Trực tiếp Girona vs Arsenal: Arsenal mở tỷ số

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Girona vs Arsenal: Arsenal mở tỷ số

    Đại Ngàn01/08/2026 20:14

    Girona đối đầu Arsenal tại Estadi Municipal de Montilivi lúc 01:00 ngày 02/08/2026. Arsenal đang chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

    Girona0 - 1ArsenalHiệp 1 — phút 29'
    • 29'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Girona 0 - 1 Arsenal.

    • 25'Arsenal sắc bén hơn dù ít bóng

      Bước sang phút 25, Girona nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 52 - 48 nhưng Arsenal mới là đội tạo ra sức ép đáng kể hơn. Đội khách dẫn đầu về dứt điểm 1 - 3, trong đó có 2 cú trúng đích so với 0 của Girona, cùng lợi thế phạt góc 0 - 2.

    • 16'Kai Havertz đưa Arsenal vượt lên

      Phút 16, Kai Havertz ghi bàn bằng cú sút chân trái sau đường kiến tạo của Max Dowman, đưa Arsenal dẫn Girona 0-1. Đội khách tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số.

    • 13'Girona kiểm soát, Arsenal rình rập

      Phút 13', Girona đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 61 - 39, nhưng chưa tạo ra pha dứt điểm nào. Arsenal chủ động phòng ngự và chờ thời cơ, thể hiện qua lợi thế dứt điểm 0 - 1, trong đó có một cú sút trúng đích.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Girona tiếp đón Arsenal.

    Cập nhật lúc 01:29 02/08/2026

    Đội hình chính thức
    Girona
    Sơ đồ 4-3-3
    Arsenal
    Sơ đồ 4-3-3
    4
    Arnau Martínez
    5
    David López
    6
    Donny van de Beek
    8
    Fran Beltrán
    13
    Paulo Gazzaniga
    16
    Alejandro Francés
    17
    Bryan Gil
    19
    Vladyslav Vanat
    24
    Álex Moreno
    29
    Lass
    30
    Min-su Kim
    3
    Cristhian Mosquera
    4
    Ben White
    5
    Piero Hincapié
    8
    Christos Tzolis
    11
    Ethan Nwaneri
    13
    Kepa Arrizabalaga
    14
    Viktor Gyökeres
    29
    Kai Havertz
    33
    Riccardo Calafiori
    49
    Myles Lewis-Skelly
    56
    Max Dowman
    Dự bị
    Girona
    1 Sergi Puig7 Cristhian Stuani9 Abel Ruiz12 Antal Yaakobishvili14 Dawda Camara23 Iván Martín25 Vladyslav Krapyvtsov26 Gabriel Misehouy28 Gibert Jordana Camara
    Arsenal
    2 Theo Julienne9 Gabriel Jesus10 Ceadach O'Neill15 Demiane Agustien16 Illan Meslier30 Louie Copley71 Andre Harriman-Annous72 Ife Ibrahim74 Brayden Clarke
    Cập nhật đội hình lúc 00:43 02/08/2026
    GironaThống kêArsenal
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    1
    Dứt điểm
    3
    0
    Trúng đích
    2
    0
    Phạt góc
    2
    1
    Phạm lỗi
    4
    1
    Thủ môn cứu thua
    0

    Girona sẽ tiếp đón Arsenal tại Estadi Municipal de Montilivi trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs), diễn ra lúc 01:00 ngày 02/08/2026. Đây là trận đấu có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về Arsenal, khi đội bóng Anh giành chiến thắng trong lần chạm trán được ghi nhận.

    Arsenal có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

    Trong lần đối đầu gần nhất giữa Girona và Arsenal, Girona không thắng và cũng không có trận hòa, trong khi Arsenal giành chiến thắng. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Arsenal trước cuộc tái đấu, dù không đủ để phản ánh toàn bộ cục diện trận đấu sắp tới.

    Với Girona, việc được thi đấu tại Estadi Municipal de Montilivi có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc thành tích sân nhà của hai đội, vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về những yếu tố này.

    Những điểm chưa thể xác định

    Dữ liệu trận đấu không nêu đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của Girona và Arsenal. Do đó, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát bóng, tổ chức pressing hoặc lựa chọn cách tiếp cận thiên về tấn công hay phòng ngự.

    Tương tự, thông tin hiện có cũng không bao gồm tỷ số các trận đã qua, chuỗi phong độ hoặc vị trí của hai đội trong giải đấu. Nhận định trước trận vì vậy chủ yếu dựa trên lợi thế đối đầu gần nhất của Arsenal, trong khi Girona có điểm tựa sân nhà.

    Nhận định Girona vs Arsenal

    Arsenal bước vào trận đấu với ưu thế từ lần chạm trán gần nhất, còn Girona có lợi thế sân Estadi Municipal de Montilivi. Sự cân bằng giữa hai yếu tố này khiến cục diện nhiều khả năng phụ thuộc vào cách mỗi đội triển khai trận đấu, đặc biệt là khả năng tận dụng những thời điểm quyết định.

    Nhìn chung, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn xét trên kết quả đối đầu gần nhất, nhưng chưa có đủ dữ liệu để khẳng định một kịch bản cụ thể. Trận đấu hứa hẹn là dịp để hai đội kiểm chứng khả năng tổ chức và thích nghi trong bối cảnh giao hữu.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Girona · 0 thắng0 hòaArsenal · 1 thắng
    30/01/2025
    Girona
    1 - 2
    Arsenal
    ARS
    Girona
    5 trận gần nhất
    HBTHB
    Arsenal
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    Tình hình lực lượng
    Girona
    Gabriel Misehouy (Unknown Injury)
    Arsenal
    Jurriën Timber (Groin Injury)
    William Saliba (Back Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Girona vs Arsenal: Arsenal mở tỷ số
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