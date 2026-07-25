TRỰC TIẾPTrực tiếp Fortuna Düsseldorf vs Borussia Dortmund: Fortuna Düsseldorf dẫn 2-1
Fortuna Düsseldorf đối đầu Borussia Dortmund tại Merkur Spiel-Arena lúc 18:00 ngày 25/07/2026 trong trận giao hữu, với trọng tâm là màn chuẩn bị của hai đội.
- 82'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Fortuna Düsseldorf 2 - 1 Borussia Dortmund.
- 78'Arne Wessels vào sân ở phút 78
Phút 78, Arne Wessels vào sân thay Elias Benkara, khi Fortuna Düsseldorf đang dẫn Borussia Dortmund. Sự thay đổi này diễn ra trong thời điểm quan trọng của trận đấu.
- 72'Dortmund nhỉnh hơn ở khả năng dứt điểm
Phút 72, thế trận vẫn khá cân bằng khi Fortuna Düsseldorf cầm bóng 52 - 48, nhưng Borussia Dortmund nhỉnh hơn về mức độ uy hiếp với 9 - 8 pha dứt điểm và 4 - 2 lần trúng đích. Hai đội cùng có 3 - 3 quả phạt góc, cho thấy Dortmund đang tạo ra những cơ hội sắc nét hơn trong thế giằng co.
- 70'Marcel Benger vào sân thay Elias Arden
Phút 70', Marcel Benger vào sân thay Elias Arden. Khi Fortuna Düsseldorf và Borussia Dortmund đang hòa 1-1, sự thay đổi này mang đến thêm một phương án mới cho phần còn lại.
- 69'Kaden Amaniampong vào sân ở phút 69
Phút 69', Kaden Amaniampong vào sân thay Jorrit Hendrix, trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.
- 69'Anas Slimani vào sân ở phút 69
Phút 69, Anas Slimani được tung vào sân thay Sascha Risch. Một sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận đang diễn ra giằng co.
- 68'Miguel Fernandes Goncalves vào thay Yassine Bouchama
Phút 68, Miguel Fernandes Goncalves vào sân thay Yassine Bouchama.
- 60'Fortuna Düsseldorf nhỉnh thế trong thế trận giằng co
Phút 60, Fortuna Düsseldorf nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 55 - 45 và có 7 - 6 pha dứt điểm, nhưng chưa tạo được ưu thế rõ rệt khi số cú sút trúng đích là 2 - 2. Borussia Dortmund vẫn giữ thế bám đuổi, khiến trận đấu diễn ra khá cân bằng và giằng co.
- 59'Felix Meiser vào sân
Phút 59', Felix Meiser được tung vào sân thay Elias Egouli. Sự thay đổi nhân sự này mang đến thêm một điểm nhấn cho thế trận đang diễn ra.
- 59'Tim Oberdorf vào sân ở phút 59
Phút 59, Tim Oberdorf được tung vào sân thay Dominique Heintz. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang diễn ra giằng co.
- 59'Kilian Sauck vào sân thay Jomaine Consbruch
Phút 59, Kilian Sauck vào sân thay Jomaine Consbruch khi tỷ số đang là 1-1. Sự điều chỉnh này mang đến luồng gió mới cho Fortuna Düsseldorf trong thế trận cân bằng.
- 58'Lukas Eixler vào sân ở phút 58
Phút 58, Lukas Eixler vào sân thay Fabian Schleusener. Sự thay đổi nhân sự diễn ra khi trận đấu đang ở thế cân bằng.
- 58'Steven van der Sloot vào sân
Phút 58, Steven van der Sloot được tung vào sân thay Matthias Zimmermann. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của trận đấu.
- 49'Fabian Schleusener gỡ hòa cho Fortuna Düsseldorf
Phút 49, Fabian Schleusener lập công giúp Fortuna Düsseldorf gỡ hòa 1-1 trước Borussia Dortmund. Thế trận trở lại cân bằng sau giờ nghỉ, hứa hẹn những phút tiếp theo hấp dẫn.
- 48'Düsseldorf kiểm soát, Dortmund hiệu quả
Phút 48, Fortuna Düsseldorf đang kiểm soát bóng nhiều hơn với 59 - 41, nhưng Borussia Dortmund mới là đội dẫn trước. Düsseldorf nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 5 - 4, còn Dortmund cho thấy sự hiệu quả với thống kê trúng đích 1 - 2.
- 46'Borussia Dortmund thay người đầu hiệp hai
Phút 46', Miguel Adje vào sân thay Almugera Kabar. Borussia Dortmund bắt đầu hiệp hai với một sự điều chỉnh khi đang dẫn trước.
- 46'Elias Benkara vào sân đầu hiệp hai
Phút 46, Elias Benkara vào sân thay Filippo Mane khi hiệp hai bắt đầu. Trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1, và sự thay đổi này có thể tạo thêm nhịp mới sau giờ nghỉ.
- 46'Yan Couto vào sân thay Marwan-Omir Mirza
Phút 46', Yan Couto vào sân thay Marwan-Omir Mirza. Trong thế trận đang cân bằng 1-1, sự xuất hiện của Yan Couto mang đến thêm một lựa chọn mới cho Borussia Dortmund.
- 46'Patrick Drewes vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Patrick Drewes vào sân thay Alexander Meyer, ngay sau giờ nghỉ.
- 46'Borussia Dortmund điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai
Phút 46', Tom Faust vào sân thay Mathis Albert. Borussia Dortmund có sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai khi đang dẫn trước Fortuna Düsseldorf.
- 46'Samuele Inácio vào sân đầu hiệp hai
Phút 46, Samuele Inácio vào sân thay Takato Yamamoto. Borussia Dortmund đang dẫn trước, và sự thay đổi này có thể giúp đội khách duy trì thế chủ động sau giờ nghỉ.
- 46'Justin Lerma vào sân đầu hiệp hai
Phút 46, Justin Lerma được tung vào sân thay Ayman Azhil. Borussia Dortmund đang dẫn trước, và sự xuất hiện của Lerma mở ra một điều chỉnh đáng chú ý ngay đầu hiệp hai.
- 46'Jordi Paulina vào sân đầu hiệp hai
Phút 46, Jordi Paulina vào sân thay Eric Hottmann khi Borussia Dortmund đang dẫn 0-1. Sự điều chỉnh này mở đầu cho hiệp hai với những toan tính mới.
- 46'Luca Reggiani vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Luca Reggiani vào sân thay Joane Gadou. Trận đấu tiếp tục với Borussia Dortmund đang dẫn 0-1.
- 46'Düsseldorf thay người ngay sau giờ nghỉ
Phút 46', Roméo Ritter vào sân thay Jan-Luca Riedl, ngay sau khi cầu thủ này nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một. Fortuna Düsseldorf điều chỉnh nhân sự khi đang bị Borussia Dortmund dẫn 0-1.
- 46'Fábio Silva vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Fábio Silva vào sân thay Serhou Guirassy. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên ngay sau giờ nghỉ.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 45+1'Jan-Luca Riedl nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ
Phút 45+1', Jan-Luca Riedl nhận thẻ vàng ngay trước khi hiệp một khép lại. Borussia Dortmund vẫn tạm dẫn Fortuna Düsseldorf 1-0.
- 44'Jobe Bellingham vào sân trước giờ nghỉ
Phút 44, Jobe Bellingham vào sân thay Enzo dos Santos. Borussia Dortmund có sự điều chỉnh ngay trước giờ nghỉ trong bối cảnh đang dẫn Fortuna Düsseldorf.
- 36'Dortmund chủ động bảo vệ lợi thế
Sau 36 phút, Borussia Dortmund nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 49 - 51 và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 2 - 3, trong đó chỉ số trúng đích là 0 - 1. Fortuna Düsseldorf chưa tạo được sức ép đủ lớn, còn Dortmund đang duy trì thế chủ động để bảo vệ lợi thế.
- 24'Fortuna kiểm soát bóng, Dortmund hiệu quả hơn
Phút 24, Fortuna Düsseldorf nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 53 - 47, nhưng Borussia Dortmund đang dẫn 0-1 và tỏ ra hiệu quả hơn trong những pha lên bóng. Dortmund có số lần dứt điểm 2 - 3, đồng thời là đội duy nhất đưa bóng trúng đích với tỷ lệ 0 - 1, cho thấy thế trận khá giằng co.
- 20'Mathis Albert đưa Dortmund vượt lên
Phút 20, Mathis Albert lập công, đưa Borussia Dortmund vượt lên dẫn Fortuna Düsseldorf 1-0. Bàn thắng đến trong thế trận khá cân bằng.
- 12'Dortmund nhỉnh kiểm soát, Fortuna đáp trả
Phút 12', Borussia Dortmund nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 47 - 53, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi Fortuna Düsseldorf đang dẫn 2 - 1 về dứt điểm. Đội chủ nhà cũng có lợi thế 1 - 0 ở phạt góc, cho thấy Dortmund chưa thể áp đặt hoàn toàn.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Fortuna Düsseldorf tiếp đón Borussia Dortmund.
Cập nhật lúc 19:42 25/07/2026
Thông tin trận đấu
Fortuna Düsseldorf sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 18:00 ngày 25/07/2026 tại Merkur Spiel-Arena.
Đây là cuộc chạm trán giữa Fortuna Düsseldorf và Borussia Dortmund, nhưng các thông tin được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, vị trí trên bảng xếp hạng hoặc lịch sử đối đầu tổng hợp. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá lợi thế của từng đội bằng các con số cụ thể.
Những điểm đáng chú ý
Merkur Spiel-Arena là địa điểm tổ chức trận đấu, tạo ra bối cảnh rõ ràng cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Đức. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không nêu đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay những cầu thủ vắng mặt.
Do thuộc khuôn khổ giao hữu, diễn biến trận đấu có thể được theo dõi qua cách hai đội tổ chức lối chơi và vận hành đội hình. Dù vậy, việc đưa ra nhận định chi tiết về cách tiếp cận, khả năng kiểm soát bóng hoặc các điểm nóng chiến thuật sẽ cần thêm thông tin chuyên môn trước trận.
Nhận định trước trận
Fortuna Düsseldorf và Borussia Dortmund sẽ gặp nhau tại Merkur Spiel-Arena lúc 18:00 ngày 25/07/2026. Với dữ liệu được xác nhận, điểm nổi bật nhất hiện là địa điểm, thời gian và tính chất giao hữu của trận đấu.
Chưa có thông tin đủ cụ thể để kết luận đội nào chiếm ưu thế hoặc dự đoán tỷ số. Người hâm mộ có thể tập trung theo dõi đội hình xuất phát, cách bố trí nhân sự và những điều chỉnh chiến thuật khi trận đấu diễn ra.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)