa ra nhận định chi tiết về cách tiếp cận, khả năng kiểm soát bóng hoặc các điểm nóng chiến thuật sẽ cần thêm thông tin chuyên môn trước trận.

Nhận định trước trận

Fortuna Düsseldorf và Borussia Dortmund sẽ gặp nhau tại Merkur Spiel-Arena lúc 18:00 ngày 25/07/2026. Với dữ liệu được xác nhận, điểm nổi bật nhất hiện là địa điểm, thời gian và tính chất giao hữu của trận đấu.

Chưa có thông tin đủ cụ thể để kết luận đội nào chiếm ưu thế hoặc dự đoán tỷ số. Người hâm mộ có thể tập trung theo dõi đội hình xuất phát, cách bố trí nhân sự và những điều chỉnh chiến thuật khi trận đấu diễn ra.

Fortuna Düsseldorf 5 trận gần nhất B B T T Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T T T B T

Tình hình lực lượng Fortuna Düsseldorf ✚ Hamza Anhari (Hamstring Injury) ✚ Eric Hottmann (Fitness) Borussia Dortmund ✚ Nico Schlotterbeck (Inner Ligament Tear In Ankle Joint) ✚ Emre Can (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mussa Kaba (Knock)