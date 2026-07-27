Trực tiếp Galatasaray vs Venezia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Galatasaray vs Venezia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

    Tuệ Nhân27/07/2026 19:57

    Galatasaray chạm trán Venezia tại Rams Global Stadium trong trận giao hữu CLB, nơi thông tin về đội hình và phong độ chi tiết chưa được công bố.

    Galatasaray0 - 0VeneziaHiệp 2 — phút 56'
    • 56'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 48'Venezia tạo sức ép dù Galatasaray nhỉnh bóng

      Phút 48', Galatasaray nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 51 - 49, nhưng Venezia mới là đội tạo sức ép rõ nét hơn qua thống kê dứt điểm 7 - 11 và trúng đích 3 - 5. Thế trận vẫn giằng co, khi Galatasaray cầm bóng còn Venezia tỏ ra sắc sảo hơn trong các pha tiếp cận khung thành.

    • 46'Marko Farji vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', Marko Farji vào sân thay Joël Schingtienne. Galatasaray và Venezia vẫn bất phân thắng bại ở tỷ số 0-0 khi hiệp hai bắt đầu.

    • 46'B. Luş vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', B. Luş vào sân thay Kazımcan Karataş, trong bối cảnh Galatasaray và Venezia vẫn hòa 0-0. Sự điều chỉnh diễn ra khi Venezia đang tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn.

    • 46'Michael Venturi vào sân phút 46

      Phút 46, Michael Venturi được tung vào sân thay Armel Bella-Kotchap. Venezia có sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • 46'John Yeboah vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', John Yeboah vào sân thay Alvin Okoro. Galatasaray và Venezia vẫn đang hòa 0-0, khi thế trận khá cân bằng sau giờ nghỉ.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 36'Venezia tạo sức ép rõ hơn

      Bước sang phút 36, Galatasaray và Venezia giằng co ở khả năng kiểm soát bóng 50 - 50, nhưng Venezia tạo ra sức ép rõ hơn với số lần dứt điểm 5 - 8 và dứt điểm trúng đích 2 - 4.

    • 32'Richie Sagrado vào sân ở phút 32

      Phút 32', Richie Sagrado được tung vào sân thay Thierry Correia. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Galatasaray và Venezia vẫn đang hòa 0-0.

    • 24'Venezia áp đảo trước Galatasaray

      Phút 24', Venezia đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 45 - 55 và áp đảo ở số lần dứt điểm 0 - 6, trong đó có 0 - 3 cú trúng đích. Galatasaray chịu sức ép rõ rệt, thể hiện qua thống kê cứu thua 3 - 0, dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

    • 12'Venezia chủ động hơn dù trận đấu cân bằng

      Sau 12 phút, thế trận cân bằng về kiểm soát bóng với 50 - 50, nhưng Venezia đang chủ động hơn khi dẫn 0 - 4 về dứt điểm, trong đó có 0 - 2 lần trúng đích. Galatasaray chưa tạo được cú sút nào và thủ môn đội chủ nhà đã phải có 2 - 0 pha cứu thua.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Galatasaray tiếp đón Venezia.

    Cập nhật lúc 02:16 28/07/2026

    Đội hình chính thức
    Galatasaray
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Venezia
    Sơ đồ 3-4-1-2
    24
    Jankat Yılmaz
    23
    Kaan Ayhan
    91
    Arda Ünyay
    42
    Abdülkerim Bardakcı
    88
    Kazımcan Karataş
    20
    İlkay Gündoğan
    34
    Lucas Torreira
    7
    Roland Sallai
    11
    Yunus Akgün
    17
    Eren Elmalı
    45
    Victor Osimhen
    1
    Filip Stanković
    3
    Joël Schingtienne
    37
    Armel Bella-Kotchap
    4
    Bartol Franjic
    12
    Thierry Correia
    71
    Kike Pérez
    26
    Toma Bašić
    28
    Matteo Dagasso
    18
    Antoine Hainaut
    90
    Alvin Okoro
    9
    Albion Rrahmani
    Dự bị
    Galatasaray
    5 Eyüp Aydın8 Gabriel Sara10 Leroy Sané12 Elias Jelert18 Lesley Ugochukwu25 Victor Nelsson53 Barış Alper Yılmaz56 Yusuf Sivaslıoğlu60 A. Yılmaz
    Venezia
    10 John Yeboah11 Marko Farji16 Michael Venturi20 Richie Sagrado23 Matteo Grandi24 Nunzio Lella29 Lion Lauberbach48 Ahmed Sidibé80 Antonio Casas
    Cập nhật đội hình lúc 00:40 28/07/2026
    GalatasarayThống kêVenezia
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    7
    Dứt điểm
    13
    3
    Trúng đích
    6
    2
    Phạt góc
    1
    4
    Phạm lỗi
    5
    4
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    3

    Thông tin trận đấu

    Galatasaray sẽ đối đầu Venezia trong khuôn khổ Giao hữu CLB Friendlies Clubs. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 28/07/2026 tại Rams Global Stadium.

    Đây là màn so tài mang tính chuẩn bị, vì vậy trọng tâm có thể nằm ở cách hai đội vận hành đội hình và kiểm tra phương án thi đấu. Tuy nhiên, những dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp.

    Bối cảnh trận đấu

    Với tính chất giao hữu, Galatasaray và Venezia có thể xem trận đấu như cơ hội đánh giá sự sẵn sàng của các cầu thủ cũng như mức độ hiệu quả của những phương án chiến thuật được lựa chọn. Kết quả không phải thông tin duy nhất đáng chú ý; cách hai đội tổ chức lối chơi và phản ứng trước các tình huống trên sân cũng sẽ là điểm cần theo dõi.

    Rams Global Stadium là địa điểm tổ chức cuộc đối đầu này. Việc thi đấu tại sân vận động quen thuộc có thể giúp Galatasaray có điều kiện thuận lợi hơn trong khâu triển khai, nhưng chưa có đủ thông tin để xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể đến trận đấu.

    Điểm nhấn chiến thuật

    Do chưa có thông tin chính thức về sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về cách Galatasaray và Venezia bố trí nhân sự. Những chi tiết đáng chú ý sẽ chỉ xuất hiện rõ hơn khi danh sách thi đấu và cách tiếp cận trận đấu được xác nhận.

    Ở một trận giao hữu, những thay đổi nhân sự trong thời gian thi đấu thường có thể ảnh hưởng đến nhịp độ và cấu trúc chiến thuật. Vì vậy, khả năng điều chỉnh của hai đội sau mỗi giai đoạn trận đấu sẽ là yếu tố quan trọng để quan sát, thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng.

    Nhận định Galatasaray vs Venezia

    Galatasaray vs Venezia là cuộc đối đầu chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chênh lệch về phong độ, lực lượng hay hiệu suất thi đấu. Trận đấu tại Rams Global Stadium nhiều khả năng sẽ được theo dõi qua cách hai đội thử nghiệm nhân sự và xây dựng lối chơi.

    Nhìn chung, thông tin chắc chắn hiện có là thời gian, địa điểm và tính chất giao hữu của trận đấu. Những nhận định sâu hơn về đội hình, chiến thuật hoặc xu hướng kết quả cần chờ dữ liệu chính thức được cập nhật.

    Galatasaray
    5 trận gần nhất
    BTBTB
    Venezia
    5 trận gần nhất
    TT
    Tình hình lực lượng
    Galatasaray
    Ali Turap Bülbül (Unknown Injury)
    Venezia
    Marin Šverko (Unknown Injury)
    Federico Tavernaro (Cruciate Ligament Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Galatasaray vs Venezia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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