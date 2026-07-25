36' Dortmund chủ động bảo vệ lợi thế

Sau 36 phút, Borussia Dortmund nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 49 - 51 và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 2 - 3, trong đó chỉ số trúng đích là 0 - 1. Fortuna Düsseldorf chưa tạo được sức ép đủ lớn, còn Dortmund đang duy trì thế chủ động để bảo vệ lợi thế.