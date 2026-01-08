TRỰC TIẾP Trực tiếp Girona vs Arsenal: Arsenal mở tỷ số Girona đối đầu Arsenal tại Estadi Municipal de Montilivi lúc 01:00 ngày 02/08/2026. Arsenal đang chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Girona 0 - 1 Arsenal Hiệp 1 — phút 29' 29' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Girona 0 - 1 Arsenal.

25' Arsenal sắc bén hơn dù ít bóng Bước sang phút 25, Girona nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52 - 48 nhưng Arsenal mới là đội tạo ra sức ép đáng kể hơn. Đội khách dẫn đầu về dứt điểm 1 - 3, trong đó có 2 cú trúng đích so với 0 của Girona, cùng lợi thế phạt góc 0 - 2.

16' Kai Havertz đưa Arsenal vượt lên Phút 16, Kai Havertz ghi bàn bằng cú sút chân trái sau đường kiến tạo của Max Dowman, đưa Arsenal dẫn Girona 0-1. Đội khách tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số.

13' Girona kiểm soát, Arsenal rình rập Phút 13' , Girona đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39, nhưng chưa tạo ra pha dứt điểm nào. Arsenal chủ động phòng ngự và chờ thời cơ, thể hiện qua lợi thế dứt điểm 0 - 1, trong đó có một cú sút trúng đích.

0' Trận đấu bắt đầu Girona tiếp đón Arsenal.

Cập nhật lúc 01:29 02/08/2026

Đội hình chính thức Girona Sơ đồ 4-3-3 Arsenal Sơ đồ 4-3-3 4 Arnau Martínez 5 David López 6 Donny van de Beek 8 Fran Beltrán 13 Paulo Gazzaniga 16 Alejandro Francés 17 Bryan Gil 19 Vladyslav Vanat 24 Álex Moreno 29 Lass 30 Min-su Kim 3 Cristhian Mosquera 4 Ben White 5 Piero Hincapié 8 Christos Tzolis 11 Ethan Nwaneri 13 Kepa Arrizabalaga 14 Viktor Gyökeres 29 Kai Havertz 33 Riccardo Calafiori 49 Myles Lewis-Skelly 56 Max Dowman Dự bị Girona 1 Sergi Puig 7 Cristhian Stuani 9 Abel Ruiz 12 Antal Yaakobishvili 14 Dawda Camara 23 Iván Martín 25 Vladyslav Krapyvtsov 26 Gabriel Misehouy 28 Gibert Jordana Camara Arsenal 2 Theo Julienne 9 Gabriel Jesus 10 Ceadach O'Neill 15 Demiane Agustien 16 Illan Meslier 30 Louie Copley 71 Andre Harriman-Annous 72 Ife Ibrahim 74 Brayden Clarke Cập nhật đội hình lúc 00:43 02/08/2026

Girona Thống kê Arsenal 52% Kiểm soát bóng 48% 1 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 2 0 Phạt góc 2 1 Phạm lỗi 4 1 Thủ môn cứu thua 0

Girona sẽ tiếp đón Arsenal tại Estadi Municipal de Montilivi trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs), diễn ra lúc 01:00 ngày 02/08/2026. Đây là trận đấu có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về Arsenal, khi đội bóng Anh giành chiến thắng trong lần chạm trán được ghi nhận.

Arsenal có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Trong lần đối đầu gần nhất giữa Girona và Arsenal, Girona không thắng và cũng không có trận hòa, trong khi Arsenal giành chiến thắng. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Arsenal trước cuộc tái đấu, dù không đủ để phản ánh toàn bộ cục diện trận đấu sắp tới.

Với Girona, việc được thi đấu tại Estadi Municipal de Montilivi có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc thành tích sân nhà của hai đội, vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về những yếu tố này.

Những điểm chưa thể xác định

Dữ liệu trận đấu không nêu đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của Girona và Arsenal. Do đó, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát bóng, tổ chức pressing hoặc lựa chọn cách tiếp cận thiên về tấn công hay phòng ngự.

Tương tự, thông tin hiện có cũng không bao gồm tỷ số các trận đã qua, chuỗi phong độ hoặc vị trí của hai đội trong giải đấu. Nhận định trước trận vì vậy chủ yếu dựa trên lợi thế đối đầu gần nhất của Arsenal, trong khi Girona có điểm tựa sân nhà.

Nhận định Girona vs Arsenal

Arsenal bước vào trận đấu với ưu thế từ lần chạm trán gần nhất, còn Girona có lợi thế sân Estadi Municipal de Montilivi. Sự cân bằng giữa hai yếu tố này khiến cục diện nhiều khả năng phụ thuộc vào cách mỗi đội triển khai trận đấu, đặc biệt là khả năng tận dụng những thời điểm quyết định.

Nhìn chung, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn xét trên kết quả đối đầu gần nhất, nhưng chưa có đủ dữ liệu để khẳng định một kịch bản cụ thể. Trận đấu hứa hẹn là dịp để hai đội kiểm chứng khả năng tổ chức và thích nghi trong bối cảnh giao hữu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Girona · 0 thắng 0 hòa Arsenal · 1 thắng Girona 1 - 2 Arsenal ARS

Girona 5 trận gần nhất H B T H B Arsenal 5 trận gần nhất T T T T T

Tình hình lực lượng Girona ✚ Gabriel Misehouy (Unknown Injury) Arsenal ✚ Jurriën Timber (Groin Injury) ✚ William Saliba (Back Injury)