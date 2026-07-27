TRỰC TIẾP Trực tiếp Galatasaray vs Venezia: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Galatasaray chạm trán Venezia tại Rams Global Stadium trong trận giao hữu CLB, nơi thông tin về đội hình và phong độ chi tiết chưa được công bố.

Galatasaray 0 - 0 Venezia Hiệp 2 — phút 56' 56' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

48' Venezia tạo sức ép dù Galatasaray nhỉnh bóng Phút 48', Galatasaray nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 51 - 49, nhưng Venezia mới là đội tạo sức ép rõ nét hơn qua thống kê dứt điểm 7 - 11 và trúng đích 3 - 5. Thế trận vẫn giằng co, khi Galatasaray cầm bóng còn Venezia tỏ ra sắc sảo hơn trong các pha tiếp cận khung thành.

46' Marko Farji vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Marko Farji vào sân thay Joël Schingtienne. Galatasaray và Venezia vẫn bất phân thắng bại ở tỷ số 0-0 khi hiệp hai bắt đầu.

46' B. Luş vào sân đầu hiệp hai Phút 46', B. Luş vào sân thay Kazımcan Karataş, trong bối cảnh Galatasaray và Venezia vẫn hòa 0-0. Sự điều chỉnh diễn ra khi Venezia đang tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn.

46' Michael Venturi vào sân phút 46 Phút 46, Michael Venturi được tung vào sân thay Armel Bella-Kotchap. Venezia có sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

46' John Yeboah vào sân đầu hiệp hai Phút 46', John Yeboah vào sân thay Alvin Okoro. Galatasaray và Venezia vẫn đang hòa 0-0, khi thế trận khá cân bằng sau giờ nghỉ.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Venezia tạo sức ép rõ hơn Bước sang phút 36, Galatasaray và Venezia giằng co ở khả năng kiểm soát bóng 50 - 50, nhưng Venezia tạo ra sức ép rõ hơn với số lần dứt điểm 5 - 8 và dứt điểm trúng đích 2 - 4.

32' Richie Sagrado vào sân ở phút 32 Phút 32', Richie Sagrado được tung vào sân thay Thierry Correia. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Galatasaray và Venezia vẫn đang hòa 0-0.

24' Venezia áp đảo trước Galatasaray Phút 24' , Venezia đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 45 - 55 và áp đảo ở số lần dứt điểm 0 - 6, trong đó có 0 - 3 cú trúng đích. Galatasaray chịu sức ép rõ rệt, thể hiện qua thống kê cứu thua 3 - 0, dù tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

12' Venezia chủ động hơn dù trận đấu cân bằng Sau 12 phút, thế trận cân bằng về kiểm soát bóng với 50 - 50, nhưng Venezia đang chủ động hơn khi dẫn 0 - 4 về dứt điểm, trong đó có 0 - 2 lần trúng đích. Galatasaray chưa tạo được cú sút nào và thủ môn đội chủ nhà đã phải có 2 - 0 pha cứu thua.

0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón Venezia.

Cập nhật lúc 02:16 28/07/2026

Đội hình chính thức Galatasaray Sơ đồ 4-2-3-1 Venezia Sơ đồ 3-4-1-2 24 Jankat Yılmaz 23 Kaan Ayhan 91 Arda Ünyay 42 Abdülkerim Bardakcı 88 Kazımcan Karataş 20 İlkay Gündoğan 34 Lucas Torreira 7 Roland Sallai 11 Yunus Akgün 17 Eren Elmalı 45 Victor Osimhen 1 Filip Stanković 3 Joël Schingtienne 37 Armel Bella-Kotchap 4 Bartol Franjic 12 Thierry Correia 71 Kike Pérez 26 Toma Bašić 28 Matteo Dagasso 18 Antoine Hainaut 90 Alvin Okoro 9 Albion Rrahmani Dự bị Galatasaray 5 Eyüp Aydın 8 Gabriel Sara 10 Leroy Sané 12 Elias Jelert 18 Lesley Ugochukwu 25 Victor Nelsson 53 Barış Alper Yılmaz 56 Yusuf Sivaslıoğlu 60 A. Yılmaz Venezia 10 John Yeboah 11 Marko Farji 16 Michael Venturi 20 Richie Sagrado 23 Matteo Grandi 24 Nunzio Lella 29 Lion Lauberbach 48 Ahmed Sidibé 80 Antonio Casas Cập nhật đội hình lúc 00:40 28/07/2026

Galatasaray Thống kê Venezia 53% Kiểm soát bóng 47% 7 Dứt điểm 13 3 Trúng đích 6 2 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 5 4 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Galatasaray sẽ đối đầu Venezia trong khuôn khổ Giao hữu CLB Friendlies Clubs. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 28/07/2026 tại Rams Global Stadium.

Đây là màn so tài mang tính chuẩn bị, vì vậy trọng tâm có thể nằm ở cách hai đội vận hành đội hình và kiểm tra phương án thi đấu. Tuy nhiên, những dữ liệu cụ thể về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp.

Bối cảnh trận đấu

Với tính chất giao hữu, Galatasaray và Venezia có thể xem trận đấu như cơ hội đánh giá sự sẵn sàng của các cầu thủ cũng như mức độ hiệu quả của những phương án chiến thuật được lựa chọn. Kết quả không phải thông tin duy nhất đáng chú ý; cách hai đội tổ chức lối chơi và phản ứng trước các tình huống trên sân cũng sẽ là điểm cần theo dõi.

Rams Global Stadium là địa điểm tổ chức cuộc đối đầu này. Việc thi đấu tại sân vận động quen thuộc có thể giúp Galatasaray có điều kiện thuận lợi hơn trong khâu triển khai, nhưng chưa có đủ thông tin để xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể đến trận đấu.

Điểm nhấn chiến thuật

Do chưa có thông tin chính thức về sơ đồ, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về cách Galatasaray và Venezia bố trí nhân sự. Những chi tiết đáng chú ý sẽ chỉ xuất hiện rõ hơn khi danh sách thi đấu và cách tiếp cận trận đấu được xác nhận.

Ở một trận giao hữu, những thay đổi nhân sự trong thời gian thi đấu thường có thể ảnh hưởng đến nhịp độ và cấu trúc chiến thuật. Vì vậy, khả năng điều chỉnh của hai đội sau mỗi giai đoạn trận đấu sẽ là yếu tố quan trọng để quan sát, thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng.

Nhận định Galatasaray vs Venezia

Galatasaray vs Venezia là cuộc đối đầu chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chênh lệch về phong độ, lực lượng hay hiệu suất thi đấu. Trận đấu tại Rams Global Stadium nhiều khả năng sẽ được theo dõi qua cách hai đội thử nghiệm nhân sự và xây dựng lối chơi.

Nhìn chung, thông tin chắc chắn hiện có là thời gian, địa điểm và tính chất giao hữu của trận đấu. Những nhận định sâu hơn về đội hình, chiến thuật hoặc xu hướng kết quả cần chờ dữ liệu chính thức được cập nhật.

Galatasaray 5 trận gần nhất B T B T B Venezia 5 trận gần nhất T T

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ Ali Turap Bülbül (Unknown Injury) Venezia ✚ Marin Šverko (Unknown Injury) ✚ Federico Tavernaro (Cruciate Ligament Injury)