TRỰC TIẾP Trực tiếp Genoa vs Trento: Hết hiệp 1, Trento dẫn 1-0 Genoa đối đầu Trento trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ lúc 22h ngày 19/07/2026, với thông tin chuyên môn hiện còn giới hạn.

Genoa 0 - 1 Trento Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

30' Trento mở tỷ số trước Genoa Phút 30', Trento lập công, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Genoa hiện bị dẫn 0-1 trong cuộc đối đầu này.

6' Trento nhận thẻ vàng ở phút 6 Phút 6', Trento nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Genoa và Trento vẫn đang diễn ra với thế cân bằng.

0' Trận đấu bắt đầu Genoa tiếp đón Trento.

Cập nhật lúc 22:52 19/07/2026

Genoa sẽ đối đầu Trento trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 22h ngày 19/07/2026. Đây là trận đấu được chú ý bởi sự góp mặt của Genoa và Trento, nhưng các thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, lịch sử đối đầu hoặc vị trí của hai đội.

Thông tin trận đấu

Trận đấu giữa Genoa và Trento diễn ra lúc 22h ngày 19/07/2026. Do đây là một trận giao hữu, cách tiếp cận của hai đội có thể phụ thuộc vào mục tiêu chuẩn bị, thử nghiệm nhân sự và đánh giá chiến thuật. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể để xác định đội hình dự kiến, sơ đồ thi đấu hoặc những cầu thủ chắc chắn góp mặt.

Những điểm chưa thể kết luận

Thông tin được cung cấp chưa đề cập đến phong độ của Genoa và Trento trước trận, thành tích đối đầu, tình trạng chấn thương hay mục tiêu cụ thể của từng đội. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế, khả năng kiểm soát thế trận hoặc diễn biến chuyên môn của cuộc đối đầu.

Nhìn chung, Genoa vs Trento là trận giao hữu diễn ra lúc 22h ngày 19/07/2026. Nhận định chi tiết về chiến thuật và lực lượng sẽ cần thêm dữ liệu chính thức trước giờ bóng lăn.

Genoa 5 trận gần nhất B B H H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Trento 5 trận gần nhất B H H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới